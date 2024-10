19:54 Analisi: è semplicistico credere che l'Ucraina possa sostenere il suo ritmo attuale

Per avere la meglio sulla Russia in battaglia, l'Ucraina deve impiegare "tecniche non ortodosse", sostiene Dmytro Schmajlo, cofondatore e direttore esecutivo del think tank strategico "Ukrainian Security and Cooperation Center" con sede a Kyiv. Ciò comporta attacchi a lungo raggio, come quelli dell'artiglieria e dei missili. Impiegando queste tattiche durante la controffensiva autunnale del 2022, l'Ucraina avrebbe potuto disturbare le rotte logistiche e le basi russe per diversi mesi, costringendo i soldati russi a ritirarsi dalle regioni di Kherson e Kharkiv. Secondo Schmajlo, la forza militare dell'Ucraina in termini di personale è insufficiente rispetto a quella della Russia. Di conseguenza, l'attenzione è rivolta a disturbare i rifornimenti del nemico e a colpire il "cuore" del complesso militare-industriale che lo sostiene. Attualmente, l'Ucraina sta utilizzando i suoi droni a lungo raggio sviluppati localmente per colpire i bersagli situati profondamente nel territorio russo, a più di 1000 chilometri di distanza. Secondo il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy, ciò dimostra la capacità dell'Ucraina di lanciare attacchi sul suolo russo; tuttavia, le armi di precisione occidentali con un raggio d'azione più ampio infliggerebbero danni significativamente maggiori. L'alleanza occidentale è riluttante ad autorizzare l'uso di armi occidentali a tale scopo a causa delle preoccupazioni di un'escalation del conflitto. Secondo Schmajlo, il loro dispiegamento potrebbe influire significativamente sulla situazione sul fronte in pochi mesi.

19:20 Röttgen: "Una soluzione politica richiede un prerequisito militare" Il politico tedesco della CDU Röttgen ridimensiona le aspettative di una rapida pace. "La diplomazia potrebbe avere una chance solo quando Putin si rende conto di non poter ottenere nulla attraverso la guerra", dice Röttgen a "Der Spiegel". Critica il fatto che l'Occidente non stia facendo abbastanza per portare a questa realizzazione. "Una soluzione politica sarà necessaria. Tuttavia, avrà un prerequisito militare: non si tratta di recuperare tutti i territori ucraini. Rather, it necessitates Ukraine acquiring a military advantage until Putin understands: There is nothing more to gain through war." To achieve this, Ukraine requires continuous and effective support.

18:36 Ucraina: più di mezzo milione di bombe e mine rimosse Dal'inizio dell'invasione russa su larga scala, le squadre di sminamento ucraine hanno identificato e neutralizzato oltre 533.200 dispositivi esplosivi. Hanno bonificato 148.858 ettari di terreno dalle mine e 4.018 bombe aeree. Solo nelle ultime 24 ore, le unità del servizio di emergenza statale hanno gestito 173 chiamate e neutralizzato e smaltito 293 dispositivi esplosivi, tra cui due bombe aeree. Le regioni più colpite sono state Kharkiv (35.815 volte), Kherson (16.560 volte), Donetsk (14.826 volte), Kyiv (11.393 volte), Mykolaiv (9.360 volte), Chernihiv (6.948 volte) e Sumy (4.425 volte). L'Ucraina è il paese più minato del mondo. Gli esperti del Ministero della Difesa ucraino hanno bonificato 30.000 chilometri quadrati di terreno dalle mine negli ultimi due anni - un'area grande quanto il Belgio o la Moldavia. Dal 2022, circa 174.000 chilometri quadrati di territorio ucraino sono stati contaminati da esplosivi.

17:54 L'ex Segretario Generale della NATO Stoltenberg: l'Ucraina potrebbe unirsi all'alleanza nonostante l'occupazione russa L'ex Segretario Generale della difesa dell'alleanza norvegese, Jens Stoltenberg, suggerisce un metodo alternativo per l'Ucraina per unirsi alla NATO prima della fine degli scontri con la Russia. Sebbene l'Ucraina si aspetti di unirsi alla NATO dopo la fine del conflitto, con l'obiettivo di recuperare l'intero territorio, Stoltenberg propone che l'Ucraina potrebbe unirsi prima. La regione dell'Ucraina considerata territorio della NATO non deve necessariamente essere il confine internazionalmente riconosciuto. "È necessario un confine che determini quando entra in vigore l'articolo 5, e l'Ucraina deve controllare tutto il territorio fino a quel confine", spiega Stoltenberg. L'articolo 5 è la clausola di difesa che obbliga gli altri stati a difendere militarmente il membro. La Germania Ovest considerava la Germania Est parte di una Germania più grande, ha dichiarato Stoltenberg. "Ma la NATO ha protetto solo la Germania Ovest". Inoltre, gli Stati Uniti forniscono garanzie di sicurezza al Giappone, non per le Isole Curili, che il Giappone considera suo territorio, ma sono controllate dalla Russia. L'Ucraina ha presentato una domanda di adesione alla NATO nel 2022. Attualmente, circa un quinto del territorio dell'Ucraina è sotto il controllo russo.

17:19 Il politico della CDU Röttgen accusa il Cancelliere Scholz di "rhetorica della paura" L'esperto di politica estera della CDU tedesca Norbert Röttgen incolpa il Cancelliere federale Olaf Scholz del calo del sostegno popolare per l'invio di armi all'Ucraina. Röttgen afferma che la "rhetorica della paura" del Cancelliere federale è responsabile di questo calo di sostegno. "Olaf Scholz respinge consistently misure di supporto come troppo pericolose, come se la difesa dell'Ucraina fosse l'escalation e non l'attacco russo", critica Röttgen in un'intervista con "Der Spiegel". Secondo Röttgen, utilizzare la retorica dell'agitatore e trasmetterla ai tedeschi con l'autorità del Cancelliere è irresponsabile. "Un Cancelliere non dovrebbe essere influenzato dalla paura. Non dovrebbe fare della paura la base della sua azione politica."

16:17 Aggiornamenti: Russia Abbatte il Suo Proprio Veicolo da Combattimento Senza Equipaggio

I rapporti suggeriscono che la Russia ha perso un drone stealth nello spazio aereo ucraino. Vari canali Telegram pro-russi e pro-ucraini hanno riferito che l'aeromobile senza equipaggio, un S-70 Okhotnik, è precipitato nella regione di Donetsk. Un membro delle Forze Aeree Ucraine ha dichiarato che il S-70 aveva sparato bombe a grappolo contro le posizioni ucraine prima di essere abbattuto dal fuoco amico russo per evitare la sua cattura. Questo drone innovativo, in grado di trasportare fino a 2.000 chilogrammi di armi, era atteso per iniziare la produzione di massa più tardi quest'anno, secondo i resoconti russi.

15:44 Rapporto: la Russia si Affida Pesantemente alla Corea del Nord per i Proiettili d'Artiglieria

Metà di tutti i proiettili d'artiglieria utilizzati dalla Russia in Ucraina sarebbe fornita dalla Corea del Nord, secondo un rapporto del "The Times" che cita i servizi di intelligence occidentali. La Corea del Nord avrebbe fornito circa 3 milioni di proiettili a Mosca ogni anno, con una parte significativa probabilmente difettosa. Nonostante ciò, questi proiettili difettosi hanno giocato un ruolo critico nell'avanzata della Russia nell'Ucraina orientale, compresa la recente cattura di Wuhledar nella regione di Donetsk. Con le scorte di munizioni della Russia che diminuiscono a causa dell'intenso uso in Ucraina, la Corea del Nord è emersa come principale fornitore di armi esterne della Russia. In agosto, l'agenzia di stampa sudcoreana Yonhap ha riferito che la Corea del Nord aveva ricevuto tecnologia dalla Russia per l'uso di satelliti spia, carri armati e aerei in cambio di proiettili d'artiglieria. In giugno, i due paesi hanno firmato un accordo di difesa militare.

15:16 La Russia Aumenta l'Uso di "Droni Non Rivelati" Contro l'Ucraina

Inoltre dei droni Shahed, l'esercito russo starebbe aumentando l'uso di "droni non rivelati" contro l'Ucraina, secondo il ex portavoce dell'Aeronautica Yuriy Ihnat, come riportato dal "Kyiv Independent". Ihnat non ha specificato il tipo di questi droni. La Russia ha intensificato gli attacchi con i droni nelle ultime settimane, con attacchi quotidiani contro città e paesi in Ucraina per la prima volta dal pieno inizio dell'invasione, sia a settembre che finora a ottobre.

14:51 Kara-Mursa Vince il Premio per i Diritti Umani: "Battaglia Tra il Bene e il Male"

Il critico del Cremlino Vladimir Kara-Mursa e sua moglie Yevgeniya stanno vincendo il premio per i diritti umani della Fondazione Bruno Kreisky a Vienna. La coppia sta lottando per la liberazione di altri dissidenti dalla detenzione russa. Per prigionieri come il consigliere distrettuale di Mosca Alexey Gorinov e la giornalista siberiana Maria Ponomarenko, si tratta di una questione di vita o di morte. Entrambi sono stati condannati a lunghi periodi di detenzione per aver criticato l'invasione della Russia in Ucraina. Vladimir Kara-Mursa è stato lui stesso imprigionato in Russia per un lungo periodo e rilasciato solo ad agosto come parte di uno scambio di prigionieri. I Kara-Mursa invitano i politici occidentali a prendere una posizione più attiva: "Quando c'è una vera lotta tra il bene e il male, i dittatori si uniscono e la sopravvivenza della democrazia in tutto il mondo è a rischio, non puoi essere neutrale", dice Yevgeniya Kara-Mursa.

14:23 Preoccupazioni per i Missili a Lungo Raggio? La Russia Starebbe Spostando il Personale e l'Equipaggiamento

Un gruppo partigiano chiamato Atesh, attivo nei territori occupati dalla Russia in Ucraina, riferisce il trasferimento di equipaggiamento militare e personale in posizioni sicure a Mariupol. "A causa della minaccia rappresentata dai razzi a lungo raggio dell'esercito ucraino, i comandanti militari russi sono molto preoccupati per la sicurezza delle loro truppe e non hanno altra scelta che cambiare le loro posizioni", afferma il gruppo. L'obiettivo è quello di scoprire ulteriori rotte di movimento e condividere queste informazioni con l'esercito ucraino.

13:45 "Sforzi Eroidi" - L'Ucraina Mira a Riprendere le Piattaforme di Gas

La guardia di frontiera statale ucraina ha pubblicato un video di un'operazione con i servizi di intelligence militare per riprendere le piattaforme di gas nel Mar Nero vicino all'Isola del Serpente. "Con sforzi eroi, abbiamo conquistato alcune di queste importanti strutture strategiche che servono come nostre fortezze marine e le abbiamo portate sotto il nostro controllo. Se le teniamo, possiamo controllare una parte significativa della zona acquatica e rafforzare la nostra difesa", si legge nella didascalia.

12:50 Impossibilità di Accedere a un Prominente Canale di Propaganda Russa sulla Piattaforma X

Uno dei principali canali di propaganda russa, etichettato come Rybar, è stato reso inaccessibile sulla piattaforma X. Il canale, con oltre 1,3 milioni di iscritti, ha segnalato la sua disattivazione su Telegram, esprimendo frustrazione verso Elon Musk. Le ragioni dietro il blocco rimangono sconosciute. Rybar si definisce "il canale Telegram russo più citato dai media internazionali" e si concentra sull'analisi militare, la guerra dell'informazione e la propaganda visiva.

12:03 Voci non confermate sull'abbattimento di aerei da combattimento russiVoci non confermate suggeriscono che l'Ucraina potrebbe aver abbattuto un altro aereo da combattimento russo. Questa affermazione sta circolando sui social media e è stata anche riportata da Nexta. Al momento non c'è alcuna conferma ufficiale dalle autorità. L'incidente sarebbe avvenuto sopra Kostyantynivka. Il giornalista ucraino Illia Ponomarenko ipotizza che potrebbe trattarsi di un caso di fuoco amico, causato dai russi stessi.

11:44 Il controllo del villaggio di Schelanne Druhe da parte delle truppe russe secondo TASSStando ai rapporti del Ministero della Difesa russo e di TASS, le truppe russe hanno preso il controllo del villaggio di Schelanne Druhe nell'est dell'Ucraina. Il villaggio, situato nella regione di Donetsk, è sotto il controllo parziale delle forze russe. Non è possibile verificare indipendentemente questi rapporti di conflitto.

11:32 Merz propone un gruppo di contatto per l'ordine post-bellico in EuropaIl candidato alla cancelleria dell'Unione Friedrich Merz propone la creazione di un gruppo di contatto composto da Germania, Francia, Regno Unito e Polonia per delineare proposte per un ordine post-bellico europeo dopo il conflitto in Ucraina. Merz sottolinea che qualsiasi proposta di pace deve essere presentata in modo collaborativo, non solo dalla Germania, e che non deve emergere la percezione che la mappa politica dell'Europa viene ridisegnata senza considerare adeguatamente gli stati dell'Est e del Centro Europa, in particolare l'Ucraina. Insieme agli Stati Uniti, questi quattro paesi hanno la forza politica, economica e militare per influire sull'ordine politico europeo post-bellico.

11:15 Piano strategico dell'Ucraina in vista dell'incontro di RamsteinIl presidente ucraino Selenskyj presenterà un "piano di vittoria" all'incontro di Ramstein, che si svolgerà a livello di capi di stato e di governo. Questo piano comprenderà "passaggi chiari e concreti verso una risoluzione giusta del conflitto". Il materiale correlato suggerisce che Kyiv si basa sulle consegne di armi dai suoi alleati per affrontare la Russia con "forza". Il video mostra aerei da combattimento, carri armati e artiglieria. Il video evidenzia la necessità di capacità a lungo raggio e il rafforzamento delle posizioni del fronte. Inoltre, vengono mostrate immagini aeree di presunti depositi di munizioni russe danneggiati. Distruggere questi depositi è un efficace mezzo per limitare la capacità della Russia di sostenere la sua guerra aggressiva. Tuttavia, questi depositi di munizioni sono spesso lontani dalle linee del fronte e sono ben protetti, richiedendo armi a lungo raggio potenti con capacità esplosive elevate.

10:42 L'influenza delle compagnie cinesi nell'economia russa si consolidaL'ex presidente della Banca Nazionale dell'Ucraina, Kyrylo Shevchenko, ha fatto notare sulla piattaforma X che le compagnie cinesi stanno aumentando la loro influenza nell'economia russa. Quest'anno, il 34% delle nuove imprese ha proprietà cinese, un aumento significativo rispetto al 13% del 2021. Shevchenko nota che le registrazioni mensili sono arrivate a 200, con il commercio all'ingrosso che rappresenta il 26% del fatturato. Esprime preoccupazione per la dominanza delle compagnie cinesi nei settori chiave, suggerendo che questo mette in discussione la sovranità economica della Russia.

10:08 Sdegno per l'appello di Kretschmer, Woidke e VoigtIl presidente del Comitato Affari Europei del Bundestag, Anton Hofreiter, ha criticato l'appello dei politici Michael Kretschmer, Dietmar Woidke e Mario Voigt per un maggiore impegno diplomatico con la Russia, definendolo irresponsabile. I critici sostengono che tali appelli indeboliscono il sostegno all'Ucraina, rafforzando la risoluzione di Putin di continuare il conflitto. I membri di sinistra sono divisi politicamente sull'invasione russa, con alcuni che minimizzano o negano la colpa e accettano la sottomissione dell'Ucraina da parte degli invasori russi.

09:31 Rammarico per la partecipazione alla manifestazione per la pace a BerlinoMax S., un membro di sinistra della Sassonia-Anhalt, ha espresso rammarico per aver partecipato a una recente manifestazione per la pace a Berlino. Ha criticato la risposta ostile nei confronti del politico SPD Ralf Stegner quando ha menzionato l'attacco russo e gli slogan "bellicisti" dei membri della BSW. Ha sottolineato che l'Ucraina ha il diritto di difesa e che tali risposte non dovrebbero essere tollerate in una manifestazione per la pace. Ha promesso di non partecipare più a simili eventi in futuro.

08:49 Ammissione di errore nella politica degli armamenti da parte di StoltenbergIl precedente leader della NATO Jens Stoltenberg ammette apertamente che l'Ucraina non ha ricevuto sufficienti sostegno in armi. Come dichiarato in un'intervista al "Financial Times", ammette: "Avremmo dovuto fornirgli più armi prima dell'invasione e armi più avanzate dopo l'invasione. Accetto la mia parte di colpa". C'è stato un notevole dibattito tra gli alleati prima dell'attacco russo di febbraio 2022 sulla questione se fornire armi a Kyiv. All'epoca, la maggior parte degli alleati era contraria, a causa di preoccupazioni significative.

08:07 L'Ucraina lancia attacchi con droni sulla regione di VoronezhStando al governatore di Voronezh, Alexander Gusev, gli attacchi con droni ucraini si sono verificati durante la notte. Diversi stabilimenti che producono prodotti civili sono stati presi di mira, causando un ferito e un incendio, ha dichiarato Gusev. Ci sono ferite da bruciatura in video non verificati sui social media. In modo tradizionale, le autorità russe minimizzano gli impatti degli attacchi ucraini.

07:31 Il Ministero della Difesa russo condivide un video di addestramento bizzarro per la difesa dei droniIl Ministero della Difesa russo ha condiviso un video di addestramento bizzarro per la difesa dei droni.

18:45 Il Ministero della Difesa russo pubblica un video che mostra truppe russe in addestramento antidroni. I droni rappresentano una minaccia significativa sul campo di battaglia e il modo più efficace per contrastarli è attraverso gli disturbatori elettronici. Se gli disturbatori elettronici non sono accessibili o efficaci, difendersi dai droni può essere difficile. Sparare ai droni con armi da fanteria è difficile e i fucili sono l'opzione più adatta. Nel video russo, un soldato viene osservato mentre si rotola per evitare un attacco a terra temporaneamente. Un altro soldato è mostrato mentre solleva il fucile verso il cielo e colpisce un drone. Scene simili sono state spesso osservate nei filmati dal fronte, dove i droni esplodono di solito.

06:45 Esperto OSINT rivela alte cifre di vittime tra le truppe russe vicino a Pokrovsk

L'approccio spietato della Russia nella loro guerra, che coinvolge assalti di massa, è evidente nei dati presentati da un esperto OSINT del progetto Oryx. Secondo queste statistiche, le truppe russe stanno subendo perdite significative vicino a Pokrovsk, l'epicentro del conflitto, che superano di gran lunga quelle dell'Ucraina. I dati suggeriscono che nell'ultimo anno le forze del Cremlino hanno perso 539 carri armati, mentre l'Ucraina ne ha apparentemente persi 92. In termini militari, gli attaccanti devono generalmente avere un vantaggio di tre a uno per avere successo contro i difensori. Questa disparità è ancora più evidente nei veicoli corazzati da combattimento, come i APC, con 1020 veicoli russi distrutti, abbandonati o danneggiati rispetto ai 138 veicoli ucraini. Lee, un ex marine degli Stati Uniti dell'Istituto per la ricerca sulla politica estera, caratterizza queste perdite come "abnormalmente alte". Gli esperti OSINT raccolgono di solito le loro informazioni da fonti video e di immagini online accessibili pubblicamente e le perdite effettive probabilmente superano queste figure.

06:06 L'ex comandante Saluschnyj si oppone alla riduzione dell'età di leva

Valeriy Saluschnyj, l'ex comandante in capo delle forze armate ucraine e l'attuale ambasciatore ucraino nel Regno Unito, ritiene che l'Ucraina dovrebbe evitare di abbassare l'età di leva. Considera il gruppo di età compresa tra i 18 e i 25 anni il futuro dell'Ucraina e solo in casi estremi l'età di mobilitazione dovrebbe essere ridotta. Come ha spiegato in precedenza, questo gruppo di età dovrebbe essere protetto il più possibile poiché garantirà la crescita futura dell'Ucraina.

05:29 Secondo tentativo: Istituzione della Legione dei Volontari Ukrainian in Polonia

Il vice ministro della Difesa Pawel Zalewski ha annunciato venerdì che il consolato ucraino a Lublin ha iniziato a reclutare cittadini ucraini residenti in Polonia per essere addestrati dall'esercito polacco. Il ministro della Difesa Wladyslaw Kosiniak-Kamysz ha dichiarato che la Polonia era pronta a iniziare l'addestramento in settembre, ma il numero insufficiente di volontari ha ritardato l'inizio: "In quel momento, non erano stati presentati abbastanza volontari. A quanto pare, l'Ucraina ha ora informato, reclutato e promosso questo processo, quindi ci si può aspettare risultati", ha informato Kosiniak-Kamysz a Wnp.pl. La legione è stata introdotta a luglio come unità militare volontaria composta da residenti ucraini in Polonia e addestrata dall'esercito polacco.

04:00 Stoltenberg si rammarica del ritardo nella consegna di armi all'Ucraina

In un'intervista al "Financial Times", l'ex segretario generale della NATO Jens Stoltenberg si rammarica del ritardo nella consegna di armi all'Ucraina durante il suo mandato come leader della NATO. Indica: "C'è una cosa che rimpiango e che ora vedo molto più chiaramente, e cioè che avremmo dovuto fornire all'Ucraina molto più supporto militare molto prima". Il dibattito sull'invio di armi letali è stato intenso. La maggior parte degli alleati si opponeva alla consegna di armi prima dell'invasione, sostenendo di avere preoccupazioni significative. Stoltenberg è orgoglioso dell'aiuto che è stato fornito, ma ammette che il sostegno precedente avrebbe giovato molto all'Ucraina e potrebbe aver prevenuto l'invasione o reso più difficile la sua esecuzione.

02:01 Alte perdite per le unità d'élite russe nei combattimenti di Wuhledar

Come rivelato dal BBC News di recente venerdì, le forze d'élite russe hanno subito quattro volte più perdite durante il loro anno di combattimenti intorno a Wuhledar nella regione di Donetsk rispetto ai dieci anni della Seconda Guerra cecena. Le forze ucraine hanno dichiarato la loro partenza dalla città significativa nella regione di Donetsk il mercoledì successivo all'occupazione delle periferie della città da parte delle truppe russe e al loro ingresso a Wuhledar. Le brigate d'élite russe 155ª e 40ª, note anche come "Cavalieri neri", hanno preso parte all'assalto iniziale sulla città. Secondo i resoconti del BBC, almeno 211 marines della 155ª Brigata sono morti durante la Battaglia di Wuhledar, con altri 42 dispersi. Questo supera di gran lunga le perdite della unità durante la prolungata Seconda Guerra cecena (1999-2009). I giornalisti del BBC hanno anche registrato le perdite di 72 soldati della 40ª Brigata.

23:55 Oppositore bielorusso condannato per atto di sabotaggio - Fino a 25 anni di prigione

Un tribunale bielorusso ha condannato 12 figure dell'opposizione a pene detentive che vanno da due a 25 anni per aver presuntamente partecipato a un attacco di sabotaggio a un aereo militare russo a febbraio 2023. Il tribunale di Minsk ha dichiarato colpevoli i dodici imputati di aver preso parte all'attacco "terroristico", come definito dall'accusa. Cinque dei condannati sono presenti in Bielorussia, mentre gli altri sono stati processati in absentia. Tra coloro che sono stati condannati all'estero, compreso il presunto ideatore dell'attacco, Nikolai Shvets, che è stato condannato a 25 anni di prigione. Aveva lasciato la Bielorussia durante l'estate come parte di uno scambio di prigionieri con l'Ucraina. A febbraio 2023, gli attivisti filoucraini hanno rivendicato l'abbattimento di un aereo militare russo all'aeroporto di Matschulischtschi vicino a Minsk. L'aereo era stato segnalato come un aereo da ricognizione A-50.

