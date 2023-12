2022 Kentucky Derby: Tutto quello che c'è da sapere sui "due minuti più belli dello sport".

Medina Spirit ha tagliato il traguardo per primo nel 2021, ma il cavallo è poi risultato positivo a una sostanza proibita e il risultato è stato annullato.

L'allenatore del cavallo, Bob Baffert, è stato quindi bandito per due anni da Churchill Downs e il secondo classificato Mandaloun è stato proclamato vincitore della corsa.

Baffert ha poi rilasciato una lunga dichiarazione in cui afferma che un unguento usato per trattare la dermatite potrebbe aver causato il test positivo.

L'episodio, che ha preso un'altra triste piega dopo l'inaspettata morte di Medina Spirit a dicembre, probabilmente continua a oscurare lo spettacolo che si è tenuto per la prima volta nel 1875, ma il Derby è intenzionato a lasciare le polemiche nel passato.

Senza Baffert, che ha vinto la corsa per un record di sei volte, il campo è aperto per quella che si preannuncia una gara emozionante.

Soprannominato "I più grandi due minuti dello sport" (in riferimento alla durata approssimativa della corsa), il Derby è la prima gara dell'ambita Triple Crown dell'ippica statunitense, che comprende anche le Preakness Stakes e le Belmont Stakes.

Justify, allenato da Baffert, è stato l'ultimo cavallo a vincere tutte e tre le corse nel 2018.

Da tenere d'occhio

Nonostante Baffert sia stato bandito dalla corsa, due dei suoi ex cavalli hanno buone possibilità di successo.

Messier e Taiba sono tra i contendenti, essendo stati affidati all'ex assistente di Baffert, Tim Yakteen, che da poco più di un mese allena i cavalli per lo spettacolo di questo fine settimana.

Yakteen ha dichiarato di non aver avuto alcuna comunicazione con Baffert nel periodo precedente la corsa, ma ha dovuto affrontare un'attenzione particolare, con alcuni che sostengono che questi sono cavalli dell'allenatore 69enne in tutto e per tutto, tranne che nel nome.

"Sarò onesto, non mi ero reso conto che sarebbe andata così, ma non avrei mai esitato", ha detto Yakteen ai giornalisti quando gli è stato chiesto se avesse avuto dubbi nel portare i cavalli nella sua scuderia.

Tuttavia, Epicenter e Zandon sembrano essere le due scelte più importanti per la corsa, con entrambi i cavalli che vantano un grande potenziale.

L'allenatore di Epicenter, Steve Asmussen, è il più vincente nella storia dell'ippica nordamericana, ma non è riuscito a vincere il Derby in tutti i suoi 23 tentativi.

Zandon, invece, è reduce da un'impressionante prestazione l'ultima volta, che lo ha reso il favorito della corsa.

Come guardare

Il Derby andrà in onda negli Stati Uniti sulla NBC, sul sito web della NBC e sulla sua app, con la copertura di tutte le gare di sabato a partire da mezzogiorno.

L'inizio dell'iconica corsa è previsto per le 18:57 ET.

Leggi anche:

Fonte: edition.cnn.com