18:44 Ucraina orientale sotto assalto russo: residenti evacuano villaggi vicino alla zona di conflitto

18:04 Russia e Cina Discutono di una Collaborazione Energetica Potenziata

Russia e Cina, alleati stretti, hanno discusso dell'intensificazione della cooperazione nel settore energetico durante la visita del Premier cinese Li Qiang a Mosca. Il Primo Ministro russo Mikhail Mishustin ha detto al suo ospite che la Russia è attualmente il principale fornitore di petrolio della Cina. "Nel prossimo futuro, saremo anche i primi per il gas naturale", ha dichiarato, come riportato dall'agenzia di stampa statale TASS. Li Qiang avrebbe evidenziato la crescente profondità e qualità della partnership energetica. Nonostante Pechino consideri la guerra della Russia contro l'Ucraina un disturbo dell'ordine globale, mantiene il suo sostegno alla Russia su questa questione.

17:33 L'Ucraina si Affilia all'Aia con una Deroga

L'Ucraina ha aderito alla Corte Penale Internazionale (CPI), ma rivendica l'immunità temporanea per le sue forze armate. Il Parlamento ucraino ha approvato con 281 voti a favore, 1 contrario e 22 astensioni la ratifica dello Statuto di Roma della CPI, secondo il deputato Yaroslav Zhelezniak attraverso Telegram. L'Ucraina ha ratificato lo Statuto di Roma nel gennaio 2000, ma non lo aveva fatto fino ad ora. Lo Statuto serve come base per la CPI dell'Aia, che si occupa di crimini come il genocidio, i crimini di guerra e i crimini contro l'umanità. Il documento appena adottato indica che l'Ucraina non riconoscerà la giurisdizione della CPI sui crimini di guerra che coinvolgono cittadini ucraini per sette anni, a causa delle preoccupazioni che alcune azioni militari contro le forze russe potrebbero essere classificate come crimini di guerra.

17:15 Solo la Russia Rifiuta l'Invito Svizzero all'ONU

La Russia è il solo paese ad aver rifiutato l'invito della Svizzera per i membri del Consiglio di Sicurezza dell'ONU a visitare la Svizzera il 25-26 agosto. I diplomatici degli altri 13 paesi si recheranno a Ginevra, come dichiarato da un portavoce del Ministero degli Esteri svizzero. I rappresentanti russi a New York hanno comunicato la loro decisione di non partecipare, senza fornire motivi. La Russia ha etichettato la Svizzera come "paese ostile" a causa delle sanzioni dell'UE contro di essa per il conflitto ucraino. La Svizzera rappresenta uno dei dieci membri non permanenti del Consiglio di Sicurezza per la prima volta. I membri permanenti sono Russia, Cina, Stati Uniti, Regno Unito e Francia, oltre ai membri temporanei Algeria, Ecuador, Guyana, Giappone, Malta, Mozambico, Corea del Sud, Sierra Leone e Slovenia. Il mandato per i membri non permanenti è di due anni. Il viaggio è per celebrare il 75° anniversario delle Convenzioni di Ginevra.

16:49 Il Sindaco di Mosca Discute dell'Attacco con Droni Ucraini

Il sindaco di Mosca, Sergei Sobyanin, ha commentato l'ultimo attacco con droni ucraini sulla capitale come uno dei più significativi da quando è iniziata la guerra due anni e mezzo fa. Alcuni dei droni sono stati distrutti sopra la città di Podolsk, a 38 chilometri a sud del Cremlino, ha condiviso tramite Telegram. Secondo il Ministero della Difesa russo, sono stati neutralizzati 11 oggetti in volo diretti verso la regione della capitale. In totale, sono stati distrutti più di 45 droni in Russia. Nel frattempo, la Russia ha lanciato quasi 70 droni contro l'Ucraina durante la notte, la maggior parte dei quali sarebbe stata intercettata dalle forze aeree ucraine. Il conflitto continua nell'est dell'Ucraina e nella regione di frontiera russa di Kursk. "Questo è, finora, uno dei più grandi tentativi di attaccare Mosca con i droni", ha detto il sindaco Sobyanin. Tuttavia, l'attacco è stato respinto e non ci sono state danni.

16:20 Il Leader della Chiesa Ortodossa Ucraina Incoraggia la Conversione

Il leader della Chiesa Ortodossa Indipendente dell'Ucraina, il Metropolitan Epifaniy, ha invitato i fedeli della proibita Chiesa Ortodossa pro-Mosca a convertirsi. Il Parlamento ucraino aveva banned tutte le organizzazioni religiose collegate alla Russia martedì. "Questa legge permette a tutte le strutture religiose che non hanno ancora interrotto i loro legami con Mosca di liberarsi completamente", ha dichiarato Epifaniy sui media ucraini. "E noi, a nostra volta, invitiamo tutti gli ortodossi in Ucraina che non hanno ancora rotto i loro legami con questo giogo russo a farlo finalmente."

15:54 Il Primo Ministro Indiano Modi Promuove il 'Ritorno alla Pace' Prima della Visita in Ucraina

Il Primo Ministro indiano Narendra Modi si è recato in Polonia come parte di un viaggio monumentale in Europa orientale. Modi è il primo Primo Ministro indiano a visitare la Polonia in 45 anni. Il 25 agosto, Modi diventerà il primo Primo Ministro indiano a visitare l'Ucraina. Prima della partenza, Modi ha espresso la necessità di un "ritorno alla pace" in Ucraina. Come "amico e partner" di Kyiv, l'India "desidera un rapido ritorno alla pace e alla stabilità nella regione", ha scritto sui media online.

15:28 Le Elezioni a Kursk Rinviate in Sette Comuni

In risposta all'offensiva ucraina nella regione di frontiera russa di Kursk, la Russia ha rinviato le elezioni locali in sette comuni della regione. "La Commissione Elettorale Centrale sostiene la proposta della Commissione Elettorale della Regione di Kursk di rinviare le elezioni in sette municipi", ha dichiarato la commissione. Le elezioni si terranno non appena saranno garantite "adeguate garanzie di sicurezza" per i votanti, ha aggiunto la commissione. Nelle altre parti di Kursk, i votanti voteranno come previsto tra il 28 agosto e l'8 settembre per eleggere il governatore della regione di Kursk. Secondo le fonti russe, più di 120.000 civili hanno lasciato la regione.

15:07 Forze ucraine confermano utilizzo di armi occidentali sul territorio russo L'Ucraina afferma di aver preso di mira i ponti di sostituzione sul fiume Seim in Russia utilizzando i razzi HIMARS degli Stati Uniti. "Dove sono finite le ponti pontonieri nella regione di Kursk? Le forze di deployment... li stanno distruggendo esplicitamente," hanno dichiarato le truppe speciali ucraine tramite il servizio di messaggistica Telegram. I sistemi di razzi HIMARS degli Stati Uniti sono in fase di deployment. Si tratta della prima volta che l'Ucraina conferma l'utilizzo di queste armi occidentali nel suo attacco al territorio russo. Paesi come gli Stati Uniti e la Germania non hanno ancora obiettato, ma la Russia ha criticato questo come un'escalation del conflitto. Gli esperti militari avevano già ipotizzato che i razzi HIMARS stessero contribuendo alla distruzione di almeno tre dei ponti originali sul Seim. La distruzione rende più difficile per l'esercito russo rifornire la regione e lanciare una controffensiva.

14:52 Droni ucraini abbattuti vicino a Mosca ancora una volta I droni dall'Ucraina si stanno avvicinando nuovamente alla capitale russa. Vari video mostrano abbattimenti e grandi palle di fuoco nel cielo, con l'esercito russo che afferma di aver distrutto almeno dieci veicoli aerei. Non è chiaro se ci siano danni o vittime.

