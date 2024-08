- 18enne aggredito con un pipistrello di legno - pericolosa per la vita

Incogniti aggressori hanno colpito un 18enne in pieno centro a Berlino ripetutamente alla testa con una tavola di legno, causando ferite potenzialmente letali. Il giovane ha subito diverse fratture craniche e ha subito un intervento chirurgico d'urgenza, come riferito dalla polizia di Berlino.

Poco prima della mezzanotte, è scoppiata una rissa tra due 18enni e un gruppo di circa cinque giovani uomini presso la cascata d'acqua vicino alla torre della TV, in cui la vittima successiva non era coinvolta, secondo i resoconti. I presenti sono intervenuti e il gruppo più numeroso si è inizialmente allontanato dalla scena.

Tuttavia, i giovani uomini avrebbero fatto ritorno in seguito con rinforzi, armati di tavole di legno, bottiglie di vetro e spray al peperoncino. La vittima successiva si è avvicinata e è stata aggredita con una tavola di legno. Gli altri due 18enni sono rimasti lievemente feriti con spray al peperoncino, pugni e calci. I responsabili sono fuggiti dalla scena.

