18:58: Aumentare l'attrazione del servizio militare obbligatorio attraverso incentivi all'interno del regno federale

Il consiglio approva la "Legge sulla svolta delle maree", mirata a incrementare l'attrattiva del servizio militare. Ciò include politiche flessibili sull'orario di lavoro e vantaggi finanziari, come incentivi per i dispiegamenti temporanei. "Il nostro obiettivo è mantenere le persone qualificate nei nostri ranghi e attrarre nuovi recluti", ha dichiarato un rappresentante del Ministero della Difesa. Anche i circa 5.000 soldati del contingente lituano, che rafforzano il confine orientale della NATO contro la Russia, ne trarranno beneficio. Saranno implementati premi per agevolare le decisioni di trasferimento o ritorno, in particolare per le famiglie, verso e dalla Lituania. Il rappresentante ha potuto fornire solo una stima approssimativa dei costi. Per il contingente lituano, si prevedono circa 40 milioni di euro nel 2025, 90 milioni nel 2026 e 145 milioni nel 2027. Il parlamento voterà sulla legislazione a novembre.

18:27 Un residente di Lviv condivide "grida crudeli"Panico, distruzione e perdite: questi sono i risultati dell'attacco notturno con razzi e droni dell'esercito russo su Lviv. Yelizaveta, una 27enne residente, ha riferito di aver sentito "urla strazianti". Un giornalista dell'AFP ha segnalato automobili bruciate e detriti sparsi per il centro di Lviv. Le autorità ucraine confermano sette morti e 53 feriti a Lviv. Più di 50 edifici, tra cui due strutture mediche e due scuole, sono stati danneggiati nel centro storico di Lviv, come ha reso noto il Ministero della Cultura.

18:09 Gli Stati Uniti si aspettano di incriminare la Russia per l'interferenza elettoraleLe fonti indicano che gli Stati Uniti ufficialmente incrimineranno la Russia per l'interferenza nella campagna elettorale presidenziale in corso più tardi oggi. Queste accuse si concentreranno sulla diffusione di disinformazione su piattaforme online per influenzare gli elettori americani, in particolare il network mediatico statale russo RT. In precedenza, il Dipartimento della Giustizia degli Stati Uniti aveva segnalato la Russia come minaccia per le elezioni del 5 novembre.

17:35 Incendio boschivo in corso nella zona di esclusione radioattiva di ChernobylUn incendio boschivo è divampato nella zona di esclusione radioattiva di Chernobyl in Ucraina. Si stima che circa 20 ettari siano in fiamme, secondo il governatore della regione di Kiev, Ruslan Kravchenko. Fortunatamente, il livello di radiazione di fondo rimane entro i limiti accettabili. Attualmente, circa 200 vigili del fuoco, compresi 50 soldati, stanno combattendo le fiamme. La causa esatta dell'incendio non è stata ancora rivelata. Le temperature elevate e la prolungata siccità nella regione di Kiev hanno intensificato il rischio di incendi.

17:07 Rapporto di vittime al mercato di Donetsk: Entrambe le parti si incolpano reciprocamenteSono state segnalate vittime e feriti nella città ucraina dell'est, Donetsk, governata dai separatisti russi. Le autorità di occupazione dichiarano che almeno tre persone sono state uccise e cinque ferite in attacchi d'artiglieria su un mercato. Le forze ucraine avrebbero preso di mira il mercato, causando due morti maschili e una femminile, come affermato dal capo autoproclamato della Repubblica di Donetsk, Denis Pushilin. Un autobus pubblico è stato anche danneggiato. I media statali russi diffondono video e immagini che mostrano danni estesi al mercato. Queste affermazioni non sono state confermate da fonti indipendenti. Le forze ucraine, tuttavia, incolpano la parte avversa per l'atrocità. "Agiscono solo per attirare l'attenzione, senza riguardo per le vite umane", ha scritto l'esercito su Telegram.

