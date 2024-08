- 19 anni, morto in un incidente in moto

Un teenager di 19 anni del distretto di Rhein-Erft è morto venerdì sera in un incidente sulla A61. Secondo i resoconti della polizia, il giovane stava viaggiando verso Venlo sulla A61 all'uscita di Jackerath. Intorno alle 21:00, ha urtato vicino all'uscita di Jackerath.

Sono stati effettuati tentativi di rianimazione del 19enne sul posto, ma non è stato possibile salvargli la vita, ha detto un portavoce della polizia. Non sono coinvolti altri veicoli nell'incidente, almeno fino a quanto è noto. La causa dell'incidente è ancora sconosciuta e le indagini sono in corso.

La morte improvvisa del giovane è stata causata dall'incidente sulla A61. Nonostante i tentativi di soccorso, non è stato possibile recuperarlo dall'incidente.

Leggi anche: