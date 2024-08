20:51 L'agenzia di rating vede un rischio crescente di sequestro per le banche occidentali in Russia

19:59 Banche occidentali ancora operative in Russia dovrebbero prepararsi a potenziali sequestri di attivi, dice l'agenzia di rating Scope. Il rischio che ciò accada sta aumentando, avvertono gli osservatori del credito con sede a Berlino. Le transazioni commerciali che non possono essere completate a causa delle sanzioni internazionali espongono le banche a un rischio maggiore di simili sentenze dei tribunali. Recentemente, un tribunale russo ha assegnato danni a una società russa sotto forma di attivi appartenenti a Commerzbank. Gli attivi di Deutsche Bank e di UniCredit italiana sono stati inoltre presi di mira dai tribunali russi. La Russia sta ora aumentando la sua risposta alle sanzioni occidentali, imposte a causa della sua invasione dell'Ucraina, con contromisure. Molte aziende che operano lì hanno già subito il sequestro o il blocco dei loro attivi. Le aziende che desiderano ritirarsi dalla Russia potrebbero dover vendere le loro attività a prezzi sostanzialmente scontati a società russe. La Banca centrale europea (BCE) sta esercitando pressioni sulle banche ancora operative in Russia per ridurre le loro attività da tempo. Ha, tra le altre cose, invitato le istituzioni con una significativa esposizione alla Russia ad accelerare la riduzione del rischio e ha richiesto piani chiari per ridurre le loro attività in Russia e uscire dal mercato russo.

20:29 Zelensky: Rispettiamo il diritto umanitarioLe truppe ucraine stanno rigorosamente rispettando le convenzioni internazionali e il diritto umanitario mentre avanzano nella regione russa di Kursk, secondo il Presidente Volodymyr Zelensky. Questo è stato discusso durante un incontro della leadership ucraina, ha riferito Zelensky su Twitter. L'aiuto umanitario è stato preparato per la popolazione civile nelle territori occupati e sarà concesso l'accesso ai rappresentanti delle organizzazioni internazionali. L'attenzione al rispetto del diritto umanitario è una risposta alle atrocità commesse dalle truppe russe durante la loro avanzata su Kyiv quasi due anni e mezzo fa, quando numerosi civili sono stati uccisi indiscriminatamente nel sobborgo di Bucha prima che le forze russe dovessero ritirarsi dall'area. Durante l'incontro del governo, è stato deciso di consentire l'accesso alle organizzazioni internazionali nei territori occupati nell'ovest della Russia, compreso il Comitato Internazionale della Croce Rossa, le Nazioni Unite e altre organizzazioni umanitarie internazionali.

20:05 Condannato nel caso di omicidio di Nemtsov si offre come volontario per il servizio in RussiaUno dei condannati nel caso dell'omicidio del critico del Cremlino Boris Nemtsov si sarebbe offerto come volontario per il servizio nella zona di guerra in Ucraina, secondo i resoconti ufficiali. Il giornale esule e critico del Cremlino "Novaya Gazeta" riferisce che il condannato è attualmente stanziato nella città occupata di Mariupol. Si dice che sia attualmente in licenza nella sua regione natale del Caucaso del Nord, la Cecenia. Dopo essersi offerto come volontario, è stato graziato e rilasciato a marzo, ha riferito l'agenzia di stampa statale russa TASS, citando il sistema giudiziario russo. Ha firmato un contratto di un anno con il Ministero della Difesa per svolgere compiti nell'area dell'operazione militare speciale - il termine ufficiale per la guerra in Russia.

19:50 Zelensky: Obiettivi strategici raggiunti a Kursk - Mosca non è d'accordoSecondo il Presidente Volodymyr Zelensky, l'Ucraina ha raggiunto i suoi obiettivi strategici nella sua avanzata nella regione russa di Kursk. Nel suo discorso notturno su Telegram, Zelensky riferisce buoni progressi. Nel frattempo, il comando militare russo afferma che le sue unità, supportate dall'aeronautica, dai droni e dall'artiglieria, hanno respinto i tentativi di gruppi mobili nemici di avanzare profondamente nel territorio russo con veicoli corazzati. La dichiarazione dell'esercito afferma inoltre che pesanti perdite sono state inflitte al lato ucraino.

