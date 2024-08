- 18enne condannato a 11 anni di carcere per omicidio

Dopo che un 18enne ha ucciso la sua ex-ragazza coetanea nella loro scuola condivisa vicino a Heidelberg, il Tribunale regionale di Heidelberg ha stabilito che dovrebbe scontare 11 anni di carcere. La camera ha condannato il giovane per omicidio e lesioni personali, come annunciato da un portavoce. Il pubblico è stato escluso dalle udienze.

Il 18enne aveva ammesso l'omicidio della sua ex-ragazza in dichiarazioni precedenti, ha detto il portavoce in tribunale. La Grande Camera Minorile ha stabilito che il tedesco aveva accoltellato a morte la studentessa 18enne nella loro scuola condivisa a St. Leon-Rot vicino a Heidelberg il 25 gennaio. L'aveva accoltellata più volte, incluso il collo e il petto. È morta sul posto, in una stanza comune.

Il processo è finito prima del previsto

Il tedesco avrebbe lasciato la scena in auto e causato un grave incidente a Seesen, in Bassa Sassonia. Entrambi il colpevole e un altro uomo sono rimasti feriti. Dal 25 gennaio, il 18enne è stato in custodia. Era anche accusato di lesioni personali gravi a causa dell'incidente d'auto. Tuttavia, il tribunale non ha commentato questa accusa nel suo comunicato.

Il processo è finito prima del previsto. Originariamente, il tribunale aveva fissato le date del processo fino al 15 agosto.

Il processo si è svolto a porte chiuse perché anche un incidente di lesioni personali di novembre 2023 era parte dell'imputazione. In quell'occasione, il colpevole avrebbe pugnalato la studentessa poi uccisa e causato ferite significative. In quel momento, era ancora minorenne.

Il crimine commesso dal 18enne includeva non solo l'omicidio della sua ex-ragazza, ma anche l'inflizione di lesioni personali in un incidente separato. Nonostante l'accusa aggiuntiva di lesioni personali gravi a causa di un incidente d'auto, il tribunale si è concentrato esclusivamente sul caso di omicidio nella sua sentenza.

Leggi anche: