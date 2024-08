18:45 La dismissione del capo dell'Aeronautica non è collegata all'incidente con l'F-16, secondo Umerow.

Il licenziamento del capo dell'Aeronautica Mykola Oleschtschuk non è collegato al recente incidente di un F-16, afferma il ministro della Difesa Rustem Umerow in un'intervista a CNN Secondo il ministro della Difesa Rustem Umerow, il licenziamento del capo dell'Aeronautica Mykola Oleschtschuk non è collegato al crash di un aereo da combattimento F-16 avvenuto questa settimana. Questa dichiarazione è stata fatta durante un'intervista con CNN. Il licenziamento di Oleschtschuk è avvenuto un giorno dopo che il ministero della Difesa ucraino ha confermato che un nuovo aereo da combattimento F-16 è precipitato durante le operazioni difensive contro un attacco di droni e missili russi il 26 agosto. "Probabilmente si tratta di una rotazione", ha dichiarato Umerow, aggiungendo che non vede alcun collegamento tra i due incidenti al momento.

18:06 Fronte orientale: oltre 100 scontri mirati a Pokrovsk Lungo il fronte orientale dell'Ucraina, i difensori ucraini e gli attaccanti russi si sono scontrati in numerosi scontri durante il giorno. Lo Stato Maggiore di Kyiv ha riferito un totale di 109 scontri armati entro la sera. Pokrovsk, situato sul bordo del Donbass, ha visto i combattimenti più intensi con 23 attacchi russi respinti con l'appoggio dell'artiglieria. Sono stati segnalati anche attacchi russi nei pressi della città vicina di Kuracheve.

17:28 Edificio residenziale colpito a Charkiv, due civili morti Nella regione di Charkiv, due civili sono morti e otto sono rimasti feriti a causa di un attacco aereo russo, secondo i resoconti ucraini. Bombe guidate hanno colpito un edificio residenziale nel villaggio di Tscherkaska Losowa, come confermato dal governatore ucraino Oleh Synehubov. I servizi di soccorso sono stati chiamati sulla scena. La stessa area è stata colpita da un attacco di bombe lo scorso venerdì, che ha colpito un edificio residenziale e un parco giochi, causando sette morti e numerosi feriti.

16:50 L'amministrazione Biden respinge la proposta di inviare americani per la manutenzione dell'equipaggiamento militare in Ucraina Despite proposing to send Americans to Ukraine for the maintenance of western military equipment, including F-16 fighter jets, the Biden administration has turned down the proposal. American contractors have been a topic of debate since the early stages of the war, but the ongoing conflict's escalation with the arrival of F-16 fighter jets in Ukraine intensified the discussion. Intelligence agencies have expressed concerns about the possibility of Russian targets on American contractors in Ukraine.

16:14 L'opposizione bielorussa preoccupata per la salute di Maria Kolesnikova L'opposizione bielorussa ha espresso preoccupazione per la salute della leader dell'opposizione imprigionata Maria Kolesnikova. La leader dell'opposizione bielorussa in esilio Svetlana Tichanovskaya ha condiviso informazioni allarmanti che provengono dalle compagne di cella di Kolesnikova. Affermano che ora pesa solo 45 kg, soffre di fame e viene tenuta in condizioni terribili con isolamento costante. L'amministrazione del carcere viene accusata di crudeltà medievale e di "omicidio lento" contro la critica al governo di alto profilo.

15:36 Produzione congiunta di armi, investimenti nella difesa discussi a Washington Una delegazione ucraina guidata da Julia Svyrydenko, ministra dell'Economia, e Andrij Jermak, capo dell'Ufficio del Presidente, si sta incontrando con i consiglieri per la sicurezza degli Stati Uniti, del Regno Unito, della Francia e della Germania a Washington. I principali argomenti della riunione sono la produzione congiunta di armi, gli investimenti occidentali futuri nell'industria della difesa ucraina e l'urgenza di migliorare la difesa aerea e la protezione del sistema energetico ucraino. Jermak ha sottolineato l'importanza di cogliere questo momento cruciale per massimizzare gli sforzi e aiutare l'Ucraina a raggiungere la vittoria.

