19:50: La politica di impedire il successo dell'AfD è crollata

19:42 Ramelow: La Sinistra subisce un "inghiottimento"

Il Presidente della Turingia Bodo Ramelow individua due ragioni per l'"inghiottimento" del suo partito La Sinistra. In primo luogo, l'ostinato equiparare l'AfD e La Sinistra da parte della CDU, nonché le ricorrenti dichiarazioni "escludenti" della CDU nei suoi confronti, nonostante abbia condiviso il potere con loro per cinque anni. In secondo luogo, il BSW, che aveva previsto di ottenere il 17% dei voti per l'AfD, è ora riconosciuto per aver sottratto voti alla Sinistra. Tuttavia, Ramelow ha celebrato l'alta affluenza alle urne.

19:26 Nouripour considera il successo dell'AfD un "punto di svolta"

L'AfD ottiene più del 30% nelle elezioni statali della Sassonia e della Turingia, lasciando indietro i partiti del semaforo. Il leader dei Verdi Omid Nouripour vede il risultato elettorale dell'AfD come un "punto di svolta" e un mandato per difendere collettivamente la democrazia.

19:13 Proiezione più recente per la Sassonia: la CDU si avvicina

La più recente proiezione della ZDF mostra la CDU che si avvicina all'AfD nella Sassonia: i Cristiano Democratici ora hanno un leggero vantaggio con il 31,7%, appena ahead dell'AfD con il 31,4% dei voti. Il BSW ottiene l'11,4%, mentre l'SPD raccoglie il 7,8%. I Verdi trovano sicurezza nel parlamento statale con il 5,5%, mentre la Sinistra non raggiunge la soglia del cinque percento con il 4,3%.

19:08 Wagenknecht vuole formare una coalizione con la CDU e potenzialmente l'SPD nella Turingia

Il leader del BSW Sahra Wagenknecht mira a formare una coalizione con la CDU e potenzialmente l'SPD nella Turingia. "Siamo speranzosi di poter stabilire un buon governo insieme alla CDU alla fine - possibilmente anche con l'SPD", ha detto Wagenknecht in ARD. Dopo cinque anni di governo di minoranza, le persone desideravano un governo di maggioranza stabile che avrebbe affrontato questioni urgenti come la "carenza di insegnanti grave" nella Turingia. Contestualmente, i cittadini desideravano un governo statale che avrebbe espresso le proprie preoccupazioni a livello nazionale - uno che avrebbe promosso la pace, la diplomazia e l'opposizione al dispiegamento di missili USA in Germania. Wagenknecht ha escluso coalizioni con l'AfD per la Turingia.

18:56 Göring-Eckardt: il successo dell'AfD è uno "shock" in Germania

I politici dei Verdi in Germania sono scossi dal successo dell'AfD nella Turingia, sentendo un impatto molto più grave della loro sconfitta nelle elezioni statali. La Vice Presidente del Bundestag dei Verdi Katrin Göring-Eckardt vede il successo degli estremisti di destra come uno "shock" per la Germania. Il leader del partito Omid Nouripour ammette che i suoi sentimenti di fallimento sono "marginali" rispetto al trionfo dell'AfD, poiché avevano assunto la posizione di forza in un parlamento statale.

18:48 Kretschmer sulla Sassonia: "Abbiamo ogni motivo per festeggiare"

Il Presidente della Sassonia Michael Kretschmer considera la CDU un ancoraggio saldo nella coalizione di governo. "Abbiamo ogni motivo per festeggiare", ha detto Kretschmer alla sua festa elettorale. "Il retrospettiva rivela cinque anni impegnativi", il popolo della Sassonia ha riposto la sua fiducia nella CDU piuttosto che in un "voto di protesta". Il Presidente del Ministero ha riconosciuto la frustrazione dei cittadini riguardo alla situazione a Berlino.

18:39 Risultato preliminare per la Sassonia: il vantaggio della CDU sull'AfD si riduce

Secondo le prime proiezioni sulla ZDF, il vantaggio della CDU sull'AfD nelle elezioni statali della Sassonia si è ridotto: la CDU ora detiene un leggero margine con il 31,9%, a malapena ahead dell'AfD con il 31,3% dei voti. Il BSW ottiene l'11,6%, mentre l'SPD raccoglie il 7,8%. I Verdi riescono a malapena a entrare nel parlamento statale con il 5,2%, mentre la Sinistra non raggiunge il traguardo con il 4,5%.

18:33 La presidente dell'AfD Weidel rivendica la partecipazione del partito al governo in Turingia e Sassonia

La presidente federale dell'AfD Alice Weidel sostiene la partecipazione del suo partito al governo nella Turingia e nella Sassonia. "In conformità con le normali pratiche in questo paese, il partito più forte, che è l'AfD, avvia le discussioni", dice Weidel in ARD, riferendosi alla Turingia. "I votanti vogliono che l'AfD abbia qualche influenza nel governo. Raccogliamo il 30% dei voti in entrambi gli stati federali, senza i quali un governo stabile diventa impossibile".

18:30 Capo SPD: Tocca Fondo nei Parlamenti Regionali Il segretario generale SPD Kevin Kuhnert ha ammesso il deludente risultato del suo partito nelle elezioni della Turingia e della Sassonia. "Questa non è una notte di festa per l'SPD," ha dichiarato su ARD. Il partito ha lottato negli anni. "C'era un vero rischio di essere espulsi dai parlamenti regionali," ha rivelato Kuhnert. "Siamo in una lotta e la nostra presenza è essenziale." Servono cambiamenti, ha argomentato Kuhnert, sottolineando la necessità di una comunicazione più chiara e di ascoltare gli elettori. Riguardo al cancelliere Olaf Scholz, ha detto: "Dobbiamo collaborare per chiarire la nostra politica."

18:23 Höcke Esulta per la Vittoria in Turingia: "Un Grande Triunfo" Il leader della fazione AfD Björn Höcke considera il risultato della Turingia un grande successo. L'AfD si posiziona come il partito più popolare nello stato federale, con Höcke che dichiara su MDR: "Il mito assurdo della 'barriera' deve finire."

18:21 Chrupalla sulla Turingia: AfD al Pare con la CDU Il leader dell'AfD Tino Chrupalla festeggia i risultati eccezionali del suo partito, attribuendo lo spostamento politico in entrambi gli stati federali ai sentimenti degli elettori. Parlando a ZDF, ha dichiarato che l'AfD è aperta a dialoghi con tutti i partiti. In Sassonia, mantiene che l'AfD è al pare con la CDU. Insiste che l'AfD mira a governare per il beneficio della Sassonia.

18:17 Capo CDU Esclude Coalizione con AfD Il segretario generale della CDU Carsten Linnemann ha categoricamente escluso qualsiasi coalizione con l'AfD in Turingia o Sassonia. "Siamo risoluti su questo," ha dichiarato su ARD. La CDU guiderà le coalizioni dal centro del parlamento, ha assicurato, confidando nel successo. La CDU, insiste, continua ad essere il partito più popoloso e il principale baluardo. Nonostante le 'partiti del semaforo' siano state penalizzate, dice.

18:13 Proiezione Iniziale per la Sassonia: CDU Supera AfD, BSW al 12%, Verdi a Malapena La prima proiezione per le elezioni della Sassonia rivela la vittoria della CDU con una quota di voti del 31,5%, superando di poco l'AfD al 30%. Il BSW emerge come la terza forza più forte, con il 12%, mentre l'SPD si qualifica per il parlamento regionale con l'8,5%. I Verdi sono sull'orlo, con il 5,5% dei voti.both la Sinistra e il FDP non raggiungono il quorum per il nuovo parlamento.

18:10 Proiezione Iniziale per la Turingia: AfD in testa, CDU, BSW Entra in Parlamento al 16% La prima proiezione per le elezioni della Turingia indica l'AfD in testa con una maggioranza prevista, al 30,5%, superando la CDU al 24,5%. La Sinistra ottiene il 12,5%, seguita dall'SPD al 7%. Il BSW si stabilisce come nuova presenza nel parlamento regionale, con il 16%. I Verdi e il FDP rimangono sotto la soglia del 5%.

18:01 AfD al Primo Posto in Turingia, BSW Raggiunge le Cifre Doppie in Sassonia Un resoconto preliminare dopo le elezioni della Turingia riflette l'AfD come il partito più influente, come previsto. L'SPD supera la soglia del 5%, mentre i Verdi e il FDP non raggiungono il limite. In Sassonia, il BSW registra un punteggio a due cifre. La CDU mantiene un vantaggio ristretto sull'AfD. La Sinistra e il FDP non otterrebbero rappresentanza, mentre i Verdi mantengono la loro presenza.

17:18 Höcke a Rischio di Non Entrare nel Parlamento della Turingia Il leader della fazione AfD Björn Höcke in Turingia si trova in una situazione di incertezza riguardo alla possibilità di ottenere un seggio nel futuro parlamento regionale. I suoi colleghi candidati di successo potrebbero sfidarlo. Diversi candidati dell'AfD per i collegi sembrano destinati a una vittoria diretta. Tuttavia, Höcke si trova di fronte a una forte concorrenza dal candidato CDU Christian Tischner nel suo collegio di Greiz II. Se Tischner vince e l'AfD supera il suo diritto a mandati diretti dai voti di secondo livello, nessuno può ottenere un seggio dalla lista di stato, nemmeno dalla prima posizione, che Höcke occupa. In questa situazione, l'AfD potrebbe chiedere a un candidato di successo di rinunciare al suo seggio, permettendo a Höcke di ottenere il suo.

16:48 Media Esclusi dalla Festa Elettorale dell'AfD della Turingia È probabile che la festa elettorale dell'AfD della Turingia non sarà coperta dai media tradizionali. Il partito, etichettato come radicale di destra dall'agenzia per la protezione della costituzione, ha tentato di limitare l'accesso di diversi media all'evento. Tuttavia, un'ordinanza del tribunale ha bloccato questo, portando il partito statale a bandire tutti i media, adducendo difficoltà organizzative e sostenendo che non c'era spazio sufficiente nella sede per tutti i rappresentanti dei media che avevano richiesto l'accredito.

15:52 Höcke Vota in Lada - Ramelow con la Moglie Il leader della Turingia AfD e candidato principale, Björn Höcke, ha votato la mattina presto. Al suo seggio elettorale di Bornhagen, è arrivato a bordo di una Lada Niva, un veicolo fuoristrada costruito in Russia. Höcke ha votato nel distretto dell'Eichsfeld.

15:40 Maggiore Affluenza alle Urne Rispetto alla Precedente Elezione

Nella Turingia, il 44,4% degli elettori aveva votato alle 14:00, con un aumento di oltre due punti rispetto alle elezioni precedenti di cinque anni fa. Con le schede votate per corrispondenza ancora da conteggiare, secondo il commissario elettorale dello stato, questo segnala un'alta affluenza. Analogamente nella Sassonia, l'affluenza alle urne era leggermente più alta rispetto al 2019, al 35,4%. Si attende un numero maggiore di votanti per corrispondenza rispetto al 2019. I seggi elettorali in entrambi gli stati chiuderanno alle 18:00.

15:13 "Kretschmer Spera che i Partiti della Coalizione Entrino nel Parlamento Regionale"

14:40 Problemi Significativi nella Sassonia e nella TuringiaUn ampio sondaggio mostra che circa un terzo degli elettori della Sassonia e della Turingia intende votare per l'AFD durante le elezioni del 1° settembre. Sono espresse preoccupazioni oltre la migrazione.

14:13 Höcke Evita la Stampa Dopo il VotoDurante le elezioni della Turingia, Höcke, candidato principale dell'AFD, ha votato a mezzogiorno. Dopo aver votato a Bornhagen, ha lasciato la cabina elettorale senza interagire con i giornalisti. Höcke ha lasciato la sua tradizionale circoscrizione di Eichsfeld per candidarsi a Greiz. Una sconfitta è prevista anche lì contro la CDU.

13:50 Affluenza alle Urne nella Turingia Simile al 2019 a MezzogiornoL'affluenza alle urne nella Turingia è simile alle elezioni parlamentari del 2019 a mezzogiorno, con circa il 32% degli elettori già aver votato. Le schede votate per corrispondenza non sono incluse in queste statistiche. Nel 2019, l'affluenza alle urne alla stessa ora era del 31,2%. Si è mostrata alta l'entusiasmo per le elezioni statali rispetto agli eventi degli anni precedenti.

13:29 Si Attende un'Alta Affluenza alle Urne nella SassoniaSi attende un'alta affluenza alle urne nelle elezioni della Sassonia. A mezzogiorno, il 25,8% degli elettori aveva già votato, secondo l'Ufficio Statistico di Stato di Kamenz. Rispetto alle precedenti elezioni statali del 2019, la cifra era leggermente più bassa, al 26,2%. Le schede votate per corrispondenza non sono ancora incluse nei dati preliminari. Si prevede che il tasso di affluenza alle urne per corrispondenza del 2019 sia del 24,6%, in aumento dal 16,9%. La commissione elettorale statale riferisce che il processo si è svolto senza interruzioni.

13:11 Risultati delle Elezioni della Sassonia e della Turingia Potrebbero Influenzare la Coalizione di BerlinoI risultati delle elezioni della Sassonia e della Turingia sono ancora da determinare. Secondo il politologo Albrecht von Lucke, se il SPD non riuscisse a ottenere un posto nel parlamento regionale, sarebbe come un "terremoto". Lucke ha discusso delle elezioni e delle possibili conseguenze in una recente intervista.

12:44 La Polizia Indaga su una Minaccia in una Cabina ElettoraleLa polizia di Gera sta indagando su una minaccia in una cabina elettorale, dove un uomo con una maglietta dell'AFD è entrato per votare. Il responsabile della cabina elettorale ha chiesto all'uomo di togliersi la maglietta, in violazione della pubblicità partitica proibita nella cabina elettorale. Anche se ha obbedito, ha minacciato di tornare alla cabina elettorale, esprimendo il suo fastidio per il trattamento ricevuto. La polizia ha preso la sua dichiarazione, dandogli un avvertimento. Analogamente, la polizia di Erfurt sta indagando su graffiti politici ("Höcke è un nazista") vicino alle cabine elettorali come un caso di danneggiamento criminale.

12:15 Correctiv Avverte contro la Diffusione di Informazioni FalseLa rete di ricerca Correctiv ha emesso un avvertimento contro la diffusione di una falsa informazione ricorrente che afferma che le firme sulle schede elettorali impediscono il broglio. Tuttavia, l'ufficio del commissario elettorale federale conferma a Correctiv che "mentre la scheda elettorale non può essere firmata, la firma del votante nell'elenco dei votanti è necessaria per prevenire il frode d'identità! Firmare la scheda elettorale del votante mette a rischio il segreto del voto, rendendo la scheda elettorale intera non valida."

11:51 Voigt Spera in "Rapporti di Maggioranza Stabili"Il candidato principale della CDU nella Turingia, Mario Voigt, ha votato anch'esso. Voigt spera che "molti Turingiani si costituiscano come elettori, determinando il futuro del nostro stato", ha detto dopo aver votato a Jena. Ha anche espresso la speranza per "rapporti di maggioranza stabili", che consentirebbero allo stato di riprendere il lavoro.

11:25 Sonneberg Testimonia un'Aumento delle Azioni EstremisteSonneberg diventa il primo distretto in Germania a essere guidato da un politico dell'AFD. Di conseguenza, gli attivisti hanno riferito di sentirsi gravemente minacciati, causando la rinuncia di numerosi individui ai loro incarichi. Inoltre, si segnala che il numero di attacchi estremisti nella zona è suppostamente aumentato di cinque volte nell'arco di un anno. Gli esperti sospettano una correlazione con il leader del distretto dell'AFD.

10:57 Kretschmer Parla alla Cabina ElettoraleIl Primo Ministro della Sassonia, Michael Kretschmer, considera le elezioni imminenti come "probabilmente le più importanti degli ultimi 34 anni". Dopo aver votato a Dresda, esprime gratitudine a numerosi individui che, negli ultimi anni, hanno "scelto diversamente" ma hanno ora optato per la "forza principale del centro civico", ovvero l'Unione della Sassonia. "Questo riconoscimento darà potere a un allineamento del governo che servirà questa terra", continua Kretschmer. Negli ultimi sondaggi, il suo CDU è in un testa a testa con l'AFD.

10:30 Ramelow: Wagenknecht "Non Candidata"Per il Primo Ministro della Turingia Bodo Ramelow, il giorno delle elezioni rappresenta "una festa della democrazia" - anche se c'è la possibilità che non venga rieletto. In un'intervista a ntv, il politico della Sinistra giustifica perché consiglia contro un governo di minoranza e perché ha dubbi sulla competenza del BSW.

