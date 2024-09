19:32 Osatschuk discute delle potenziali implicazioni del rilascio di armi: "Un passo significativo verso la conclusione del conflitto della guerra di aggressione"

19:06 Zelensky Estende Invito per la Conferenza della Pace a Russia in Svizzera - Risultato IncertoSecondo il Presidente ucraino Zelensky, la Russia è stata invitata a partecipare alla prossima conferenza per la pace in Svizzera a novembre, secondo "Le Monde". both Kyiv e gli alleati occidentali hanno costantemente espresso la loro disponibilità alla partecipazione di Mosca. Tuttavia, la probabilità che la Russia accetti rimane incerta. Alti rappresentanti hanno continuato a respingere questo invito e Mosca continua a richiedere l'adempimento di tutti i suoi obiettivi bellici in Ucraina o l'imposizione di condizioni di pace o prerequisiti per le trattative che effectively amount to a dictate per l'Ucraina.

18:40 Starsene in Silenzio di fronte alle Minacce del Cremlino: "Ignorare Troppo il Bluff di Putin"Dopo il rilascio delle armi a lungo raggio per l'Ucraina, Vladimir Putin ha emesso minacce verso l'Occidente. L'analista della sicurezza Nico Lange vede "tipiche tattiche psicologiche" in queste dichiarazioni. Tuttavia, Lange è sorpreso dall'interpretazione delle ultime dichiarazioni del Cancelliere tedesco.

18:07 UE Intende Nuove Sanzioni contro l'Iran per Voci di Trasferimenti di Missili a RussiaA seguito delle voci di trasferimenti di missili dall'Iran alla Russia, i 27 stati membri dell'UE stanno pianificando nuove sanzioni contro Tehran. "L'Unione Europea ha ripetutamente avvertito con forza l'Iran contro l'invio di missili alla Russia," si legge in una nota stampa. Il trasferimento costituisce una minaccia diretta alla sicurezza e rappresenta un significativo escalation. Sarà adottata una risposta rapida e completa, comprese le misure restrittive per il settore aeronautico iraniano. Il Ministero degli Esteri tedesco afferma che la Germania è attivamente impegnata in consultazioni con i suoi partner europei e internazionali riguardo all'imposizione di nuove sanzioni, comprese quelle per il settore aeronautico - come eventuali divieti di volo o atterraggio.

17:25 Ex Ministro degli Esteri Russo Kozyrev Avverte dell'Aumento dell'Aggressività di Putin - "Obiettivo è l'Umiliazione"L'ex Ministro degli Esteri russo Andrei Kozyrev avverte l'Occidente di un'ulteriore aggressione russa. "Se viene premiato in Ucraina, Putin, convinto dell'impotenza e della codardia della NATO, attaccherà gli stati NATO nel Baltico molto prima di poter ottenere qualsiasi garanzia dalla NATO," scrive Kozyrev, che ha ricoperto il ruolo dal 1990 al 1996 e sostiene l'Occidente, su X. "L'obiettivo di Putin non è solo una porzione, ma piuttosto l'umiliazione e il disprezzo degli Stati Uniti e della NATO."

17:04 Rinfocolarsi del Debate sulla Consegna del Taurus: i Politici della Coalizione Favorevoli alle Armi a Lungo Raggio per l'Ucraina

I politici dei partiti della coalizione si stanno pronunciando a favore del fatto che l'Ucraina possa utilizzare armi a lungo raggio per colpire obiettivi in Russia. "Dobbiamo consentire all'Ucraina, insieme ad altri paesi europei, Regno Unito e Stati Uniti, di distruggere obiettivi militari sul territorio russo," afferma la politica del FDP Marie-Agnes Strack-Zimmermann, secondo "Der Spiegel." Aggiunge: "Ciò significa anche che la Germania deve finalmente fornire il Taurus. Dopotutto, il Taurus è stato progettato specificamente per neutralizzare gli obiettivi militari prima che possano lanciare attacchi pesanti." Il politico dei Verdi Toni Hofreiter condivide questi sentimenti. "L'uso di armi a lungo raggio per contrastare le basi di lancio russe è indispensable per ricostruire efficacemente le strutture energetiche danneggiate," commenta.

16:35 Intensi Scontri a Kurachove - L'Ucraina Registra Attacchi di Massima

Le forze russe stanno aumentando i loro attacchi vicino alla città contesa di Kurachove nell'est dell'Ucraina, con alcuni dei combattimenti più intensi di questo mese, secondo il governo di Kyiv. Simultaneamente, i soldati russi stanno avanzando verso la città di Pokrovsk, un importante snodo ferroviario a circa 33 chilometri a nord di Kurachove, nel tentativo di stabilire nuove linee del fronte, disturbare la logistica ucraina e conquistare il resto della regione di Donetsk orientale. Il'esercito ucraino riferisce di aver respinto 64 attacchi vicino a Kurachove e 36 vicino a Pokrovsk nelle ultime 24 ore. Il Presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy elogia i suoi soldati per aver tenuto le loro posizioni a Pokrovsk e Kurachove, descrivendo questi come i due settori più difficili sul fronte orientale.

15:56 Attacchi Ucraini a 1.900 Chilometri dal Confine? La Regione Russa Chiude lo Spazio Aereo

Le autorità della regione russa di Murmansk citano una minaccia dai droni ucraini come motivo per chiudere nuovamente lo spazio aereo, secondo il Governatore Andrei Chibis su Telegram. La regione si trova a circa 1.900 chilometri dall'Ucraina. L'Agenzia Federale per il Trasporto Aereo, Rosaviatsiya, ha temporaneamente sospeso i decollo e gli atterraggi negli aeroporti di Murmansk e Apatity per motivi di sicurezza. La regione artica del Circolo Polare Artico è la casa della Flotta del Nord e una base aerea da cui partono gli attacchi strategici contro l'Ucraina.

15:22 Londra Rivela i Dettagli - I Missili Iraniani che la Russia ora Possiede

Il Ministero della Difesa del Regno Unito ha rivelato i dettagli dei missili iraniani che si sospetta siano stati forniti alla Russia, che sono missili balistici a corto raggio noti come Fath-360 o BM-120. Presentati per la prima volta nel 2020, questi missili possono trasportare una testata da 150 chilogrammi fino a 120 chilometri e colpire il bersaglio con un'accuratezza di 30 metri. Il rapporto quotidiano di intelligence del Ministero della Difesa di Londra afferma che la capacità della Russia di effettuare colpi precisi contro le forze militari o le infrastrutture civili ucraine vicino al fronte è stata migliorata come risultato.

14:45 Gazeta Wyborcza Reports - Polonia Ancora Non Ha Contribuito Finanziariamente all'Iniziativa Artiglieria della Repubblica Ceca per l'UcrainaSecondo il quotidiano polacco Gazeta Wyborcza, la Polonia non ha ancora effettuato alcun contributo finanziario all'iniziativa dell'artiglieria della Repubblica Ceca, finalizzata all'acquisizione di munizioni per l'Ucraina da vari partner occidentali. La Germania è indicata come principale e più rapida finanziatrice. Se tutto procederà come previsto, l'Ucraina riceverà 100.000 granate questo mese, con l'obiettivo di raggiungere le 500.000 entro la fine del 2024, e ulteriori quantità nel 2025. L'attività del mercato russo sta anche causando complicazioni, come riferito da Praga.

14:15 Pistorius propone la Legittimità dell'AutORIZZAZIONE DI ARMI A LUNGA PORTATA PER L'Ucraina Sotto il Diritto InternazionaleIl ministro della Difesa tedesco Pistorius suggerisce che il diritto internazionale giustifica la possibile approvazione da parte degli alleati della NATO per l'Ucraina nell'utilizzo di armi a lungo raggio contro i bersagli russi. Egli sostiene che gli Stati Uniti e il Regno Unito hanno l'indipendenza per decidere sull'uso delle armi dalle forniture fornite, e questo è il loro diritto. In risposta alle minacce di Putin sull'ingresso della NATO in conflitto con la Russia a causa di questo, Pistorius ha dichiarato: "Le minacce di Putin sono le minacce di Putin. Non è necessario alcun ulteriore commento. Egli fa minacce ogni volta che lo sceglie e offre bustarelle come meglio gli aggrada".

13:25 Zelenskyy Annuncia il Ritorno di 49 Detenuti di GuerraIl presidente ucraino Zelenskyy ha annunciato il ritorno di 49 detenuti di guerra dalla Russia, tra cui ex-combattenti della acciaieria Azovstal di Mariupol, che era sotto assedio dell'esercito russo nella primavera del 2022. "Quarantanove ucraini sono tornati a casa", ha dichiarato Zelenskyy, condividendo foto di soldati e personale militare avvolti in bandiere ucraine. Zelenskyy ha rivelato che sono membri dell'esercito, della guardia nazionale, della polizia nazionale, della guardia di frontiera e civili. I media ucraini segnalano che ventitré dei quarantanove individui rilasciati sono donne. Non sono state fornite informazioni dettagliate su se ciò sia stato il risultato di uno scambio di prigionieri con la Russia.

13:14 Tusk Minimizza l'Importanza delle Minacce di PutinIl primo ministro polacco Tusk non è turbato dalle ultime minacce di Putin riguardo alle armi a lunga portata contro i bersagli russi. Riconoscendo la gravità della situazione in Ucraina e sul confine ucraino-russo, Tusk ha espresso che non metterebbe troppo l'accento sulle recenti dichiarazioni del presidente Putin. Invece, le percepisce come riflessi della difficile posizione in cui si trova l'esercito russo sul fronte. In precedenza, Putin aveva minacciato che l'Occidente sarebbe stato direttamente coinvolto in una guerra con la Russia se avesse permesso all'Ucraina di attaccare il territorio russo con razzi a lunga portata prodotti in Occidente.

12:54 Pechino Avvoca la Negoziazione come Unica Soluzione per i ConflittiIl ministro della Difesa cinese Wei Fenghe, parlando a un forum sulla sicurezza internazionale a Beijing, ha sottolineato "le negoziazioni" come l'unica soluzione ai conflitti come quelli in Ucraina e nella Striscia di Gaza. Per affrontare le crisi in Ucraina e nella regione israeliano-palestinese, egli ha raccomandato di "promuovere la pace e le negoziazioni come l'unica via d'uscita".

12:30 Il Petrolio e il Gas Giocano un Ruolo Cruciale nel Tour di Scholz in Asia CentraleIl governo tedesco mira ad espandere le importazioni di petrolio dal Kazakhstan. "Benvenuti i potenziali aumenti delle forniture di petrolio dal Kazakhstan", ha dichiarato un funzionario del governo prima della visita del cancelliere Olaf Scholz in Uzbekistan e Kazakhstan, che inizierà domenica. L'obiettivo è fornire fonti alternative per la raffineria PCK di Schwedt, con aumenti del petrolio dal Kazakhstan come opzione. Tuttavia, sono necessarie altre alternative a causa del transito del petrolio kazako attraverso i pipeline russi per la Germania, che fornisce alla Russia un vantaggio. Dopo l'invasione russa dell'Ucraina, la Germania ha interrotto le importazioni di petrolio russo. La visita di Scholz si concentrerà anche sulle forniture di gas dall'Asia Centrale. Data l'imminente gara d'appalto per le nuove centrali a gas, è chiaro: "Dobbiamo procurarci il gas da qualche parte, e l'Asia Centrale è una fonte naturale di abbondanza".

12:00 La Francia Richiama l'Ambasciatore IranianoLa Francia ha richiesto il ritorno del rappresentante diplomatico iraniano al Ministero degli Affari Esteri a Parigi. Secondo fonti diplomatiche, il motivo è la consegna di missili balistici alla Russia. Dopo alcuni giorni, il segretario di Stato degli Stati Uniti Antony Blinken aveva spiegato che la Russia aveva ricevuto missili dall'Iran, che sarebbero stati dispiegati in Ucraina nelle settimane successive. L'Iran nega questo.

11:36 Il Pentagono Considera l'Offensiva Russa a Kursk 'Minore' per il MomentoIl Pentagono non è impressionato dall'offensiva russa a Kursk. "Abbiamo osservato unità russe che tentano qualche tipo di offensiva nella regione di Kursk", ha dichiarato il portavoce del Pentagono Pat Ryder giovedì. "Al momento, la classificherei come minore, ma naturalmente, stiamo monitorando la situazione attentamente". Il ministero della Difesa russo ha dichiarato che i suoi soldati avevano ripreso dieci villaggi. Non è disponibile una verifica indipendente. Le forze ucraine hanno iniziato l'offensiva nella regione di confine russa di Kursk circa cinque settimane fa e affermano di aver conquistato circa 100 villaggi russi e quasi 1.300 chilometri quadrati da allora.

11:13 Nonostante i Multipli Abbattimenti: gli Attacchi dei Droni Causano DanniLe forze aeree ucraine affermano di aver abbattuto ventiquattro dei ventisei droni durante la notte. Nella regione di Odessa, una persona è rimasta ferita e venti case sono state danneggiate. Nella regione di Mykolajiw, i detriti del drone hanno causato un incendio in una fabbrica di prodotti alimentari. L'infrastruttura energetica nella regione di Iwano-Frankiwsk è stata anche presa di mira, come riferito dal Ministero dell'Energia.

10:46 Capo del Parlamento Russo: NATO è in Guerra Contro il Nostro PaeseIl capo del parlamento russo, Vyacheslav Volodin, sostiene che NATO sia coinvolta nel conflitto in corso in Ucraina. Su Telegram, afferma: "Stanno conducendo una guerra contro il nostro paese". Volodin suggerisce che NATO stia aiutando l'Ucraina a scegliere città russe per gli attacchi, coordinare i dispiegamenti militari con l'esercito ucraino e impartire ordini al governo di Kyiv.

10:17 Analista Occidentale sull'Avvertimento di Guerra di Putin alla NATO: "È a Malapena Notiziabile"Ci sono preoccupazioni nell'Occidente che il sostegno all'Ucraina per lanciare attacchi a lungo raggio sul territorio russo potrebbe portare a un'escalation. Il presidente russo Vladimir Putin ha minacciato nuovamente tali azioni. Tuttavia, il corrispondente di ntv Rainer Munz sostiene che potrebbe non esserci molto sostanza dietro le minacce di Putin, definendole "a malapena notiziabili".

09:42 La Famiglia del Leader dell'Opposizione Bielorussa reports Condizioni CriticheLa sorella della leader dell'opposizione bielorussa, Maria Kalesnikava, riferisce che si trova in condizioni critiche. Da anni imprigionata in condizioni disumane, ora pesa solo 45 kg per un'altezza di 1,75 metri, secondo Tatjana Chomitsch, citando informazioni da ex prigionieri. "Credo che questo sia un momento critico, poiché nessuno può sopravvivere a lungo in tali condizioni", avverte. Accusa le autorità di tormentare psicologicamente e fisicamente sua sorella. Il ministero degli Interni bielorusso respinge le richieste di informazioni sulle condizioni di detenzione di Kalesnikava. La 42enne, che è stata un'emblema della resistenza dai protesti contro il presidente bielorusso Alexander Lukashenko nel 2020, sta scontando una condanna a 11 anni per presunta cospirazione.

09:20 Accordo di Distaccamento firmato per la Brigata Lituano-TedescaGermania e Lituania hanno siglato un accordo governativo per gestire i dettagli del dispiegamento di una brigata pronta al combattimento in Lituania, un paese membro della NATO. Il ministro della Difesa Boris Pistorius e il suo omologo lituano Laurynas Kasciunas hanno firmato l'accordo a Berlino. Il contratto integra l'Accordo di Status delle Forze NATO per il soggiorno delle truppe e chiarisce la posizione legale dei soldati e del personale civile tedesco in Lituania, garantendo certezza giuridica. L'accordo affronta una serie di questioni, tra cui i diritti di residenza, le tasse, l'istruzione, la cura della salute, il codice della strada, la sicurezza pubblica e molto altro.

08:56 Diplomati Britannici Espulsi dalla Russia con Accuse di SpionaggioLa Russia ha espulso sei diplomatici britannici, accusandoli di attività di spionaggio. L'agenzia di intelligence FSB afferma di avere prove che il Foreign Office britannico sta orchestrando una contrapposizione politica e militare. La portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, citata dall'agenzia di stampa TASS, afferma che il Foreign Office britannico respinge le accuse come "infondate". L'azione russa è una risposta a misure britanniche ispirate da "attività russe in Europa e nel Regno Unito", secondo un comunicato della BBC.

08:31 L'Intelligence di Putin Avverte che la Partecipazione della NATO alla Guerra sarebbe una "Linea Rossa"Il presidente ucraino Zelensky ha sostenuto per lungo tempo l'uso di missili a lungo raggio contro i bersagli militari russi, e gli Stati Uniti e il Regno Unito stanno ora valutando questa opzione. In risposta, il Cremlino ha lanciato un avvertimento all'Occidente.

08:03 La Russia Offre di Condividere le Informazioni sugli Armi OccidentaliLa Russia offre di condividere le sue conoscenze sulle armi occidentali acquisite dal conflitto in Ucraina. Il vice ministro della Difesa russo Alexander Fomin ha annunciato questa informazione a una conferenza sulla sicurezza in Cina, affermando che la Russia ha acquisito esperienze uniche nel contrastare diverse armi occidentali e è pronta a condividere queste conoscenze con i suoi alleati.

07:34 SBU Ucraina Annuncia Arresto di Individui che Accendono Veicoli Militari a KyivCinque individui sono stati arrestati a Kyiv per aver appiccato il fuoco a veicoli militari, apparentemente su incarico di un'agenzia di intelligence russa, secondo l'SBU ucraino. I fermati sono accusati di aver dato alle fiamme cinque veicoli militari e distribuito volantini per screditare l'esercito. L'SBU afferma che gli uomini, provenienti da diverse regioni dell'Ucraina, sono stati contattati da agenti russi via Telegram in cerca di guadagni rapidi. Hanno registrato le loro attività sui loro telefoni per ricevere il pagamento, ma non l'hanno mai fatto.

07:05 Il Rabbi Capo dell'Ucraina Piange il Figlio Adottivo Morto in GuerraIl rabbino capo dell'Ucraina, Moshe Reuven Azman, piange la morte del suo figlio adottivo, Anton Samborsky, ucciso durante l'invasione russa. Un servizio funebre è stato tenuto a Kyiv giovedì, con la partecipazione di soldati, veterani e altri. Samborsky, 32 anni, è stato dato per disperso alla fine di luglio prima che la sua morte fosse confermata dopo settimane di incertezza. È diventato padre a maggio e si è arruolato poco dopo. L'ultimo contatto di Rabbi Azman con suo figlio risale al 17 luglio.

06:29 Il Giappone Scambia Jet per l'Approccio degli Aerei RussiIl Giappone ha dispiegato aerei da combattimento dopo che due aerei russi hanno sorvolato il paese. Gli aerei russi, entrambi Tu-142, non hanno violato lo spazio aereo giapponese ma hanno pattugliato il mare prima di dirigersi verso la regione meridionale di Okinawa per tutta la giornata. In risposta, il Giappone ha attivato la sua Forza di Autodifesa Aerea per intercettare gli aerei russi. Dopo l'operazione, gli aerei russi si sono diretti a nord e hanno anche attraversato le isole Curili in disputa tra Giappone e Russia. In precedenza, questa settimana, le forze navali russe e cinesi hanno iniziato esercitazioni congiunte nel Mar del Giappone come parte di un'esercitazione navale su larga scala. Si tratta dell'ultima occasione in cui aerei militari russi hanno violato lo spazio aereo giapponese, con l'incidente precedente risalente al 2019.

06:07 Mosca Accusa gli Stati Uniti di Strategia di Contenimento contro Russia e CinaIl viceministro della Difesa russo Aleksandr Fomin ha sostenuto in una conferenza sulla sicurezza in Cina che gli Stati Uniti stanno orchestrando una politica di contenimento contro Russia e Cina. L'agenzia di stampa statale russa TASS ha riferito questa affermazione. Fomin ha suggerito che Mosca e Pechino promuovono un ordine mondiale bilanciato e multilateralista che rispetta l'uguaglianza e il reciproco rispetto, mentre i paesi occidentali si preparano a potenziali conflitti in Asia stabilendo nuove alleanze di sicurezza nella regione.

05:27 Ucraina: Mercantile colpito da Presunto Missile Antinave RussianLe autorità navali ucraine hanno fornito nuovi dettagli su un presunto attacco aereo russo contro una nave civile nel Mar Nero. L'incidente si è verificato quando un aereo da bombardamento Tu-22 avrebbe lanciato un missile antinave Ch-22 contro la nave, che navigava sotto la bandiera di Saint Kitts e Nevis e al di fuori delle acque territoriali ucraine. Al momento dell'incidente, la nave era in rotta da Chornomorsk, Ucraina, all'Egitto con un carico di grano. Secondo la BBC, la nave si trovava all'interno della zona economica esclusiva della Romania. Tuttavia, è stato riferito che è stato utilizzato un missile Ch-31, con potenza esplosiva inferiore rispetto al Ch-22, invece del missile Ch-22.

03:19 Soldato Moldavo Muore in Incidenti di Sparo MisteriosiUn soldato moldavo è morto in circostanze poco chiare mentre prestava servizio al confine con la regione separatista della Transnistria. Il Ministero della Difesa della Moldavia ha annunciato che il soldato è stato mortalmente ferito da un colpo dalla sua arma durante il turno di servizio. Le autorità e gli esperti forensi stanno ora indagando sull'incidente. Soldati da entrambe le parti, Moldova e la separatista Transnistria, nonché truppe russe, sono stati dispiegati lungo la linea di separazione sin dal conflitto del 1992 seguito al dissolvimento dell'Unione Sovietica. La Moldavia è determinata a reintegrare la Transnistria nel suo territorio. Gli incidenti lungo la linea di separazione sono estremamente rari.

02:18 Primo Ministro Britannico afferma: "Non Stiamo Provocando Conflitto con la Russia"Il Primo Ministro britannico Keir Starmer ha respinto l'affermazione del Presidente Putin secondo cui l'approvvigionamento di armi occidentali è equivalente all'ingresso diretto della NATO nel conflitto. "L'Ucraina ha il diritto alla difesa", ha dichiarato Starmer. Il Regno Unito sostiene questo diritto offrendo opportunità di formazione. Tuttavia, Starmer ha sottolineato che il Regno Unito non cerca il conflitto con la Russia.

01:09 Ex-Ambasciatore USA a Kyiv Si Aspetta "Più Audace" Sostegno all'Ucraina da HarrisL'ex ambasciatore degli Stati Uniti in Ucraina, William B. Taylor, si aspetta che il candidato alla presidenza democratico Kamala Harris aumenterebbe sostanzialmente l'assistenza all'Ucraina, in caso di vittoria. Il sostegno dimostrato di Harris all'Ucraina indica una posizione più assertiva rispetto alle decisioni più caute dell'amministrazione attuale, come quelle relative ai HIMARS, ai carri armati Abrams e ai caccia F-16. Taylor ritiene che la probabile nomina di un diverso team di politica estera da parte di Harris porterebbe a un approccio più risoluto verso l'Ucraina.

00:27 Zelensky Ringrazia l'Estonia per l'Aiuto MilitareIl Presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha accolto il Presidente estone, Alar Karis, a Kyiv e lo ha ringraziato per l'aiuto militare. L'Estonia, membro dell'UE e della NATO del Baltico, ha promesso di destinare lo 0,25% del suo PIL annuale agli sforzi di difesa dell'Ucraina. La discussione si è concentrata sui piani di ricostruzione e sulle aspirazioni dell'Ucraina all'UE. Nel frattempo, il Primo Ministro lettone, Evika Siliņa, ha promesso ulteriore supporto durante il suo incontro con Zelensky.

23:19 Servizio di Spionaggio Tedesco Non è Tenuto a Condividere Analisi Militari con GiornalistaIl Servizio di Intelligence Federale tedesco (BND) non è obbligato a rivelare se ha caratterizzato una vittoria militare ucraina come difficile o impossibile in discussioni private con un giornalista, o quali mezzi di comunicazione hanno partecipato a queste discussioni, secondo la Corte Amministrativa Federale di Lipsia. Tuttavia, il BND deve fornire informazioni riguardo al numero di discussioni di sfondo sulla situazione militare in Ucraina quest'anno. La richiesta del giornalista di un'ordinanza provvisoria è stata principalmente respinta. La corte si è basata su un articolo di maggio come base per la richiesta del giornalista, attribuendo un commento di un politico della CDU secondo cui il BND stava cercando di influenzare l'opinione pubblica promuovendo un'analisi militare pessimistica della situazione ucraina.

22:06 Politici Europei Incitano all'Uso di Armi a Lunga Portata contro l'Agggressione Russa

I politici della coalizione semaforo sostengono il diritto di Kyiv di utilizzare armi a lunga portata contro i bersagli russi. Secondo l'esperto di politica estera SPD Michael Roth, è giustificato e in linea con il diritto internazionale attaccare i bersagli militari in Russia con i razzi occidentali a lunga portata. Roth individua gli aeroporti militari, i centri di comando e le basi di lancio come possibili bersagli per le armi a lunga portata, poiché sono responsabili degli attacchi contro i bersagli civili ucraini. Il presidente del comitato di difesa FDP, Marcus Faber, concorda, sostenendo che l'autorizzazione per colpire gli aeroporti militari russi con armi a lunga portata come ATACMS e Storm Shadow è stata ritardata. Il politico verde Anton Hofreiter sottolinea che la Russia continua a terrorizzare la popolazione civile ucraina attraverso attacchi quotidiani con missili contro ospedali, edifici residenziali e forniture energetiche. Hofreiter sostiene che consentire all'esercito di colpire le basi militari sul territorio russo con armi a lunga portata è necessario per proteggere efficacemente la popolazione civile ucraina.

21:35 Vance Discute le Idee di Trump sull'Ucraina

Come per il candidato alla vicepresidenza repubblicana J.D. Vance, la strategia di Donald Trump per concludere il conflitto russo potrebbe prevedere l'istituzione di una zona demilitarizzata tra Ucraina e Russia. In un'intervista con il produttore televisivo Shawn Ryan, Vance suggerisce che Trump potrebbe riunire russi, ucraini e europei per discutere una risoluzione pacifica. Vance esprime fiducia nella capacità di Trump di raggiungere un accordo rapidamente a causa della sua nota affinità con il presidente russo Vladimir Putin e della sua frequente critica all'aiuto degli Stati Uniti all'Ucraina. Trump afferma anche di poter porre fine alla guerra in 24 ore se eletto, ma non fornisce dettagli specifici.

21:03 "Siamo russi, Dio è con noi" - Marcia fascista a San Pietroburgo

Despite invoking a higher power, le loro affermazioni non contraddicono: "Siamo russi, Dio è con noi", gridano numerosi nazionalisti e fascisti russi durante la loro marcia per le strade di San Pietroburgo. Continuano a urlare: "Avanti, russi!". La loro processione commemora l'anniversario del trasferimento delle reliquie di Alessandro Nevsky, venerato come eroe nazionale e santo della Chiesa ortodossa.

20:28 Propagandista del Cremlino: "Il perfetto sbarramento è l'Atlantico"

Il noto conduttore televisivo russo Vladimir Solovyov ritiene che la Russia dovrebbe estendersi oltre la conquista dell'Ucraina. "A mio parere, il perfetto sbarramento è l'Atlantico. Un barriera naturale", afferma il propagandista del Cremlino. Il luogo ideale per le nostre truppe - Berlino, Lisbona, Madrid. E che spettacolo sarebbe a Parigi". Quando gli viene ricordato il numero limitato di russi, suggerisce l'impegno di alleati bielorussi o addirittura della Cina come alternativa.

20:01 Volontari britannici si preparano all'inverno

Molte case ucraine ancora in piedi dopo i bombardamenti mancano di finestre in vista dell'inverno imminente. L'ONG britannica "Isolate l'Ucraina" si sta occupando di questo problema viaggiando nelle zone di guerra e installando finestre temporanee.

L'Unione Europea sta valutando l'imposizione di nuove sanzioni contro l'Iran a causa di voci di trasferimenti di missili alla Russia, che potrebbero rappresentare una minaccia diretta per la sicurezza e ulteriormente escalare le tensioni.

Date le posizioni dell'Unione Europea, è degno di nota che l'Unione Europea ha costantemente espresso la sua disponibilità alla partecipazione della Russia alla prossima conferenza sulla pace in Svizzera, un invito esteso dal presidente ucraino Zelensky. Tuttavia, la probabilità che la Russia acconsenta rimane incerta.

