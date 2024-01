200 anni di dinosauri: cosa abbiamo imparato e cosa ancora non sappiamo

In un mondo in cui evoluzione ed estinzione erano concetti sconosciuti, gli esperti dell'epoca cercarono una spiegazione. Forse, pensavano, appartenevano a un elefante da guerra romano o a un gigante umano.

Solo nel 1824 William Buckland, il primo professore di geologia dell'Università di Oxford, descrisse e diede un nome al primo dinosauro conosciuto, basandosi su una mascella inferiore, vertebre e ossa di arti trovati in quelle cave locali. L'osso della coscia più grande era lungo 2 piedi e 9 pollici e aveva una circonferenza di quasi 10 pollici.

Buckland chiamò la creatura a cui appartenevano le ossa Megalosaurus, o grande lucertola, in un documento scientifico che presentò alla neonata Società Geologica di Londra il 20 febbraio 1824. Dalla forma dei denti, riteneva che si trattasse di un carnivoro lungo più di 12 metri con "la mole di un elefante". Buckland pensava che fosse probabilmente anfibio, che vivesse in parte sulla terra e in parte in acqua.

"Per certi versi ha azzeccato molte cose. Si trattava di un gruppo di creature rettili giganti estinte. Era un'idea radicale", ha dichiarato Steve Brusatte, paleontologo dell'Università di Edimburgo e autore di "The Rise and Fall of the Dinosaurs: A New History of Their Lost World".

"Siamo tutti cresciuti guardando i cartoni animati sui dinosauri e guardando 'Jurassic Park', con i dinosauri sul cestino del pranzo e sui giocattoli. Ma immaginate un mondo in cui la parola dinosauro non esiste, in cui il concetto di dinosauro non esiste, e voi siete stati i primi a rendervene conto semplicemente osservando alcune grandi ossa della terra".

La parola dinosauro è stata coniata solo 20 anni dopo dall'anatomista Richard Owen, fondatore del Museo di Storia Naturale di Londra, sulla base delle caratteristiche comuni individuate nei suoi studi sul Megalosaurus e su altri due dinosauri, l'Iguanodon e l'Hylaeosaurus, descritti per la prima volta rispettivamente nel 1825 e nel 1833.

L'articolo sul Megalosaurus cementò la reputazione professionale di Buckland nel nuovo campo della geologia, ma la sua importanza come prima descrizione scientifica di un dinosauro fu evidente solo a posteriori.

All'epoca, Megalosaurus era stato eclissato nell'immaginario collettivo dalla scoperta di fossili completi di rettili marini giganti, come l'ittiosauro e il plesiosauro, raccolti dalla paleontologa Mary Anning sulla costa inglese del Dorset. Non è stato trovato nessuno scheletro completo di Megalosaurus.

Ma il Megalosauro ha avuto un impatto sulla cultura popolare. Charles Dickens, che era amico di Owen, immaginò di incontrare un Megalosauro nelle strade fangose di Londra nell'incipit del suo romanzo del 1852, "Bleak House".

È stato anche uno dei tre modelli di dinosauro esposti al Crystal Palace di Londra nel 1854, sede del primo parco di dinosauri al mondo. È ancora lì oggi. Mentre la forma della testa è in gran parte corretta, oggi sappiamo che era lungo circa 6 metri e camminava su due zampe, non su quattro.

Chi era Buckland?

Non è chiaro come Buckland abbia sviluppato le sue competenze come geologo.

Studioso ambizioso e carismatico, si laureò in lettere classiche e teologia a Oxford nel 1805 e seguì un'ampia gamma di corsi, tra cui quello di anatomia, ha dichiarato Susan Newell, storica e ricercatrice associata presso il Museo di Storia Naturale dell'Università di Oxford. Fu anche in contatto con altri celebri scienziati naturali dell'epoca, come Charles Cuvier in Francia, famoso per il suo lavoro di confronto tra animali vivi e fossili.

(Buckland) fu la prima persona che iniziò a pensare: "Che cosa sta succedendo con tutti questi strani fossili che stanno venendo fuori, proprio in questa cava di Oxford, e iniziò a pagare i cavatori locali per trovare (i fossili e) ... conservare le cose per lui", ha detto Newell.

"Ha iniziato a mettere insieme il puzzle".

Un anno dopo la pubblicazione del suo articolo sul Megalosaurus, Buckland sposò la sua assistente non ufficiale, Mary Morland, che era una naturalista di talento e l'artista delle illustrazioni dei fossili di Megalosaurus che apparvero nell'innovativo articolo.

Più tardi nella sua carriera, Buckland riconobbe che la maggior parte del Regno Unito era stata un tempo coperta da lastre di ghiaccio dopo un viaggio in Svizzera, comprendendo che un periodo di glaciazione aveva modellato il paesaggio britannico piuttosto che un diluvio biblico.

Secondo Newell, la carriera scientifica di Buckland si concluse prematuramente, con una sorta di esaurimento mentale che gli impedì di insegnare. Morì nel 1856 in un manicomio di Londra.

Cosa abbiamo imparato

Per i paleontologi, il 200° anniversario del primo nome scientifico di un dinosauro è un'occasione per fare il punto della situazione e guardare indietro a ciò che il campo ha imparato negli ultimi due secoli.

Definiti per la loro scomparsa, i dinosauri erano un tempo ritenuti un fallimento evolutivo. In realtà, i dinosauri sono sopravvissuti e hanno prosperato per 165 milioni di anni, molto più a lungo dei circa 300.000 anni in cui gli esseri umani moderni hanno finora vagato sul pianeta.

Oggi sono state identificate circa 1.000 specie di dinosauri. Secondo Brusatte, ogni anno vengono scoperte circa 50 nuove specie di dinosauri.

"In realtà, la scienza è ancora in fase di scoperta. Certo, sono passati 200 anni, ma abbiamo trovato solo una minima parte dei dinosauri mai esistiti", ha detto Brusatte. "Gli uccelli di oggi sono i discendenti dei dinosauri. Ci sono oltre 10.000 specie di uccelli che vivono in questo momento. E naturalmente i dinosauri sono vissuti per oltre 150 milioni di anni. Quindi fatevi due conti. Probabilmente esistevano migliaia, se non milioni, di specie diverse di dinosauri".

Negli anni '90, i fossili rinvenuti in Cina hanno definitivamente rivelato che i dinosauri avevano le piume, confermando una teoria a lungo sostenuta secondo la quale essi sono gli antenati diretti degli uccelli che svolazzano nei cortili.

Non sono solo le sorprendenti scoperte di fossili a fare del presente un'epoca d'oro della paleontologia. Le nuove tecnologie, come la TAC e i metodi computazionali, consentono ai paleontologi di ricostruire e comprendere i dinosauri in modo molto più dettagliato.

Ad esempio, in alcuni fossili di piume si sono conservate minuscole strutture chiamate melanosomi che un tempo contenevano pigmento. Confrontando i melanosomi con quelli degli uccelli viventi, gli scienziati possono stabilire i possibili colori originali delle piume.

C'è ancora molto da imparare. Non è del tutto chiaro come e perché i dinosauri siano diventati così grandi, né si sa davvero quali rumori potessero emettere le creature.

"Credo sia quasi impossibile pensare a un mondo in cui non si conoscevano i dinosauri", ha detto Brusatte.

"Tuttavia, in futuro ci saranno cose per le quali la gente dirà come mai nel 2024 non lo sapevamo. (Questo anniversario) dovrebbe darci un po' di prospettiva".

IlMuseo di Storia Naturaledi Londra e la Geological Society organizzeranno eventi speciali nel 2024 per celebrare il 200° anniversario del nome del primo dinosauro.

