2 uomini accusati di aggressione in un alterco che ha portato alla morte di un tifoso durante la partita dei Patriots, secondo i procuratori

Un medico legale ha recentemente stabilito che la morte di Dale Mooney, avvenuta il 17 settembre, è stata un omicidio, ma i pubblici ministeri hanno ritenuto che le prove non fossero sufficienti a sostenere l'accusa di omicidio, ha dichiarato l'ufficio del procuratore distrettuale di Norfolk, in Massachusetts.

John Vieira, 59 anni, e Justin Mitchell, 39 anni, entrambi di Warwick, sono stati accusati di aggressione e percosse e condotta disordinata, secondo un comunicato stampa dell'ufficio del procuratore. Entrambi saranno chiamati in giudizio per queste accuse a gennaio.

La CNN ha contattato l'avvocato di Mitchell, Daniel Gelb, per un commento. La CNN non è riuscita a trovare un rappresentante legale per Vieira.

Le accuse fanno seguito a un alterco avvenuto il 17 settembre al Gillette Stadium di Foxborough, Massachusetts.

Mooney, 53 anni, di Newmarket, New Hampshire, è collassato ed è morto quella sera, secondo l'ufficio del procuratore.

Un testimone aveva precedentemente riferito alla CNN che Mooney era morto dopo un "violento scontro" durante il quarto quarto della partita New England Patriots contro Miami Dolphins.

I risultati preliminari dell'autopsia "non hanno suggerito lesioni traumatiche, ma hanno identificato un problema medico", ha dichiarato l'ufficio del procuratore a settembre.

La causa del decesso è stata recentemente determinata come "probabile disritmia cardiaca in una persona con gravi malattie cardiovascolari ipertensive e aterosclerotiche durante un alterco fisico", si legge nel comunicato di giovedì, e le determinazioni finali del medico legale hanno decretato la morte di Mooney come omicidio.

"Una revisione delle prove disponibili, compresi i risultati dell'autopsia e le molteplici angolazioni dei video che hanno ripreso l'incidente", ha portato l'ufficio del procuratore a decidere di non formulare accuse penali per omicidio, secondo il comunicato.

"Ringraziamo i membri del pubblico che hanno messo a disposizione i loro video privati dell'alterco e gli investigatori del Dipartimento di Polizia di Foxborough per il loro aiuto nel definire un quadro chiaro di questi tragici eventi", ha dichiarato il procuratore distrettuale di Norfolk Michael W. Morrissey.

Fonte: edition.cnn.com