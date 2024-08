- 18 gatti siamesi liberati da una residenza abbandonata <unk> Intervento

La unità locale di controllo degli animali ha rimosso 18 gatti siamesi da un appartamento trascurato a Berlin-Mitte. L'autorità ha avviato un procedimento ai sensi della legge sulla protezione degli animali contro il proprietario dell'appartamento, come riferito dal consiglio comunale. L'uomo aveva ignorato un precedente ordine vincolante e aveva gatti che si moltiplicavano incontrollati. Gli animali erano già stati catturati lo scorso mercoledì.

Abnormalità legate alla riproduzione

Alcuni dei gatti mostravano deformità come arti disallineati, irregolarità spinali o problemi agli occhi a causa della riproduzione incontrollata. Inoltre, nessun gatto aveva ricevuto cure veterinarie appropriate. Attualmente, stanno ricevendo cure presso il ricovero per animali di Berlino e alcuni potrebbero aver bisogno di interventi chirurgici. Gli ufficiali stanno cercando una nuova casa adatta per i gatti siamesi.

