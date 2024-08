18:49 Ucraini intraprendono un inseguimento con droni utilizzando un elicottero

17:34 Zelensky Critica le Interazioni dell'India con l'Agggressione Russa

Durante un dialogo con giornalisti indiani, il presidente ucraino Zelensky ha espresso la sua disapprovazione per le interazioni dell'India con la Russia. Ha affermato che il presidente Putin sta utilizzando i profitti delle vendite di petrolio e gas per finanziare la sua aggressione contro l'Ucraina, dichiarando: "Sta imbrogliando il suo popolo per miliardi". Zelensky ha sottolineato che la popolazione russa sta impoverendo, ma non se ne rende conto a causa del controllo di Putin sui media e sui social network. Inoltre, ha dichiarato che l'economia della guerra di Putin riceve finanziamenti da miliardi forniti dall'India, dalla Cina e dagli stati arabi. Tuttavia, Kiev non può influenzare New Delhi poiché, come ha detto Zelensky ai giornalisti indiani, "voi siete una nazione sovrana, quello è il vostro governo". Tuttavia, li ha esortati a riflettere sulle possibili azioni per bloccare il flusso di finanziamenti che sostiene le forze russe.

17:09 Musk Si Schiera per il Rilascio di Durov

Elon Musk, CEO di X, si è schierato per il rilascio di Pavel Durov, fondatore di Telegram, che è stato imprigionato a Parigi. Musk ha condiviso l'intervista di Durov con il giornalista statunitense Tucker Carlson su X, utilizzando l'hashtag #FreePavel. In un altro post su X, ha scritto: "Liberté Liberté! Liberté?"

16:37 Söder Si Distanzia dalla Posizione di Kretschmer sull'Ucraina

Il ministro-presidente della Baviera Markus Söder si è distanziato dalla posizione del collega sassone Michael Kretschmer (CDU) sulla politica ucraina. "Abbiamo una posizione chiara. Herr Kretschmer ha la sua, che rispetto. Tuttavia, la nostra posizione fondamentale è diversa", ha detto Söder in un'intervista estiva dell'ARD. "Sarò franco: la seconda guerra mondiale sarebbe finita se si fosse tollerato il proseguimento di Hitler?" ha detto Söder, riferendosi al presidente russo Putin. "Le guerre finiscono semplicemente cedendo all'aggressore?" Kretschmer ha criticato le consegne di armi all'Ucraina. Söder ha considerato l'idea che Putin avrebbe cessato le sue politiche se avesse conquistato l'Ucraina "ingenua".

16:09 Selenskyj Conferma il Sostegno di Trump all'Ucraina

Il presidente ucraino Selenskyj ha dichiarato che il candidato presidenziale statunitense Donald Trump aveva promesso il suo sostegno all'Ucraina e voleva porre fine alla guerra. Selenskyj ha menzionato questo in un'intervista con i giornalisti indiani, che ha condiviso sui social media.

15:41 Medvedev Dice di Avere Avvertito Durov in Precedenza

Dopo l'arresto di Pavel Durov a Parigi come CEO di Telegram, l'ex presidente russo Dmitri Medvedev ha detto di averlo avvertito "da tempo" che avrebbe incontrato "seri problemi" a causa della sua posizione sulla privacy dei dati degli utenti "in tutti i paesi". Medvedev ha scritto su Telegram: "Ha sottovalutato. Oggi i comuni nemici lo percepiscono come un russo, il che lo rende imprevedibile e pericoloso". Secondo Medvedev, Durov deve finalmente riconoscere, "che non si può scegliere il proprio paese".

14:36 Zelensky Suggests India Could Host Future Peace Summit

The Ukrainian President Volodymyr Zelensky suggested that India could host a second summit aimed at resolving the conflict peacefully. His statement came during a conversation with Indian journalists, which he later publicized on social media. He expressed his support for this initiative to Indian Prime Minister Narendra Modi. Currently, negotiations are taking place with Saudi Arabia, Qatar, Turkey, and Switzerland regarding hosting the second gathering. However, it is challenging to organize the conference in a country that did not endorse the final declaration from the previous summit's conclusion. While India attended the initial meeting in Switzerland in June, it did not support the final declaration.