16:43 Il parlamento di Kyiv approva le dimissioni, Kuleba non si è ancora dimessoIl parlamento ucraino, secondo il comunicato della Verkhovna Rada, accetta le dimissioni di quattro ministri. Non hanno riconosciuto la notifica delle dimissioni del ministro degli Esteri Dmytro Kuleba. Si prevede che il presidente Volodymyr Zelenskyy proporrà un sostituto più tardi oggi. Il primo vice di Kuleba, Andriy Sybiha, è un forte candidato per la posizione. Nonostante il cambiamento, l'analista politico Volodymyr Fesenko si aspetta poche modifiche alla politica estera dell'Ucraina.

16:21 Lukashenko libera 30 prigionieri politiciIl presidente bielorusso Alexander Lukashenko ha rilasciato 30 attivisti dell'opposizione che scontavano pene detentive a causa di proteste politiche. L'ufficio presidenziale conferma che hanno tutti "richiesto clemenza, riconosciuto la loro colpevolezza, sinceramente pentito e promesso di vivere una vita retta". Il Ministero dell'Interno sorveglierà il loro rispetto di questo impegno. Queste affermazioni non sono verificabili. Sono 23 uomini e 7 donne, principalmente genitori di minori. Il media esule russo "Meduza" rivela che gli oppositori bielorussi in esilio avevano precedentemente trasmesso elenchi di prigionieri malati al governo di Minsk tramite intermediari. Molti dei detenuti identificati in questi elenchi hanno ottenuto la clemenza. I critici a favore delle detenzioni accolgono i rilasci ma non li considerano un punto di svolta nella politica bielorussa. La repressione politica e la tortura persistono in Bielorussia, afferma la leader dell'opposizione Svetlana Tikhanovskaya, ampiamente riconosciuta come il vero vincitore delle elezioni presidenziali del 2020. Leggi qui.**

15:55 Devastante Attacco Aereo a Lviv: Un attacco aereo russo su Lviv ha causato la morte di gran parte di una famiglia, secondo le autorità cittadine. Le vittime includono una donna di 43 anni e le sue tre figlie di 7, 18 e 21 anni, come riferito dal sindaco Andrij Sadovy. Sono morte tutte nella loro abitazione. Il padre è l'unico superstite, ma si trova in condizioni critiche, secondo l'Università Cattolica Ucraina. "La Russia sta brutalmente uccidendo ucraini e le loro famiglie nel cuore dell'Europa," scrive Sadovy. "I russi stanno brutalizzando i nostri bambini, il nostro futuro."

15:41 Scholz Justifica il Deployment dei Missili USA: Il cancelliere Scholz respinge i critici del deployment dei missili USA in Germania. "Dobbiamo garantire la pace qui e prevenire potenziali ostilità," afferma il politico SPD. "L'obiettivo principale è scoraggiare potenziali aggressori." La Russia sta rapidamente espandendo il suo arsenale, in particolare i missili, riconosce Scholz. Il presidente Putin ha anche violato gli accordi di disarmo come il trattato INF e ha schierato missili a Kaliningrad, a soli 530 chilometri da Berlino. "Rimanere passivi di fronte a questa provocazione sarebbe irresponsabile." Scholz afferma inoltre che "l'inazione minaccerebbe la pace qui. Non tollererò una simile situazione." Di conseguenza, gli Stati Uniti e il governo tedesco hanno concordato di schierare missili USA più potenti sul suolo tedesco a partire dal 2026. Il partito di sinistra (Die Linke) e l'AfD criticano questa decisione, considerandola un' Arms Race inutile che mette a rischio la sicurezza tedesca. Vi sono anche controversie all'interno di alcuni settori dell'SPD. Scopri di più qui.

15:18 Scholz Garantisce ulteriori Sistemi di Difesa Aerea IRIS-T per l'Ucraina: Il cancelliere federale Olaf Scholz ha promesso di fornire all'Ucraina ulteriori sistemi di difesa aerea IRIS-T. Sono stati ordinati otto sistemi IRIS-T SLM e nove sistemi IRIS-T SLS per l'Ucraina, come annunciato da Scholz durante una visita alla struttura della Bundeswehr a Todendorf, Schleswig-Holstein. "Due di ciascuno saranno consegnati quest'anno, con il resto previsto per il 2025," dice Scholz. Attualmente, quattro sistemi IRIS-T SLM sono in uso in Ucraina, insieme a un'ampia gamma di missili per la difesa aerea e tre sistemi IRIS-T SLS correlati. Scholz ha fatto questa dichiarazione durante la presentazione del primo sistema di difesa aerea IRIS-T per la Bundeswehr.

