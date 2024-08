- 1860 Monaco ha perso con un gol dell' altro tempo

TSV 1860 Monaco ha perso anche la seconda partita di campionato nella 3ª divisione di calcio e ha subito un gol dalla metà campo avversaria. I "Leoni" hanno dovuto subire una sconfitta per 1:3 (0:1) contro la promossa VfB Stuttgart II. Dopo due partite, l'1860 è ora penultima in classifica.

Il terzo gol è stato segnato in modo curioso quando Dominik Nothnagel ha sorpreso il portiere di Monaco René Vollath, che si trovava lontano dalla sua porta, dalla sua metà campo (57º minuto). Jarzinho Malanga (37º minuto) e Thomas Kastanaras (53º minuto) hanno segnato anche per i Svevi. Fabian Schubert (83º minuto) ha potuto solo ridurre lo svantaggio per gli ospiti.

La partita non si è disputata a Stoccarda, ma ad Aspach, a circa 40 chilometri di distanza. Quindi, è stata praticamente solo una partita in trasferta per la squadra di coach Argirios Giannikis.

"Vogliamo ottenere una vittoria il prima possibile", aveva detto Giannikis dopo la sconfitta per 0:1 contro il 1. FC Saarbrücken nella prima partita della stagione in terza divisione, esigendola. Tuttavia, il gol della rimonta non è stato sufficiente per questo.