09:59 "Nessuna Buona Sensazione per la Storia" - Storico Turbato dalla Data delle ElezioniLo storico Peter Oliver Loew critica la data delle elezioni per gli stati della Sassonia e della Turingia, che si terranno il 1º settembre, 85º anniversario dell'invasione della Polonia nel 1939. "Chiunque abbia ritenuto saggio tenere le elezioni il 1º settembre non ha alcuna buona sensazione per la storia", dice il direttore dell'Istituto Tedesco per gli Affari Polacchi a Redaktionsnetz Deutschland (RND). Riguardo all'AfD, che i servizi di sicurezza interni classificano come "sicuramente estremista di destra" in entrambi gli stati, Loew ha detto: "Ciò potrebbe portare a delle associazioni sgradevoli se un partito il cui rapporto con l'era nazista non è affatto chiaro vince a Dresda e Erfurt".

09:30 "Elezioni Cruciali": Tutti i Dati per le Elezioni della SassoniaOggi circa 3,3 milioni di elettori in Sassonia hanno l'opportunità di determinare chi detterà la direzione politica nel futuro parlamento statale di Dresda. La CDU potrebbe perdere il suo posto di primo piano nello stato per la prima volta dal 1990. Il Primo Ministro della Sassonia Michael Kretschmer le definisce "elezioni cruciali". "Si tratta di tutto".

09:05 Kretschmer Accusa la Coalizione del Segnale di Attività Frenetica Giusto Prima delle ElezioniIl giorno delle elezioni in Sassonia è arrivato: Michael Kretschmer, Primo Ministro, continuerà la striscia vincente della CDU nello stato? Kretschmer discute la sua posizione sulla questione dei rifugiati, il governo del segnale e il conflitto ucraino in un'intervista a ntv.

08:46 Tutti i Dati per le Elezioni in TuringiaÈ il momento della decisione: al centro della Germania, l'argomento odierno è chi eleggere come leader dello stato con i suoi circa 2,1 milioni di residenti per i prossimi cinque anni. L'AfD, guidata dal candidato principale Björn Höcke, diventerà la forza più potente in Turingia?

08:24 Il Potenziale Minaccia della AfD per la DemocraziaI sondaggi indicano che l'AfD è probabile che aumenti notevolmente la sua influenza nelle prossime elezioni in Sassonia e Turingia. Un gruppo di ricerca sottolinea il pericolo che ciò rappresenta per le istituzioni democratiche, poiché lo stato di diritto non è così robusto come molti credono.

08:00 I seggi elettorali in Turingia e Sassonia sono aperti

Oggi vengono eletti nuovi parlamenti statali in Turingia e Sassonia. Secondo i sondaggi, l'AfD è chiaramente in testa in Turingia. In Sassonia, la CDU guidata dal Presidente del Ministero Michael Kretschmer e l'AfD sono testa a testa. Le prime proiezioni sono attese intorno alle 18:00, quando i seggi elettorali chiuderanno. Le elezioni in questi due stati tedesco-orientali sono anche un test per la coalizione del segnale a Berlino.

Per la coalizione governativa rossa-rossa-verde attuale in Turingia guidata dal Presidente del Ministero Bodo Ramelow (Sinistra), non c'è una maggioranza nei sondaggi. Un'opzione post-elettorale potrebbe essere un governo composto dalla CDU, dall'Alleanza per il Progresso e il Rinnovamento (APR) guidata da Sahra Wagenknecht e dall'SPD. In Sassonia, non è certo se la coalizione attuale di CDU, SPD e Verdi abbia ancora una maggioranza. Kretschmer non esclude un'alleanza con l'APR. Il partito della Sinistra rischia di essere escluso dal parlamento della Sassonia. Lo stesso destino potrebbe toccare ai Verdi e al FDP in Turingia.

I risultati in Turingia e Sassonia potrebbero potenzialmente influenzare la coalizione a Berlino, soprattutto se l'SPD non entra nei parlamenti statali. Il successo dell'AfD nei Paesi Bassi sarebbe una preoccupazione significativa per il panorama politico, dati i suoi buoni risultati nelle recenti elezioni statali in Germania.

