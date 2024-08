19:35: Accuse di contrabbando d'oro: procedimenti penali contro cittadini tedeschi in Russia

In Russia, un'indagine penale è in corso riguardante un cittadino tedesco sospettato di contrabbando d'oro. Il cittadino tedesco di 58 anni è stato apparentemente tentato di introdurre illegalmente "13 chilogrammi di barre d'oro di pregio" nel paese, secondo il servizio doganale russo. È stata sporta una denuncia penale. Le autorità non hanno rivelato l'identità dell'uomo. L'uomo è stato apparentemente arrestato dalle autorità nella regione di Pskov, confinante con Bielorussia, Lettonia ed Estonia. Il valore stimato delle barre d'oro è di oltre 90 milioni di rubli (circa 900.000 euro). Gli ufficiali doganali e il personale del FSB russo hanno impedito l'importazione illegale dell'oro. Il luogo del sospetto non è stato ancora rivelato. In caso di condanna, potrebbe affrontare fino a cinque anni di prigione e una multa fino a un milione di rubli.

19:05 Ucraina: 102 missili intercettati durante il "più grande attacco aereo"Secondo le fonti ucraine, l'attacco aereo russo più pesante sull'Ucraina dal'inizio del conflitto nel febbraio 2022 ha coinvolto più di cento missili e droni, come dichiarato dal comandante delle forze aeree ucraine Mykola Oleschchuk su Telegram. 102 dei 127 missili russi sono stati intercettati e distrutti, insieme a 99 dei 109 droni. Questo attacco coordinato ha segnato il "più grande attacco aereo" finora.**

18:40 Zelensky invia rinforzi a PokrovskIl presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato l'invio di rinforzi aggiuntivi nella zona di Pokrovsk. Ha riferito di aver ricevuto aggiornamenti dalla leadership militare sulla situazione della regione, secondo Telegram.**

18:10 Macron: arresto del CEO di Telegram "non è una decisione politica"Le autorità francesi hanno riconosciuto l'inchiesta sul fondatore di Telegram Pavel Durov due giorni dopo il suo arresto. Il presidente francese Emmanuel Macron ha twittato: "L'arresto è avvenuto nell'ambito di un'inchiesta giudiziaria in corso". "Non si è trattato di una decisione politica". La decisione finale spetta ai tribunali.**

17:42 Rapporto: 15enne condannato al carcere in Russia per "terrorismo"Un studente di 15 anni in Russia è stato condannato al carcere per aver espresso il suo sostegno all'Ucraina, secondo quanto riferito. Secondo il media di opposizione russo Mediazona, un tribunale di Khabarovsk ha condannato il teenager a 4,5 anni in un centro di detenzione minorile per "membership in a terrorist organization" e "planning a terrorist act". La sentenza è stata emessa il 16 agosto, ma è diventata pubblica solo di recente. La nonna del ragazzo sospetta che sia stato incoraggiato dai servizi di sicurezza russi. Il ragazzo aveva espresso apertamente il suo sostegno all'Ucraina ai suoi compagni di classe e sui social media.**

17:13 Il governatore: l'attacco alla diga non ha causato danni significativiIl governatore ha dichiarato che l'attacco russo a una diga vicino a Kyiv non ha avuto conseguenze significative. A meno che non ci siano ulteriori attacchi o allarmi aerei, la strada della diga verrà riaperta più tardi questo pomeriggio, come indicato da Ruslan Kravchenko al servizio ucraino di Radio Liberty.**

16:46 Il ministro della Difesa ucraino promette una risposta agli attacchiIl ministro della Difesa ucraino Rustem Ummerov ha promesso una risposta alla massiccia offensiva russa contro l'Ucraina. "L'Ucraina sta preparando la sua risposta. Le armi del nostro paese", ha notato, citando il ministero della Difesa su X. Ha anche invitato gli alleati occidentali a rafforzare le capacità di attacco a lungo raggio dell'Ucraina e a rimuovere le restrizioni sugli attacchi alle basi militari russe.**

16:12 Il gruppo Wagner afferma: non ci sono mercenari in Ucraina attualmenteIl gruppo Wagner afferma che i suoi mercenari non stanno attualmente partecipando al conflitto accanto alle forze russe in Ucraina. Stanno operando solo in Bielorussia e in Africa, secondo una dichiarazione pubblicata su Telegram, come riferito dal "Kyiv Independent". I mercenari di Wagner non sono affiliati alla Guardia Nazionale Russa o al ministero della Difesa russo, afferma il gruppo. Al momento, Wagner non sta contribuendo all'invasione russa dell'Ucraina, sostiene il gruppo.**