14:55 Corea del Sud e Nuova Zelanda Chiedono il Ritiro Incondizionato della Russia: Corea del Sud e Nuova Zelanda hanno condannato l'invasione armata della Russia in Ucraina in una dichiarazione congiunta durante il loro primo summit in nove anni. In una dichiarazione congiunta, il presidente sudcoreano Yoon Suk Yeol e il primo ministro neozelandese Christopher Luxon chiedono alla Russia di "ritirarsi immediatamente, completamente e senza condizioni dai territori internazionali riconosciuti dalla comunità internazionale come Ucraina". Criticano anche la crescente cooperazione militare della Russia con la Corea del Nord. In un momento critico in cui le forze autoritarie continuano a sfidare i valori globali, "è più importante che mai" per paesi come la Corea del Sud e la Nuova Zelanda "mostrare unità", dice Yoon. La Corea del Nord, un paria internazionale, ha recentemente rafforzato i suoi legami militari con la Russia.

14:21 Zelensky Annuncia un Rinnovamento del Governo: Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky cerca di rinvigorire la sua nazione attraverso un rinnovamento del governo, ha dichiarato. "Abbiamo bisogno di un nuovo punto di vista," ha risposto Zelensky quando gli è stato chiesto dei motivi del rinnovamento del governo. "Questa iniziativa è legata al rafforzamento della nostra nazione in vari settori." L'Ucraina sta resistendo all'assalto russo da quasi tre anni. Zelensky ha anche espresso la sua gratitudine ai ministri e a tutto il governo.

13:47 L'Esercito Tedesco Attiva la Protezione IRIS-T SLM: L'IRIS-T SLM non è una novità per l'Ucraina. Per respingere un volume maggiore di missili russi, saranno installati dieci sistemi nel paese a breve. Una consegna, secondo fonti di sicurezza, è già in corso. L'esercito tedesco intende anche utilizzare l'IRIS-T in Schleswig-Holstein.

13:21 La Russia Rivendica di Avere Preso un Altro Villaggio Vicino alla Città Ucraina di Pokrovsk: La Russia afferma di aver conquistato un altro villaggio vicino alla città strategicamente vitale di Pokrovsk nell'est dell'Ucraina. Il ministero della Difesa russo dichiara che l'esercito russo ha "liberato completamente" il villaggio di Karliwka, situato a circa 30 chilometri da Pokrovsk. Pokrovsk serve come importante snodo logistico per l'esercito ucraino. I soldati ucraini si sono ritirati dall'avanzata russa nella regione da diversi mesi.

12:59 L'Ucraina Accusa di Avere Sistemi di Difesa Fortificati in Crimea: I russi che occupano la Crimea stanno utilizzando tutti i mezzi disponibili per proteggere il ponte di Kerch, secondo il portavoce della marina ucraina, Dmytro Pletenchuk, come riferito da Defense Express sulla televisione nazionale ucraina. Sono in uso sistemi a corto e lungo raggio, tra cui S-300, S-400 Triumf, S-500 Prometheus e Pantsir-S1. La Crimea è "piena di sistemi di difesa", ha detto Pletenchuk, a causa della sua importanza strategica e simbolica per gli occupanti. Il ponte di Kerch, un progetto prestigioso del leader del Cremlino Vladimir Putin, collega la Russia continentale alla penisola illegalmente annessa e serve come importante rotta di rifornimento per le forze russe nel sud dell'Ucraina. La battaglia per il ponte continua e Kyiv ha ripetutamente promesso di liberare la penisola. Il ponte è un punto di strozzatura cruciale.