19:30 Attivista russa liberata pianifica matrimonio in Germania dopo lo scambio di prigionieriSasha Skochilenko, arrestata in Russia nel 2022 per la distribuzione di messaggi contro la guerra, è condannata a sette anni di prigione. Tuttavia, l'attivista viene rilasciata in Germania come parte di uno scambio di prigionieri, dove può vivere apertamente con la sua partner Sonya Subbotina.

18:55 Possibile sabotaggio contro le forze armate tedesche: la Russia sospettata dal politico dei Verdi NotzLe forze armate tedesche isolano e perquisiscono due dei loro siti nella Renania Settentrionale a causa dei sospetti di sabotaggio. Alla base aerea di Colonia-Wahn, ci sono sospetti di manipolazioni del sistema interno dell'acqua potabile, annunciano le forze armate. Alla base di Geilenkirchen, un intruso sarebbe stato respinto, ma i successivi test dell'acqua non hanno mostrato nulla di insolito. Il presidente del comitato della difesa del Bundestag, Marcus Faber, sospetta la Russia (vedi voce alle 18:24). Analogamente, il presidente del comitato di controllo parlamentare del Bundestag, Konstantin von Notz, dice a Welt TV, "Certo, si insinua il sospetto che questo potrebbe essere un'azione di sabotaggio russa". Questa è un'ipotesi di lavoro concreta per le indagini, dice il politico dei Verdi.

18:24 Possibile sabotaggio alle forze armate tedesche: il presidente del comitato della difesa sospetta la RussiaDopo gli incidenti sospetti di sabotaggio in due caserme delle forze armate tedesche, il presidente del comitato della difesa del Bundestag, Marcus Faber, punta il dito contro la Russia. "Data la vicinanza temporale degli incidenti nelle due caserme, si può sospettare che un attore nemico voglia dimostrare le sue capacità di sabotaggio qui", dice Faber al giornale Bild. "L'attore che ha il maggiore interesse in questo è Putin", aggiunge, riferendosi al presidente russo. Tuttavia, ulteriori indagini devono confermare se questa sospetto è fondato, dice Faber. Entrambi il sito delle forze armate di Colonia-Wahn e la base NATO di Geilenkirchen sono stati obiettivi di attività sospette di sabotaggio.

17:40 Polonia: Uomo Liberato in uno Scambio di Prigionieri Accusato di SpionaggioUn cittadino russo-spagnolo, noto come Pablo G., è stato accusato di spionaggio in Polonia. È stato arrestato nella città polacca di Przemysl, vicino al confine con l'Ucraina, il 28 febbraio 2022, pochi giorni dopo l'invasione russa dell'Ucraina. Fingendosi un giornalista freelance spagnolo, ha scritto report per i media spagnoli. È stato detenuto in Polonia fino a quando non è stato incluso in uno scambio di prigionieri con la Russia l'1 agosto. Secondo i pubblici ministeri, R. è sospettato di essere un agente del GRU. È accusato di aver commesso un crimine legato allo spionaggio, punibile con tre a quindici anni di carcere. Non è chiaro se il processo si terrà in sua assenza. Non sono stati forniti ulteriori dettagli dalle autorità.

17:27 Rapporto: Più di 10.000 Casi Aperti per 'Insulto' all'Esercito RussoDalla inizio della guerra in Ucraina a febbraio 2022, la giustizia russa ha aperto più di 10.000 casi per 'insulto' all'esercito, secondo i resoconti dei media. "Il decimo-mille caso è stato presentato in tribunale nella prima settimana di agosto," scrive il portale di notizie indipendente russo Mediazona sul suo sito web. La maggior parte dei casi è stata segnalata nei primi mesi della guerra, con 5.614 casi entro la fine del 2022 e altri 2.999 nel 2023, per un totale di 8.590 entro la fine dello scorso anno. Fino ad ora quest'anno, sono stati aperti 1.410 casi. Mediazona ha contato questi casi in base ai dati dei tribunali russi. La base per questi casi è una legge che impone multe fino a 50.000 rubli (circa 500 euro) per 'insulto' alle forze armate. Una seconda offesa entro un anno può comportare una pena detentiva di cinque anni. Se l'insulto causa feriti, morti o significativo disturbo dell'ordine pubblico, possono essere inflitte pene detentive fino a sette anni.