14:56 Mosca e la guerra nascosta La guerra tra Russia e Ucraina continua senza sosta sui fronti. Tuttavia, i residenti di Mosca sono relativamente ignari degli attacchi dei droni, degli incendi dei depositi di petrolio e delle vittime civili. La città sta facendo ogni sforzo per nascondere il conflitto. Il corrispondente Rainer Munz per ntv illustra come Mosca sta cercando di nascondere la guerra.

14:25 Chasiv Yar: almeno cinque civili uccisi nell'attacco russo Almeno cinque civili sono morti nella città di Chasiv Yar nella regione di Donetsk durante un attacco russo, come riferito dal governatore ucraino della regione di Donetsk, Vadym Filaschkin. Le vittime sono tutti uomini di età compresa tra 24 e 38 anni. L'attacco è avvenuto nelle prime ore del mattino e le vittime sono state trovate tra le macerie di una casa privata e un edificio residenziale.

13:53 Kharkiv piange le vittime dell'attacco russo I residenti e i familiari delle vittime piangono i caduti dell'attacco russo alla città ucraina di Kharkiv. Secondo il governatore della regione di Kharkiv, Oleg Synegubov, sette persone sono morte e 97 sono rimaste ferite, tra cui più di 20 minori, nell'attacco di venerdì sera. La vittima più giovane era un bambino di dieci mesi. Una delle vittime è stata identificata come l'artista ucraina di 18 anni Veronika Kozhushko. Il famoso artista ucraino Serhiy Zhadan ha reso omaggio alla morte di Kozhushko su Facebook, lamentando che i russi continuano a distruggere il loro futuro, senza perdono per simili azioni.

13:03 Leader Danese: La Vittoria dell'Ucraina nella Guerra contro la Russia è Inevitabile e NecessariaSecondo "European Truth", il Primo Ministro del Danimarca, Mette Frederiksen, ha parlato del conflitto tra Ucraina e Russia durante la conferenza GLOBSEC a Praga. Nella sua opinione, l'Ucraina deve vincere questa guerra. "Non c'è alternativa alla vittoria dell'Ucraina. Se vince la Russia, non solo l'Ucraina sarà sconfitta, ma lo saremo tutti", ha dichiarato. Frederiksen ha sottolineato che c'è quasi unanime accordo su questo all'interno dell'Unione Europea. "L'Europa non è mai stata così unita come ora (...). Possiamo avere discussioni interne. (...) Ma siamo 26 contro uno", ha detto. Si riferisce a tutta l'Europa contro la Russia.

12:15 La Russia Assume il Controllo di Kirove nella Regione di DonetskL'esercito russo ha apparentemente conquistato il villaggio di Kirove nella regione orientale dell'Ucraina di Donetsk, come dichiarato dal Ministero della Difesa a Mosca. Le forze russe hanno fatto progressi graduali nell'est da qualche tempo. Le regioni di Donetsk e Luhansk, insieme a Saporischschja e Cherson più a sud in Ucraina, erano già state annesse dalla Russia a settembre 2022, although le truppe russe non controllano completamente queste aree. L'Ucraina mira a riprendere tutti i territori, compreso il penisola della Crimea, che fu annessa nel 2014 e si trova molto a sud di Cherson.

11:45 La Russia Accusa le Forze Ucraine di Bombardare la Regione di BelgorodLa regione russa di Belgorod al confine con l'Ucraina è stata apparentemente colpita dai bombardamenti ucraini, secondo i resoconti russi. Il governatore di Belgorod, Vyacheslav Gladkov, ha riferito sul suo canale Telegram che tre persone sono state uccise e più di 30 persone, tra cui tre bambini, sono rimaste ferite in un attacco aereo serale sulla città di Belgorod. Più di una dozzina di edifici residenziali e 47 auto sono stati danneggiati, ha dichiarato Gladkov.

11:10 Esperto: La Russia Interferisce nelle Elezioni Moldave con la DisinformazioneLa Moldavia terrà le elezioni presidenziali il 20 ottobre e ci sarà anche un referendum per incorporare l'adesione all'UE nella costituzione, impedendo ai futuri governi di optare per il processo. Secondo Brigitta Triebel, che dirige l'ufficio della Fondazione Konrad Adenauer a Chisinau, la Russia sta cercando di influenzare le elezioni diffondendo disinformazione e notizie false. "I moldavi vengono detto: Se non volete essere trascinati in una guerra come quella dell'Ucraina, votate per i partiti filorussi", ha detto Triebel.

10:49 Le Forze Ucraine Segnalano l'Abbattimento di 24 Droni RussiL'aeronautica ucraina afferma di aver abbattuto 24 droni russi. Su 52 droni lanciati dalle forze russe durante l'attacco notturno di sabato, 24 sono stati apparentemente abbattuti, colpendo otto regioni in Ucraina. Secondo l'aeronautica ucraina, 25 droni sono precipitati da soli e altri tre sono volati verso la Russia e la Bielorussia. Non ci sono stati rapporti di feriti o danni gravi. L'attacco russo ha preso di mira Kyiv, dove era il quarto attacco della settimana, e tutti i droni diretti a Kyiv sono stati abbattuti.

10:16 Video Presunto Mostra l'Attacco Ucraino a un Convoglio Militare Russo a KurskI blogger militari russi hanno pubblicato un video sui loro canali Telegram, sostenendo che mostra i danni a un convoglio militare russo nella regione di Kursk. Radio Free Europe (RFE/RL) ha condiviso il video su Telegram. Il video presumibilmente mostra veicoli militari danneggiati e un ponte pontonale crollato sul fiume Seym a Kursk.

09:34 Le Autorità Russi Segnalano il Bombardamento Ucraino di ShebekinoLe autorità della città di Shebekino nella regione russa di Belgorod hanno segnalato il bombardamento ucraino. Una donna è rimasta ferita sabato, secondo le autorità. Shebekino si trova vicino al confine con l'Ucraina.

09:00 L'Ucraina Segnala Alti Tassi di Perdite per le Truppe Russe in UcrainaLo Stato Maggiore ucraino ha riferito che la Russia ha perso circa 614.950 soldati in Ucraina dal 24 febbraio 2022, compresi 1.360 nelle ultime 24 ore. Sono stati anche distrutti otto carri armati, 42 sistemi d'artiglieria e 18 droni in questo periodo. In totale, l'Ucraina sostiene che la Russia ha perso 8.582 carri armati, 17.614 sistemi d'artiglieria, 368 aerei, 328 elicotteri, 14.471 droni, 28 navi e un sottomarino dal inizio dell'invasione su larga scala. Tuttavia, le stime occidentali mettono le perdite a un livello inferiore.

07:48 Media Report: Circa 66.000 Soldati Russi Presunti Morti in UcrainaCirca 66.471 soldati russi sono stati presumibilmente uccisi nel conflitto in corso in Ucraina, secondo un report del media indipendente russo Mediazona. In collaborazione con BBC News Russian, Mediazona ha identificato e documentato questi nomi attraverso ricerche open source. È importante notare che questa cifra rappresenta solo quelli la cui identità è stata confermata attraverso fonti aperte, e le perdite effettive potrebbero essere significativamente più alte. Lo Stato Maggiore ucraino stima oltre 600.000 soldati russi uccisi, mentre le stime occidentali suggeriscono una cifra simile.

07:15 Ucraina: il Bilancio delle Vittime Sale a 7 dopo l'Attacco Russo su KharkivSecondo il governatore della regione, Oleg Synegubov, sette persone, tra cui più di 20 minori, hanno perso la vita e altre 97 sono rimaste ferite in un attacco russo sulla città ucraina di Kharkiv. L'attacco avrebbe preso di mira un parco giochi per bambini e un edificio residenziale di 12 piani, colpiti da una bomba russa UMPB D-30 SM-Lenkluftbombe durante l'assalto del venerdì. L'incendio è ancora in corso, secondo Synegubov.

06:27 ISW: il Tasso di Popolarità di Putin Tocca il Minimo Storico tra i RussiSecondo un rapporto dell'Istituto per lo Studio della Guerra (ISW), il governo russo e il presidente Vladimir Putin sono in una spirale discendente di popolarità dopo l'incursione dell'Ucraina nella regione russa di Kursk. Un sondaggio del Fondazione per l'Opinione Pubblica Russa rivela che il 28% dei rispondenti è insoddisfatto o scontento delle misure adottate dalle autorità russe dopo l'incursione della regione. Secondo un altro sondaggio del Centro di Ricerca dell'Opinione Pubblica Russa (VCIOM), il tasso di approvazione di Putin è diminuito di 3,5 punti percentuali, raggiungendo il 73,6% nella penultima settimana di agosto, il più grande calo dal'inizio dell'invasione russa dell'Ucraina a febbraio 2022. L'ISW suggerisce che il Cremlino deve riconoscere l'aumento della soddisfazione del pubblico sin dall'inizio dell'incursione ucraina nella regione di Kursk.

05:40 Due Cittadini Colombiani Presunti Combattenti per l'Ucraina, Trattenuti dalla RussiaSecondo il servizio di sicurezza russo FSB, due cittadini colombiani che avrebbero combattuto per l'Ucraina sono stati trattenuti. Gli uomini, Alexander Ante e Jose Aron Medina, sono stati consegnati alla Russia dal Venezuela dopo essere stati arrestati dalle autorità venezuelane durante una sosta a Caracas mentre facevano ritorno in Colombia. I media spagnoli hanno riferito che i due uomini si sono uniti alla Legione Internazionale durante l'estate del 2023. Sono stati arrestati all'aeroporto di Caracas a metà luglio. Secondo l'FSB, gli uomini avevano documenti e abbigliamento militare ucraino che suggerivano il loro coinvolgimento nel conflitto.

04:47 Il Presidente Ceco Scettico Sulla Connessione tra l'Operazione Ucraina a Kursk e l'Avanzata RussaIl presidente ceco Petr Pavel è scettico riguardo a un diretto collegamento tra l'avanzata rapida delle forze russe vicino a Pokrovsk nell'Oblast di Donetsk e l'operazione ucraina nell'Oblast di Kursk. "Non credo ci sia un diretto collegamento tra l'avanzata russa sul fronte di Pokrovsk e l'operazione ucraina nell'Oblast di Kursk," ha dichiarato Pavel a Radio Liberty. "La leadership russa continua a perseguire l'obiettivo di catturare territori nelle quattro Oblast - Donetsk, Zaporizhzhia, Luhansk e Kherson - che considera suoi," ha spiegato il presidente ceco a "Ukrainska Pravda". "E cerca di raggiungere questo obiettivo in un tempo opportuno, mentre le condizioni meteorologiche sono favorevoli per le operazioni militari," ha aggiunto.

03:47 Stoltenberg Considera l'Avanzata Ucraina in Kursk "Legittima"

Il Segretario Generale della NATO Jens Stoltenberg ha definito l'avanzata dell'Ucraina nella regione russa di Kursk "legittima". Stoltenberg ha confermato che l'Ucraina ha il diritto di difendersi, come previsto dal diritto internazionale, e questo diritto non si ferma al confine. Riguardo alle accuse che l'Occidente aveva conoscenza preventiva dell'attacco alla regione russa, Stoltenberg ha sottolineato che l'Ucraina non ha coordinato le sue operazioni a Kursk con la NATO, e la NATO non ha giocato alcun ruolo in questo. Si tratta della prima risposta di Stoltenberg all'incursione dell'Ucraina nella regione di frontiera russa.

02:48 L'Ucraina Accusa la Russia di Massiccio Uso di Armi ChimicheDall'inizio dell'invasione russa dell'Ucraina, le autorità ucraine hanno segnalato oltre 4.000 casi di uso di armi chimiche, con oltre 3.100 casi segnalati a partire da dicembre 2023. Questo ha rappresentato un aumento allarmante dell'uso di armi chimiche illegali, secondo le autorità ucraine, come riportato dal "Kyiv Independent". I dati indicano un aumento significativo dell'uso di tali armi rispetto ai circa 600 casi segnalati a gennaio, secondo le fonti militari ucraine. Il numero più alto di casi segnalati è stato di 715 nel maggio 2024, ma i numeri sono diminuiti gradualmente nei mesi estivi prima che i dati di agosto diventassero disponibili.

Il rappresentante dell'ICC, Fadi el-Abdallah, ha informato la BBC che la Mongolia, in quanto stato membro dell'ICC, è obbligata ad arrestare il presidente russo Vladimir Putin durante la sua visita prevista per il 3 settembre. La visita di Putin in Mongolia sarebbe la sua prima in una nazione membro dell'ICC che ha ratificato lo Statuto di Roma. Lo Statuto obbliga gli stati membri ad arrestare individui come Putin se entrano nel territorio del paese. L'ICC ha emesso un mandato di arresto contro Putin a marzo 2023 per aver orchestrato l'espulsione forzata di bambini dai territori controllati dalla Russia in Ucraina.

00:33 Videoconferenza con Biden: von der Leyen Ricorda il Giorno dell'Invasione Russa

La presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen si batte per relazioni transatlantiche solide, indipendentemente dai risultati delle elezioni presidenziali USA di novembre. Durante la conferenza sulla sicurezza Globsec a Praga, ha ricevuto il premio Czech and Slovak Transatlantic Award (CSTA). Nel suo discorso di accettazione, ha ricordato una videochiamata con il presidente USA Joe Biden nel giorno in cui la Russia ha invaso l'Ucraina a febbraio 2022. "Abbiamo subito concordato sulla nostra risposta alla guerra di Putin," ha detto von der Leyen. Ancora una volta, l'Europa e l'America si sono trovate insieme dalla parte giusta della storia.

23:19 Russia: Cinque Morti Dopo l'Attacco a BelgorodCinque persone sono morte e altre sono rimaste ferite in un attacco a Belgorod, in Russia.

22:01 Ucraina - Sviluppo di IA per droni in sciame e missili economici

L'Ucraina intende coinvolgere i produttori di armi nello sviluppo di IA per droni in sciame e "missili economici" per contrastare i droni kamikaze russi, ha dichiarato il Ministro della Trasformazione Digitale, Mykhailo Fedorov, al Forum Globsec di Praga. Dal'inizio dell'invasione russa, sia l'Ucraina che la Russia hanno investito significativamente nella tecnologia dei droni, rivoluzionando la guerra moderna. Secondo Fedorov, i soldati ucraini affrontano numerosi ostacoli, tra cui l'equipaggiamento russo, l'infanteria, la scarsità di munizioni, i droni kamikaze e i droni di ricognizione. In risposta, le forze ucraine utilizzano droni economici a vista in prima persona (FPV), droni di ricognizione, piccoli sistemi di difesa aerea e droni a lunga distanza prodotti in Ucraina per colpire gli obiettivi russi, afferma Fedorov. "Quali sono le prossime sfide in cui abbiamo bisogno del vostro aiuto? Come creiamo un sistema di guida laser efficace, come sviluppiamo l'IA per gli sciami di droni, come produciamo i HIMARS ucraini, come produciamo missili ucraini economici per abbattere i Shaheds?" dice Fedorov.

21:32 L'Ucraina riceve munizioni d'artiglieria urgentemente necessarie

L'Ucraina riceve il primo carico di munizioni d'artiglieria pesante dalla coalizione USA-UE, annunciato dal Ministro degli Esteri ceco Jan Lipavsky a Bruxelles. Le munizioni da 155 mm sono urgentemente necessarie sul fronte. "L'iniziativa ceca delle munizioni sta mantenendo la sua promessa e entro la fine dell'anno consegneremo mezzo milione di proiettili di grande calibro. Circa 100.000 pezzi sono stati consegnati ogni mese nei mesi estivi di luglio e agosto", dice Lipavsky.

L'Unione Europea potrebbe esprimere preoccupazione per il benessere della leader dell'opposizione imprigionata Maria Kolesnikova in Bielorussia, data la loro condivisione dei valori dei diritti umani.

Date l'ultima escalation del conflitto tra Russia e Ucraina, l'Unione Europea potrebbe considerare il rafforzamento della sua cooperazione nella difesa con l'Ucraina per supportare il suo sistema di difesa aerea e la protezione del sistema energetico.