12:32 Putin Annuncia la Visita di Xi al Summit dei BRICS in Russia (Riformulato)Il presidente russo Vladimir Putin ha reso pubblico che il presidente cinese Xi Jinping parteciperà al prossimo summit dei BRICS che si terrà in Russia, previsto per ottobre. Durante un incontro con il vicepresidente cinese Han Zheng al Forum Economico Orientale di Vladivostok, Putin ha dichiarato: "Ci aspettiamo l'arrivo del presidente cinese Xi Jinping al summit dei BRICS". Inoltre, Putin ha proposto un "incontro di lavoro bilaterale" con Xi. Questo gruppo, fondato nel 2009 da Brasile, Russia, India e Cina, comprende ora anche il Sud Africa, e quest'anno paesi come gli Emirati Arabi Uniti, l'Egitto e l'Iran sono stati inclusi. I paesi dei BRICS si considerano una forza opposta agli stati occidentali. Il summit si terrà nella città russa di Kazan dal 22 al 24 ottobre. Il Cremlino si aspetta che il summit espanda la sua influenza e rafforzi gli alleati economici. Mosca e Pechino hanno rafforzato la loro partnership strategica sin dall'inizio dell'invasione russa dell'Ucraina.

12:00 Russia: L'Attacco a Poltava Mirato ai Soldati e agli Istruttori Stranieri (Riformulato)Il ministero della Difesa russo ha riconosciuto che l'attacco letale alla città ucraina di Poltava era mirato ai soldati e agli istruttori stranieri. L'obiettivo era un centro di addestramento militare. Il ministero ha sottolineato che l'istituto forma specialisti in comunicazione e guerra elettronica da diverse parti e unità militari delle Forze Armate ucraine, nonché operatori di veicoli aerei senza equipaggio coinvolti nell'attacco a strutture civili sul territorio della Federazione Russa. Inoltre, il ministero ha riferito di aver utilizzato il sistema ipersonico Kinzhal contro le strutture militari-industriali nella città ucraina occidentale di Lviv. Le forze russe hanno preso il controllo di due insediamenti aggiuntivi nell'est dell'Ucraina, Prechystivka e Karliivka. Secondo i resoconti ucraini, 50 persone sono state uccise nell'attacco a Poltava di martedì.

11:43 Baerbock Rende Omaggio al Dimissionario Ministro degli Esteri Ucraino (Riformulato)La ministro degli Esteri tedesca Annalena Baerbock ha reso omaggio al suo omologo ucraino, Dmytro Kuleba. "Lunghe conversazioni sui treni notturni, al G7, sul fronte, a Bruxelles, davanti a una centrale elettrica bombardata", ha scritto su T. "Ci sono poche persone con cui ho collaborato tanto come con te, @DmytroKuleba", ha aggiunto. "Hai anteposto il popolo del tuo paese a te stesso". Gli ha augurato "dal profondo del cuore tutto il meglio - Spero che ci incontriamo di nuovo quando la pace e la libertà siano tornate in tutta l'Ucraina".

11:24 La Russia Modificherà la sua Dottrina Nucleare (Riformulato)Le azioni dell'Occidente stanno spingendo la Russia a rivedere la sua dottrina nucleare, ha riferito l'amministrazione presidenziale russa. La Russia si trova di fronte a sfide e minacce da parte dell'Occidente che richiedono un aggiornamento della dottrina, come ha dichiarato l'agenzia di stampa russa, citando il portavoce del presidente Dmitry Peskov. Si sta valutando la possibilità che l'Ucraina utilizzi armi a lungo raggio degli Stati Uniti nei suoi attacchi che penetrano profondamente nel territorio russo. Il governo di Kyiv ha fatto pressioni sempre maggiori sugli Stati Uniti per consentire all'Ucraina di colpire i bersagli profondamente all'interno della Russia utilizzando le armi fornite dai suoi alleati. "È evidente che gli ucraini lo faranno", ha detto Peskov all'agenzia RIA. "Stiamo tenendo conto di tutto questo". La Russia ha già dichiarato che modificherà la sua dottrina nucleare, ma non ha ancora rivelato i dettagli. La direttiva consente l'uso di armi nucleari se la sovranità o l'integrità territoriale della Russia sono minacciate.

10:54 L'Ucraina Respinge 29 dei 42 Attacchi Aerei della Russia (Riformulato)La Russia ha condotto 42 attacchi aerei sull'Ucraina durante la notte, secondo quanto riferito dal comando dell'aeronautica ucraina nel suo aggiornamento Telegram. Gli attacchi includevano, tra gli altri, missili Ch-47M2 Kinzhal, missili cruise Kh-101 e missili Kh-555 "Iskander-K". Secondo i propri dati, il comando dell'aeronautica ucraina ha dichiarato di aver abbattuto sette missili cruise e 22 droni Shahed. Ciò significa che 29 attacchi aerei sono stati respinti.