14:25 Ministero degli Esteri: "La Russia non è interessata ai negoziati di pace" Secondo l'evaluation del governo tedesco, la Russia non mostra interesse a negoziare la fine della guerra. "La Russia non è interessata ai negoziati di pace," ha detto un portavoce del Ministero degli Esteri a Berlino. Invece di impegnarsi in discussioni con l'Ucraina su una pace giusta, il governo di Mosca sta chiedendo l'anneessione di territori che le forze russe non controllano nemmeno. Inoltre, la Russia potrebbe porre fine alla guerra in qualsiasi momento. Per difendersi dalla violazione del diritto internazionale, l'Ucraina ha bisogno di armi appropriate, ha sottolineato il portavoce, facendo riferimento alle richieste nelle campagne elettorali in corso in Turingia e Sassonia per fermare le consegne e cercare una soluzione più diplomatica.

13:53 Kadyrov conferma il sostegno di Putin in Cecenia Per la prima volta in 13 anni, il presidente Vladimir Putin si reca nella repubblica russa della Cecenia. Lì, viene accolto dal leader forte Ramsan Kadyrov. I due autocrati si assicurano reciprocamente il loro sostegno, con Kadyrov che fa dono a Putin. Tuttavia, l'amicizia non è incondizionata, spiega il reporter di ntv Rainer Munz.

13:30 Villaggio nell'est dell'Ucraina catturato dalle forze russe L'esercito russo afferma di aver catturato un altro villaggio nella regione ucraina orientale di Donetsk. Le truppe russe hanno "liberato" il villaggio di Shelanne, ha riferito il ministero della difesa a Mosca nel suo rapporto quotidiano. Il villaggio si trova a nord-est della città di Donetsk, che è sotto il controllo della Russia. A circa 20 chilometri da Shelanne si trova la città di Prokhorovka, che viene considerata un importante hub logistico. Tuttavia, l'Istituto per lo studio della guerra ha riferito che il luogo era già stato catturato l'18 agosto.

12:57 Ukraine sul cammino verso l'adesione alla Corte penale internazionale Il parlamento ucraino vota per ratificare lo cosiddetto Statuto di Roma, consentendo al paese di unirsi alla Corte penale internazionale. L'adesione completa è un importante passo verso la riconciliazione con l'UE. La corte ha emesso mandate di arresto internazionali, tra gli altri, per il presidente russo Vladimir Putin.

12:45 Attacco russo all'Ucraina con droni multipli La forza aerea ucraina riferisce di aver abbattuto 50 droni d'attacco russi durante la notte. Altri 16 oggetti aerei sono stati probabilmente abbattuti da jammer elettronici, riferisce il militare. Un drone è tornato in Russia. In totale, l'Ucraina è stata attaccata da 69 droni, uno dei quali proveniva dalla Bielorussia. La Russia ha utilizzato anche due missili balistici e un missile da crociera nell'attacco, solo il missile da crociera è stato intercettato. Non ci sono informazioni sui danni o sulle vittime. Non c'è ancora una dichiarazione da Mosca.

12:22 Russo: la difesa ucraina si indebolisce a Pokrovsk Le truppe ucraine continuano a fare fronte a pesanti attacchi russi nell'est del paese, riferisce il militare. Lo Staff generale a Kyiv riferisce 66 attacchi russi sul fronte di Pokrovsk martedì, tutti respinti. La lotta è in corso intorno a molti villaggi che si trovano sulla strada per Pokrovsk, che dista circa dieci chilometri. Il comandante in capo Oleksandr Syrskyi riconosce la situazione difficile. Sul lato russo, si riferisce che la difesa ucraina a Pokrovsk si sta indebolendo. I blogger militari russi hanno riferito progressi delle loro truppe.

11:50 Medvedev: "I negoziati avverranno solo quando il nemico sarà sconfitto completamente" Dovrebbero finalmente l'Ucraina negoziare con la Russia? Non è probabile, secondo l'ex presidente russo Dmitri Medvedev, che negli ultimi anni è diventato sempre più radicale. Medvedev, ora vice presidente del Consiglio di sicurezza russo, scrive sul suo canale Telegram che data l'avanzata dell'Ucraina a Kursk, non c'è possibilità di negoziati tra le due parti. Non ci saranno colloqui tra Mosca e Kiev fino a quando l'Ucraina non sarà completamente sconfitta sul campo di battaglia. "Il chiacchiericcio ozioso dei cosiddetti mediatori sul nobile argomento della pace è finito. Tutti riconoscono la realtà della situazione, anche se non possono dirlo ad alta voce," scrive Medvedev. "Non ci saranno negoziati fino a quando il nemico non sarà completamente e irreparabilmente sconfitto."

11:22 L'aumento dell'aggressione del Gruppo Wagner in Africa despite la morte del leader del Gruppo Wagner, Yevgeny Prigozhin, e il cambio di nome del gruppo in Africa Corps, i mercenari russi continuano ad avere un impatto significativo in Africa. Gli analisti di Acled prevedono che l'influenza di Wagner nel continente continuerà ad espandersi. Nel primo semestre del 2024, ci sono state più incidenti di violenza politica legati ai mercenari russi in Africa rispetto a quando Prigozhin era vivo. Dal 2014, Prigozhin aveva effettivamente costruito un esercito privato, con i mercenari di Wagner che combattevano in varie zone di conflitto, tra cui l'Ucraina, la Siria e principalmente in Africa, negli interessi della Russia. Nel giugno 2023, una rivolta guidata dai mercenari di Wagner scoppiò contro il Cremlino. Prigozhin e i suoi associati incontrarono la loro fine in un incidente aereo il 23 agosto 2023.

10:50 Consigli da un Impresario Funebre agli Uomini di Kursk Un video pubblicato su Telegram mostra un uomo in uniforme militare di Kursk che rimprovera coloro che fuggono dalla regione. Tuttavia, quest'uomo non è un militare, ma Kirill Suworow, un imprenditore funebre di 39 anni di San Pietroburgo, secondo l'agenzia di notizie russe dell'opposizione Agentstvo. Nel video, Suworow critica gli uomini di Kursk, chiedendo: "Ma che cosa state facendo? Dove state scappando, miei cari signori?". Inoltre, li esorta a prendere le armi o almeno ad aiutare a scavare trincee per i soldati. Quando interrogato da Agentstvo, Suworow, che è anche CEO di una fabbrica di granito, ha confermato la sua critica agli uomini di Kursk. È rimasto in silenzio quando gli è stato chiesto se avrebbe partecipato alla guerra egli stesso.

10:26 Il Pentagono riconosce le difficoltà russe a Kursk Secondo una valutazione del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti, la Russia sta avendo difficoltà a far fronte all'offensiva ucraina nella regione russa occidentale di Kursk. Il portavoce del Pentagono Pat Ryder riferisce che ci sono stati segni di un piccolo dispiegamento di unità russe nella zona, ma nel complesso Mosca sta affrontando sfide nella risposta. Secondo Ryder, l'Ucraina è riuscita a mettere pressione sulla Russia, cosa che era stata osservata solo nel territorio ucraino. Ha affermato che l'offensiva ucraina a Kursk non altera il sostegno degli Stati Uniti a Kyiv.

10:03 Le sfide del fronte orientale per l'Ucraina Il presidente ucraino Zelenskyy ammette una situazione difficile sul fronte orientale. Secondo la reporter di ntv Nadja Kriewald, la situazione è "critica", con i soldati russi che superano numericamente le forze ucraine. Inoltre, il Cremlino sembra ignorare le proprie perdite.

09:37 Le forze ucraine attaccano il sistema di difesa aerea russo a Rostov Il'esercito ucraino afferma di aver colpito un sistema di difesa aerea nella regione russa del sud di Rostov. Secondo lo Stato maggiore ucraino, il sistema preso di mira era una batteria di missili antiaerei S300, che la Russia ha utilizzato in attacchi contro l'infrastruttura civile ucraina. Sono stati segnalati esplosioni vicino a Novoshakhtinsk, con l'accuratezza del colpo ancora in indagine. D'altra parte, Vasili Golubev, governatore di Rostov, ha riferito che la difesa aerea russa ha abbattuto un missile dall'Ucraina. Tuttavia, il ministero della Difesa russo non ha menzionato questo nel suo rapporto quotidiano.