17:08 Kiev Rapporta l'Abbattimento di un Caccia-Bombardiere Russo Su-34 nella Regione di KurskLe truppe ucraine hanno distrutto un caccia-bombardiere russo Su-34 nella regione di Kursk, secondo il quotidiano online ucraino "Ukrainska Pravda", citando un comunicato del Comando delle Forze Armate dell'Ucraina. "Durante una missione di combattimento, le forze e i mezzi delle truppe di difesa aerea missilistica dell'Aeronautica ucraina nella regione di Kursk (Russia) hanno distrutto un caccia-bombardiere russo Su-34," ha spiegato il quotidiano online ucraino.

16:50 Kiev Intende Creare una 'Zona Cuscinetto' nella Regione di KurskL'esercito ucraino intende stabilire una 'zona cuscinetto' nella regione di confine russa di Kursk per proteggere la sua popolazione, secondo le proprie dichiarazioni. "L'istituzione di una zona cuscinetto nella regione di Kursk è un passo per proteggere la nostra popolazione al confine dagli attacchi nemici quotidiani," ha detto il ministro dell'Interno Ihor Klimenko sul servizio di messaggistica Telegram. Kiev ha anche annunciato i piani per creare un corridoio umanitario nella regione. "Le nostre forze si stanno preparando per aprire un corridoio umanitario per l'evacuazione dei civili, sia verso la Russia che verso l'Ucraina," ha detto anche la vice primo ministro Iryna Vereshchuk su Telegram.

16:30 Autorità, Corruzione, Propaganda: L'Offensiva di Kursk Minaccia la Struttura del Potere di Putin?A livello internazionale, i politici sono sorpresi dall'avanzata ucraina nella regione di Kursk. La Russia sembra colta di sorpresa, con il Cremlino che sembra non avere una risposta pronta. Questo significa una crepa nella struttura del potere di Vladimir Putin?

15:59 Rapporto: L'Ucraina Lancia l'Attacco 'Più Grande' alle Basi Aeree Russe dal Inizio della GuerraDroni a lungo raggio del Servizio di Sicurezza dell'Ucraina (SBU) e delle forze di difesa ucraine hanno lanciato l'attacco più grande alle basi aeree russe di Voronezh, Kursk, Novoselytsia e Borisoglebsk durante la notte, ha riferito l'agenzia di stampa nazionale ucraina "Ukrinform", citando una fonte del SBU. L'attacco era stato pianificato ed è stato il più grande dal inizio della guerra. Il suo obiettivo era impedire alla Russia di utilizzare le basi aeree per attacchi con bombe guidate sulla linea del fronte e sulle città ucraine, secondo il rapporto.

15:36 Il Governo Tedesco: il Sostegno all'Ucraina Indipendente dal Nord StreamLe prime conclusioni delle indagini sull'attacco alle pipeline del gas Nord Stream non cambiano il sostegno della Germania all'Ucraina, ha detto Wolfgang Büchner, portavoce del governo tedesco, a Berlino. Ha sottolineato che le indagini vengono condotte "secondo la legge e senza pregiudizi, indipendentemente dal risultato." Le indagini non influenzeranno se e in che misura la Germania continuerà a sostenere l'Ucraina in futuro, poiché non cambiano il fatto che "la Russia sta conducendo una guerra di aggressione contro l'Ucraina in violazione del diritto internazionale," ha aggiunto. La chiarificazione dell'atto di sabotaggio è una priorità assoluta per il governo federale, ha detto Büchner. Ha rifiutato di valutare se le autorità polacche stanno cooperando sufficientemente.

15:10 L'Offensiva di Kursk Avanza: "L'Avanzata Non Porta l'Ucraina Vicino alla Pace"L'offensiva ucraina nella regione di Kursk sorprende Putin e il suo paese. Migliaia di persone vengono evacuate e la Russia sembra non aver ancora trovato la risposta militare giusta. L'esperto di sicurezza Gerhard Mangott non vede alcun vantaggio vincente per l'Ucraina - anzi, il contrario.

14:50 La Russia Estende il Divieto di Esportazione del Petrolio

Russia ha esteso il suo divieto di esportazione di petrolio esistente. La mossa è mirata a stabilizzare i prezzi dei carburanti interni, che sono recentemente aumentati notevolmente, secondo il governo di Mosca. Il divieto sarà in vigore dal 1° settembre fino alla fine dell'anno. Viene descritto come una risposta a "un periodo di domanda stagionale sostenuta e riparazioni pianificate negli impianti di raffinazione di petrolio". La Russia ha implementato per la prima volta una tale misura in autunno del 2023 in risposta all'aumento dei prezzi dei carburanti. Il divieto è stato quindi revocato a novembre. All'inizio dell'anno, Mosca ha annunciato un divieto di esportazione di petrolio di sei mesi a partire dal 1° marzo, che è stato poi sospeso tra metà maggio e tarda luglio, citando "saturazione del mercato interno". Il divieto è ora nuovamente in vigore e viene prorogato oltre agosto.

14:19 Droni accompagnano l'offensiva terrestre: gli ucraini si filmano molto dietro il confine russo

L'offensiva terrestre ucraina sul territorio russo è stata finora un grande successo per l'Ucraina. I soldati ucraini si sono filmati mentre rinominavano un villaggio russo a 100 chilometri dal confine. Il presidente Volodymyr Zelenskyy utilizza questo sviluppo per inviare un messaggio fiducioso.**

13:52 Ucraina: la città russa di Sudja completamente sotto il controllo ucraino

La città di Sudja nella regione russa di Kursk è completamente sotto il controllo ucraino, secondo il capo delle forze armate ucraine Oleksandr Syrskyi. "La ricerca e la distruzione del nemico nella città di Sudja è completa", dice in una videoconferenza con il presidente Volodymyr Zelenskyy. Viene pubblicato un video sul canale Telegram del presidente. Sudja è dove passa la pipeline che la Russia utilizza per fornire gas dalla Siberia occidentale alla Slovacchia e ad altri paesi UE. Sudja ha circa 6.000 abitanti.**

13:31 La guardia nazionale russa rafforza la sicurezza della centrale nucleare di Kursk

La guardia nazionale russa, Rosgvardiya, sta rafforzando la sicurezza della centrale nucleare di Kursk nell'oblast di Kursk. Viene prestata particolare attenzione alla difesa contro i droni ucraini, si dice. Le forze armate ucraine sono entrate nell'oblast confinante con il confine il 6 agosto e affermano di aver portato sotto il loro controllo più di 1.000 chilometri quadrati. Non è possibile verificarne l'indipendenza. La centrale nucleare si trova circa 30 chilometri a ovest della città di Kursk e viene gestita dalla società statale Rosenergoatom.**

13:06 Zelenskyy: le truppe ucraine continuano ad avanzare nell'oblast russa di Kursk

Le truppe ucraine continuano ad avanzare nell'oblast russa di Kursk, secondo il presidente Volodymyr Zelenskyy. Hanno avanzato di uno o due chilometri in diverse direzioni nelle ultime 24 ore, dice il capo di stato ucraino in una videoconferenza con il capo delle forze armate Oleksandr Syrskyi. Quest'ultimo riferisce di aver catturato 100 soldati russi il giorno precedente.**

12:43 Kriewald: l'Ucraina "sotto pressione nella regione di Donetsk"

L'Ucraina mantiene la pressione sull'oblast russa di Kursk, ma mentre sta vedendo successi militari lì, le forze russe avanzano nella zona di combattimento orientale ucraina di Donetsk. La reporter di ntv Nadja Kriewald riferisce sulla situazione attuale nella guerra in Ucraina da Kiev.**

12:12 Soldati ucraini rimuovono la bandiera russa da un edificio a Sudja

La televisione di stato ucraina mostra immagini di soldati ucraini che rimuovono una bandiera russa da un edificio pubblico a Sudja. Nel video girato mercoledì, si vedono un edificio a tre piani e tre soldati che tirano giù la bandiera mentre gridano: "Gloria all'Ucraina!" Sudja si trova nell'oblast di Kursk, che confina con l'Ucraina. Negli ultimi giorni, l'esercito ucraino ha riferito di aver avanzato, ma era incerto quale parte controllasse Sudja. La città è dove passa la pipeline che la Russia utilizza per fornire gas dalla Siberia occidentale alla Slovacchia e ad altri paesi UE.**

11:45 La Russia mette in standby i negoziati di pace

La Russia ha messo in standby i negoziati di pace a seguito dell'attacco ucraino all'oblast di Kursk, secondo il ministero degli esteri russo. L'inviato speciale Rodion Miroschnik ha detto all'agenzia di stampa statale TASS che l'attacco ucraino a Kursk ha effettivamente messo in standby qualsiasi potenziale negoziato di pace "a lungo termine". Le forze ucraine hanno sorpreso la regione di frontiera russa l'6 agosto, affermando di aver preso il controllo di oltre 1.000 chilometri quadrati.**

11:09 Perché la Bielorussia sta inviando carri armati al fronte in Russia

La Bielorussia sta apparentemente spostando attrezzatura militare nella regione russa di Kursk, sollevando domande su se il paese stia entrando nella guerra in Ucraina. Tuttavia, il corrispondente di ntv Russia Rainer Munz ritiene che le azioni del presidente bielorusso Alexander Lukashenko siano

09:17 Esperto: Scenario Chernobyl-like possibile alla Centrale Nucleare di KurskNon si può escludere completamente uno scenario simile a Chernobyl alla Centrale Nucleare di Kursk (KNPP), secondo Dmytro Humeniuk, esperto di analisi sulla sicurezza nucleare al Centro Scientifico e Tecnico di Stato per la Sicurezza Nucleare e Radiologica. La KNPP ha lo stesso tipo di reattore della centrale nucleare di Chernobyl, aumentando la probabilità di uno scenario simile, ha spiegato. Humeniuk ritiene che il controllo della KNPP non sia l'obiettivo dell'incursione dell'esercito ucraino, poiché far funzionare la pianta senza la manutenzione adeguata potrebbe causare danni. "Non basta catturarla, deve anche essere gestita. Pertanto, la cattura della Centrale Nucleare di Kursk non può essere un obiettivo."

08:48 Biden: Offensiva di Kursk è un "vero dilemma" per PutinIl Presidente degli Stati Uniti Joe Biden vede l'offensiva ucraina nella regione russa di Kursk come un "vero dilemma" per il Presidente russo Vladimir Putin. Gli Stati Uniti sono in costante scambio con l'Ucraina, ma non vuole dire di più sull'avanzata.

08:19 Russia riferisce l'abbattimento di 117 droni e quattro missiliIl Ministero della Difesa russo riferisce l'abbattimento di 117 droni e quattro missili lanciati dall'Ucraina verso le regioni russe. 37 droni sono stati distrutti sopra le regioni di Kursk e Voronezh, ciascuna. Il ministero non fornisce informazioni su eventuali droni non intercettati e sui danni eventualmente causati.

07:32 Risolutore di problemi Djumin: Putin invia il suo salvagente a KurskAlexei Gennadyevich Djumin è stato nominato per guidare l'operazione "antiterrorismo" russa a Kursk, secondo il Moscow Times, citando i blogger militari russi. Il Presidente Putin ha affidato a Djumin il compito di risolvere i problemi di coordinamento nella regione. La scorsa settimana ci sono state dichiarazioni contrastanti sulla situazione a Kursk. Il Generale Gerasimov aveva presentato la situazione in modo più positivo in una riunione di quanto non fosse in realtà, secondo il rapporto. Ciò ha portato Putin a intervenire. Il bisogno di portare Djumin sottolinea "la portata del disastro nella cooperazione interagenzia", secondo il rapporto. L'ex capo dello staff di sicurezza appartiene al cerchio interno di Putin e è noto come un risolutore di problemi in grado di gestire coordinamento, combattimento e amministrazione civile. Djumin stesso afferma di aver salvato una volta Putin da un orso.

06:59 Zelensky: L'avanzata a Kursk ci avvicina al nostro obiettivoIl Presidente ucraino Volodymyr Zelensky vede le forze militari del suo paese acquisire slancio alla luce dell'avanzata nella regione russa. "L'Ucraina può raggiungere i suoi obiettivi, difendere i suoi interessi e proteggere la sua indipendenza", dice Zelensky in un messaggio video. L'esercito ucraino ha preso 74 insediamenti nella regione di Kursk - il doppio di quanto affermato dalla parte russa. Nessuna delle due affermazioni è verificabile.

06:30 "Su richiesta urgente" - La Bielorussia invia equipaggiamento militare a KurskIl dittatore bielorusso Alexander Lukashenko ordina l'invio di equipaggiamento militare bielorusso alle forze russe per sostenere gli sforzi nella regione di Kursk. L'agenzia di notizie bielorussa Belnovosti riferisce che l'ultima consegna è in risposta a una "richiesta urgente dal lato russo" a causa delle perdite e della mancanza di equipaggiamento nella regione di Kursk e in altre aree, secondo una fonte anonima nel ministero della difesa del paese.

