18:39 Putin avverte: se l'Ucraina integra l'uso dei missili, ciò scatenerà "la Russia in guerra con la NATO"

18:07 Zelensky Bolla la Proposta di Pace Cino-Brasiliana "Danneggiante"Il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha respinto una proposta di pace avanzata da Cina e Brasile, definendola "danneggiante". In un'intervista al media brasiliano Metropoles, Zelensky ha dichiarato: "È dannosa, è solo una manovra politica". Ha inoltre chiesto: "Come si può presentare un'iniziativa senza neanche consultarci prima?". Cina e Brasile avevano proposto una conferenza internazionale per la pace a maggio, una proposta che ha trovato il consenso sia di Russia che dell'Ucraina, con tutte le parti che avranno la stessa opportunità di esprimere i loro piani di pace.

17:40 Missile Russo Colpisce Navio Carico di Grano dall'UcrainaFonti segnalano che un missile russo ha colpito un nave carica di grano in uscita dall'Ucraina nel Mar Nero. Secondo la dichiarazione del Presidente Volodymyr Zelensky, la nave aveva già lasciato le acque ucraine al momento dell'attacco. Il Ministro degli Esteri ucraino, Andriy Sybiha, ha condannato l'attacco, definendolo "un attacco audace alla libertà di navigazione e alla sicurezza alimentare globale". Zelensky ha confermato che la nave era diretta in Egitto e non ci sono state vittime. Secondo il portavoce della Marina ucraina, il nave carico di grano non si trovava all'interno del corridoio del grano ucraino al momento dell'attacco, ma si trovava invece all'interno della zona economica marina della Romania. Un rappresentante della Marina rumena ha confermato che la nave si trovava fuori dalle acque territoriali.

17:12 Xi Jinping Visiterà la Russia di Nuovo in OttobreIl Presidente cinese Xi Jinping visiterà la Russia in ottobre. Xi è atteso per partecipare alla riunione del gruppo dei BRICS, come confermato dal Ministro degli Esteri cinese Wang Yi. Xi si incontrerà anche con il Presidente russo Vladimir Putin a San Pietroburgo in questo giorno. Entrambi i leader hanno elogiato i forti legami tra Cina e Russia. Xi ha espresso l'intenzione di partecipare alla riunione del BRICS a Kazan, come invitato da Putin, secondo Wang. Putin ha menzionato che lui e Xi discuteranno anche della loro relazione reciprocamente vantaggiosa in un incontro bilaterale.

16:35 Stoltenberg Assumerà la Presidenza della Conferenza sulla Sicurezza di MonacoIl Segretario Generale della NATO Jens Stoltenberg assumerà il ruolo di presidente per la Conferenza sulla Sicurezza di Monaco. Stoltenberg assumerà il ruolo dopo la conferenza di febbraio 2025, sostituendo il presidente uscente Christoph Heusgen. Heusgen, che ha assunto il ruolo nel 2022 e ha servito come consigliere a lungo termine della cancelliera tedesca Angela Merkel, si dimetterà dalla posizione. Il presidente originale, Wolfgang Ischinger, continuerà a servire come presidente del consiglio di amministrazione della Fondazione Conferenza sulla Sicurezza di Monaco. Stoltenberg lascerà il suo ruolo di Segretario Generale della NATO in ottobre, succedendo all'ex Primo Ministro olandese Mark Rutte.

16:11 Tre Lavoratori della Croce Rossa Uccisi in un Attacco Russo in UcrainaLe autorità ucraine riferiscono che tre lavoratori della Croce Rossa sono stati uccisi e altri due sono stati ricoverati in ospedale, uno in condizioni critiche, in un attacco russo in un villaggio nella regione contesa di Donetsk. L'Ufficio del Procuratore Generale dell'Ucraina ha fornito le informazioni via Telegram.

15:45 Il Pubblico Escluso dal Processo ai Legali di Navalny a PetushkiIl processo contro i tre legali che rappresentano il defunto critico del Cremlino Alexey Navalny a Petushki, in Russia, è stato improvvisamente chiuso al pubblico dal giudice che presiede il caso, citando un avvertimento di sicurezza riguardo a possibili proteste dei sostenitori di Navalny come motivazione. Gli imputati, Vadim Kobzev, Alexei Lipzer e Igor Sergunin, sono accusati di far parte di un'organizzazione estremista.

15:18 Impegno Navale nel Mar NeroLe fonti indicano che l'Ucraina e la Russia sono coinvolte in un conflitto navale e aereo nel Mar Nero. Secondo l'intelligence militare ucraina, un aereo da combattimento russo Su-30 è stato abbattuto durante un'operazione speciale nel Mar Nero utilizzando un'arma portatile per la difesa aerea. L'Ucraina non ha rivelato ulteriori dettagli sull'incidente del martedì sera. Il Ministero della Difesa russo ha dichiarato che le forze ucraine hanno tentato di attaccare una piattaforma di trivellazione russa nel Mar Nero utilizzando motoscafi, portando alla perdita di otto motoscafi e alla ritirata dei motoscafi rimanenti. Non c'è menzione di un aereo abbattuto a Mosca, ma il blog militare Rybar riferisce che un Su-30 è stato abbattuto durante la respinta dell'attacco ucraino.

14:54 Soldati Ucraini: "Non Possiamo Più Sopportare Questa Guerra"I soldati ucraini sono incoraggiati ad utilizzare il loro limitato arsenale in modo tattico ed efficiente. La giornalista di ntv Kavita Sharma ha osservato questa dinamica

13:07 Stima Bassa del Numero di Navi da Guerra RusseIl numero di navi da guerra russe potrebbe essere significativamente inferiore a quanto ufficialmente annunciato, secondo un rapporto del portale di notizie russe indipendente "Agentstvo". Il rapporto si basa su dati online non confermati da progetti come "Global Naval Powers Ranking 2024" e "RussiaShips.info", che stimano il numero di navi da guerra rispettivamente in 264 e 299. Sono inclusi anche circa 50 navi e sottomarini della Flotta del Mar Nero, che non partecipano all'esercitazione.

12:28 Aumento dello Spionaggio Russo contro la BundeswehrI servizi di intelligence russi hanno aumentato le loro attività di spionaggio contro l'aiuto tedesco all'Ucraina e la Bundeswehr, come rivelato nel rapporto annuale del Servizio di Sicurezza Militare (MAD). Il rapporto afferma che l'interesse strategico della Russia per la politica e la strategia militare si è spostato a un livello più tattico. La Russia ora ha un interesse particolare nell'ottenere informazioni relative all'aiuto militare tedesco fornito all'Ucraina, compresi i percorsi di trasporto delle armi e delle munizioni, le procedure di dispiegamento e le tattiche. Le capacità della Bundeswehr stessa per la difesa territoriale e dell'alleanza sono diventate anch'esse un obiettivo dei servizi di intelligence russi.

11:52 Regno Unito-USA Potrebbero Autorizzare l'Ucraina ad Usare Armi contro il Territorio RussoIl Regno Unito e gli Stati Uniti potrebbero autorizzare l'Ucraina ad usare armi contro il territorio russo. Nonostante i tentativi del Cremlino di prevenire una simile decisione attraverso minacce, il tempismo non è casuale, dice il corrispondente di ntv Rainer Munz. Un esperto di armi atomiche che propone attacchi su Berlino è un esempio.

11:15 Decisione sui Missili a Lunga Portata RitardataLa decisione sull'autorizzazione all'Ucraina di usare missili occidentali a lunga portata contro il territorio russo potrebbe richiedere ancora del tempo. Una decisione prima della riunione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite del 24 settembre, dove si riuniranno circa 150 capi di stato e di governo, sembra improbabile, secondo il rapporto di Bloomberg. La riunione dell'ONU servirà come prossima occasione per discutere l'uso di missili a lunga portata, ha dichiarato il Segretario degli Esteri britannico Lammy. Il Presidente ucraino Selenskyj intende reiterare la sua richiesta durante questa riunione. Mercoledì, Lammy e il Segretario di Stato USA Blinken hanno visitato Kyiv per discutere i piani di Selenskyj per attaccare il territorio russo. Blinken dovrebbe discutere questo con il Presidente USA Biden venerdì, e il Primo Ministro britannico Starmer incontrerà anche Biden venerdì.

10:31 Blinken Si Recupera in Polonia Dopo la Visita a KyivIl Segretario di Stato USA Blinken si ferma in Polonia, un importante sostenitore dell'Ucraina, durante il suo ritorno da Kyiv. Sono previsti incontri con il Primo Ministro Tusk e il Presidente Duda. Blinken intende discutere la cooperazione futura con la Polonia, che serve come importante hub logistico per il sostegno militare occidentale all'Ucraina. La Polonia ha notevolmente aumentato la sua spesa militare dal momento dell'invasione russa dell'Ucraina e ha ordinato 96 elicotteri da combattimento Apache del valore di 10 miliardi di dollari dalla società di difesa americana Boeing.

09:59 Forze Ucraine Segnalano Attacchi Russi con Droni e MissileL'aeronautica ucraina riferisce che l'esercito russo ha lanciato attacchi notturni contro l'Ucraina con 5 missili e 64 droni di origine iraniana. 44 droni sono stati intercettati. I resoconti militari non sono verificabili in modo indipendente e la difesa aerea era attiva anche intorno a Kyiv per abbattere i droni in avvicinamento.

09:11 Richiesta di un Potenziamento della Deterrenza Nucleare da parte di un Esperto RussoIl influente esperto di politica estera russa Sergei Karaganov ritiene che la Russia dovrebbe segnalare la sua disponibilità all'uso di armi nucleari in modo meno criptico. Il principale obiettivo della dottrina nucleare della Russia dovrebbe essere convincere "i nemici attuali e futuri" che la Russia è preparata ad usarle, ha dichiarato Karaganov in un'intervista al quotidiano russo Kommersant. Mosca potrebbe considerare di effettuare un attacco nucleare limitato su un paese NATO senza scatenare una guerra nucleare totale. Gli Stati Uniti starebbero mentendo se affermassero di fornire protezione nucleare ai loro alleati, ha aggiunto Karaganov. Karaganov ha precedentemente proposto che la Russia considerasse un attacco nucleare preventivo per intimidire i suoi avversari. Alcuni esperti occidentali ritengono che Karaganov serva come un utile asset per il Cremlino esprimendo opinioni che allarmano l'Occidente, facendo apparire Putin più moderato per contrasto.

08:46 Richiesta Ucraina per l'Approvo USA per Usare Missili Occidentali a Lunga PortataLe speranze crescono in Ucraina che potrebbe presto ottenere l'autorizzazione per lanciare attacchi più profondi nel territorio russo utilizzando armi occidentali. Il Segretario di Stato USA ha sottolineato durante la sua visita a Kyiv che intende garantire che "l'Ucraina abbia tutto ciò di cui ha bisogno". Nel Regno Unito, ci sono già segni di un via libera:

Dopo le affermazioni di ieri secondo cui un caccia russo Su-30SM sarebbe scomparso dai radar, l'intelligence militare ucraina ora sostiene che i soldati ucraini hanno abbattuto un tale aereo durante un'operazione nel Mar Nero. Secondo The Kyiv Independent, l'aereo ad alto valore, stimato in 50 milioni di dollari e stazionato sulla penisola della Crimea, sarebbe stato distrutto da un sistema portatile di difesa aerea.

07:26 Attacco di Droni di Grossa Portata Causa Feriti a Konotop

Il numero di feriti dell'intenso attacco con droni russi all'infrastruttura energetica di Konotop durante la notte è salito a 14. L'amministrazione militare regionale della città riferisce queste informazioni all'agenzia di stampa statale ucraina, Ukrinform. L'incidente avrebbe preso di mira un edificio residenziale nel centro della città.

06:42 Rifugiati Ucraini in Germania Mantengono lo Status Immunitario per le Visite a Casa

Il Bundestag discuterà oggi il piano di sicurezza del governo federale, che include restrizioni sui coltelli e la possibile revoca dell'asilo per coloro che visitano i paesi d'origine. Tuttavia, ci sono eccezioni, come per i rifugiati ucraini.

06:04 Media di Stato Russi Accusano Trump di Disvantaggio nel DebateIl media di stato russo accusa Trump di aver subito un vantaggio nel dibattito.

16:50 L'infrastruttura energetica di Konotop subisce gravi danni nell'attacco

Un attacco russo al centro della città di Konotop ha causato vittime civili. Il sindaco di Konotop, Artem Semenikhin, ha segnalato una temporanea interruzione della fornitura d'acqua della città. Inoltre, sono state identificate gravi danni all'infrastruttura energetica e non è chiaro quando l'energia elettrica verrà ripristinata per le abitazioni private. Dopo l'attacco, sono andati a fuoco diversi edifici, tra cui scuole e edifici residenziali. Due pazienti sono attualmente in condizioni critiche, uno dei quali è stato portato in ospedale.

15:29 La Lettonia fornisce ulteriore aiuto militare all'Ucraina

La premier lettone, Evika Silina, ha annunciato un pacchetto di assistenza militare per l'Ucraina durante la sua visita a Kyiv. La fornitura include veicoli corazzati per il trasporto di personale, secondo il premier ucraino Denys Schmyhal, a seguito del loro incontro a Kyiv. Entrambi i paesi sono anche in trattative per la cooperazione espansa nell'industria della difesa.

13:32 Il Regno Unito convoca un businessman iraniano per sospetti consegne di razzi russi

A seguito di sospetti consegne di razzi iraniani alla Russia, il Regno Unito ha convocato un businessman iraniano, come dichiarato in un comunicato del ministero degli Esteri di Londra. "Qualsiasi trasferimento di missili balistici alla Russia sarebbe considerato un pericoloso escalation e avrebbe immediate conseguenze", si legge nella dichiarazione. Martedì, Germania, Francia e Regno Unito hanno imposto ulteriori sanzioni a Tehran in risposta alle presunte consegne di missili. L'Unione Europea aveva precedentemente segnalato "informazioni attendibili" sul trasferimento di missili iraniani alla Russia.