10:19 Munz: L'Attacco a Poltawa Potrebbe Ritorcersi contro la Russia (Riformulato)La Russia sta bombardando la città ucraina di Poltawa con i razzi, con rapporti di uno dei più pesanti attacchi aerei dal inizio della guerra. Tuttavia, i media russi lo stanno riportando come un "grande successo", secondo il corrispondente di ntv Rainer Munz. Nel frattempo, la Russia sembra stia rivedendo la sua strategia.

09:52 L'Ucraina Pubblica i Dati sulle Perdite della Russia (Riformulato)Lo stato maggiore ucraino ha pubblicato i nuovi dati sulle perdite delle truppe russe in Ucraina. Secondo i dati dal 24 febbraio 2022, la Russia ha perso circa 620.350 soldati in Ucraina, con una perdita giornaliera di 1.390. Secondo un rapporto da Kyiv, sono stati distrutti sette carri armati, 30 sistemi d'artiglieria e 43 droni. Dal inizio dell'invasione su larga scala, la Russia ha perso un totale di 8.618 carri armati, 16.848 sistemi d'artiglieria e 368 aerei, 328 elicotteri, droni, 28 navi e un sottomarino. Le stime dell'Occidente mettono le perdite più basse, ma si presume che siano minimi.

09:21 Governatore: La Regione di Lviv Soffre un "Giorno Oscuro" - Sale il Numero delle VittimeDopo i raid aerei russi su Lviv, una città occidentale ucraina (come dettagliato nei post alle 07:18, 06:17 e 05:29), il bilancio delle vittime è aumentato. Sono state segnalate sette morti, tra cui un bambino di 7 anni e una ragazza di 14, durante la notte, secondo il governatore della regione di Lviv, Maksym Kosyzkyj, su Telegram. Kosyzkyj ha definito questa giornata "oscura" per la regione, descrivendola come una tragedia gravissima. Inizialmente, il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy aveva segnalato cinque morti e più di 30 feriti in un post su X, esprimendo le sue condoglianze alle famiglie colpite.

08:49 Il Ministro degli Esteri Ucraino Si DimetteIl ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba ha deciso di dimettersi, come annunciato dal presidente del Parlamento Ruslan Stefantchuk mercoledì. La richiesta di dimissioni verrà presentata alla successiva seduta plenaria, come pubblicato sulla pagina Facebook di Stefantschuk. Altri membri del governo hanno già presentato le loro dimissioni (vedi post alle 00:47 e 22:06). Queste dimissioni fanno parte di una riorganizzazione completa del governo ucraino. Mercoledì, giorno dei licenziamenti, verrà annunciato dal capo della fazione del partito Servitore del Popolo, David Arachamia, in un post su Telegram. Il giorno delle nomine seguirà giovedì.

08:03 Zelenskyy: "Persone sepolte sotto le macerie"Il raid missilistico russo su Poltawa rappresenta uno dei più letali sin dall'inizio del conflitto, secondo il presidente Volodymyr Zelenskyy, nel suo discorso serale. Ha ribadito la sua richiesta di sistemi di difesa aerea, sottolineando che ci sono ancora persone intrappolate sotto le macerie.

07:39 Grossi Dipinge un Quadro Oscuro alla Centrale Nucleare di ZaporizhzhiaIl presidente ucraino Volodymyr Zelensky e il direttore generale dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica (IAEA), Rafael Grossi, hanno discusso dello stato delle centrali nucleari in Ucraina e in Russia durante un incontro a Kyiv. Grossi è previsto per visitare la centrale nucleare di Zaporizhzhia, sotto il controllo russo, nel sud-est dell'Ucraina, mercoledì. Secondo Reuters, Grossi ha detto a Zelensky che la situazione lì è "particolarmente precaria" e il rischio di una catastrofe persiste. La centrale, che è caduta sotto il controllo russo poco dopo l'invasione di Mosca dell'Ucraina a febbraio 2022, è attualmente spenta. Entrambe le parti si sono reciprocamente accusate di aver bombardato la centrale, con entrambi Mosca e Kyiv che negano le accuse.

07:18 Governatore: Due Morti nell'Attacco a LvivAlmeno due persone sono morte e 19 sono rimaste ferite negli attacchi aerei sulla città occidentale ucraina di Lviv, secondo il governatore della regione, Maksym Kozytskyi, su Telegram.

06:53 L'Ucraina Cerca ulteriore Aiuto per le Regioni FrontaliereL'Ucraina sta cercando ulteriore supporto per il suo settore agricolo e lo sminamento, come riportato dal quotidiano tedesco "Rheinische Post", citando una risposta del governo tedesco a un'interrogazione dell'Unione. Ciò include programmi di finanziamento per le terre agricole vicino alla linea del fronte, per i quali il governo tedesco è stato invitato a considerare un eventuale supporto. È necessario fornire anche un bonus di sicurezza per il personale, e l'Ucraina ha richiesto un'estensione di un programma per la consegna di generatori finanziato dal Ministero dell'Agricoltura. L'Ucraina ha inoltre richiesto assistenza per le operazioni di sminamento nelle aree vicino alla linea del fronte. Il Ministero tedesco della Cooperazione Economica e dello Sviluppo è attualmente impegnato in un progetto di rilevamento e bonifica delle mine, secondo il governo tedesco.

06:17 Ucraina: Incendio si Spegne a Lviv Dopo l'Attacco dei Droni Shahed RussiUn incendio è scoppiato vicino alla stazione ferroviaria principale di Lviv dopo gli attacchi aerei russi sulla città nel nord-ovest dell'Ucraina, secondo il governatore della regione, Maksym Kozytskyi, su Telegram. Due scuole sono state danneggiate e diverse finestre sono state rotte, con vetri sparsi per le strade. Kozytskyi ha riferito che sono stati utilizzati diversi droni Shahed nell'attacco aereo russo. I servizi di emergenza sono stati inviati sul posto e le scuole interessate rimarranno chiuse, come annunciato dal sindaco di Lviv, Andriy Sadovyi, su Telegram. Almeno sei persone, tra cui un ragazzo di 10 anni, sono rimaste ferite. Nonostante si trovi lontano dal fronte orientale, Lviv ha subito diversi attacchi sin dall'inizio del conflitto.

05:29 Kyiv e Lviv Sottoposte a un Secondo Round di Attacchi Aerei

Kyiv e Lviv, la capitale ucraina e una città vicino al confine polacco, rispettivamente, sono entrambe sotto attacco da un secondo round di raid aerei russi. Le difese aeree sono attivate. I testimoni oculari riferiscono di diverse esplosioni ai margini di Kyiv, suggerendo l'uso di difese aeree. Contestualmente, il comando militare riferisce di un attacco di droni su Lviv. L'Ucraina è attualmente in allerta massima, come riferito dalla forza aerea ucraina su Telegram. La Polonia attiva i propri e gli aerei alleati per la terza volta in otto giorni per proteggere lo spazio aereo in risposta ai raid aerei e alle attività a lungo raggio russi, come riferito dal Comando Operativo delle Forze Armate Polacche.

Dopo l'atroce attacco russo a Poltava, il Presidente degli Stati Uniti Biden promette di fornire ulteriori sistemi di difesa aerea all'Ucraina. "Condanno fermamente questo attacco brutale," dichiara Biden. Washington continuerà a sostenere l'aiuto militare a Kyiv, compreso il fornire sistemi di difesa aerea e capacità essenziali per proteggere i confini dell'Ucraina. Dopo l'attacco, che ha causato almeno 51 morti, il Presidente ucraino Zelensky ha invitato i suoi alleati occidentali a consegnare rapidamente nuovi sistemi di difesa aerea e ad autorizzare l'uso di armi Existing long-range contro il territorio russo.

02:52: Un altro attacco con droni su Kyiv

Le forze russe lanciano un altro attacco con droni su Kyiv. Le unità di difesa ucraine combattono attivamente gli attacchi intorno ai confini della capitale, come riferito dall'esercito ucraino su Telegram. Non ci sono ancora informazioni disponibili sul numero di droni o sui possibili danni. L'attacco notturno fa parte di una serie di raid aerei russi su Kyiv che sono aumentati nelle ultime settimane.