05:57 Il Governatore di Belgorod dichiara lo stato di emergenzaIl Governatore della città russa di Belgorod dichiara lo stato di emergenza. Riferisce bombardamenti quotidiani da parte delle forze ucraine che distruggono case e uccidono e feriscono civili. "La situazione nella nostra regione di Belgorod rimane estremamente difficile e tesa a causa dei bombardamenti delle forze ucraine", scrive il Governatore Vyacheslav Gladkov su Telegram, aggiungendo che uno stato di emergenza sarà dichiarato a livello regionale a partire da mercoledì. Chiede alla Russia di dichiarare lo stato di emergenza per la regione.

05:34 I Governatori russi segnalano attacchi aereiI governatori delle regioni russe di Kursk, Lipetsk e Voronezh segnalano attacchi di droni e missili nelle loro aree. I canali Telegram russi riferiscono di un incendio a Voronezh, apparentemente causato da un attacco di droni a un aeroporto militare, sebbene non sia stata ancora fornita la conferma ufficiale. A Kursk, il Governatore Alexei Smirnov afferma che la difesa aerea ha abbattuto quattro missili. È stato anche emesso un allarme aereo a Lipetsk.

04:08 La Commissione UE trasferisce 4,2 miliardi di euro all'UcrainaLa Commissione UE ha pagato circa 4,2 miliardi di euro all'Ucraina, che è sotto attacco dalla Russia. I soldi sono "per far funzionare lo stato ucraino mentre combatte per la sua sopravvivenza", secondo la Presidente della Commissione Ursula von der Leyen su X. L'Europa sta fermamente con l'Ucraina. Questi fondi fanno parte del cosiddetto "Fondo Ucraina", un programma di aiuti dell'UE deciso a febbraio che consente l'assistenza finanziaria di 50 miliardi di euro entro la fine del 2027, con 33 miliardi di euro come prestiti e il resto come contributi. Lo scorso settimana, i paesi UE hanno dato il via libera al pagamento. Con questo aiuto finanziario, l'UE intende sostenere lo stato ucraino nel ricostruire il paese, modernizzarlo e implementare importanti riforme per l'accesso all'UE.

03:40 Il Cremlino consiglia ai ricercatori russi di non pubblicare con editori stranieriIl Ministero dell'Istruzione e della Scienza della Russia ha consigliato ai ricercatori di non inviare articoli all'editore olandese Elsevier, specializzato nella pubblicazione di ricerche scientifiche e mediche, o ad altre "organizzazioni straniere simili", secondo l'agenzia di stampa statale Iswestija. Nel marzo 2022, Elsevier e altri editori scientifici avevano annunciato che i ricercatori russi e bielorussi potevano ancora inviare articoli per la pubblicazione, ma le vendite delle loro riviste a organizzazioni russe sarebbero state sospese a causa dell'invasione dell'Ucraina. L'Università degli Amici dei Popoli, una delle università più importanti della Russia, aveva già proibito ai suoi dipendenti di pubblicare sulle riviste di ricerca di Elsevier. La vice-rector per la comunicazione strategica, Elena Apasova, ha affermato che Elsevier aveva "trasferito i pagamenti effettuati dagli autori per la pubblicazione degli articoli per sostenere l'Ucraina". Alla fine di gennaio, Novaya Gazeta Europe aveva stimato che almeno 2.500 ricercatori russi avevano lasciato il paese dall'inizio dell'invasione, poiché era diventato molto più difficile per molti ricercatori partecipare a progetti internazionali e pubblicare su riviste scientifiche.

02:51 Rappresentante degli Stati Uniti: l'Ucraina cerca di costringere la Russia a ritirare le truppeUn alto funzionario del governo degli Stati Uniti ha detto a Reuters che l'avanzata dell'Ucraina nella regione russa di Kursk potrebbe essere un tentativo di costringere la Russia a ritirare le sue truppe dall'Ucraina. Spingendosi nel territorio russo, l'Ucraina sta costringendo la Russia a difendere il suo stesso territorio, il che potrebbe indebolire le forze russe all'interno dell'Ucraina, secondo l'analisi di Washington.

01:24 USA: non coinvolti nell'avanzata ucraina in RussiaIl Dipartimento di Stato degli Stati Uniti ha dichiarato che gli Stati Uniti non sono in alcun modo coinvolti nella pianificazione o nella preparazione dell'avanzata delle truppe ucraine nel territorio russo. Lo ha dichiarato il vice portavoce del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, Vedant Patel, durante una conferenza stampa. Gli Stati Uniti sono un alleato chiave dell'Ucraina e hanno fornito al paese, che è stato invaso dalla Russia a febbraio 2022, armi e munizioni.