14:13 Il Papa Critica il Divieto della Chiesa Ortodossa Pro-Russa in Ucraina

Il Papa Francesco ha criticato il divieto della Chiesa ortodossa pro-russa in Ucraina. Rivedendo la legislazione emessa dal presidente Volodymyr Zelensky, il Papa ha detto durante la sua preghiera domenicale: "Nessuna chiesa cristiana deve essere abolita direttamente o indirettamente. Non si devono toccare le chiese!" Il Papa ha detto a decine di migliaia di fedeli in piazza San Pietro: "Non si commette il male pregando. Se qualcuno commette il male contro il suo popolo, è colpevole. Tuttavia, non si può inferire che il male sia stato commesso a causa della preghiera".

13:43 Il Ministero degli Esteri Ucraino Condanna "Il Crimine di Guerra Barbare" - L'Attacco all'Hotel a Kramatorsk

Il Ministero degli Esteri ucraino ha condannato l'attacco russo a un hotel a Kramatorsk dove alloggiavano giornalisti stranieri. Questa dichiarazione è stata fatta dal portavoce del Ministero, Georgiy Tykhyi, su X. "Ieri sera, un altro attacco deliberato e particolarmente barbaro delle forze russe ha ferito i giornalisti stranieri in un hotel nel quartiere residenziale di Kramatorsk", ha detto il portavoce. Secondo Tykhyi, gli attacchi mirati ai professionisti dei media sono diventati una tattica standard nella guerra russa. "Questi crimini di guerra barbari devono essere denunciati e puniti", ha ribadito il portavoce del Ministero.

13:14 Dopo gli Attacchi Russi a Sumy: la Polizia Rapporta 4 Morti e 13 Feriti

La polizia locale ha riferito che l'esercito russo ha attaccato l'oblast' ucraina di Sumy 261 volte in un solo giorno. Secondo il loro rapporto, almeno quattro persone sono morte e tredici sono rimaste ferite a causa degli attacchi nella regione settentrionale. Come riportato dal quotidiano ucraino "Ukrainska Pravda", sei blocchi di appartamenti, 26 case, un'istituzione educativa, edifici annessi, automobili, una tubatura del gas e negozi sono stati danneggiati. Inoltre, l'erba secca è bruciata su un'area di circa due ettari.

12:42 Zelensky schernisce Putin: "Vecchio malato dalla Piazza Rossa"Il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky, in occasione del Giorno dell'Indipendenza dell'Ucraina, ha presentato il drone da razzo ucraino Palianytsia e ha anche preso in giro il leader russo Vladimir Putin in un discorso video. Zelensky ha definito Putin un "vecchio malato dalla Piazza Rossa" a causa della sua retorica nucleare aggressiva. Zelensky ha descritto Putin come "un vecchio malato dalla Piazza Rossa che minaccia costantemente tutti con il pulsante rosso", dicendo che "non ci imporrà nessuna delle sue 'linee rosse'".

12:14 Ministero dell'Energia: oltre 500 insediamenti ucraini ancora senza elettricità dopo gli attacchiSecondo i resoconti del Ministero dell'Energia ucraino e dell'agenzia di stampa statale Ukrinform, oltre 500 insediamenti ucraini continuano a soffrire di blackout dopo gli attacchi russi alle infrastrutture energetiche del paese. La situazione nel settore energetico è complessa, ma non ci sono restrizioni sull'uso dell'energia per i consumatori. I tecnici sono riusciti a ripristinare l'energia per oltre 7.200 persone. Il ministero incoraggia l'uso responsabile dell'energia, in particolare nelle sere, a causa dei danni critici e della vulnerabilità alle interruzioni nel sistema energetico causati dagli attacchi delle truppe russe.

11:38 Ucraina: 160 scontri con le truppe russe lungo la linea del fronte in un giornoLo Stato Maggiore ucraino ha riferito questa mattina alle 11:38 che il lato ucraino ha avuto 160 scontri lungo la linea del fronte il giorno precedente. I combattimenti più intensi si sono verificati in dieci diversi settori, con la situazione più tesa nella direzione di Pokrovsk. Le forze russe hanno condotto cinque attacchi con 15 missili e 95 attacchi con 127 bombe aeree guidate su posizioni e insediamenti ucraini.