01:32: Zelensky vuole mantenere il controllo sulla regione di Kursk in modo indefinito

L'Ucraina mira a mantenere il controllo sui territori dell'oblast' russa di Kursk fino a quando il Presidente russo Putin non accetterà di incontrarsi per trattative, ha dichiarato il Presidente Zelensky in un'intervista alla NBC News degli Stati Uniti. Occupare questi territori costituisce un importante componente del "piano di vittoria", ha aggiunto Zelensky. Tuttavia, l'Ucraina non cerca di acquisire ulteriori territori russi in generale. Zelensky non ha specificato se si sta considerando l'espansione del controllo territoriale. L'operazione di Kursk è stata un segreto ben custodito, persino il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden non ne era informato.

00:47: Several Ukrainian Ministers Resign

Quattro ministri – la Vice Ministro per gli Affari Europei Olga Stefanishyna, il Ministro per gli Affari Strategici Oleksandr Kamyshin, che ha giocato un ruolo significativo nell'aumento della produzione di armi, il Ministro della Giustizia Denys Malyuska e il Ministro dell'Ambiente Ruslan Strilets – hanno rassegnato le dimissioni in vista di un previsto rimpasto di governo in Ucraina. Non è chiaro se i quattro ministri saranno nominati per altri incarichi di alto livello. "Si prevede un importante rimpasto di governo questa settimana," spiega David Arakhamia, il leader della fazione del partito Servitore del Popolo, su Telegram. "Domani sarà un giorno di licenziamenti e il giorno successivo un giorno di nomine," rivela Arakhamia. Arakhamia, considerato un stretto collaboratore del Presidente ucraino Volodymyr Zelensky, fornisce queste informazioni.

23:16: Dopo l'attacco con razzi su Poltava: Zelensky chiede il dispiegamento di armi a lungo raggio

Dopo l'attacco mortale con razzi russi su Poltava, il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky chiede il permesso di utilizzare armi a lungo raggio contro la Russia. "Gli attacchi russi cesserebbero se potessimo distruggere i punti di lancio e gli aeroporti militari russi e la loro logistica," spiega nel suo discorso video quotidiano. Secondo lui, il numero di vittime a Poltava è salito a 51, con 271 feriti e altre persone intrappolate sotto le macerie.

22:06: Zelensky licenzia un altro alto funzionario

Il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha licenziato Rostyslav Shurma, primo vicecapo dell'Ufficio del Presidente, secondo un decreto sul sito del Presidente. Il Presidente del Parlamento Dmytro Razumkov ha annunciato anche le dimissioni di Olha Stefanishyna, che ha servito come Vice Primo Ministro e Ministro per l'integrazione europea dell'Ucraina. Vari altri ministri hanno presentato le dimissioni in precedenza. Il Presidente Volodymyr Zelensky spiega che ci saranno cambiamenti per rafforzare il governo. "L'autunno sarà indubbiamente cruciale. Le nostre istituzioni statali devono essere strutturate in modo da consentire all'Ucraina di raggiungere tutti i risultati di cui ha bisogno."

21:42: Reporter di ntv a Poltava: "I residenti hanno descritto un momento estremamente intenso"

L'Ucraina subisce uno dei più pesanti attacchi aerei dalla inizio del conflitto, con numerosi morti e feriti segnalati. La reporter di ntv Kavita Sharma descrive una situazione "molto tesa" a Poltava e riferisce come i residenti hanno vissuto l'attacco con i razzi.

21:25: L'Ucraina accusa la Russia di aver giustiziato i prigionieri di guerra

L'Ufficio del Procuratore Generale dell'Ucraina accusa i soldati russi di aver giustiziato i prigionieri di guerra. Sono state aperte indagini sulla fucilazione di tre ucraini catturati nella regione di Torez, nell'Ucraina orientale. Secondo le informazioni disponibili, gli ucraini sono usciti da un bunker con le mani alzate. "Gli occupanti li hanno costretti a terra e li hanno immediatamente sparati alla schiena," ha dichiarato l'ufficio, citando i post sui social media.