15:40 Il secondo attacco aereo più lungo a Kyiv dall'inizio della guerraA causa dei massicci attacchi russi all'Ucraina, l'allarme aereo a Kyiv è durato 7 ore e 46 minuti. Questo è il secondo allarme aereo più lungo nella capitale dall'inizio dell'invasione russa, secondo il giornalista Denis Trubetskoy. Il più lungo è durato nove minuti in più, scrive su X. Secondo l'ex consigliere del ministro dell'Interno ucraino, Anton Gerashchenko, l'allarme aereo in alcune regioni ucraine è durato fino a dieci ore.**

15:15 La Russia riferisce di un contrattacco a KurskLe forze russe hanno apparentemente attaccato i soldati ucraini in una dozzina di luoghi lungo la linea del fronte nella regione russa di Kursk, secondo quanto riferito dal ministero della Difesa russo. Gli attacchi ucraini sono stati respinti in altri sette luoghi a Kursk. Inoltre, i soldati ucraini sono stati bombardati in quindici luoghi nella regione di Sumy, che confina con la Kursk russa.**

14:55 Il direttore generale dell'AIEA darà la priorità all'ispezione della centrale nucleare di KurskIl direttore generale dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica (AIEA), Rafael Grossi, darà la priorità a un'ispezione della centrale nucleare di Kursk nella regione russa omonima, dove i soldati ucraini hanno infiltrato. Grossi ha dichiarato che la situazione era critica e che la sicurezza delle strutture nucleari non doveva essere compromessa. L'ispezione è prevista per martedì. Migliaia di soldati ucraini hanno infiltrato Kursk in un attacco a sorpresa l'6 agosto.**

14:47 Incendio alla più grande raffineria di petrolio della Russia a OmskUn incendio si è verificato nella più grande raffineria di petrolio della Russia situata nella città di Omsk, come riferito dall'operatore della raffineria Gazprom. Hanno annunciato tramite un comunicato che l'incendio è sotto controllo e è stato rilevato dal sistema di sicurezza interno della pianta. Le attività di produzione continuano senza interruzioni. Seven lavoratori hanno subito ferite nell'incendio, secondo l'agenzia di stampa russa TASS. Purtroppo, uno di loro è deceduto, secondo l'agenzia Interfax. Inizialmente, erano state segnalate solo due ferite.

14:32 Le forze russe dichiarano attacchi a depositi di armi e munizioni occidentaliLe truppe russe hanno apparentemente attaccato stazioni di compressori del gas e trasformatori di potenza in Ucraina, ha dichiarato il ministero della Difesa a Mosca. I centri energetici sono stati attaccati da droni e missili, ha dichiarato il ministero, fornendo elettricità al complesso militare-industriale ucraino. Inoltre, armi e munizioni occidentali stoccate in due basi aeree ucraine sono state attaccate.

14:09 Rapporto del Washington Post: oltre 240 soldati russi catturati a KurskDalla loro incursione inaspettata nella regione russa di Kursk all'inizio di agosto, le truppe ucraine hanno apparentemente catturato più di 240 soldati russi, secondo un rapporto del Washington Post. Il giornale ha analizzato più di 130 fotografie e video registrati dal 6 agosto, la maggior parte dei quali sono stati catturati da soldati ucraini e pubblicati online. L'analisi ha incluso anche fotografie scattate da un fotografo del Washington Post da una prigione in cui si dice che i soldati russi imprigionati in Ucraina siano detenuti. "Le immagini autentiche mostrano almeno 247 soldati russi catturati, sostenendo le affermazioni delle autorità ucraine che centinaia di soldati russi sono stati catturati durante l'incursione", afferma il rapporto. Molti giovani reclute militari sembrano aver ceduto senza resistenza.

13:43 Oggetto non identificato entra nello spazio aereo polacco, le ricerche continuanoUn oggetto è entrato nello spazio aereo polacco e presumibilmente è atterrato sul territorio polacco durante l'attacco russo all'Ucraina, ha riferito l'agenzia di stampa statale polacca PAP, citando il comando operativo dell'esercito. La ricerca dell'oggetto, che non era un razzo, continua. "Durante l'attacco su vasta scala al territorio ucraino di lunedì, un oggetto è probabilmente entrato nel territorio polacco", ha comunicato il generale Maciej Klisz, il comandante operativo delle forze armate, a Polsat News. Il Guardian ha riferito, citando un portavoce militare, che l'oggetto era presumibilmente un drone.

13:21 Missile russo presume colpito la diga a nord di KyivUna diga situata a nord di Kyiv è stata apparentemente colpita da un missile russo durante un attacco aereo su vasta scala all'Ucraina, secondo i media ucraini. Yaroslav Trofimov del Wall Street Journal ha condiviso un video, che mostra parte della centrale idroelettrica in fiamme. "Se la diga crolla, milioni di persone che vivono a valle potrebbero morire", ha scritto Trofimov. Non sono state rilasciate ancora relazioni ufficiali sulla danni strutturali.

12:57 Zelensky parla di "attacchi più pesanti" da parte della Russia

La Russia, secondo i resoconti ucraini, ha utilizzato più di 100 missili e quasi 100 droni nel recente attacco su vasta scala. "Questo è stato uno dei più pesanti attacchi", ha notato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un messaggio video pubblicato su Telegram. Mentre il ministero della Difesa russo afferma di aver colpito tutti gli obiettivi previsti utilizzando attacchi su vasta scala alle infrastrutture ucraine su Telegram, Zelensky lo ha descritto come "un attacco combinato, che ha coinvolto più di 100 missili di vari tipi e circa 100 droni Shahed di origine iraniana". Il ministero della Difesa russo ha proclamato "un attacco di massa con armi a lungo raggio di alta precisione" su "importanti strutture energetiche".

qui.12:38 Kyiv chiede all'Occidente di autorizzare attacchi sul territorio russoL'Ucraina chiede all'Occidente l'autorizzazione ad utilizzare armi per colpire a fondo il territorio russo. "Una tale decisione accelererebbe la fine del terrore russo", ha scritto Andriy Yermak, capo di gabinetto del presidente Volodymyr Zelensky, su Telegram.

12:09 Diplomata del Cremlino: i negoziati sulla cessazione del fuoco con l'Ucraina sono inutili

La Russia considera i negoziati con l'Ucraina sulla cessazione del fuoco insignificanti. L'incursione delle truppe ucraine nella regione di confine russa di Kursk è intollerabile, ha dichiarato Dmitri Peskov, portavoce dell'amministrazione presidenziale russa. Non ci sono stati negoziati sulla cessazione del fuoco. L'argomento non è più rilevante.

11:41 Munz: "L'esercito bielorusso è principalmente una dimostrazione di forza"

Il dittatore Lukashenko sta radunando decine di migliaia di soldati al confine con l'Ucraina, uno sviluppo che ha suscitato preoccupazione nel paese. Tuttavia, secondo il corrispondente di ntv Rainer Munz, questo è solo a scopo dimostrativo piuttosto che una minaccia reale.

11:25 Fonti: suggerimenti di sabotaggio russo dietro l'allarme di Geilenkirchen

Le prove di intelligence che indicano una possibile minaccia da un atto di sabotaggio russo utilizzando un drone hanno portato all'aumento temporaneo dei livelli di sicurezza alla base aerea NATO di Geilenkirchen vicino ad Aquisgrana, secondo le fonti di sicurezza tedesche. C'è stato un avvertimento credibile da un'agenzia di intelligence straniera su un probabile sabotaggio russo contro la base NATO, hanno detto le fonti.

Il deposito di carburante a Proletarsk, situato nel sud della Russia, è stato avvolto dalle fiamme per oltre una settimana, come mostrano le ultime immagini satellite del sistema di monitoraggio incendi e foreste di NASA FIRMS. L'origine di questo incendio, che interessa oltre 70 serbatoi di carburante individuali, risale a un attacco con droni ucraini avvenuto nelle prime ore del 17 agosto. Fonti non verificate suggeriscono che un altro attacco si è verificato venerdì mattina. Le autorità regionali di Rostov hanno dichiarato uno stato di emergenza nel distretto di Proletarsk. TASS, l'agenzia di stampa statale, ha riferito il 24 agosto che 47 pompieri avevano riportato ferite a causa dell'incendio.

10:50 Polonia dispiega aerei militari

Dopo una serie di attacchi russi troppo vicini al confine polacco, la forza aerea polacca ha inviato intercettori questa mattina, come riferito dall'agenzia di stampa PAP. Sono stati coinvolti anche aerei stranieri. L'aeronautica ucraina sostiene che l'esercito russo ha temporaneamente dispiegato 11 bombardieri a lungo raggio Tu-95, armati di missili, in questa regione. Inoltre, sono stati lanciati missili ipersonici Kinzhal contro l'Ucraina e il paese è stato preso di mira dal Mar Nero.**

10:22 Soldato ucraino ingaggia missile russo con mitragliatrice

Questa mattina, i troops ucraini di difesa aerea, stanziati nella regione occidentale della Transcarpazia, hanno sparato contro un missile russo cruise utilizzando una mitragliatrice montata su un veicolo. Il governatore Viktor Mykyta ha condiviso un video correlato sui social media. Mykyta ha affermato che il missile era diretto verso la regione della Transcarpazia dalla regione adiacente di Lviv e che è stato neutralizzato dal 650° battaglione anticarro separato. La squadra di fact-checking RTL/ntv ha verificato l'autenticità del video. Tuttavia, non è stato verificato che tipo di missile è stato distrutto. Secondo il "Kyiv Independent", non è stata la mitragliatrice a causare la distruzione del missile, ma un missile di difesa aerea inviato dalle forze armate ucraine, come dichiarato dal precedente portavoce dell'aeronautica, Yuriy Ihnat.**

10:03 Diversi regioni ucraine bombardate dalla Russia - obiettivi infrastrutturali

Più della metà delle regioni amministrative dell'Ucraina è stata attaccata dalla Russia questa mattina, come annunciato dal Primo Ministro Denys Shmyhal. "Oggi, 15 regioni amministrative sono state sottoposte a fuoco pesante da parte del nemico. L'avversario ha utilizzato diverse armi: droni, missili, missili ipersonici Kinzhal. Ci sono state vittime", ha dichiarato Shmyhal su Telegram. Secondo i resoconti ucraini, l'infrastruttura energetica in quattro regioni amministrative è stata danneggiata. Le autorità di Zaporizhzhia, Sumy, Rivne e Lviv hanno riferito che l'infrastruttura energetica delle loro regioni è stata presa di mira. In alcuni distretti di Kyiv, sono state interrotte le forniture di elettricità e acqua, come dichiarato dal sindaco Vitali Klitschko.**

09:40 ISW: Forze russe trasferite da fronti a minor priorità in Ucraina a Kursk

Gli esperti dell'Istituto per lo studio della guerra (ISW) ritengono che il comando militare russo stia continuando a riassegnare truppe da settori meno cruciali del fronte ucraino alla regione di Kursk. I comandanti del 810° Reggimento Fanteria di Marina, 155° Reggimento Fanteria di Marina, 11° Reggimento Aviotrasportato (VDV), 56° Reggimento VDV (7° Divisione VDV) e 51° Reggimento VDV (106° Divisione VDV) hanno apparentemente briefato il presidente russo Vladimir Putin nel fine settimana sulle operazioni di combattimento nei territori russi adiacenti all'Ucraina. Il rapporto sulla situazione attuale dell'ISW suggerisce che la regione di Kursk è probabilmente il luogo d'interesse. L'ISW ha osservato componenti del 810° Reggimento Fanteria di Marina, 155° Reggimento Fanteria di Marina e 11° Reggimento VDV operare nella regione di Kursk e ha ricevuto indicazioni che il comando militare russo ha recentemente trasferito elementi del 56° Reggimento VDV dall'area di Robotyne nell'ovest di Zaporizhzhia alla regione di frontiera. Il comando militare russo sembra resistere alla pressione operativa per ritirare le forze dalle operazioni offensive cruciali per catturare Pokrovsk nella regione di Donetsk, secondo gli esperti.**

09:14 Prime vittime segnalate dagli attacchi aerei russi

Almeno tre persone sono morte a causa degli attacchi aerei russi, secondo le autorità ucraine. Sono state segnalate vittime a Luzk nell'ovest del paese, Dnipro nell'est e Zaporizhzhia nel sud. Il sindaco di Luzk, Ihor Polischchuk, ha riferito che un edificio multifamiliare è stato colpito "dall'attacco del nemico" e una persona è morta. I governatori delle regioni di Odessa, Zaporizhzhia e Kharkiv hanno segnalato esplosioni nelle loro regioni su Telegram e hanno invitato le persone a cercare riparo. In precedenza, il governatore della regione di Poltava, Filipp Pronin, ha riferito che cinque persone sono rimaste ferite in un attacco a un impianto industriale.**

08:50 L'Ucraina monitora i movimenti delle truppe bielorusse: "L'ingresso della Bielorussia nella guerra sarebbe uno sforzo per il fronte"

L'Ucraina sta monitorando attentamente la concentrazione di truppe bielorusse vicino al confine condiviso. La concentrazione di truppe attuale è più grande di quelle precedenti e l'ingresso della Bielorussia nel conflitto potrebbe avere conseguenze devastanti, come spiegato dalla reporter di ntv Nadja Kriewald.**

08:22 Esplosioni in diverse città ucraine - blackout di energia a Kyiv

Le esplosioni hanno colpito diverse città ucraine e c'è stato un blackout di energia a Kyiv.

07:24 Mosca: il Ministero della Difesa russo rivendica la distruzione di 20 droni ucrainiIl Ministero della Difesa di Mosca riferisce che la difesa aerea russa ha abbattuto 20 droni diretti verso il territorio russo durante la notte. Nove sono stati abbattuti sopra Saratov, tre sopra Kursk, e due ciascuno sopra Belgorod, Bryansk e Tula. Uno è stato rilevato sopra le regioni di Oryol e Ryazan.

07:24 Russia lancia un attacco aereo su vasta scala contro l'UcrainaL'Ucraina sta subendo un attacco di grandi proporzioni, secondo diverse fonti. "Esplosioni a Kiev in questo momento mentre l'Ucraina affronta un attacco massiccio di missili e droni russi dal cielo, dalla terra e dal mare", riferisce il "Kyiv Post" alle X. L'analista militare Nico Lange nota che la Russia sta lanciando missili dalle navi del Mar Nero e da 11 bombardieri Tu-95. L'attacco aereo russo all'Ucraina è consistente. Si segnalano esplosioni in diverse città.

07:07 Kharkov: il comandante ceceno rivendica la distruzione di attrezzature ucraineLe forze speciali cecene "Achmat" e la 2ª Brigata delle Forze Speciali rivendicano di aver distrutto due veicoli da combattimento corazzati, cinque veicoli corazzati da combattimento e un carro armato leggero di progettazione francese (AMR) nella regione di Kursk durante il giorno precedente, secondo l'agenzia di stampa statale russa TASS, citando il generale maggiore Apti Alaudinov, il comandante. Nel corso della giornata, hanno anche eliminato una unità di lancia-granate automatiche e un mortaio, e danneggiato un cannone, ha detto. "Le nostre truppe hanno inflitto gravi perdite alle forze armate ucraine attraverso attacchi a queste strutture." Alaudinov ha menzionato che l'avanzata delle forze ucraine è stata fermata. "Il nemico sta cercando di avanzare, ma senza successo. Abbiamo già iniziato a distruggere il nemico in diversi settori e abbiamo conquistato alcuni insediamenti. Credo che questo lavoro continuerà ogni giorno."

06:41 Corea del Nord: Kim Jong Un chiede più droni kamikazeIl leader nordcoreano Kim Jong Un ha ordinato lo sviluppo e la produzione di droni kamikaze come "parte essenziale dei preparativi per la guerra", secondo un rapporto dell'agenzia di stampa statale KCNA. I droni kamikaze sono veicoli aerei senza equipaggio equipaggiati con esplosivi che si guidano verso i bersagli nemici. La Russia utilizza spesso droni di questo tipo provenienti dall'Iran in Ucraina. La Corea del Nord e la Russia hanno rafforzato la loro cooperazione militare. Il test del drone si è svolto sabato in risposta alla crescente tensione con la Corea del Sud vicina, secondo la KCNA, con foto che mostrano oggetti volanti bianchi con ali a forma di X che si dirigono verso i bersagli dei carri armati e detonano. Gli obiettivi del bersaglio sono modelli di carri armati K-2 della Corea del Sud, secondo l'agenzia di stampa sudcoreana Yonhap.

06:34 Ucraina: 1140 soldati russi segnalati uccisi o feritiLe fonti militari ucraine affermano che 1140 soldati russi sono stati uccisi o feriti nelle ultime 24 ore. Ciò porta il numero complessivo di personale militare russo "eliminato" dal inizio del conflitto a 608.820. Questi numeri non possono essere verificati in modo indipendente. Nel frattempo, quattro carri armati russi, 17 veicoli corazzati, 47 sistemi d'artiglieria, un lanciarazzi multiplo, un sistema di difesa aerea e 39 droni sono stati danneggiati o distrutti.

06:12 Kiev avverte Minsk contro "errori tragici"L'Ucraina esige che la Bielorussia ritiri i suoi grandi contingenti di truppe e attrezzature militari dal confine condiviso. In una dichiarazione del Ministero degli Affari Esteri, l'Ucraina esorta Minsk a evitare azioni ostili e ritirare le sue truppe dalla zona di confine. L'Ucraina avverte la Bielorussia contro il compiere "errori tragici" sotto la pressione esterna di Mosca. La Bielorussia non ha ancora risposto. Secondo i resoconti ucraini, le truppe dispiegate al confine includono forze speciali bielorusse e ex soldiers di Wagner. L'attrezzatura include carri armati, artiglieria, sistemi di difesa aerea e attrezzi da ingegneria posizionati nella regione di Gomel sul confine settentrionale dell'Ucraina. La dichiarazione menziona anche che l'Ucraina non ha mai intrapreso azioni ostili contro il popolo bielorusso e non ha intenzione di farlo in futuro.

05:46 Il governatore della regione russa di Saratov riferisce danni alle proprietà a causa dei detriti dei droniIl governatore della regione russa di Saratov riferisce che diverse case a Saratov e Engels hanno subito danni a causa dei detriti dei droni ucraini abbattuti. I servizi di emergenza sono attualmente sul posto. Engels ospita una base di bombardieri strategici in Russia.

03:52 La difesa aerea riferisce un attacco di droni su KievLe fonti militari ucraine riferiscono che i sistemi di difesa aerea sono attivi nella regione di Kiev per respingere gli attacchi dei droni russi. "Movimento di droni nemici rilevato: i sistemi di difesa aerea della regione sono attivi", riferisce l'amministrazione militare regionale su Telegram. Non ci sono ancora informazioni disponibili su eventuali vittime o danni.

00:19 Zelensky definisce l'attacco missilistico contro la squadra di Reuters "completamente intenzionale"Durante il suo ultimo discorso, il Presidente ucraino Zelensky ha approfondito l'attacco missilistico mortale contro i membri dello staff di Reuters nella parte orientale di Kramatorsk. Un dipendente di Reuters ha perso la vita e altri due sono rimasti feriti durante l'attacco missilistico a un hotel. L'identificazione della vittima ha rivelato che si trattava del britannico Ryan Evans, ex soldato che aveva rejoint Reuters nel 2022, fornendo informazioni sulla sicurezza in Ucraina, Israele e le Olimpiadi di Parigi. Zelensky ha espresso le sue condoglianze alla famiglia e agli amici di Evans, affermando che un comune hotel della città è stato raso al suolo da un missile russo Iskander, e che questo incidente era "completamente intenzionale, meticolosamente pianificato". Dopo aver appreso ciò, l'Ufficio del Procuratore Generale ucraino ha avviato un'inchiesta tramite Telegram. L'attacco è avvenuto sabato alle 22:35 ora locale. Reuters non è ancora in grado di determinare se il missile è stato lanciato dal territorio russo o se l'hotel è stato intenzionalmente selezionato come obiettivo. Finora, la Russia non ha risposto a questo incidente.

qui.Dopo l'intensa offensiva aerea russa in Ucraina, crescono le preoccupazioni per le minacce di guerra cibernetica. Secondo i rapporti di intelligence, i hacker russi hanno preso di mira l'infrastruttura critica dell'Ucraina, cercando di disturbare i sistemi di comunicazione e di energia. In caso di successo, questa guerra cibernetica potrebbe avere conseguenze severe, tra cui blackout, disturbi nei servizi di emergenza e ostacoli nella coordinazione della risposta agli attacchi militari successivi.

Di fronte a queste minacce, gli esperti di cybersecurity ucraini si stanno affrettando a rafforzare le difese e a prevenire il collasso delle loro infrastrutture internet e di energia. Stanno lavorando instancabilmente per identificare le vulnerabilità, rattoppare le debolezze e sviluppare piani di contingenza in caso di attacco cibernetico. La comunità internazionale ha promesso il suo sostegno, offrendo strumenti, competenze e assistenza per rafforzare le difese cibernetiche dell'Ucraina.

I cyber-guerrieri ucraini devono restare vigili e preparati, poiché la probabilità di un'escalation della guerra cibernetica nel conflitto in corso rimane alta. Le conseguenze di un attacco cibernetico riuscito potrebbero essere disastrose, rendendo ogni sforzo per garantire le loro linee digitali critico per il popolo ucraino e la loro lotta in corso contro l'aggressione russa.