10:57 Giornalista della Reuters disperso dopo l'attacco all'Hotel Sapphire a Kramatorsk - Continua la ricerca tra le macerieIeri sera, le forze russe hanno preso di mira l'Hotel Sapphire nella città ucraina orientale di Kramatorsk, come riferito dalle autorità ucraine. Un giornalista della Reuters è ora disperso e due sono rimasti feriti nell'attacco. Una dichiarazione della Reuters ha confermato che un team di sei persone che risiedeva nell'hotel è stato colpito dall'attacco, che ha distrutto l'edificio. "Uno dei nostri colleghi è ancora disperso e due sono stati portati in ospedale", secondo la dichiarazione. Le autorità e i servizi di emergenza stanno collaborando sul posto per salvare il giornalista disperso e rimuovere i detriti.

Aggiornamento alle 13:30: il numero di giornalisti della Reuters feriti è stato rivisto a quattro, secondo una notifica dell'amministrazione militare regionale di Donetsk.

10:20 Vari giornalisti occidentali feriti nell'attacco a KramatorskI resoconti ufficiali indicano che diversi giornalisti occidentali sono rimasti feriti durante l'attacco russo alla città ucraina orientale di Kramatorsk durante la notte. Il Governatore della regione di Donetsk, Vadym Filashkin, ha riferito due persone ferite soccorse e una persona intrappolata sotto le macerie su Telegram. Tutti e tre sono giornalisti, uno dall'Ucraina, un altro dagli Stati Uniti e il terzo dal Regno Unito. L'attacco è stato anche confermato nei blog pro-russi, dove Kramatorsk è stata presa di mira con pesanti bombe FAB-1500.

09:54 La Cina critica le restrizioni sulle esportazioni degli Stati Uniti e di altri paesiIn risposta alle recenti restrizioni degli Stati Uniti sugli esportatori di vari paesi, compresi 105, il Ministero del Commercio cinese ha criticato il disturbo dell'ordine commerciale internazionale e l'ostacolo agli scambi commerciali normali. Il ministero ha promesso di proteggere i diritti delle aziende cinesi e di prendere misure necessarie. Le nuove restrizioni riguardano 42 aziende cinesi, 63 russe e 18 internazionali per attività che coinvolgono il trasferimento di elettronica USA all'esercito russo o la produzione di droni per l'uso russo in Ucraina. Queste aziende dovranno ora ottenere licenze speciali per le esportazioni.

09:29 ISW invita all'uso illimitato di missili a lungo raggio da parte dell'UcrainaIl think tank statunitense Institute for the Study of War (ISW) ha chiamato per l'approvazione dell'uso più ampio di armi a lungo raggio sul territorio russo da parte dell'Ucraina. Secondo l'ISW, nonostante il ripiegamento delle forze aeree verso il retro, molti obiettivi militari in Russia rimangono entro la portata dei missili ATACMS USA che l'Ucraina attualmente ha ma è limitata dall'uso per attaccare il territorio russo a causa delle sanzioni internazionali. L'ISW stima che circa 250 obiettivi militari e paramilitari in Russia sono alla portata di questi missili. Tuttavia, solo gli attacchi con lanciatori multipli HIMARS o razzi GLMRS sono attualmente consentiti e possono prendere di mira al massimo 20 obiettivi sui 250 disponibili, lasciando i restanti 230 irraggiungibili.

09:06 Kyiv: 1.190 truppe russe eliminate in un giornoLe perdite sul lato russo continuano ad aumentare, secondo le figure rilasciate da Kyiv. In un giorno, circa 1.190 soldati russi sono stati uccisi o messi fuori combattimento nel conflitto in corso. Dal'inizio della guerra a febbraio 2022, il Ministero della Difesa ucraino afferma che un totale di 607.680 soldati russi hanno perso la vita. Secondo il loro rapporto quotidiano sulle perdite russe, cinque carri armati in più (8.547 in totale) sono stati persi. Dal'inizio dell'invasione russa, l'Ucraina ha registrato più di 16.600 veicoli corazzati e circa 14.000 droni che non sono più in possesso dell'esercito russo o sono stati distrutti. Tuttavia, questi numeri non sono stati verificati. Mosca, d'altra parte, rimane silenziosa sulle proprie perdite in Ucraina.

