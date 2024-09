19:02 Aggiornamento: Circa 38.000 soldati russi parteciperanno all'offensiva di ritorsione a Kursk

18:22 Forze ucraine bloccano il flusso di rifugiati al confine del fiume Dnister Da quasi tre anni in guerra, l'esercito ucraino ha un disperato bisogno di nuove reclute. Tuttavia, molti uomini cercano di evitare il servizio militare, preferendo fuggire in paesi confinanti come la Moldavia. Vengono intercettati al confine del fiume Dnister.

17:44 L'enigma dei velivoli russi coperti da pneumatici svelato Alla fine dell'estate del 2023, gli aerei militari russi hanno iniziato a nascondersi con pneumatici per auto. Il motivo dietro questa stranezza è rimasto sconosciuto fino ad ora. Un alto ufficiale militare degli Stati Uniti potrebbe aver fatto luce su questo mistero. Schuyler Moore, direttore tecnico del Comando Centrale degli Stati Uniti, ha ipotizzato che l'intenzione sia quella di ingannare i sistemi di targeting dei missili moderni. "Quando si mettono pneumatici sulle ali, numerosi modelli di visione artificiale faticano a identificarli come aerei", ha dichiarato Moore durante una discussione al think tank statunitense Center for Strategic and International Studies (CSIS). In precedenza, si era ipotizzato che i pneumatici potessero funzionare come ulteriore protezione contro i droni kamikaze.

16:56 Forze russe fanno saltare una miniera di carbone ucraina Le forze militari russe stanno facendo progressi nella città mineraria ucraina di Vuhledar, facendo saltare una delle sue miniere di carbone più grandi. I video mostrano l'esplosione e il crollo della torre sulla principale apertura della miniera. Si stima che vi siano ancora oltre 150 milioni di tonnellate di carbone sepolte nella vena.

16:19 Pistorius considera la spesa per la difesa una sfida Dopo l'allocazione di un fondo speciale di 100 miliardi di euro, il ministro federale della Difesa Boris Pistorius si aspetta ulteriori requisiti finanziari per il futuro del Bundeswehr. "Il fondo speciale sarà completamente esaurito entro la fine dell'anno", ha dichiarato Pistorius dopo un'ispezione delle truppe a Saarbrücken. "E vedremo da dove arrivano i finanziamenti aggiuntivi". Pistorius fa riferimento alle proiezioni finanziarie del governo tedesco, che prevedono circa 80 miliardi di euro nel 2028. "Presumo che, come base, dobbiamo garantire ulteriori finanziamenti per l'acquisizione e le infrastrutture", ha aggiunto. Ha sottolineato: "Questo rimane una sfida significativa e cruciale".

15:51 L'Ucraina attacca strutture residenziali a Belgorod L'Ucraina continua i suoi attacchi alle città russe, concentrandosi su Belgorod vicino al confine condiviso. Diversi automezzi e un edificio residenziale sono completamente distrutti, mentre altri hanno subito danni. Otto persone sono rimaste ferite.

15:14 Esercitazione navale: navi cinesi arrivano a Vladivostok Dopo aver annunciato un'esercitazione militare congiunta, due navi cinesi sono arrivate a Vladivostok, nell'Estremo Oriente russo, secondo fonti russe. Su invito della guardia di frontiera russa, due navi della guardia costiera cinese rimarranno a Vladivostok fino a venerdì, ha riferito il ministero degli Esteri russo. L'esercitazione mira a "rafforzare la collaborazione strategica tra le forze militari cinesi e russe", ha dichiarato Pechino. Di conseguenza, le forze navali e aeree di entrambi i paesi parteciperanno a esercitazioni come "North-Joint 2024" nei mari del Giappone e dell'Okhotsk vicino alla costa russa. Inoltre, la Cina parteciperà all'esercitazione strategica russa "Ocean-2024".

14:39 Baerbock avverte: se cade l'Ucraina, cadrà anche la Moldavia La ministra degli Esteri tedesca Annalena Baerbock è dell'opinione che sostenere l'Ucraina serve da garanzia di sopravvivenza per la Repubblica di Moldavia confinante. "Tutto ciò che facciamo per aiutare l'Ucraina contribuisce alla stabilizzazione della Moldavia", ha dichiarato Baerbock durante una riunione della piattaforma di partenariato della Moldavia nella capitale Chisinau. "È chiaro che la principale preoccupazione delle persone qui è che se l'Ucraina crolla, allora seguirà la Moldavia".

13:56 L'Ucraina ha perso 97 operatori di soccorso dal giorno dell'invasione russa Il conflitto che la Russia sta conducendo contro l'Ucraina ha portato alla perdita di 97 operatori dei servizi di soccorso ucraini dal giorno dell'invasione completa, ha rivelato il servizio in un'intervista al sito di notizie Ukrinform. In totale, 395 operatori dei servizi di soccorso sono rimasti feriti nell'adempimento delle loro funzioni. L'Ucraina celebra oggi la "Giornata dei soccorritori".

13:44 Il Wall Street Journal: Russia e Ucraina hanno subito più di un milione di perdite Nella guerra che la Russia sta conducendo contro l'Ucraina, centinaia di migliaia di soldati sono stati apparentemente uccisi o feriti da entrambe le parti, secondo le ricerche del quotidiano statunitense "Wall Street Journal". Le truppe ucraine hanno apparentemente subito circa 80.000 morti e 400.000 feriti, secondo il giornale, citando una valutazione confidenziale ucraina. La Russia, nel frattempo, sarebbe stata colpita da circa 600.000 soldati - 200.000 morti e 400.000 feriti - secondo le stime dei servizi di intelligence occidentali, ha continuato il giornale. Né Kiev né Mosca hanno reso pubbliche le proprie perdite.

13:21 Munz: la Russia cerca contratti per trovare soldati Con un decreto, la Russia intende aumentare la forza dell'esercito a 1,5 milioni di soldati. Questo invia un forte messaggio oltre al conflitto ucraino, sostiene il corrispondente di ntv Rainer Munz, discutendo da dove la Russia sta cercando i suoi nuovi soldati.

12:55 Cremlino giustifica l'espansione dell'esercito con le minacce ai confini Il Cremlino attribuisce i suoi piani di ingrandire l'esercito, diventando il secondo più grande del mondo, alle minacce crescenti ai suoi confini. "È a causa della molteplicità di minacce che esistono sulla periferia dei confini", ha notato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov durante una conferenza stampa con i giornalisti. "È causato dall'estremamente ostile clima ai nostri confini occidentali e dall'instabilità ai nostri confini orientali. Ciò richiede misure appropriate". Il presidente Vladimir Putin ha ordinato lunedì di aumentare la dimensione regolare dell'esercito russo di 180.000 soldati a 1.5 milioni di soldati attivi, collocandolo dietro solo alla Cina come secondo esercito più grande del mondo.

12:30 RTL/ntv Trendbarometer: quasi la metà dei partecipanti si oppone ai raid missilistici estesi su Kyiv Il governo di Kyiv sta valutando di colpire i rifornimenti bellici russi - aeroporti, centri di comando, infrastrutture essenziali. Nel recente RTL/ntv Trendbarometer, il 36% dei partecipanti si oppone alla fornitura di armi occidentali, che possono anche essere utilizzate per colpire obiettivi profondi all'interno della Russia. Una netta maggioranza sostiene questa posizione. Tuttavia, il 56% dei partecipanti si oppone a questo tipo di raid missilistici. Tra i sostenitori dei Verdi e dell'FDP, una maggioranza appoggia la consegna di tali missili (53% e 58%, rispettivamente). D'altra parte, solo il 34% dei sostenitori dell'SPD e il 31% dei sostenitori dell'Unione sono favorevoli a questa azione. Tra i sostenitori dell'BSW, è letteralmente zero, e solo il 4% dei sostenitori dell'AfD è d'accordo. Una netta maggioranza di sostenitori dell'SPD (61%) e dell'CDU/CSU (61%) si oppone a questo tipo di raid missilistici. Questa opposizione è significativamente più alta nell'est (83%) rispetto all'ovest (61%).

11:49 Il sospetto di attentato Routt avrebbe espresso il desiderio di eliminare Putin e Kim nel 2022 Ryan Wesley Routt, sospettato del tentato assassinio di Donald Trump, avrebbe manifestato interesse nel eliminare Vladimir Putin e Kim Jong-Un, secondo il "Wall Street Journal", citando l'infermiera Chelsea Walsh. Walsh ha incontrato Routt in Ucraina nel 2022 e lo ha descritto come l'americano più pericoloso che abbia mai incontrato durante il suo tempo a Kyiv. Secondo le memorie di Routt, avrebbe tentato di unirsi ai battaglioni volontari ucraini e combattere a fianco delle forze ucraine.

11:18 Il film controverso "Russians at War" sarà proiettato al festival di Toronto Il documentario controverso "Russians at War" sarà proiettato al Toronto International Film Festival dopo le iniziali preoccupazioni per la sicurezza a causa del film. Gli organizzatori avevano inizialmente dichiarato di aver ricevuto "minacce significative" a causa del film, poi hanno annunciato che "Russians at War" non sarebbe stato proiettato al festival. La regista russo-canadese Anastasia Trofimova ha trascorso mesi a filmare i soldati russi al fronte in Ucraina per il film. L'ambasciatore ucraino in Canada critica la decisione, sostenendo che il festival starebbe servendo come piattaforma per la propaganda russa.

10:51 L'ambasciatore russo mostra scetticismo sulle trattative per la pace L'ambasciatore russo in Germania, Sergei Nechaev, esprime cautela riguardo alle potenziali trattative per la pace nel conflitto con l'Ucraina. Prima di tutto, deve essere stabilito un piano di pace, ha detto in un'intervista a Deutschlandfunk. Solo allora la Russia potrà determinare se il piano si allinea con le proprie idee. Nechaev si è riferito alle dichiarazioni del cancelliere tedesco Olaf Scholz, che recentemente ha sostenuto l'accelerazione degli sforzi per raggiungere la pace in un'intervista di circa una settimana fa. "Ci sarà sicuramente un'altra conferenza sulla pace", ha detto Scholz. Ha concordato con il presidente ucraino Zelensky che la Russia deve essere coinvolta nella conferenza.

10:31 Il programma di sviluppo delle Nazioni Unite aiuterà l'Ucraina per l'inverno La compagnia energetica ucraina Naftogaz sta lavorando con il programma di sviluppo delle Nazioni Unite UNDP per rafforzare la sicurezza energetica dell'Ucraina. A causa di numerosi attacchi aerei russi alle infrastrutture critiche, gli esperti temono un inverno particolarmente difficile con numerosi blackout di elettricità, riscaldamento e acqua. L'UNDP fornisce all'Ucraina diverse misure, come i generatori a gas, per minimizzare questi blackout per la popolazione.

09:55 Dopo l'attacco a Sumy, 280.000 abitanti senza elettricità Nella regione ucraina di Sumy, attaccata dai droni Shahed russi all'alba, 280.000 persone sono ancora senza elettricità. La forza aerea ucraina ha confermato l'abbattimento di 16 droni, ma quelli che sono sfuggiti alle difese hanno causato danni alle infrastrutture critiche.

09:28 Ucraina: prigioniero di guerra decapitato dai russi con una spada La commissione per i diritti umani del parlamento ucraino riferisce la decapitazione di un prigioniero di guerra ucraino disarmato dai russi. "I russi hanno decapitato un prigioniero di guerra ucraino disarmato, con le mani legate con il nastro adesivo, con una spada". L'ignominia della brutalità e della sete di sangue russa è al di là della comprensione, conclude l'esperto ucraino. Una foto del soldato ucciso, con l'iscrizione "Per Kursk" sulla spada utilizzata per l'esecuzione, è stata condivisa sui social media oggi. I fotografi ucraini Konstantin e Vlada Liberova pubblicano foto di soldati ucraini che hanno sopravvissuto alla prigionia russa.

09:02 Opinioni del Comandante Ceceno sull'Offensiva di Kursk Kyiv ha sorpreso Mosca con un'offensiva nella regione di confine di Kursk all'inizio di agosto, lasciando il comando militare in silenzio. Tuttavia, il comandante ceceno Apti Alaudinow ha espresso ottimismo sul suo canale Telegram quel primo giorno: "Rimaniamo calmi e godiamoci i popcorn mentre guardiamo i nostri ragazzi annientare il nemico". Da allora, Alaudinow è diventato il principale commentatore dell'offensiva di Kursk, con i media russi che condividono le sue dichiarazioni. Gli esperti consultati dall'agenzia di stampa AFP concordano sul fatto che la presenza mediatica di Alaudinow è possibile solo con l'approvazione dei massimi livelli. Ricordando il leader ceceno Ramzan Kadyrov, Alaudinow sembra godere di un livello di libertà di parola insolito. Alcuni lo suggeriscono addirittura come possibile successore del malato Kadyrov.

08:01 Ucraina: Droni Russi Colpiscono le Infrastrutture Energetiche a Sumy L'Ucraina riferisce un altro significativo attacco con droni da parte della Russia. La difesa aerea del paese è riuscita a abbattere 34 dei 51 droni russi durante la notte, secondo i resoconti dell'aeronautica. L'attacco è stato attivo in cinque regioni. Secondo le autorità locali, l'infrastruttura energetica della regione nordorientale di Sumy è stata colpita. In totale, 16 droni russi sono stati intercettati lì, influenzando sistemi chiave come l'approvvigionamento idrico e gli ospedali, che ora sono stati collegati a fonti di backup. Le squadre di emergenza sono attualmente al lavoro per le riparazioni.

07:37 Ucraina: Gravi Perdite per la Russia Lo Stato Maggiore ucraino riferisce che la Russia ha subito un totale di 1020 perdite, comprese le vittime e i feriti, dal giorno precedente. Ciò porta il totale delle perdite russe dall'invasione su larga scala nel febbraio 2022 a circa 635.880. Nel corso delle ultime 24 ore, sei sistemi d'artiglieria sono stati distrutti o distrutti, insieme a due carri armati. Inoltre, sei veicoli corazzati e 66 droni sono stati persi.

07:10 L'Aeroporto Militare Russo di Engels Viene Attaccato dai Droni Durante la notte, l'aeroporto militare russo di Engels, nella regione di Saratov, è stato attaccato dai droni, secondo il sito di notizie ucraino "Kyiv Post", che ha condiviso video con esplosioni. Il resoconto suggerisce che bombardieri strategici armati di missili e utilizzati dalla Russia per attaccare le città ucraine sono stazionati nell'aeroporto.

06:35 Stoltenberg Sostiene il Dibattito sui Lanci di Armi a Lungo Raggio dell'Occidente per l'Ucraina Il segretario generale uscente della NATO Jens Stoltenberg sostiene il dibattito internazionale in corso sulla possibilità di consentire all'Ucraina di lanciare armi occidentali a lungo raggio nel territorio russo. "Ogni alleato ha la libertà di prendere queste decisioni, ma la collaborazione stretta è essenziale", ha dichiarato parlando alla BBC britannica. L'Ucraina ha richiesto questo permesso per diverse settimane per colpire i centri di comando, gli aeroporti e le infrastrutture russe. Stoltenberg esprime inoltre preoccupazione per il potenziale rischio di escalation del conflitto, affermando: "Ma credo ancora che il maggior rischio per noi sia una vittoria di Putin in Ucraina".

06:13 Meta Bandisce il Canale di Propaganda Russa RT Meta, la società madre di Facebook, ha deciso di limitare la diffusione della propaganda di stato russa attraverso i canali dei media come il canale televisivo RT. RT (precedentemente Russia Today) e le organizzazioni affiliate saranno bandite dalle piattaforme di Meta, comprese Facebook, Instagram, WhatsApp e Threads, a livello globale. RT è già stata bandita nell'UE dalla primavera del 2022 a causa delle campagne di disinformazione relative all'invasione russa dell'Ucraina.

05:33 Lukashenko Concede la Grazia a 37 Prigionieri in Bielorussia Il leader autoritario bielorusso Alexander Lukashenko ha concesso la grazia a 37 prigionieri. L'annuncio ufficiale dall'amministrazione presidenziale di Minsk afferma che questi individui sono stati condannati per accuse di "estremismo", un termine spesso utilizzato in Bielorussia per etichettare i dissidenti politici. Tra i graziati ci sono sei donne e diversi individui con preesistenti problemi di salute. Non sono stati forniti dettagli sull'identità dei prigionieri graziati. Negli ultimi mesi, la Bielorussia ha concesso la grazia a individui incarcerati per aver protestato contro il governo.

03:11 Rapporto dell-ONU: I Diritti Umani in Russia Si Stanno Deteriorando Un rapporto dell-ONU suggerisce che i diritti umani in Russia stanno diventando sempre più trascurati. La relatrice speciale dell-ONU Mariana Katzarova, nominata per monitorare la situazione in Russia nel 2023, riferisce un "sistema strutturale, sostenuto dallo stato di violazioni dei diritti umani" che mira a reprimere la società civile e l'opposizione politica. I critici delle azioni della Russia in Ucraina e i dissidenti stanno diventando i bersagli di questo sistema. Katzarova stima che circa 1.372 prigionieri politici siano stati condannati e incarcerati con accuse fabbricate e sottoposti a lunghe pene detentive, e alcuni hanno subito addirittura presunte torture durante la detenzione. I prigionieri politici sono spesso tenuti in celle di isolamento e altri sono costretti a essere inviati in cliniche psichiatriche.