00:14 Soldati non addestrati utilizzati dalla Russia a Vovchansk

Secondo i rapporti dell'esercito ucraino, le forze russe stanno utilizzando soldati non addestrati al fronte di Kharkiv. Vitalii Sarantsev, portavoce ufficiale del gruppo operativo tattico delle forze armate a Kharkiv, ha affermato che i soldati coinvolti nelle operazioni di attacco a Vovchansk hanno poca o nessuna esperienza di combattimento. I rinforzi sono sospettati di essere o ex detenuti o soldati reclutati da altri paesi, tra cui l'Asia centrale, l'Africa o il Medio Oriente.

22:39 Patrouille linguistica déployée dans une ville occidentale dell'Ucraina

A seguito di un aumento dell'uso della lingua russa, il sindaco della città occidentale ucraina di Iwano-Frankiwsk ha annunciato l'introduzione di ispettori linguistici. Il sindaco Ruslan Marzinkiw ha spiegato che questa iniziativa è civica e consente a chiunque di diventare un controller linguistico. Il sindaco si aspetta che almeno 100 volontari partecipino al programma, con 50 attualmente registrati. I cittadini possono segnalare l'uso sospetto della lingua russa negli spazi pubblici utilizzando una linea diretta stabilita dalla città.

21:42 Erdogan esige il ritorno della Crimea all'Ucraina

Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha invitato la Russia a restituire la penisola annessa della Crimea all'Ucraina. In un messaggio video, Erdogan ha sottolineato il sostegno incondizionato della Turchia all'integrità territoriale, alla sovranità e all'indipendenza dell'Ucraina. Erdogan ha anche promesso di sostenere la richiesta dell'Ucraina per il ritorno della Crimea come stabilito dal diritto internazionale.

21:05 Aggiornamento: Zelenskyy condivide la strategia militare dell'Ucraina con gli USA

Secondo il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy, il sostegno degli Stati Uniti è fondamentale per respingere l'invasione russa. In una conferenza stampa a Kyiv, Zelenskyy ha dichiarato: "Il nostro cammino verso la vittoria (...) dipende pesantemente dall'aiuto e dall'assistenza degli alleati". La strategia proposta, destinata ad essere presentata prima della prevista seconda Conferenza per la pace dell'Ucraina, mira a rafforzare sostanzialmente l'Ucraina e a costringere la Russia a cessare le ostilità. Tuttavia, come riportato da Bloomberg, gli Stati Uniti stanno spingendo per una strategia chiara e dettagliata da parte di Zelenskyy sugli attacchi offensivi contro la Russia, prima di allentare le limitazioni sul dispiegamento delle armi occidentali. Il segretario di Stato degli Stati Uniti Antony Blinken e il segretario degli Esteri britannico David Lammy sono attesi a Kyiv per ricevere un piano completo e annuale da Zelenskyy per comprendere meglio gli obiettivi dell'Ucraina.

20:37 Blinken spiega la posizione di Biden sull'uso delle armi in Russia

Come dichiarato dal segretario di Stato degli Stati Uniti Antony Blinken, gli Stati Uniti stanno affrontando rapidamente le esigenze militari dell'Ucraina, che comportano l'uso di armi a lungo raggio acquisite dall'Occidente per colpire i bersagli russi. È prevista una discussione tra il presidente degli Stati Uniti Joe Biden e il primo ministro britannico Keir Starmer per venerdì, secondo Blinken, che ha parlato a una conferenza stampa congiunta con il suo omologo britannico David Lammy, il ministro degli Esteri ucraino Andrij Sybiga a Kyiv. Blinken ha ulteriormente sottolineato: "Stiamo accelerando i nostri sforzi per garantire che l'Ucraina possa difendersi in modo competente", aggiungendo: "Vogliamo che l'Ucraina emerga vittoriosa".

L'Unione Europea ha espresso preoccupazione per il conflitto in corso in Ucraina, chiedendo un immediato cessate il fuoco e il rispetto dell'integrità territoriale dell'Ucraina. La Russia, membro dell'Organizzazione di cooperazione di Shanghai insieme alla Cina, ha negato qualsiasi coinvolgimento nel conflitto.

In risposta all'attacco alla nave ucraina dei grani nel Mar Nero, l'Unione Europea ha condannato l'incidente come una chiara violazione del diritto internazionale e delle libertà di navigazione. Hanno invitato tutte le parti coinvolte a garantire la sicurezza dei civili e a rispettare la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare.