22:12 Attacco Russi Ferisce Quattro Donne in Assalto a Comunità di Kupiansk

Le forze militari russe hanno attaccato la comunità di Novoosynove nel distretto di Kupiansk dell'Oblast' di Kharkiv, ferendo quattro donne, secondo Oleh Syniehubov, capo dell'amministrazione militare della regione di Kharkiv. Intorno alle 12:00, i russi hanno lanciato un attacco su Novoosynove nel distretto di Kupiansk. Un edificio privato è andato a fuoco a causa dell'attacco, ha dichiarato Syniehubov. I feriti sono stati portati in un ospedale per le cure mediche. Sono in corso indagini sulle conseguenze dell'attacco.

21:03 Capo della Difesa UK: "L'Ucraina Ha Costantemente Affrontato le Scommesse Contro le Forze Russi Più Grandi"

01:32 Ungheria Accusa Bruxelles di Interrompere Forniture di Olio

L'Ungheria sospetta che la Commissione UE sia responsabile dell'interruzione delle forniture di olio russo. "Il fatto che la Commissione Europea abbia dichiarato di non essere pronta ad aiutare l'Ungheria e la Slovacchia a garantire il loro approvvigionamento energetico suggerisce che l'ordine è stato inviato da Bruxelles a Kyiv per (...) creare problemi per l'approvvigionamento energetico dell'Ungheria e della Slovacchia", ha detto il ministro degli Esteri ungherese Peter Szijjarto. La Commissione UE si astiene inizialmente dal commentare. In giugno, l'Ucraina ha aggiunto il produttore di olio russo Lukoil all'elenco delle sanzioni e ha bloccato il oleodotto Druzhba, che attraversa anche il territorio ucraino. Ciò ha quasi interrotto l'approvvigionamento di olio principale dell'Ungheria e della Slovacchia.

03:06 Allarme Antiaereo dell'Aviazione Ucraina per Droni da Combattimento

Le sirene antiaeree sono state attivate nell'est e nel sud dell'Ucraina durante la notte. L'Aviazione Ucraina ha lanciato un'allerta, tra gli altri, per un gruppo di droni da combattimento Shahed che si muovono sul Mar Nero verso la regione ucraina meridionale di Mykolaiv. Si prevedono attacchi russi aumentati intorno al Giorno dell'Indipendenza dell'Ucraina, che è stato celebrato sabato. Tuttavia, un'ondata più grande di attacchi non si è ancora materializzata.

03:35 Kharkiv: Attacchi con Razzi Lanciati su Due Città

Il governatore della regione di Kharkiv, Oleh Synyehubov, avverte: Il militare russo ha lanciato attacchi con razzi sulle città di Kharkiv e Chuhuiv. Al momento, una persona è rimasta ferita. Un'esplosione più grande è segnalata a Kharkiv. Il sindaco della città, Ihor Terechow, scrive su Telegram che un'enorme esplosione è stata udita. Invita la popolazione alla cautela. La causa dell'esplosione è attualmente ignota.

04:26 Città di Sumy Sotto Attacco di Razzi, Sette Feriti

La città di Sumy è sotto attacco di razzi, secondo l'amministrazione militare regionale. Due attacchi con razzi sono menzionati, che hanno ferito sette persone, due delle quali in condizioni critiche, secondo l'autorità. La Russia ha preso di mira l'infrastruttura civile a Sumy sabato sera.

05:47 Russia: Civili Uccisi negli Scontri con l'Ucraina

Cinque civili sono stati uccisi e dodici altri feriti in un attacco con l'artiglieria nella città di Rakitnoye nel sud-ovest della Russia, secondo il governatore della regione, Vyacheslav Gladkov, su Telegram. I resoconti non possono essere verificati in modo indipendente e l'Ucraina non ha ancora commentato.

06:14 Governatore: Cinque Morti e Dodici Feriti in Attacco Ucraino alla Regione di Frontiera Russa Belgorod

Cinque civili sono stati uccisi e dodici altri feriti, quattro gravemente, in un attacco aereo ucraino sulla regione di frontiera russa di Belgorod durante la notte, secondo le autorità locali. Tre minori sono stati anche feriti, due dei quali sono stati ricoverati in ospedale. L'Ucraina ha intensificato gli attacchi sul territorio russo e si è spinta nella regione di Kursk confinante con Belgorod dal primo agosto. Belgorod viene regolarmente preso di mira da attacchi aerei e con droni ucraini in risposta agli attacchi dal lato russo.