00:18 Sanzioni russe: la dogana effettua due perquisizioni a BerlinoA Berlino, gli ufficiali doganali hanno fatto irruzione in due aziende sospettate di violare le sanzioni dell'UE contro la Russia. Circa 100 ufficiali dell'Ufficio centrale per l'applicazione delle dogane hanno perquisito un complesso di edifici su richiesta della corte regionale competente, come annunciato dalla Direzione generale delle dogane nella capitale. Entrambe le aziende sono soggette al regime di sanzioni dell'UE, che congela i beni di persone naturali o giuridiche elencate. "C'è il sospetto di violazioni della legge sull'applicazione delle sanzioni economiche", ha spiegato l'ufficio doganale. La perquisizione era mirata a "sequestrare e cercare beni nella zona di Tempelhof-Schöneberg". Sono state condotte anche interrogatori e sequestrato materiale. Secondo i resoconti dei media, le aziende perquisite sono due società di logistica russe non nominate.

23:59 Fitch abbassa ulteriormente il rating del credito dell'UcrainaL'agenzia di rating Fitch ha abbassato la valutazione del merito di credito dell'Ucraina a "RD" dal precedente "C". L'agenzia di rating degli Stati Uniti ha giustificato il movimento con la scadenza di una data di pagamento per gli interessi su un'obbligazione da 750 milioni di dollari con scadenza nel 2026. Il pagamento era dovuto l'1 agosto. "RD" nel sistema di valutazione di Fitch sta per "Restricted Default", ovvero "default ristretto". Non è stato ancora rilasciato alcun comunicato stampa dal governo di Kyiv.

23:08 La Russia riferisce di due morti per l'artiglieria ucraina a LysychanskSecondo i resoconti russi, due persone sono morte nella città ucraina di Lysychansk, nell'est dell'Ucraina, a causa dell'artiglieria ucraina. L'agenzia di stampa statale russa TASS ha riferito questo, citando le autorità della città, che è sotto il controllo russo. In precedenza, i rappresentanti installati dalla Russia avevano parlato di più di 30 feriti.

22:11 La Russia sta spostando i civili in fuga da Kursk nelle aree occupate dell'UcrainaDopo l'avanzata dell'Ucraina nella regione russa di Kursk, le autorità locali vogliono spostare i rifugiati in un'area occupata dall'Ucraina. L'attuale governatore di Kursk, Alexei Smirnov, ha annunciato questo su Telegram, dicendo di aver discusso questa soluzione con il governatore della regione ucraina di Zaporizhzhia, Yevgeny Balitsky. Balitsky aveva suggerito di utilizzare sanatori e strutture per pensionati sul Mar d'Azov per l'alloggio dei rifugiati. "Nei prossimi giorni, organizzeremo il primo trasporto per spostare le persone negli alloggi temporanei nella regione di Zaporizhzhia." La Russia ha annesso la regione ucraina di Zaporizhzhia in autunno 2022 e aveva già installato il filorusso Balitsky come suo governatore prima di allora. Anche se Mosca non controlla completamente la regione, ha occupato l'accesso al Mar d'Azov, dove ci sono ancora sanatori oggi.

21:37 L'inviato del Cremlino all'ONU: dopo l'attacco a Kursk, Putin ritira l'offerta di pace "generosa"

17:58 Un funzionario del Cremlino afferma che l'offerta di pace "generosa" di Vladimir Putin non è più sul tavolo dopo l'incursione dell'Ucraina nella regione russa di Kursk. Dmitri Poljanskij, vice rappresentante della Russia all'ONU, afferma in una riunione presso la sede dell'organizzazione, "A giugno, la Russia ha fatto un'offerta generosa all'Ucraina, ma la scorsa settimana il regime di Zelensky ha scelto l'escalation e ha attaccato la regione di Kursk. Pertanto, l'offerta non è più sul tavolo". Aggiunge, "Questa è una mossa che l'Ucraina rimpiangerà in futuro". La Russia ha dichiarato di essere pronta per i colloqui di pace "domani" se le truppe ucraine si ritirano dalle regioni di Saporishzhia, Kherson, Donetsk e Luhansk e se l'Ucraina abbandona i suoi piani di adesione alla NATO. Se l'Ucraina accetta, la Russia cesserà il fuoco e si impegnerà nelle trattative, ha detto Putin. Tuttavia, l'Ucraina, la NATO e il Pentagono hanno respinto l'offerta, con Kyiv che l'ha definita "una completa bufala".

21:08 Rivendicazioni sull'aver catturato più di 300 prigionieri di guerra russi a Kursk

Una valutazione afferma che le forze ucraine hanno catturato almeno 303 soldati russi durante l'offensiva nella regione di Kursk. L'elenco, creato da un utente austriaco X basato su video sui social media, include anche 15 prigionieri di guerra in più, ma il creatore segnala incertezza su queste voci. L'elenco è incompleto poiché non tutti i prigionieri di guerra sono stati documentati nei video. Il capo militare ucraino Olexander Syrskyj riferisce "centinaia" di prigionieri di guerra russi nel suo briefing quotidiano al presidente ucraino. I resoconti sui social media suggeriscono fino a 2000 prigionieri di guerra russi nella regione di Kursk. Molti dei russi catturati di recente sono molto giovani, il che, secondo l'utente X, potrebbe renderli più preziosi per uno scambio di prigionieri rispetto agli uomini provenienti da ambienti poveri e regioni remote della Russia.**

20:36 Mosca riconosce la gravità della situazione, spostando truppe da Kaliningrad a Kursk

Il ministro della difesa della Lituania, Laurynas Kasciunas, annuncia che la Russia sta spostando truppe dalla regione di Kaliningrad a quella di Kursk, dove i soldati ucraini continuano ad avanzare, secondo i loro resoconti. Kasciunas fa l'annuncio durante un incontro con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky a Kyiv, come mostrato in un video sul canale Telegram di Zelensky. La Russia non ha ancora commentato la questione. In precedenza, la rivista americana Politico ha riferito che l'esercito russo aveva ordinato a un piccolo numero di soldati dalle regioni ucraine occupate di Kherson e Saporishzhia di recarsi a Kursk. Mosca non ha confermato questo.**

20:10 A Donetsk, l'avanzata della Russia continua; la battaglia per Torez è già in corso

La situazione intorno alla città di Torez nella regione di Donetsk rimane difficile per le truppe ucraine. I soldati russi continuano ad attaccare, con combattimenti già in corso ai margini della città. Oleksandr Bordiian, vice portavoce della 32ª brigata meccanizzata delle forze armate ucraine, ha detto a Radio Libertà che la Russia sta anche派遣破坏小组 within the city. Tuttavia, he noted that the number of Russian soldiers surrendering has increased over the past week. However, there's no significant relief yet, such as from the Ukrainian offensive in the Russian region of Kursk. "As for ground attacks, their intensity has somewhat decreased," Bordiian said. However, Russian forces are compensating with intensified air attacks using guided bombs. According to the Ukrainian General Staff, the intensity of Russian attacks in the Donetsk region has not decreased. There were 52 attacks within 24 hours alone in the area around the city of Pokrovsk.**

19:34 "Come può la Russia intensificare ulteriormente?"

Carlo Masala believes Moscow's threat to respond to Ukrainian advances with a harsh counterattack is an empty threat. He argues that the Russian army is already acting with extreme brutality, making a nuclear attack unlikely.**

19:01 Più vittime che nuovi soldati: sospettata un'ondata segreta di reclutamento di Mosca?

L'esercito russo sta apparentemente lottando per rimpiazzare le perdite al fronte con nuovi soldati. Secondo Bloomberg, citando fonti anonime vicine al Cremlino e al ministero della difesa russo, questa è la perdita più pesante dall'inizio dell'invasione. La situazione è diventata più pressante a causa dell'incursione dell'Ucraina nelle regioni di confine russe di Kursk e Belgorod. La Russia potrebbe essere costretta a considerare una nuova mobilitazione, secondo Bloomberg. Gli ufficiali potrebbero presentare questo come una rotazione per dare un po' di riposo ai militari al fronte, con l'annuncio che potrebbe arrivare entro la fine di quest'anno. Una persona vicina alla situazione ha detto a Bloomberg che gli organi regionali non sono in grado di raggiungere più di un terzo delle loro quote di coscrizione. Il 31 luglio, il presidente russo Vladimir Putin ha già aumentato il bonus di firma per i nuovi recluti