22:19 Rapport: la Russia pianifica di arruolare 225.000 soldati a contratto in tre anniIl ministero della Difesa russo sta apparentemente pianificando di arruolare almeno 225.000 soldati a contratto nei prossimi tre anni, secondo il sito di notizie online indipendente "Important Stories". Ciò è indicato dal bilancio proposto per gli anni 2025-2027. Sono previsti circa 335 milioni di dollari all'anno in bonus di firma unici per i soldati a contratto.

21:44 La Romania scopre un drone russo sul territorio della NATOLa Romania, membro della NATO, ha segnalato il ritrovamento di un drone russo sul suo territorio. Il ministero della Difesa ha pubblicato sulla sua piattaforma X che i frammenti di un drone russo sono stati trovati nelle vicinanze del Canale Litcov, vicino al confine con l'Ucraina. Questi frammenti vengono esaminati. Una settimana prima, c'è stato un incidente coinvolto un drone russo. Il drone potrebbe aver brevemente violato lo spazio aereo romeno, ha spiegato il ministero. Il drone era coinvolto in un attacco contro la città ucraina meridionale di Izmail. La città si trova sul Danubio, con la Romania situata dall'altra parte del Danubio in quel punto.

21:10 Johnson: se Trump fosse stato presidente, Putin non avrebbe invaso l'UcrainaL'ex primo ministro britannico Boris Johnson crede che non sia un caso che la Russia non ha invaso l'Ucraina quando Donald Trump era presidente degli Stati Uniti. "Uno dei vantaggi di Trump è la sua imprevedibilità", dice al "Telegraph". Secondo il "Telegraph", Johnson sostiene che la Russia non avrebbe invaso l'Ucraina se Trump fosse stato presidente. "Dalla prospettiva del Cremlino, c'era una paura genuina che Trump avrebbe considerato un attacco contro una nazione europea come una sfida all'America e all'ordine mondiale, e avrebbe risposto duramente", dice Johnson. Egli crede che l'imprevedibilità di Trump da sola sarebbe stata sufficiente a dissuadere il leader del Cremlino, Vladimir Putin, dal lanciare una guerra contro uno stato sovrano.

20:03 I russi si avvicinano a Pokrovsk - a sette chilometri dalla cittàI soldati russi stanno apparentemente avanzando verso Pokrovsk, ora posizionati a sette chilometri dal perimetro della città, secondo il sindaco Serhii Dobriak in televisione ucraina. In precedenza, la distanza era stata segnalata come inferiore a dieci chilometri. Il sindaco evidenzia i bombardamenti; il centro della città ha subito due bombardamenti il giorno precedente. Ora, l'80% delle infrastrutture critiche della città è stato danneggiato o distrutto. "Il nemico ci lascia senza elettricità, acqua e gas. Questo è un preliminare per l'inverno", dice. A Pokrovsk rimangono circa 13.000 persone, tra cui quasi 100 bambini che non hanno seguito gli ordini di evacuazione. La popolazione prebellica della città era di 60.000 abitanti.

L'Unione Europea potrebbe giocare un ruolo cruciale nel fornire all'Ucraina il supporto necessario per ottenere un vantaggio militare e, alla fine, negoziare la pace con la Russia. Ciò richiederebbe un aiuto continuo ed efficace, che potrebbe includere armi occidentali a precisione con un raggio d'azione più esteso dei droni attualmente sviluppati localmente in Ucraina.

Date le intenzioni dei soldati russi di lanciare un attacco imminente contro Saporischschja, i leader militari ucraini devono impiegare contromisure efficaci, come la guerra di batteria contraerea (fuoco di artiglieria su posizioni di artiglieria nemiche identificate). Ciò aiuterebbe a indebolire le forze russe e disturbare i loro rifornimenti, portando a un vantaggio militare per l'Ucraina.