09:09 Attacco con droni a Mosca causa disagi negli aeroporti Un attacco con droni a Mosca ha causato disagi nelle operazioni di tre degli aeroporti della città durante la notte. Il controllo del traffico aereo ha riferito un divieto di quattro ore per gli aeroporti Vnukovo, Domodedovo e Sheremetyevo fino alle 6:30 del mattino ora locale, con l'aeroporto principale, Sheremetyevo, illeso. L'aeronautica russa ha riferito di aver intercettato e distrutto undici droni diretti verso Mosca. Il sindaco della capitale, Sergei Sobyanin, ha descritto questo come uno dei più grandi attacchi di droni mai visti a Mosca.

08:41 Il portavoce della politica estera dell'SPD su Putin Il politico dell'SPD Michael Roth sottolinea la necessità di un forte sostegno all'Ucraina, soprattutto in questa "fase critica". Secondo Roth, il modo migliore per costringere Putin a impegnarsi in trattative è dimostrare che non può conquistare l'Ucraina. Cree che con il sostegno militare continuo dell'Occidente all'Ucraina, Putin possa rendersi conto della sua sconfitta imminente. Si è detto soddisfatto dei successi dell'Ucraina sul territorio russo e ha sottolineato che il gigante imperialistico che è Putin, è effettivamente defeatable.

08:12 Woidke riflette sul pacchetto salariale per i rifugiati ucraini Il primo ministro del Brandeburgo, Dietmar Woidke, sta valutando il pacchetto salariale per i rifugiati ucraini. "All'epoca, la decisione era necessaria a causa dell'urgenza, ma ora dobbiamo valutare se questa forma di aiuto è ancora appropriata", ha dichiarato a "Stern". In altri paesi europei, una percentuale più alta di ucraini ha un lavoro rispetto alla Germania. "Dobbiamo migliorare questa situazione. Ciò sarebbe benefico per la nostra economia - abbiamo bisogno di manodopera - e favorirebbe l'integrazione". Un nuovo parlamento statale sarà eletto nel Brandeburgo in settembre.

07:40 L'Ucraina fa il punto: così tante rockets e droni che la Russia ha già sparato Dal'inizio della guerra, la Russia ha sparato più di 9.600 rockets e quasi 14.000 droni d'attacco contro l'Ucraina, secondo i registri ucraini. "Il Kyiv Independent" riporta questo, citando dichiarazioni del comandante in capo delle forze armate ucraine, Oleksandr Syrskyi. Secondo questo, 5.197 dei rockets abbattuti hanno preso di mira aree civili, con l'Ucraina attaccata principalmente con rockets S-300/S-400, che hanno colpito un totale di 3.008 volte. Le armi più frequentemente utilizzate dopo di loro erano i cruise missiles del tipo Kh-555/Kh-101, con 1.846 attacchi registrati.

07:08 Aumento della sicurezza nelle caserme tedescheIl ministero della Difesa tedesco sta intensificando le misure di sicurezza per tutte le caserme. Come riportato da "Der Spiegel", le caserme sono state istruite a ispezionare accuratamente tutte le aperture nella recinzione esterna e a monitorarle più da vicino, soprattutto durante la notte. I soldati vengono anche addestrati a notare individui non autorizzati nelle aree sicure e a segnalare qualsiasi sospetto immediatamente. Si tratta di una risposta alle accuse di intrusioni in zone di sicurezza sensibili. Secondo "Der Spiegel", un alto ufficiale ammette che la protezione delle caserme tedesche è ancora in "modalità di pace". I controlli di entrata e uscita sono generalmente gestiti da fornitori di servizi privati, così come le pattuglie lungo le recinzioni delle caserme.

06:40 Habeck: l'aiuto all'Ucraina è costante, anche senza l'aiuto del G7Il ministro federale dell'Economia Robert Habeck garantisce l'aiuto continuo all'Ucraina, indipendentemente dal fatto che l'aiuto multimiliardario concordato dai paesi del G7 si materializzi. "Il G7 ha avviato tutto: l'Ucraina riceverà fondi per l'acquisto di sistemi d'arma necessari", ha dichiarato il politico dei Verdi al gruppo mediatico Funke. "Questo avverrà entro la fine dell'anno - così ho sentito". L'Ucraina riceverà quindi 50 miliardi, con altri 4 miliardi dal bilancio federale nel 2025. Se ciò non accadesse, "dovremmo riconsiderare", afferma Habeck. L'impegno per l'Ucraina "rimane fermo senza condizioni". In tal caso, l'aiuto "deve essere fornito in altro modo". Habeck riconosce che la transizione al modello previsto dal G7 potrebbe diventare problematica "se non è possibile effettuare nuovi ordini perché le allocazioni di bilancio esistenti sono esaurite". Propone una soluzione pratica. "Sarebbe necessario assicurarsi che i sistemi d'arma siano ordinati ora e pagati in seguito con i fondi del G7". Una sconfitta dell'Ucraina in questa guerra rappresenterebbe una minaccia significativa per la libertà dell'Europa.

06:08 Incursione di Kursk: Mosca accusa i servizi segreti occidentaliSecondo un servizio di notizie, la Russia attribuisce la responsabilità dei servizi segreti occidentali per l'ultima incursione dell'Ucraina nella regione russa di Kursk. "L'operazione delle forze armate ucraine nella regione di Kursk è stata pianificata con la cooperazione dei servizi segreti degli Stati Uniti, della Gran Bretagna e della Polonia", cita il quotidiano russo "Izvestia" il servizio segreto estero russo SVR. Le unità partecipanti avrebbero coordinato le loro operazioni militari in centri di addestramento in Gran Bretagna e Germania. Consiglieri militari di paesi NATO avrebbero assistito le unità delle forze armate ucraine che avevano infiltrato il territorio russo e gestito le forze ucraine nell'utilizzo di armi e attrezzature militari occidentali. Si segnala anche che i paesi alleati hanno fornito all'esercito ucraino dati di ricognizione satellitare sulle truppe russe nell'area operativa.

05:39 Fonti russe: tutti e tre i ponti sul fiume Sejm danneggiati o distruttiLe fonti russe riferiscono che le forze armate ucraine hanno danneggiato o distrutto tutti e tre i ponti sul fiume Sejm nella Russia occidentale. Gli attacchi ucraini ai ponti sul Sejm nella regione di Kursk potrebbero portare all'accerchiamento delle truppe russe tra il fiume, l'invasione dell'Ucraina in Russia e il confine di entrambi i paesi. Questi attacchi sembrano rallentare la risposta russa all'offensiva di Kursk, iniziata dall'Ucraina l'8 agosto.

04:30 La Russia riferisce di un attacco su vasta scala con droni ucrainiLa Russia riferisce di un attacco su vasta scala con droni ucraini in diverse regioni. Le autorità dichiarano di aver abbattuto tre droni a circa 38 chilometri a sud del Cremlino e altri 15 nella regione di frontiera di Bryansk. In precedenza, il sindaco di Mosca Sergei Sobyanin aveva riferito che tre droni diretti verso Mosca erano stati intercettati sopra la città di Podolsk. Non sono stati segnalati danni o feriti a Bryansk e Podolsk. Rapporti simili emergono dalle regioni di Tula e Rostov, senza segnalare danni o feriti. Il numero esatto di droni e missili lanciati rimane sconosciuto. L'Ucraina non commenta di solito questi incidenti.

Per la prima volta in 13 anni, il presidente russo Vladimir Putin si reca nella repubblica del Caucaso del Nord, la Cecenia. Si unisce al leader ceceno Ramzan Kadyrov nell'ispezionare le truppe e i volontari pronti per il dispiegamento in Ucraina. Putin elogia le truppe all'Università russa per le forze speciali di Gudermes, dicendo: "Finché avremo uomini come voi, siamo assolutamente invincibili", secondo il sito web del Cremlino. La visita inaspettata si verifica mentre l'Ucraina fa progressi nell'area russa di Kursk. Kadyrov informa Putin che la Cecenia ha inviato più di 47.000 combattenti in Ucraina dal inizio della guerra, compresi circa 19.000 volontari. Kadyrov si riferisce spesso a se stesso come "soldato di Putin".

02:44 La difesa aerea russa abbatte i droni sopra MoscaLa Russia annuncia di aver abbattuto un attacco di droni sulla capitale, Mosca. Come dichiarato nel post di Telegram del sindaco Sergei Sobyanin, tre droni lanciati dall'Ucraina sono stati abbattuti dalla difesa aerea. I resoconti preliminari non segnalano danni o vittime a causa dei detriti caduti.

01:50 Confessione di tradimento presunta: l'FSB conferma l'arresto di un scienziatoL'FSB russo conferma l'arresto di uno scienziato sospettato di tradimento. L'uomo non identificato sarebbe accusato di aver condotto attacchi informatici contro le infrastrutture critiche dell'Ucraina, di aver inviato denaro al loro esercito e di aver raccolto informazioni sull'esercito russo. L'FSB non rivela il momento esatto dell'arresto dell'uomo. I media russi diffondono un video presunto dell'arresto, con la neve chiaramente visibile sullo sfondo. Secondo il canale di notizie Telegram Ostoroschno Nowosti, l'uomo sarebbe un fisico che sarebbe stato arrestato a dicembre 2023, secondo i resoconti dei media precedenti.

00:59 Zelensky Loda il Parlamento per il Divieto della Chiesa Ortodossa Fedeli a Mosca in UcrainaIl Presidente ucraino Volodymyr Zelensky elogia il parlamento per la sua decisione di proibire una branca della Chiesa Ortodossa fedele a Mosca. "Voglio riconoscere gli sforzi del Verkhovna Rada, che ha approvato la legislazione che promuove la nostra indipendenza spirituale," dice Zelensky nel suo discorso video quotidiano. Il parlamento, dopo intense discussioni, sceglie di bandire la Chiesa Ortodossa Ucraina, che era stata sotto il Patriarcato di Mosca per anni. Questa branca della chiesa in Ucraina viene accusata di giustificare o addirittura collaborare con il nemico e partecipare ai crimini commessi dalla Russia contro il suo popolo. La chiesa si è ufficialmente separata da Mosca ma continua a riconoscere il Patriarca di Mosca. Quest'ultimo sostiene il conflitto russo in Ucraina e mantiene stretti legami con il leader del Cremlino Vladimir Putin.

23:07 Pentagono: la Russia incontra difficoltà nel Rispondere all'Offensiva Ucraina a KurskSecondo l'analisi del Pentagono, la Russia incontra problemi nel rispondere all'offensiva ucraina nella regione di Kursk. Il portavoce del Pentagono Pat Ryder, a Washington, riferisce di aver visto segni di Mosca che trasferisce un numero minimo di unità nella regione. "Tuttavia, direi che la Russia sta really struggling to respond," aggiunge Ryder. L'avanzata ucraina ha evidentemente messo il suo avversario sulla difensiva, sottolinea Ryder. Ryder si astiene dal commentare direttamente se gli Stati Uniti stanno pubblicamente sostenendo l'avanzata ucraina, ma si riferisce al Presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che ha dichiarato che l'obiettivo è creare una zona cuscinetto. Tuttavia, Ryder chiarisce che rimangono in contatto con Kiev per ottenere ulteriori dettagli sugli obiettivi specifici.

22:10 Zelensky Evidenzia l'importanza di Bilanciare la Mobilitazione con l'EconomiaIl Presidente ucraino Volodymyr Zelensky sottolinea l'importanza di bilanciare la mobilitazione delle truppe con la preservazione dell'economia devastata dalla guerra. Durante la sua visita a una piantagione industriale a Kropyvnytskyi, nel centro dell'Ucraina, Zelensky risponde a una domanda di un operaio confermando l'importanza del mantenimento dell'occupazione per i salari dei soldati e le iniziative di difesa dell'Ucraina.

21:44 L'Ucraina Rapporta Ulteriori Avanzamenti Territoriali a KurskL'Ucraina annuncia progressi di 28 a 35 chilometri nella regione russa di Kursk, secondo le loro fonti. Le forze russe stanno rinforzando le loro posizioni lì con truppe provenienti da altri luoghi, dice il Capo dell'Esercito Oleksandr Syrskyi in un discorso televisivo. Inoltre, la Russia starebbedeploying unità a Pokrovsk nell'est dell'Ucraina, dove di recente si sono verificati intensi combattimenti. Non c'è stata alcuna conferma da parte della Russia su questa questione.

21:25 Putin Fa una Visita a Chechnya Dopo una Lunga AssenzaIl Presidente russo Vladimir Putin si reca per la prima volta in 13 anni nella repubblica russa di Chechnya per incontrare il leader Ramzan Kadyrov. Le immagini condivise dall'agenzia di stampa RIA Novosti mostrano Putin che stringe la mano a Kadyrov a Grozny. Successivamente, Putin mette il braccio intorno alla spalla di Kadyrov e lo abbraccia prima che entrambi si allontanino in una limousine. Kadyrov menziona un "programma fitto di impegni" sui suoi post di Telegram, dicendo che Putin dimostra un'energia sufficiente despite the lengthy workday e è ansioso di esplorare vari luoghi in Chechnya.

21:02 Scholz: l'Ucraina sta Ricevendo "Tantissimi Soldi, Tantissimi Soldi"Il Cancelliere tedesco Olaf Scholz esprime stupore per l'affermazione che la Germania non sta sostenendo sufficientemente l'Ucraina. Quest'anno, l'Ucraina riceverà più di sette miliardi di euro, il che la rende il paese europeo che riceve il maggior sostegno, secondo le dichiarazioni di Scholz sulla TV station Sat1. L'anno prossimo, si prevede che saranno quattro miliardi di euro dal bilancio federale - ancora una volta il paese europeo che riceve il maggior sostegno. Inoltre, ci sono i 50 miliardi di dollari che vengono facilitati dai paesi del G7 occidentali utilizzando i beni russi congelati. "Tantissimi soldi, tantissimi soldi," sottolinea Scholz. Tuttavia, il preciso timeline per la disponibilità di questi 50 miliardi all'Ucraina rimane incerto.

20:14 Putin Traccia un Confine tra la Tragedia di Beslan e la Spinta Militare UcrainaNel commemorare il 20° anniversario della brutale presa della scuola di Beslan, il Presidente russo Vladimir Putin ha stabilito un parallelo tra l'incidente di allora e l'attuale avanzata militare ucraina nella regione di confine russa di Kursk. La Russia, ha affermato durante la sua visita a Beslan, ha dovuto combattere "terroristi" allora e ora deve affrontare "criminali" nella regione di Kursk.

19:43 Il Patriarcato di Mosca Bolla il Divieto della Chiesa Ucraina come "Illegale"La Chiesa Ortodossa Russa condanna il divieto approvato dal parlamento ucraino della sua controparte in Ucraina, bollandolo come "atto illegale" e una "grave violazione dei principi fondamentali della libertà religiosa e dei diritti umani," secondo il portavoce della chiesa Vladimir Legoida via Telegram. Legoida ha avvertito che l'attuazione di questa legge potrebbe scatenare "massive violence" contro milioni di credenti. Il Patriarca Kirill, a capo della chiesa, ha anche commentato, menzionando durante una visita al Monastero di Solovki nel nord della Russia che "questo è un periodo difficile con molti che si rivoltano contro di noi non perché siamo sbagliati, ma solo a causa delle nostre differenze." Kirill è un sostenitore accanito della guerra contro l'Ucraina. In precedenza, i parlamentari di Kiev hanno votato a favore di un disegno di legge finalizzato a bandire le organizzazioni religiose con legami con Mosca.

Nonostante le divergenze diplomatiche, non si può escludere la possibilità che Russia e Cina si impegnino in una guerra cibernetica nel contesto della geopolitica globale. Dopotutto, la competizione nel mondo digitale è diventata un aspetto critico della guerra moderna.

Inoltre, l'escalation delle tensioni tra Russia e Ucraina nel settore energetico potrebbe potenzialmente portare ad attacchi informatici mirati a disturbare l'infrastruttura energetica, come mezzo per esercitare pressioni o vendicarsi. La guerra cibernetica potrebbe rivelarsi uno strumento sottile ma potente in questo complesso scenario geopolitico.

Leggi anche: