20:51 Il Ministero degli Esteri critica gli attacchi contro le forniture essenziali dell'Ucraina.

Il Ministero degli Esteri Critica gli Attacchi Russi all'UcrainaIl Ministero degli Esteri esprime la sua disapprovazione per gli ultimi attacchi della Russia all'Ucraina. "Ancora una volta, la Russia di Putin sta tempestando le vie di approvvigionamento dell'Ucraina con i razzi. Con attacchi su larga scala alle infrastrutture energetiche, cercano di decimare le forniture," ha commentato il Ministero degli Esteri su X. Il sostegno inamovibile della Germania all'Ucraina rimane.

20:23 Selenskyj Accusa la Russia di Usare Bombe a Grappolo contro i CiviliDopo l'intensa bombardatura russa dell'Ucraina, il Presidente Selenskyj rivela ostacoli nella riparazione delle strutture danneggiate. "In alcune aree, lo stato canaglia ha bombardato i targets civili con munizioni a grappolo," ha affermato dopo un incontro con la leadership militare. Prima di iniziare le riparazioni nel settore energetico, è necessario disinnescare le bombe a grappolo, ha suggerito.

19:58 Il Conflitto Intensifica Around Pokrovsk in UcrainaSecondo il quartier generale delle forze armate ucraine, "combattimenti intensi" si stanno svolgendo around Pokrovsk. Le forze russe hanno tentato 38 volte in un giorno di assaltare le posizioni ucraine vicino al centro logistico strategico. Gli scontri si sono verificati in 14 luoghi, si riferisce. La situazione rimane volatile.

19:35 Cariche Penali per il Contrabbando d'Oro in RussiaLe autorità russe hanno avviato procedimenti penali contro un cittadino tedesco accusato di contrabbando d'oro. Il cittadino tedesco di 58 anni è sospettato di aver tentato di introdurre illegalmente "13 chilogrammi di barre d'oro di alta qualità" nel paese nel suo camper. "È stato avviato un procedimento penale." Le autorità si rifiutano di rivelare l'identità del sospetto. L'incidente è avvenuto nella regione di Pskov, che confina con la Bielorussia, la Lettonia e l'Estonia. Il valore totale delle barre d'oro è stimato in oltre 90 milioni di rubli (circa 900.000 euro). Gli agenti doganali e gli agenti del servizio di sicurezza federale russo FSB hanno impedito l'importazione illegale dell'oro. Le autorità non hanno rivelato l'attuale posizione del sospetto. La condanna potrebbe comportare fino a cinque anni di reclusione e una multa fino a un milione di rubli.

19:05 Ucraina: 102 Missili Intercettati nell'"Attacco Aereo più Grande"L'ultimo attacco aereo russo all'Ucraina segna, secondo i resoconti ucraini, il più grande attacco dell'intero conflitto in corso che è iniziato a febbraio 2022. Le forze armate russe hanno lanciato più di cento missili e droni, spiega il comandante della forza aerea ucraina, Mykola Oleschuk, su Telegram. 102 dei 127 missili russi sono stati intercettati e distrutti, così come 99 dei 109 droni. Questo attacco combinato è stato "il più grande attacco aereo".

18:40 Selenskyj Invia più Truppe a PokrovskIl Presidente ucraino Selenskyj annuncia rinforzi aggiuntivi per le truppe dirette a Pokrovsk. È stato informato sulla situazione regionale dalla leadership militare, spiega Selenskyj su Telegram. La regione di Pokrovsk nell'Ucraina orientale è stata un punto focale di intensi combattimenti dopo gli avanzamenti russi per settimane.

18:10 Macron: Arresto del CEO di Telegram non PoliticoDue giorni dopo il fermo del fondatore di Telegram, Pavel Durov, la Francia conferma il caso. "L'arresto è avvenuto nel contesto di un'indagine giudiziaria in corso," scrive il Presidente francese Emmanuel Macron su X. "Non si è trattato di una decisione politica." I tribunali hanno l'autorità finale in questa questione.

17:42 Minore Condannato per "Terrorismo" in RussiaUn ragazzo di 15 anni in Russia è stato condannato per aver espresso il suo sostegno all'Ucraina, secondo un rapporto. Secondo il media di opposizione russa Mediazona, un tribunale della città di Khabarovsk ha condannato il ragazzo a 4,5 anni in un centro di detenzione per minori per "membership in a terrorist organization" e "preparations for a terrorist act". La sentenza è stata emessa il 16 agosto ma resa pubblica solo ora. La nonna del ragazzo ha detto a Mediazona che crede che suo nipote sia stato attirato dai servizi di sicurezza russi. Il ragazzo aveva ripetutamente espresso il suo sostegno all'Ucraina ai suoi compagni di classe e sui social media. Il caso verteva su un video di Telegram che mostrava il ragazzo che lanciava bottiglie molotov contro il muro di un edificio abbandonato con altri due adolescenti.

17:13 Il Governatore: L'Attacco alla Diga non Ha Causato Danni

15:15 Forze Russe Controbattono a KurskI soldati russi hanno lanciato attacchi contro le truppe ucraine in più di una dozzina di diversi punti lungo la linea del fronte nella regione russa di Kursk, secondo il ministero della Difesa russo a Mosca. Tuttavia, gli attacchi ucraini sono stati respinti in sette diversi punti all'interno di Kursk. Inoltre, le forze ucraine posizionate nella regione di Sumy, che si trova sul lato ucraino e confina con la Kursk russa, sono state bersaglio di bombardamenti in sedici diversi punti.

14:55 Il Capo dell'AIEA Sorveglia l'Inspezione della Centrale Nucleare di KurskIl direttore generale dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica (AIEA), Rafael Grossi, sta supervisionando l'ispezione della Centrale Nucleare di Kursk situata nell'omonima oblast' russa, dove le truppe ucraine sono entrate. Grossi ha dichiarato l'8 agosto che la situazione è grave. "Ribadisco: la sicurezza delle strutture nucleari non deve essere compromessa in alcun modo." L'ispezione si terrà il martedì. Migliaia di soldati ucraini sono entrati a Kursk inaspettatamente l'8 agosto.

14:47 Incendio Scoppia nella Principale Raffineria di Olio della RussiaUn incendio è scoppiato nella principale raffineria di olio della Russia nella città di Omsk, secondo l'operatore della raffineria Gazprom. Gazprom ha dichiarato in una dichiarazione che l'incendio è sotto controllo e le operazioni continuano come al solito. "L'incendio alla raffineria di Omsk è ora sotto controllo. Il sistema di sicurezza automatico all'interno della struttura ha rilevato un incendio nell'attrezzatura tecnica", si legge nella dichiarazione. Seven workers were injured in the fire, according to the Russian news agency TASS. One of the injured individuals later passed away, as reported by Interfax agency. Initially, only two injuries were reported.

14:32 La Russia dichiara di aver attaccato i siti di stoccaggio di armi e munizioni occidentaliIl ministero della Difesa russo afferma che i soldati russi hanno preso di mira le stazioni di compressione del gas e i trasformatori di potenza in Ucraina. Le strutture dell'infrastruttura energetica, che fornivano elettricità al complesso militare-industriale ucraino, sono state attaccate con droni e missili. Sono stati anche presi di mira i depositi di armi e munizioni occidentali in due aeroporti ucraini.

14:09 Il Washington Post riferisce che più di 247 soldati russi sono stati catturati a KurskDall'inizio dell'incursione a sorpresa delle truppe ucraine nella regione russa di Kursk all'inizio di agosto, le truppe ucraine hanno apparentemente catturato più di 240 soldati russi, secondo un articolo pubblicato dal Washington Post. Il giornale ha analizzato più di 130 foto e video girati dall'inizio dell'incursione dell'8 agosto. La maggior parte del materiale è stata apparentemente girata da soldati ucraini e condivisa sui social media. L'analisi include anche foto scattate da un fotoreporter di un giornale da una prigione in Ucraina dove si dice che i soldati russi catturati siano detenuti. "Le immagini autenticate mostrano almeno 247 prigionieri russi, sostenendo le affermazioni delle autorità ucraine che centinaia di soldati russi sono stati catturati durante l'incursione", scrive il giornale. Secondo il rapporto, un numero significativo di giovani militari è stato catturato, apparentemente senza resistere.

13:43 Oggetto entra nello spazio aereo polacco e probabilmente atterra sul territorio polaccoDurante l'attacco russo all'Ucraina, un oggetto sembra essere entrato nello spazio aereo polacco e probabilmente atterrato sul territorio polacco. Il comando operativo dell'esercito polacco ha riferito questo all'agenzia di stampa statale PAP, citando il comandante delle operazioni. L'oggetto, che non era un razzo, viene attualmente cercato. "Durante l'attacco massiccio al territorio ucraino di oggi, un oggetto è probabilmente entrato nel territorio polacco", ha detto il generale Maciej Klisz, il comandante operativo delle forze armate, a Polsat News. "The Guardian" reports, citing an army spokesperson, that the object is likely a drone.

13:21 Un razzo russo colpisce una diga a nord di KyivDurante l'ampio attacco aereo all'Ucraina di questa mattina, una diga a nord di Kyiv è stata apparentemente colpita da un razzo russo, secondo i resoconti dei media ucraini. Un video condiviso dal giornalista Yaroslav Trofimov del "Wall Street Journal", tra gli altri, mostra parti della centrale idroelettrica in fiamme. "Se la diga si rompe, milioni di persone potrebbero morire", ha scritto Trofimov. Non ci sono ancora rapporti ufficiali sulla danno alla struttura.

12:57 Zelenskyy definisce l'attacco "uno dei più gravi" della RussiaLa Russia ha utilizzato più di 100 razzi e quasi 100 droni nell'ultimo attacco di massa, secondo i resoconti ucraini. "Questo è stato uno degli attacchi più gravi", ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy in un messaggio video pubblicato su Telegram. Il ministero della Difesa russo, nel frattempo, afferma su Telegram di aver colpito "tutte le strutture dell'infrastruttura mirate" negli attacchi di massa all'infrastruttura ucraina. Zelenskyy ha spiegato che si è trattato di un "attacco combinato", che ha coinvolto più di 100 razzi di diversi tipi e circa 100 droni Shahed di origine iraniana. Il ministero della Difesa russo parla di un "attacco di massa con armi a lunga portata ad alta precisione" su "importanti strutture dell'infrastruttura energetica".

12:38 Kyiv chiede all'Occidente di autorizzare gli attacchi sul territorio russoL'Ucraina chiede all'Occidente di autorizzare l'uso di armi per attacchi profondi nel territorio russo. "Una tale decisione porrebbe fine al terrore russo più rapidamente", ha scritto il capo di stato maggiore del presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy, Andriy Yermak, su Telegram.

12:09 Il portavoce del Cremlino dice che i colloqui con l'Ucraina sono irrilevantiLa Russia considera i negoziati con l'Ucraina su un cessate il fuoco per lo più irrilevanti. L'incursione delle truppe ucraine nella regione di confine russa di Kursk è inaccettabile, ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov. Deve esserci una risposta. Non ci sono stati colloqui su un cessate il fuoco e l'argomento non è più rilevante.

11:41 Munz: "L'esercito bielorusso non è veramente formidabile"

Il leader Lukashenko raduna migliaia di truppe al confine con l'Ucraina, suscitando preoccupazione tra gli osservatori del paese. Tuttavia, come riferito da Rainer Munz, corrispondente di ntv, si tratta più di una dimostrazione di forza che di una minaccia reale.

11:25 Circoli: Indizi di sabotaggio russo prima dell'allerta di Geilenkirchen

I rapporti di sicurezza hanno segnalato un potenziale pericolo da un'operazione di sabotaggio russa utilizzando un drone, che ha portato a un temporaneo aumento della sicurezza alla base aerea NATO di Geilenkirchen vicino ad Aquisgrana. Un importante avvertimento è giunto da un'agenzia di intelligence straniera riguardo ai piani di sabotaggio russi contro la base NATO.

11:20 Immagini satellite: i russi non riescono a spegnere l'incendio nel deposito di carburante di Proletarsk

Più di una settimana dopo il suo inizio, l'incendio nel deposito di carburante di Proletarsk nel sud della Russia continua, come mostrano i dati attuali del sistema di monitoraggio degli incendi FIRMS di NASA. Il deposito, che ospita oltre 70 serbatoi, è stato appiccato da un attacco con drone ucraino nella notte del 18 agosto.

I rapporti non confermati suggeriscono che un altro attacco si è verificato venerdì mattina. Le autorità regionali del distretto di Proletarsk hanno dichiarato lo stato di emergenza. Entro mercoledì, 47 pompieri avevano riportato ferite a causa dell'incendio, secondo l'agenzia di stampa statale TASS.

10:50 La Polonia si alza in volo

La Polonia, vicina all'Ucraina, è stata anch'essa colpita dagli attacchi russi vicini. Come riferito dall'agenzia di stampa PAP, i caccia militari polacchi sono stati lanciati a causa della vicinanza degli attacchi russi al confine polacco. Altri aerei alleati sono stati coinvolti nell'operazione. Secondo l'aeronautica ucraina, la Russia ha dispiegato 11 bombardieri a lungo raggio Tu-95 in grado di trasportare missili cruise e ha lanciato missili ipersonici Kinzhal contro l'Ucraina. Il paese è stato anche bombardato dal Mar Nero.

10:22 Soldato ucraino spara contro un missile russo con una mitragliatrice

Un soldato ucraino di una unità di difesa aerea avrebbe sparato contro un missile cruise russo con una mitragliatrice montata su un camion nella Transcarpazia occidentale questa mattina, secondo il post sui social media del governatore Viktor Mykyta. Il missile era diretto verso la regione da Lviv e è stato abbattuto dal 650° battaglione anticarro separato, secondo la dichiarazione di Mykyta. La squadra di conferma RTL/ntv ha confermato l'autenticità del video. Tuttavia, il tipo specifico di missile non è stato confermato in modo indipendente essere stato abbattuto. Secondo "The Kyiv Independent", un missile ucraino di difesa aerea, non il fuoco della mitragliatrice, è stato responsabile dell'intercettazione, come riferito dal portavoce dell'ex aeronautica, Yuriy Ignat.

10:03 15 regioni ucraine attaccate dalla Russia - Infrastruttura energetica presa di mira

Più della metà delle regioni dell'Ucraina è stata attaccata dalla Russia, secondo l'aggiornamento mattutino del Primo Ministro Denys Shmyhal. "Oggi, un massiccio attacco russo ha colpito 15 regioni. Il nemico ha utilizzato una vasta gamma di armi: droni, missili, missili ipersonici. Ci sono state segnalazioni di vittime e feriti", ha scritto Shmyhal su Telegram. Secondo le fonti ucraine, l'infrastruttura energetica in quattro regioni è stata presa di mira. Le autorità di Zaporizhzhia, Sumy, Rivne e Lviv hanno riferito su Telegram che l'infrastruttura energetica nelle loro aree era sotto attacco. In alcune regioni di Kyiv, la fornitura di elettricità e acqua è stata interessata, secondo il sindaco Vitali Klitschko.

09:40 ISW: Russia sposta truppe a Kursk probabilmente da fronti meno significativi in Ucraina

La militaresca russa probabilmente continua a inviare truppe da sezioni meno importanti del fronte ucraino alla regione di Kursk, secondo gli analisti dell'Istituto per gli Studi di Guerra (ISW). I comandanti del 810° Reggimento Fanteria di Marina, 155° Reggimento Fanteria di Marina, 11° Reggimento Aviotrasportato (VDV), 56° Reggimento VDV (7° Divisione VDV) e 51° Reggimento VDV (106° Divisione VDV) avrebbero briefato il presidente russo Vladimir Putin nel fine settimana riguardo alle operazioni belliche nelle terre russe confinanti con l'Ucraina. Ciò sembra fare riferimento alla regione di Kursk, come ha notato il think tank statunitense nel suo rapporto sulla situazione attuale. L'ISW ha osservato elementi del 810° Reggimento Fanteria di Marina, 155° Reggimento Fanteria di Marina e 11° Reggimento VDV impegnati nella regione di Kursk e ha ricevuto informazioni secondo cui il comando militare russo ha recentemente trasferito elementi del 56° Reggimento VDV dall'area di Robotyne nell'ovest di Saporizhzhia alla regione di confine. Il comando militare russo resiste alla pressione operativa per ritirare le forze dagli sforzi offensivi prioritari per conquistare Pokrovsk nella regione di Donetsk, secondo gli esperti.

09:14 Prime vittime segnalate dal bombardamento russo

Almeno tre persone sono morte negli attacchi aerei russi, secondo le autorità ucraine. Sono state segnalate vittime a Luzk nell'ovest, Dnipro nell'est e Zaporizhzhia nel sud. Il sindaco di Luzk, Ihor Polischchuk, ha dichiarato che un edificio a più piani è stato colpito da un "attacco nemico" e ha causato una morte. I governatori regionali di Odessa, Zaporizhzhia e Kharkiv hanno segnalato esplosioni nelle loro aree tramite Telegram e hanno incoraggiato i cittadini a cercare rifugio sicuro. In precedenza, il governatore della regione centrale di Poltava, Filip Pronin, ha riferito che cinque persone sono state ferite in un attacco a una struttura industriale.

08:22 Esplosioni scuotono diverse città ucraine - Blackout a KyivSi sentono esplosioni in diverse città ucraine a causa di un attacco aereo russo su larga scala (vedi aggiornamento alle 07:24). In tutto il paese, le sirene antiaeree hanno suonato poco dopo le 6 del mattino ora locale. Le prime esplosioni sono state segnalate a Kyiv Around 8:30 AM, con altre che seguivano. Il sindaco di Kyiv, Vitali Klitschko, riferisce che l'elettricità è saltata in diversi distretti della capitale e ci sono anche problemi con l'approvvigionamento idrico sul lato destro della città. Esplosioni sono state segnalate anche a Kharkiv, Odessa, Vinnytsia, Zaporizhzhia, Kremenchuk, Dnipro, Khmelnytskyi, Kropyvnytskyi e Kryvyi Rih.

07:53 Mosca: afferma di aver abbattuto 20 droni ucrainiLa difesa aerea russa ha intercettato 20 droni diretti verso il territorio russo dall'Ucraina, secondo il ministero della Difesa russo. Nove di questi droni sono stati intercettati sulla regione di Saratov, tre sulla regione di Kursk e due ciascuno sulle regioni di Belgorod, Bryansk e Tula. Un drone è stato rilevato sulle regioni di Oryol e Ryazan.

07:24 Russia lancia un'intensa offensiva aerea sull'UcrainaL'Ucraina è sotto attacco intenso, secondo diverse fonti. "Esplosioni a Kyiv in questo momento mentre l'Ucraina è sotto un massiccio attacco di missili e droni russi dal terreno, dall'aria e dal mare", riferisce il "Kyiv Post" su X. L'esperto militare Nico Lange scrive che la Russia sta lanciando missili da navi nel Mar Nero e da 11 bombardieri Tu-95, e sta utilizzando droni e missili balistici. "L'attacco aereo russo sull'Ucraina è intenso". Si sentono esplosioni in diverse città.

07:07 Comandante ceceno riferisce perdite ucraine a KurskI combattenti delle forze speciali cecene "Achmat" e della 2ª Brigata delle Forze Speciali affermano di aver distrutto due veicoli corazzati, cinque veicoli da combattimento corazzati e un carro armato leggero di origine francese (AMR) nella regione di Kursk negli ultimi giorni, secondo l'agenzia di stampa statale russa TASS, citando il comandante generale maggiore Apti Alaudinov. "Negli ultimi giorni, abbiamo anche eliminato una squadra di lancia-granate automatiche e un mortaio e distrutto un cannone", ha detto. "Le nostre persone hanno inflitto gravi perdite alle truppe ucraine attraverso questi attacchi contro le strutture militari". Alaudinov ha dichiarato che l'avanzata delle truppe ucraine è stata fermata. "Il nemico sta cercando di avanzare, ma senza successo. Abbiamo già iniziato a distruggere il nemico in diverse aree e liberare alcuni insediamenti. Credo che questo lavoro continuerà ogni giorno".

06:41 Corea del Nord: Kim Jong Un chiede produzione di droni kamikaze aumentataIl leader della Corea del Nord, Kim Jong Un, ha chiesto lo sviluppo e la produzione di più droni kamikaze come parte essenziale dei preparativi per la guerra, secondo un rapporto dell'agenzia di stampa statale KCNA. Ha fatto questa dichiarazione durante un test di droni sviluppati localmente. I droni kamikaze sono veicoli aerei senza equipaggio equipaggiati con esplosivi che vengono guidati verso i bersagli nemici. La Russia utilizza spesso droni iraniani del tipo Shahed in Ucraina. La Corea del Nord e la Russia hanno rafforzato i loro legami militari. Il test del drone si è svolto sabato, mentre crescevano le tensioni con la vicina Corea del Sud. Le foto ufficiali mostrano oggetti volanti bianchi a forma di X che volano verso bersagli carri armati e esplodono. Secondo l'agenzia di stampa sudcoreana Yonhap, i bersagli sono modellati sui carri armati K-2 della Corea del Sud.

06:34 Ucraina: 1.140 soldati russi 'eliminati' in 24 oreSecondo i rapporti militari ucraini, 1.140 soldati russi sono stati uccisi o feriti nelle ultime 24 ore, portando il numero totale di "eliminati" di personale militare russo dal inizio della guerra a 608.820. Questi numeri non possono essere verificati in modo indipendente. Di recente, sono stati distrutti quattro carri armati russi, 17 veicoli corazzati, 47 sistemi d'artiglieria, un lanciarazzi multiplo, un sistema di difesa aerea e 39 droni.

06:12 Kyiv avverte Minsk contro 'decisioni rimpiantiL'Ucraina esige che la Bielorussia ritiri i suoi grandi contingenti di truppe e l'equipaggiamento militare dal loro confine comune. In una dichiarazione del ministero degli Esteri, il governo di Minsk viene invitato a evitare azioni ostili e a ritirare le sue truppe dalla regione di frontiera. L'Ucraina avverte la Bielorussia di non prendere 'decisioni rimpianti' sotto la pressione di Mosca. La Bielorussia non ha ancora risposto. Secondo i rapporti ucraini, tra le truppe al confine ci sono unità speciali bielorusse e mercenari ex Wagner. L'equipaggiamento include carri armati, artiglieria, sistemi di difesa aerea e attrezzature di ingegneria posizionate nella regione di Gomel lungo il confine settentrionale dell'Ucraina. La dichiarazione menziona anche che l'Ucraina 'non ha mai intrapreso azioni ostili contro il popolo bielorusso e non lo farà in futuro'.

05:46 Governatore russo riferisce danni da detriti di droniNella regione russa di Saratov, diverse case sono state danneggiate dai detriti di droni ucraini abbattuti, secondo il governatore regionale. Le città di Saratov e Engels sono colpite, con tutti i servizi di emergenza dispiegati. Engels ospita una base di bombardieri strategici della Russia.

03:52 Allerta per incursione di drone a KyivLe fonti suggeriscono che i sistemi di difesa aerea di Kyiv sono impegnati a respingere gli attacchi dei droni russi. Secondo un rapporto su Telegram dell'amministrazione militare locale, "Attività di droni non identificati rilevati! I sistemi di difesa aerea nella zona sono mobilitati". Al momento, non ci sono informazioni disponibili sulla possibile distruzione o vittime.

00:19 Zelensky definisce l'attacco alla squadra di Reuters "preciso e malizioso"

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha parlato dell'attacco con razzi letali ai giornalisti di Reuters nel suo discorso serale. L'incidente in un hotel dell'est dell'Ucraina a Kramatorsk ha causato la morte di un dipendente e il ferimento di altri due, secondo Reuters. La vittima è stata identificata come Ryan Evans, un britannico di 38 anni, ex soldato, che aveva lavorato per Reuters dal 2022, offrendo consulenza sulla sicurezza ai giornalisti in Ucraina, Israele e alle Olimpiadi di Parigi. Zelensky ha affermato che un "tipico hotel di città" è stato distrutto da un razzo russo Iskander. Ha descritto l'attacco come "precisamente mirato, attentamente pianificato". "Le mie condoglianze alla famiglia e agli amici". L'Ufficio del Procuratore Generale dell'Ucraina ha avviato un'indagine preliminare su Telegram. L'attacco è avvenuto sabato alle 22:35 ora locale. Reuters non ha ancora confermato se il razzo è stato sparato dalla Russia o se l'hotel è stato specificamente preso di mira. Non ci sono commenti della Russia disponibili.

L'Unione Europea esprime preoccupazione per le azioni della Russia contro l'Ucraina, stando al fianco del paese.L'Unione Europea condanna fermamente l'attacco della Russia alle infrastrutture energetiche dell'Ucraina, che costituisce una chiara violazione del diritto internazionale e rappresenta una minaccia significativa per le vite civili.

