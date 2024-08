19:12 Un altro raduno in favore dell'Ucraina a Ramstein è stato annunciato

Il Segretario della Difesa degli Stati Uniti Lloyd Austin invita il Gruppo di Contatto dell'Ucraina ad un altro incontro alla Base Aerea di RamsteinIl Segretario della Difesa degli Stati Uniti, Lloyd Austin, ha invitato il Gruppo di Contatto dell'Ucraina ad un altro incontro alla Base Aerea di Ramstein situata nella Renania-Palatinato. L'incontro è previsto per il 6 settembre, come annunciato dalla più grande base aerea degli Stati Uniti fuori dal territorio statunitense. Durante questa conferenza, i ministri della difesa e gli ufficiali militari dibatteranno su come rafforzare il sostegno all'Ucraina. Il gruppo di contatto comprende circa 50 nazioni, tra cui la Germania. Come per gli incontri precedenti, sono stati invitati anche paesi non NATO.

18:36 La Russia crea nuove unità militari lungo il confine con l'UcrainaDi recente, l'esercito russo ha formato tre nuove formazioni con l'obiettivo di garantire la sicurezza del confine con l'Ucraina. Il Ministro della Difesa Andrei Belousov ha confermato questa informazione. Le unità in questione sono state denominate Kursk, Belgorod e Bryansk. Circa due settimane fa, l'Ucraina ha dispiegato migliaia di truppe nella regione russa di Kursk e ha da allora preso il controllo dei territori catturati.

18:10 Incendio fuori controllo in un deposito di petrolio a ProletarskUn grande incendio è scoppiato in un deposito di petrolio a Proletarsk, in Russia, a seguito di un attacco con drone ucraino. Le fiamme non sono ancora state domate, anche dopo due giorni. Le immagini satellite mostrano la gravità dell'incendio.

17:36 La Russia sta costruendo un secondo ponte parallelo al ponte di KerchLe immagini satellite suggeriscono che la Russia potrebbe stare costruendo un secondo ponte parallelo al ponte di 19 chilometri che collega la Russia continentale alla Crimea. Secondo i resoconti di "Ukrajinska Prawda", è in corso una "costruzione parallela", che molto probabilmente è un ponte. Ntv.de ha verificato questo attraverso immagini satellite di giugno, luglio e agosto, che mostrano che i lavori sono in corso. Le autorità russe hanno preso misure per proteggere sia la nuova costruzione che il ponte di Kerch già attaccato da eventuali attacchi.

16:58 Zelensky ammette condizioni difficili sul Fronte OrientaleSecondo il quotidiano britannico "The Guardian", il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha riconosciuto che la situazione sul Fronte Orientale è difficile, soprattutto vicino a posizioni strategiche come Pokrovsk e Toretsk. Dal'inizio della giornata, lo Stato Maggiore ucraino ha segnalato 14 conflitti nell'area di Toretsk e 34 nel settore di Pokrovsk.

16:36 Mosca incoraggia la disattivazione delle app di appuntamenti e delle telecamere di sorveglianza nella regione di KurskIl Ministero degli Interni russo ha consigliato ai residenti di tre regioni di frontiera con l'Ucraina di disattivare le app di appuntamenti e le telecamere di sorveglianza online. Il ministero afferma che le autorità ucraine stanno identificando numerosi indirizzi IP sul territorio russo e che si stanno stabilendo connessioni a distanza con le telecamere esposte che sorvegliano diverse aree, come fattorie private e strade e autostrade strategiche. Gli ufficiali russi raccomandano anche di evitare i servizi di appuntamenti online a causa della possibilità di raccolta di informazioni.

16:20 La Russia segnala 17 civili uccisi e 235 feriti nella settimana scorsaL'agenzia di stampa russa TASS ha riferito che l'incursione ucraina nella regione russa di Kursk ha causato la morte di 17 civili nella sola settimana scorsa. Altri 235 civili hanno riportato ferite.

15:54 La reporter evidenzia gli attacchi russi continui sul fronte di PokrovskLa reporter di ntv Nadja Kriewald ha riferito dall'Ucraina orientale che ci sono stati 63 attacchi militari russi sul fronte di Pokrovsk il giorno precedente. A causa del controllo delle forze russe su un villaggio ucraino, i tentativi di evacuazione sono stati interrotti.

15:33 La Russia protesta contro i giornalisti americani che coprono gli eventi a KurskLa Russia ha formalizzato una protesta contro le azioni dei giornalisti americani nella regione russa di Kursk, come riferito dall'agenzia di stampa russa Tass. Le forze ucraine hanno apparentemente invaso Kursk due settimane fa, con giornalisti americani che entrano nella regione per coprire gli eventi. La Russia ha minacciato di portare i giornalisti in tribunale a causa del loro presunto ingresso illegale.

15:10 Un funzionario tedesco esprime preoccupazione per la propaganda russa nell'Est della GermaniaIl commissario del governo tedesco per l'Est della Germania, Carsten Schneider del SPD, ha espresso shock per l'impatto della propaganda russa su alcune sezioni della popolazione tedesca. Schneider ha evidenziato che alcuni tedeschi stanno esprimendo sentimenti pro-russi, suggerendo che la propaganda russa è riuscita a infiltrarsi sia nell'Est che nell'Ovest della Germania. Schneider ha sottolineato l'importanza della lotta per la difesa dell'Ucraina e ha accusato i politici di AfD e BSW di ignorare questo fatto.

14:48 La scarsità di munizioni attribuita all'avanzata ucraina nella regione di KurskUn comandante ucraino ha detto al "Financial Times" che gli avanzamenti russi nell'est dell'Ucraina potrebbero essere dovuti alla riallocazione delle risorse verso nord, che ha portato a una scarsità di munizioni per i soldati in altre aree. Questa riallocazione delle munizioni sarebbe stata apparentemente per sostenere i soldati stanziati nella regione di Kursk.

14:26 L'esperto russo individua uno spostamento dei poteri dopo l'avanzata a KurskL'esperto russo Rainer Munz ha suggerito che l'avanzata ucraina a Kursk potrebbe potenzialmente accelerare o rivelare cambiamenti nella struttura del potere russo. Anche se il potere del Presidente russo non è stato messo a repentaglio, Munz ritiene che le generazioni più giovani potrebbero acquisire maggiore influenza nell'apparato del potere di Mosca a causa dell'evento di Kursk.

14:01 Dopo l'attacco russo a Ternopil: le autorità avvertono di livelli elevati di cloro nell'atmosfera

A seguito di un attacco russo a un impianto industriale a Ternopil, una città nell'ovest dell'Ucraina, le autorità locali mettono in guardia i residenti sui livelli di cloro aumentati nell'aria. Il quotidiano ucraino "Kyiv Independent" riferisce che Oksana Chaichuk, capo del dipartimento regionale della salute, ha consigliato alle persone di limitare le attività all'aria aperta e di tenere le finestre chiuse. I livelli di cloro nell'aria sono riportati come quattro a dieci volte superiori al normale, secondo Chaichuk, come riferito alla conferenza stampa. Durante l'attacco notturno, un deposito di carburante e lubrificanti è stato apparentemente preso di mira, causando un incendio in una pianta non identificata. Non ci sono state segnalazioni di feriti o morti a causa dell'attacco.

13:39 Donetsk: le forze russe conquistano la città di New York

L'esercito russo ha apparentemente preso il controllo della città di New York nella regione di Donetsk, nell'est dell'Ucraina, secondo il ministero della Difesa russo. Le truppe hanno preso il controllo di "uno dei più grandi insediamenti nelle vicinanze di Torez, il centro logistico strategico di Novogorodskoe", ha dichiarato il ministero, utilizzando il nome sovietico. Il nome New York, originariamente derivato da coloni tedeschi, è stato sostituito da Novogorodskoe nel 1951, ma è stato ripristinato nel 2021 su richiesta di attivisti ucraini. La città si trova a circa 6 chilometri a sud di Torez, che è stata sottoposta ad attacchi russi per diverse settimane.

13:01 Intelligence ucraina: soldato russo disertore spia per l'Ucraina

Un soldato russo che ha disertato per l'Ucraina è stato scoperto a spiare e addirittura a ferire il suo comandante, secondo l'intelligence militare ucraina (HUR). Il quotidiano ucraino "Kyiv Independent" ha riferito che il soldato, in codice "Silver", ha disertato come parte di un'operazione congiunta della "Legione della Libertà della Russia" e del progetto "Voglio Vivere" di HUR. Prima di fuggire, il soldato avrebbe ferito il suo comandante con una granata nella città di Ocheretyne nell'Oblast di Donetsk. Il soldato ha contattato la legione all'inizio del 2024 dopo aver assistito a numerose attività criminali del suo reparto e dei comandanti, come dichiarato dall'intelligence militare.

12:23 Parlamento ucraino vota per proibire la Chiesa ortodossa russa

L'Ucraina sta cercando di bandire la Chiesa ortodossa russa. I parlamentari ucraini a Kyiv hanno approvato un disegno di legge per proibire la Chiesa ortodossa russa di operare in Ucraina e per bandire le organizzazioni religiose ad essa collegate, sebbene l'approvazione finale sia ancora richiesta dalla magistratura. Il governo ucraino ha criticato la Chiesa ortodossa ucraina come piattaforma per l'influenza russa nel paese e come sostenitrice dell'invasione dell'Ucraina.

11:51 Più di 500 pompieri lottano contro l'incendio del deposito di carburante a Rostov

Più di 500 pompieri stanno lottando contro un grande incendio in un deposito di carburante nella regione russa meridionale di Rostov, che è stato innescato da un attacco con un drone ucraino. L'incendio ha coinvolto un'area di 10.000 metri quadrati, con diversi serbatoi di diesel in fiamme, secondo il sindaco di Proletarsk, Valery Gornitsky, come riferito dall'agenzia di stampa TASS. "Non c'è rischio di esplosione, nessun pericolo per la popolazione e non sono necessarie evacuazioni", ha dichiarato il sindaco. Quattro aerei antincendio e più di 520 pompieri sono coinvolti nell'operazione, poiché i veicoli non possono raggiungere l'incendio a causa del calore intenso. Al momento, almeno 41 pompieri sono rimasti feriti, di cui 18 sono stati ricoverati in ospedale.

11:08 L'impianto industriale di Ternopil colpito durante gli attacchi aerei

L'ultimo di una serie di attacchi aerei russi contro l'infrastruttura energetica dell'Ucraina ha causato danni a un impianto industriale e a un serbatoio di carburante nella regione di Ternopil, secondo le autorità. La televisione ucraina ha trasmesso filmati che mostrano grandi colonne di fumo che si levano sopra Ternopil, con le autorità locali che invitano i residenti a rimanere al chiuso. Circa 90 pompieri sono stati mobilitati per gestire l'incendio e la situazione è apparentemente sotto controllo, secondo l'Amministrazione regionale di Ternopil.

10:41 L'ex diplomatico russo Bondarev: Putin si comporta come un "impostore codardo"

Il presidente russo Vladimir Putin si sta comportando come un "impostore codardo", ha scritto Boris Bondarev, un ex diplomatico russo, in un editoriale per ntv.de. L'immagine di Putin come invincibile contro qualsiasi avversario è stata compromessa sin dall'inizio dell'invasione dell'Ucraina. La rapida conquista prevista in pochi giorni non si è materializzata. La Russia è anche apparsa colta di sorpresa e impreparata all'attacco ucraino contro l'oblast russa di Kursk. "Putin mostra paura quando si trova di fronte a una minaccia seria e non sa come reagire. Non si comporta nemmeno come un ratto in trappola, pronto a combattere con tutte le sue forze, ma come un impostore codardo", ha dichiarato Bondarev. L'ex diplomatico, che ha rotto i ranghi con il regime di Putin in segno di protesta contro la guerra, ha anche criticato aspramente i leader occidentali per la loro politica di proibire l'uso delle armi fornite sul territorio russo. "Bisogna affrontare Putin con un linguaggio forte", ha sostenuto. Ha respinto le preoccupazioni occidentali sull'"escalation" come infondate. "L'escalation è già avvenuta - l'avversario di Putin ha invaso il territorio russo! Eppure Putin non sta reagendo affatto", ha scritto Bondarev.

09:37 Deposito di carburante russo in subbuglio: l'immagine satellite rivela l'intensità dell'incendio

In un attacco all'alba di domenica, l'Ucraina ha utilizzato droni per attaccare un importante deposito di carburante situato a Proletarsk, nel sud della Russia. despite efforts to extinguish the blaze, it continues, resulting in the injury of over 40 firefighters, according to regional authorities. Satellite images further showcase the extent of the inferno.

10:16 Kyiv: Più di 1300 Forze Russe Neutralizzate in un Solo Giorno

Secondo i dati diffusi da Kyiv, si segnalano pesanti perdite tra le file russe. Più di 1300 militari russi sono stati uccisi o messi fuori combattimento in un solo giorno. Il Ministero della Difesa ucraino riferisce che, dal'inizio della guerra a febbraio 2022, un totale di 601.800 forze russe sono state eliminate. L'aggiornamento quotidiano del ministero sui caduti russi cita ulteriori perdite di 5 carri armati (8518 in totale). Dall'inizio dell'invasione russa, l'Ucraina ha documentato oltre 16.500 veicoli corazzati e oltre 13.800 droni catturati o distrutti dall'esercito russo. Tali affermazioni non possono essere indipendentemente confermate. Mosca continua a mantenere un rigoroso silenzio sulle proprie perdite in Ucraina.

08:47 Biden Difende la Resilienza dell'Ucraina: Nessun Presidente Dovrebbe Appoggiare i Dittatori

"No presidente dovrebbe appoggiare i dittatori," afferma Joe Biden. Durante la prima serata della convention del Partito Democratico, il presidente degli Stati Uniti ha espresso il suo pensiero, come riportato dal "Kyiv Independent". "Putin si aspettava di conquistare Kyiv in tre giorni. Tre anni dopo, l'Ucraina remains indipendente," ha detto Biden. Il democratico ha contrapposto il suo sostegno fermo a una NATO forte e a un Ucraina libera, a quello dell'ex presidente Donald Trump, che ha espresso pareri favorevoli nei confronti del presidente russo Vladimir Putin. "Nessun presidente dovrebbe mai appoggiare i dittatori," ha continuato Biden.

08:31 Russia Lancia Attacchi Aerei Notturni sull'Ucraina

La Russia ha ripetutamente preso di mira l'Ucraina con attacchi aerei notturni, secondo l'esercito ucraino. Nove diverse regioni al centro, nord e sud del paese sono state colpite, con il risultato di tre missili e 25 droni abbattuti. Si tratta del quinto attacco missilistico su Kyiv di questo mese, ha riferito l'esercito su Telegram. Gli allarmi aerei nella capitale sono stati attivati 41 volte ad agosto. Ieri, l'esercito ha respinto un attacco di droni su Kyiv.

**07:52 Amministrazione Militare: Attacco Missilistico Russo su Kyiv respinto - Nessun Dann

L'amministrazione militare di Kyiv ha riferito che la Russia ha attaccato la capitale dall'alto questa mattina, secondo un messaggio su Telegram. Le informazioni preliminari suggeriscono che il nemico ha lanciato missili dalle tenebre, probabilmente utilizzando missili come l'Iskander. Si tratta del quinto attacco missilistico su Kyiv di questo mese! I missili sono stati apparentemente abbattuti dalle difese aeree sulla periferia della città. Non sono state segnalate danni o vittime a Kyiv fino ad ora.

07:38 Belarus: Lukashenko Invia Soldati e Aerei in More con l'Ucraina

La Bielorussia ha mobilitato truppe e aerei aggiuntivi per la difesa aerea al confine con l'Ucraina, secondo il maggior generale Andrei Lukyanovich, comandante delle forze di difesa aerea bielorusse. Questa notizia è stata annunciata poco dopo che il presidente bielorusso Alexander Lukashenko ha dichiarato di aver inviato un terzo dell'esercito del paese al confine durante i mesi estivi. Lukashenko ha affermato che il rafforzamento delle truppe lungo il confine è stato solo un malinteso tra la Bielorussia e l'Ucraina. Durante un'apparizione televisiva nazionale, Lukyanovich ha rivelato che aerei militari bielorussi, missili antiaerei e unità radiotecniche sono stati dispiegati al confine. Kyiv non ha ancora confermato le affermazioni di Lukyanovich riguardo ai soldati e alle armi aggiuntive della Bielorussia al confine. La Guardia di Frontiera Statale ucraina ha riferito oltre una settimana fa di non aver rilevato segni di mobilitazione di truppe lungo il confine bielorusso, nonostante la dichiarazione di Lukashenko.

07:24 ISW: Russia Sposta 5.000 Soldati a Kursk Oblast

A causa delle attività operative delle forze ucraine nella regione di Kursk, la Russia è costretta a riassegnare truppe da altre linee di conflitto a quella zona, secondo un rapporto dell'Istituto degli Stati Uniti per gli Studi di Guerra (ISW). Gli analisti stimano che le forze russe abbiano trasferito più di 5.000 soldati nell'Oblast' di Kursk dal primo avanzamento ucraino.

06:54 Zelensky: Seconda Summit per la Pace in Ucraina Dovrebbe Avvenire Prima della Fine dell'Anno

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha incoraggiato la sua squadra diplomatica a garantire che la seconda summit per la pace in Ucraina si tenga prima della fine dell'anno. Parlando a un incontro di capi di missioni diplomatiche straniere in Ucraina sul tema "Diplomazia di Guerra: Resistenza, Armi, Vittoria", Zelensky ha detto: "Considero la prima summit un successo per l'Ucraina. Sono grato a tutti quelli che hanno facilitato il nostro summit. Stiamo pianificando il secondo summit per la pace e dobbiamo lavorare per farlo avvenire prima della fine dell'anno. Il nostro obiettivo è allargare il cerchio di sostegno per il comunicato della prima summit."

06:22 Ucraina: Attacco Aereo Notturno Russo su Kyiv

La Russia continua ad attaccare la capitale Kyiv con attacchi aerei notturni, secondo fonti ucraine. Le forze di difesa aerea sono state attive nelle prime ore del mattino per respingere un altro attacco aereo notturno russo sulla capitale, ha riferito l'amministrazione militare della capitale ucraina su Telegram. I testimoni hanno riferito di aver sentito esplosioni simili al dispiegamento di sistemi di difesa aerea.

05:11 Kyiv Rapporta Numerosi Attacchi di Droni Lontani dalla Linea del Fronte

Durante la notte, numerosi attacchi di droni si sono verificati in diverse regioni ucraine lontano dalla linea del fronte, come riferito dalla difesa aerea. Le regioni di Sumy, Poltava, Kherson e Mykolaiv sono state tra quelle prese di mira. La difesa aerea è stata attiva anche intorno alla capitale Kyiv. L'amministrazione locale ha invitato i residenti a cercare riparo, fortunatamente non sono stati segnalati danni fino ad ora.

02:23 USA Ribadisce Solidarietà con Kiev - Discussioni sull'Offensiva di Kursk Despite dell'offensiva ucraina nella regione russa di Kursk, gli USA continuano a sostenere Kiev. Un portavoce del Dipartimento della Difesa ha affermato che il presidente Joe Biden ha sottolineato che continueranno a sostenere l'Ucraina e staranno al suo fianco per tutto il tempo necessario. L'aiuto militare degli USA a Kiev rimarrà una priorità. Il segretario alla Difesa Lloyd Austin ha rassicurato il suo omologo ucraino, Rustem Umerow, del continuo sostegno degli USA durante la loro conversazione. Austin ha anche acquisito informazioni sulle intenzioni dell'Ucraina con la sua offensiva.

01:07 Germania Consegna Altro Sistema Iris-T La Germania ha assemblato un altro kit militare per l'Ucraina. Secondo la pagina di panoramica del Ministero della Difesa, le ultime consegne consistono in vari componenti, tra cui un terzo sistema di difesa aerea Iris-T SLS. Ci sono anche migliaia di proiettili d'artiglieria, droni, un Bergepanzer 2 e diverse centinaia di fucili con le relative munizioni.

00:20 Zelensky: Rilevante Avanzamento nella Cattura di Soldati Russi Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato che la cattura di soldati russi nella regione di Kursk rappresenta un importante traguardo dalla inizio della guerra. Ha menzionato che questi prigionieri verranno scambiati con ucraini detenuti. Gli osservatori credono che la Russia abbia catturato un numero maggiore di prigionieri ucraini rispetto all'Ucraina di soldati russi.

22:21 Comandante Ceceno: Caduti a Kursk 'Ascendono al Cielo' Apti Alaudinov, capo del reggimento ceceno Achmat che combatte contro i russi, ha apparentemente esortato i coscritti russi a partecipare al fronte in un video, dicendo che coloro che muoiono a Kursk "troveranno la loro strada verso il cielo."

21:58 Zelensky: Incursione Ha indebolito il Concetto della 'Linea Rossa' della Russia Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato che a causa dell'invasione ucraina considerata improbabile, è stata nascosta. In passato, diversi paesi hanno messo in guardia che il movimento avrebbe "oltrepassato la linea rossa più cruciale della Russia." Tuttavia, Zelensky ha dichiarato: "Il concetto delle linee rosse della Russia si è sgretolato da qualche parte vicino a Sushcha di recente."

21:38 Lituania Inizia Costruzione di Base di Sostegno per l'Esercito Tedesco La Lituania ha iniziato a costruire una base militare per ospitare i soldati tedeschi. Entro la fine del 2027, il sito ospiterà fino a 4.000 truppe tedesche. Sarà il primo dispiegamento permanente dell'esercito tedesco fuori dal secondo conflitto mondiale in un paese NATO e UE che confina con la Russia. Il ministro della Difesa lituano Raimundas Karoblis ha stimato che il budget per la costruzione supererà un miliardo di euro.

21:15 Presidente Ceco: Possibilità di Adesione alla NATO per l'Ucraina Parzialmente Occupata Il presidente ceco Petr Pavel è favorevole all'idea dell'adesione dell'Ucraina alla NATO despite della sua occupazione territoriale. Egli believes that Ukraine may negotiate peace with Russia in the foreseeable future, Pavel told "Novinky." Under such circumstances, Russia could maintain control of a portion of Ukrainian territory for an extended time without challenging the borders accepted by democratic nations. This temporary border could enable Ukraine to join NATO in the territories it governs at that time, Pavel suggested. Germany also became a NATO member in 1955 while still under Soviet occupation.

20:57 Forze Ucraine Si Avvicinano al Ponte Ponton Russo a 12 km Secondo i resoconti ucraini, le forze ucraine hanno catturato il paese di Wyschnewka nella regione russa di Kursk, portandosi a circa 12 chilometri dal ponte galleggiante sul fiume Seym. Questo ponte serve come principale via di rifornimento o ritirata dell'esercito russo.

20:36 Amministrazione di Pokrovsk Rimanisce Speranzosa L'amministrazione militare di Pokrovsk affronta un futuro incerto mentre le forze russe si avvicinano: "Stanno avanzando verso i sobborghi di Pokrovsk. Non è un segreto," ha dichiarato il capo del dipartimento informazioni a The Washington Post. Ha espresso la speranza che il nemico possa fermare la loro avanzata ai sobborghi di Pokrovsk e che le forze ucraine possano respingerli. La caduta di Pokrovsk rappresenterebbe la più grande area urbana catturata dai russi dal 2023.

Durante il prossimo incontro del Gruppo di Contatto dell'Ucraina alla base aerea di Ramstein, i funzionari militari e i ministri della Difesa di vari paesi discuteranno le strategie per sostenere ulteriormente l'Ucraina. La recente formazione delle unità di Kursk, Belgorod e Bryansk dall'esercito russo lungo il loro confine con l'Ucraina è una preoccupazione per gli analisti militari e gli strateghi della difesa in tutto il mondo.