06:55 Comandante Azov Condanna Scambio di Prigionieri: Nessun Soldato Azov Tra i Militari Rilasciati

Nessun soldato Azov è stato incluso nello scambio di prigionieri tra Russia e Ucraina ieri, secondo i resoconti ucraini, citando il comandante di brigata Denys Prokopenko. Il comandante del Reggimento Azov ha criticato l'ultimo scambio di prigionieri e ha espresso la sua delusione per il fatto che nessuno dei combattenti Azov, che sono stati in captivity russa per più di due anni, è stato incluso.

07:32 Zelensky Loda i Nuovi Droni da Rocket Ukrainian Palianytsia

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha elogiato i nuovi droni da rocket Palianytsia prodotti in Ucraina. Zelensky ha dichiarato che questi droni da rocket e altre innovazioni militari ucraine sono cruciali per il paese, date le ritardi nelle decisioni da parte di alcuni dei suoi partner internazionali. "Oggi ha avuto luogo il primo dispiegamento di successo delle nostre nuove armi", ha detto, secondo "Kyiv Independent". "Una nuova classe completamente nuova di droni da rocket ucraini, Palianytsia".

08:08 Sei Feriti nell'Attacco con Razzi Russi della Notte su Kharkiv

Il numero di feriti è salito a sei a causa di un attacco con razzi russi durante la notte nella regione di Kharkiv, secondo il sindaco di Kharkiv, Ihor Terekhov, attraverso l'agenzia di stampa statale Ukrinform.

**John Healey, ministro della Difesa del Regno Unito, omaggia il Giorno dell'Indipendenza dell'Ucraina sulla piattaforma online "Pravda Europea". "Trentatré anni fa, l'Ucraina proclamava la propria indipendenza, promettendo un futuro più luminoso e prospero come democrazia autosufficiente, liberata dalla morsa della Russia sovietica", ha dichiarato Healey. Gli ucraini celebrano il loro Giorno dell'Indipendenza in mezzo a una guerra, impegnati in una battaglia esistenziale per mantenere la loro libertà e indipendenza di fronte all'invasione brutale e illegale di Putin. "L'Ucraina ha costantemente lottato contro la superiorità militare e le risorse della Russia. Oggi, applaudiamo il popolo ucraino", ha scritto Healey. Continuano a dimostrare un coraggio straordinario, con entrambi i militari e la popolazione civile che partecipano alla lotta. Gli britannici devono impegnarsi a sostenere i loro alleati ucrainini, assicurandosi di rimanere al loro fianco per tutto il tempo necessario. Di conseguenza, il Regno Unito lancerà oggi una campagna, incoraggiando le persone dalla Gran Bretagna e oltre a mostrare il loro sostegno agli ucraini condividendo i post pertinenti sui social media. "Sui social media, incoraggiamo a 'Fare Rumore per l'Ucraina' e diffondere il contenuto appropriato", ha detto Healey. Insieme all'assistenza militare ed economica fornita all'Ucraina, offriamo anche la nostra amicizia e solidarietà."

20:05 Zelensky promuove Syrsky a GeneraleIl presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha promosso Oleksandr Syrsky, comandante in capo delle Forze Armate ucraine, al grado di Generale. Questa decisione è stata presa con un decreto di Zelensky. Prima di questa promozione, Syrsky era il Colonnello Generale. La promozione deriva dal successo dei progressi delle truppe ucraine nella zona di frontiera russa di Kursk.

Vedi gli aggiornamenti precedenti qui.

In risposta alle critiche di Zelensky, l'India potrebbe considerare l'impatto potenziale delle loro interazioni con la Russia sul conflitto ucraino.

Le preoccupazioni di Zelensky riguardo al finanziamento dell'aggressione russa contro l'Ucraina si estendono al sostegno finanziario non solo dalla Cina e dagli stati arabi, ma anche dall'India.

Leggi anche: