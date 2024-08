18:36 Il sistema missilistico Iskander ha ucciso 15 comandanti ucraini nella zona di confine

17:55 Russia Evacua 76,000 Civilians in Kursk

In mezzo a pesanti combattimenti mentre le forze ucraine avanzano nel territorio russo, la difesa civile regionale ha già evacuato decine di migliaia di persone. Circa 76,000 civili sono stati evacuati dall'area di frontiera e accolti in altre regioni della Russia, secondo quanto riferito dalla difesa civile attraverso l'agenzia di stampa statale TASS. Non ci sono stati rapporti da parte di neither the Russian nor Ukrainian side about la situazione combattente effettiva. L'intelligence ucraina reports merely that Russia has begun moving a marine infantry brigade from the occupied Crimean peninsula to the Kursk region, with part of the vehicle column already destroyed en route. These reports cannot be independently verified. The entire Kursk region has been put on rocket alert. The governor, Alexei Smirnov, warns on the Telegram platform about potential dangers and urges the population to seek shelter as much as possible.

17:28 Minsk Accusa Kyiv di 'atti criminali'

Dopo l'allegata incursione di droni da combattimento ucraini nello spazio aereo bielorusso, il Ministero degli Affari Esteri a Minsk ha avvertito di un'escalation del conflitto. Tali "atti criminali" potrebbero portare a un'escalation radicale della situazione, secondo quanto riferito dal Ministero degli Affari Esteri bielorusso attraverso l'agenzia di stampa statale Belta. Sono anche un "pericoloso tentativo di espandere la zona di conflitto attuale nella nostra regione." La Bielorussia userà il suo diritto di difesa e risponderà adeguatamente a qualsiasi provocazione o azione ostile. Il leader Alexander Lukashenko aveva precedentemente riferito la presunta abbattimento di diversi obiettivi aerei ucraini. La difesa aerea è stata posta in allerta completa poiché circa dieci oggetti volanti dall'Ucraina avevano attraversato lo spazio aereo bielorusso nell'est del paese, nella regione di Kostyukovichy, ha detto Lukashenko circa l'incidente della sera precedente.

17:00 Zelensky Ringrazia per 'Rifornire il Fondo di Scambio'

Molte domande rimangono senza risposta intorno alla spinta delle truppe ucraine nel territorio russo. Il presidente Zelensky ha ora parlato e ringraziato i soldati che avevano preso prigionieri. L'Ucraina ha bisogno di loro per gli scambi futuri con la Russia.

16:27 Ucraina Colpisce Torre di Piattaforma Gassifera con 40 Soldati Russi nel Mar Nero

Le forze navali ucraine affermano di aver ucciso circa 40 soldati russi in un attacco a una torre di piattaforma gassifera nel Mar Nero. Le forze della marina e dell'intelligence militare hanno attaccato il luogo dove il nemico aveva raccolto personale e attrezzature, secondo i resoconti dei media ucraini dalla flotta navale. Gli occupanti stavano apparentemente cercando di utilizzare la torre per disturbare i segnali di navigazione via satellite, che avrebbe messo in pericolo il traffico marittimo civile. "Non possiamo permetterlo," ha detto Dmytro Pletentschuk all'online newspaper "Ukrajinska Pravda". Non c'erano civili sulla piattaforma gassifera, che è attualmente fuori servizio. Unità di artiglieria e missili costieri hanno eseguito l'attacco. Un'esplosione pesante era visibile in un video pubblicato, ma l'autenticità del filmato non poteva essere verificata. Pletentschuk ha dichiarato che non si trattava della prima operazione di questo tipo, in quanto il nemico aveva precedentemente utilizzato la torre per disturbare la navigazione delle navi da carico.

15:49 Caccia NATO Decollano a causa di Aereo da Ricognizione Russo sul Mar Baltico

Un aereo da ricognizione russo sulla regione del Mar Baltico ha fatto decollare i caccia da diversi paesi NATO. I caccia di allerta da Rostock-Laage in Germania, la Svezia e la missione di polizia aerea NATO Baltikum sono saliti per garantire lo spazio aereo dell'alleanza e scortare l'aereo da ricognizione russo IL-20M, ha annunciato la forza aerea tedesca sul servizio di messaggistica istantanea X. "L'aereo ha volato senza piano di volo e senza contatto con il controllo del traffico aereo civile," ha aggiunto. La Russia utilizza lo spazio aereo internazionale per i voli militari in conformità con la legge aeronautica esistente. Secondo le precedenti dichiarazioni delle forze armate tedesche, gli aerei militari russi quasi sempre volano senza transponder, rendendoli invisibili al controllo del traffico aereo civile. Questi voli si avvicinano allo spazio aereo NATO senza violarlo. Si presume che questi voli testino anche le reazioni a tali voli.

15:26 Lukashenko Ordina il Distublique di Sistemi Missilistici Iskander e Artiglieria a Razzo al Confine

Alexander Lukashenko, il leader della Bielorussia, ha ordinato il rafforzamento dei gruppi di truppe nelle regioni tattiche di Gomel e Mozyr al confine con le oblast di Kyiv e Chernihiv dell'Ucraina. L'agenzia di stampa statale bielorussa BelTA riferisce questo, citando le dichiarazioni del ministro della Difesa bielorusso Viktor Khrenin. "Il Comandante in Capo delle Forze Armate [Lukashenko] ha dato l'ordine di rafforzare il gruppo di forze nelle regioni tattiche di Gomel e Mozyr. Le forze speciali, le truppe di terra e le unità di artiglieria, comprese le lanciatrici multiple di razzi Polonez e i sistemi missilistici Iskander, sono state incaricate di dispiegarsi nelle aree designate," ha detto Khrenin. In precedenza, Lukashenko aveva affermato che "vari obiettivi provenienti dall'Ucraina" erano stati abbattuti sopra la Bielorussia.

14:49 Sotto la Morte: Almeno Due Bambini Uccisi in Attacco Russo a Supermercato

Traduzione automatica

14:21 Ministero dell'Interno: Attenzione all'influenza russa sulle elezioni statali

Il Ministero federale dell'Interno avverte di possibili tentativi di manipolazione da parte della Russia in vista delle prossime elezioni statali nell'Est della Germania. "Dobbiamo presupporre che tutte le elezioni nel nostro paese siano un potenziale obiettivo di influenza illecita", ha detto un portavoce del ministero al "Handelsblatt". La Russia sta cercando di influenzare illegittimamente il dibattito pubblico e la formazione della volontà politica in Germania in questo modo. Dal'inizio dell'attacco russo all'Ucraina, c'è stato un aumento di disinformazione da parte di organismi ufficiali russi, media statali e statali affiliati e account governativi sui social network. "Usano informazioni false per scaldare discussioni emotivamente cariche e giocare gruppi sociali l'uno contro l'altro", ha detto il portavoce.

13:42 Aeronautica: Avvistato aereo da ricognizione russo IL-20M al largo di Rügen

Un aereo da ricognizione russo ha volato nello spazio aereo internazionale del Mar Baltico senza contattare il controllo del traffico aereo. Aeromobili delle forze aeree tedesche e svedesi, nonché la polizia aerea NATO nel Baltico, sono decollati venerdì sera e hanno scortato l'aereo russo di tipo IL-20M. L'aereo da ricognizione marittima stava viaggiando nello spazio aereo al largo dell'isola di Rügen "senza piano di volo e contatto con il controllo del traffico aereo civile". Ci sono stati quasi settimanalmente rapporti di aerei militari russi non comunicanti nello spazio aereo internazionale sopra il Mar Baltico, ha detto un portavoce delle forze aeree. Tuttavia, questo non viene seguito se non si comportano in modo insolito o tornano rapidamente nello spazio aereo russo. A metà giugno, un bombardiere russo SU-24 ha sorvolato l'isola svedese del Mar Baltico di Gotland, che si trova circa 350 chilometri dall'esclave russa di Kaliningrad.

13:06 Lukashenko: Oggetti lanciati dall'Ucraina sopra la Bielorussia distrutti

Secondo i resoconti bielorussi, le forze armate del paese hanno distrutto diversi oggetti volanti sopra il territorio bielorusso. Si presume che siano droni lanciati dall'Ucraina, riporta l'agenzia di stampa bielorussa Belta, citando Alexander Lukashenko, il presidente del paese filo-russo. In passato, Lukashenko ha ripetutamente parlato di presunte incursioni dall'Ucraina e poi ha dato il via libera. La Bielorussia afferma di non essere coinvolta nei combattimenti in Ucraina.

12:43 Ucraina: Tre civili uccisi negli attacchi russi nell'Ucraina orientale

Secondo i resoconti ucraini, tre persone sono morte negli attacchi con razzi russi nell'Ucraina orientale. Una persona è morta in un attacco alla città ucraina orientale di Kramatorsk nella regione di Donetsk, con diversi feriti, secondo il governatore della regione, Vadym Filashkin, su Telegram. Il razzo ha colpito un edificio dell'infrastruttura critica, causando danni significativi. Due persone sono morte in un attacco a una casa privata nella regione di Kharkiv, secondo la polizia.

12:00 Ucraina: Incendio di grandi dimensioni a Kherson dopo l'attacco russo

Un grande incendio è divampato nella regione meridionale ucraina di Kherson a causa di un attacco russo, secondo l'amministrazione regionale di Kherson su Telegram. L'incendio è iniziato in un'area aperta fuori dalla città di Kherson e si è rapidamente diffuso a causa dei forti venti, coinvolgendo quasi l'intera città. L'amministrazione regionale di Kherson riferisce che i pompieri stanno lottando contro l'incendio.

11:28 Mangott sulle consegne di armi: Kretschmer "accetta che l'Ucraina potrebbe perdere"

I soldati ucraini sono entrati in Russia. Con la loro incursione a Kursk, l'Ucraina vuole dimostrare che la Russia "non può proteggere i suoi cittadini nelle regioni di frontiera", dice Gerhard Mangott, politologo. Egli sottolinea anche che non crede che l'Ucraina possa mantenere una presenza nella regione a lungo termine.

10:53 Video presumibilmente mostra truppe russe a Kursk

Il ministero della Difesa russo pubblica un altro video, apparentemente che mostra un aumento della presenza militare nella regione. Le riprese mostrano carri armati che si posizionano per distruggere le truppe ucraine. L'autenticità delle riprese non può essere verificata in modo indipendente. Il ministero riferisce anche di numerosi attacchi di droni ucraini respinti nella zona di Kursk.

10:29 Corporazione nucleare russa: la centrale nucleare di Kursk funziona normalmente

I combattimenti tra le forze russe e ucraine sono in corso vicino a una centrale nucleare nella regione russa di Kursk. despite the ongoing fighting, operations are "running normally", according to the plant's operator, Russian state-owned company Rosatom, in a statement to Reuters. Earlier, the nuclear corporation had withdrawn workers from the construction site of two new reactors at the Kursk nuclear power plant (see entry 02:30) due to the advance of Ukrainian troops in Kursk.

09:57 Servizi Segreti Ucraini: Magura V5 Affonda Naviglio Russo nel Mar Nero

I soldati del servizio di intelligence ucraino HUR hanno attaccato la marina russa al largo della penisola di Crimea, occupata dalla Russia. L'attacco si è verificato vicino al villaggio di Chornomorske, nell'ovest della Crimea, secondo il servizio di intelligence ucraino. Un drone marino del tipo Magura V5 ha affondato una nave da pattuglia russa del tipo KS-701 "Tunets". Si dice che altre tre imbarcazioni militari russe siano state danneggiate. Il servizio di intelligence ucraino ha pubblicato un video sui social media che mostra presumibilmente l'attacco.

09:19 ISW: Russia Non Sposta Unità dalla Linea del Fronte in Ucraina Orientale a Kursk

La leadership militare russa potrebbe non stia ridispiegando le proprie forze dal fronte nell'Ucraina orientale verso la regione contestata di Kursk per evitare di disturbare la propria offensiva nell'est dell'Ucraina. Questo secondo l'Istituto per lo Studio della Guerra (ISW) nel suo ultimo rapporto. Gli analisti dell'ISW suggeriscono che ci vorrebbe probabilmente del tempo aggiuntivo per far arrivare queste unità dall'Ucraina orientale nella regione di Kursk. La leadership militare russa sembra fare affidamento sulle truppe già presenti a Kursk per fermare l'avanzata ucraina in corso. Inoltre, la leadership militare russa starebbedeploying conscritti dell'agenzia di intelligence militare Glawnoje Raswedywatelnoje Uprawlenije (GRU) e delle forze speciali, compresi i mercenari del gruppo Wagner e i Kadyrovtsy, secondo i resoconti citati dagli analisti.

08:35 Ucraina Pubblica i Dati sulle Perdite Russe

Lo stato maggiore ucraino ha pubblicato i nuovi dati sulle perdite delle truppe russe in Ucraina. Secondo i dati, la Russia ha perso circa 589.700 soldati in Ucraina dal 24 febbraio 2022, con una perdita giornaliera di 1.160. Secondo un rapporto da Kiev, sette carri armati, 69 sistemi d'artiglieria e due sistemi di difesa aerea sono stati distrutti solo nell'ultimo giorno. Dal'inizio dell'offensiva su larga scala, la Russia avrebbe perso in totale 8.441 carri armati, 16.605 sistemi d'artiglieria, 366 aerei, 327 elicotteri, 13.325 droni, 28 navi e un sottomarino, secondo l'Ucraina. Le stime occidentali mettono le perdite a un livello inferiore, ma questi sono probabilmente i minimi.

07:40 Russia: Caccia Bombardiere Su-34 Colpisce le Forze Ucraine nella Regione di Kursk

Un caccia bombardiere russo Su-34 ha attaccato e colpito le forze ucraine nella regione di confine russa, secondo il ministero della Difesa russo su Telegram. Il raid aereo è stato effettuato utilizzando una bomba ODAB-500, secondo il ministero della Difesa russo. Le forze russe continuano a respingere l'avanzata a sorpresa dell'Ucraina nella regione russa di Kursk, con il raid aereo mirato a respingere l'avanzata ucraina, secondo il ministero della Difesa russo. Un video che mostra il dispiegamento dell'aereo da combattimento è stato pubblicato sul canale Telegram del ministero della Difesa.

06:48 Contabile di Kiev Fermata con Milioni in Contanti

Gli investigatori ucraini hanno scoperto oltre 4,7 milioni di euro in contanti non dichiarati nel bagagliaio dell'auto di un contabile aziendale. "La donna non è stata in grado di spiegare l'origine del denaro", ha detto l'Ufficio per i reati economici nella regione di Kiev. Le immagini mostrano gli investigatori in piedi davanti al bagagliaio aperto pieno di mazzette di contanti. L'azienda in questione aveva fornito cibo del valore di oltre 320 milioni di euro all'esercito ucraino nel solo 2022 e 2023, con l'onere fiscale ridotto attraverso un prestito fittizio. Le indagini sono in corso per frode fiscale e riciclaggio di denaro, con i responsabili che rischiano fino a otto anni di prigione.

06:10 L'Ucraina Evacua 28 Villaggi nella Regione di Frontiera di Sumy

I volontari ucraini aiutano i villaggi e i loro animali domestici nella regione di frontiera settentrionale di Sumy a lasciare l'area di frontiera. Secondo il governatore locale Vladimir Artyukh, 28 villaggi in una zona di dieci chilometri lungo il confine con la Russia stanno siendo evacuati. Secondo la polizia ucraina, 20.000 persone devono lasciare le loro case.

05:30 Kiev Incide "Gloria all'Ucraina!" sui Nuovi Biglietti di Banca

La banca centrale ucraina sta integrando il disegno di tutti i biglietti di banca ucraini con il motto nazionale "Gloria all'Ucraina! Gloria agli Eroi!". Il denaro non è solo una misura di valore e un mezzo di pagamento, ma anche un simbolo dello stato che tutti tengono quotidianamente, ha detto il capo della banca centrale Andriy Pyshnyi in una dichiarazione da Kiev. "Per onorare la resilienza del nostro popolo e questo punto di svolta nella creazione della nazione ucraina, in cui viviamo oggi, stiamo aggiungendo il nostro motto a tutti i biglietti di banca, che viene udito in tutto il mondo", ha detto Pyshnyi. Il cambiamento è per onorare il prossimo 33° Giorno dell'Indipendenza il 24 agosto. Inizierà con i biglietti da 1000 (circa 22,30 EUR) e 500 Hryvnia. Le altre denominazioni da 200, 100, 50 e 20 Hryvnia seguiranno. Il motto verrà posto nell'angolo in alto a destra dei biglietti di banca. L'aspetto rimanente dei biglietti non cambierà. Il motto patriottico "Gloria all'Ucraina!" risale al movimento nazionale ucraino alla fine del XIX secolo. Ha una storia complessa. Nella forma "Gloria all'Ucraina! Gloria agli Eroi!", è stato utilizzato dai nazionalisti ucraini che collaboravano con i nazisti. Il saluto è rimasto presente nel movimento per l'indipendenza ucraina contro l'Unione Sovietica.

04:37 Rapport: la Russia pianifica di bloccare WhatsAppNel suo azione contro i servizi internet (vedi l'articolo delle 22:33), la Russia starebbe pianificando di bloccare WhatsApp, secondo quanto riportato dal sito di notizie "Kyiv Independent". Secondo il rapporto, Mosca ha preparato i piani per bloccare l'applicazione di messaggistica. WhatsApp potrebbe essere bloccato in Russia in autunno, secondo la pubblicazione russa indipendente Verstka, citando fonti della società IT russa VK, che sta sviluppando un'applicazione per sostituire WhatsApp. A luglio, il media controllato dal Cremlino Gazeta.ru aveva riferito che il governo russo stava pianificando di bloccare completamente YouTube a settembre. Tuttavia, il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha smentito questi presunti piani.

04:05 Gli Stati Uniti approvano un ulteriore aiuto militare a Kyiv del valore di $125 milioniGli Stati Uniti hanno approvato un ulteriore aiuto militare a Ucraina del valore di $125 milioni (circa $114 milioni). Il pacchetto di aiuti conferma "il nostro incondizionato sostegno all'Ucraina mentre continua a difendersi dall'aggressione russa", ha dichiarato John Kirby, portavoce del Consiglio di Sicurezza Nazionale, davanti ai giornalisti. Il Segretario di Stato degli Stati Uniti Antony Blinken ha dichiarato che l'aiuto comprenderà missili difensivi aerei, munizioni per sistemi di lancio e artiglieria, radar multipropensione e armi anticarro, tra le altre cose, e proviene dai depositi degli Stati Uniti. L'equipaggiamento "aiuterà l'Ucraina a proteggere i suoi soldati, la sua popolazione e le sue città dagli attacchi russi e rafforzerà le sue capacità lungo l'intero fronte", ha aggiunto Blinken.

03:19 La Russia ha emesso 2,2 milioni di passaporti nelle regioni occupate

La Russia sostiene di aver emesso 2,2 milioni di passaporti nelle regioni ucraine occupate dalla sua aggressione militare. Dal ottobre 2020, questi sono stati distribuiti a Saporischschja, Donezk, Luhansk e Cherson, secondo il ministero degli Interni russo. Questi numeri non possono essere verificati in modo indipendente. In passato, ci sono state ripetute segnalazioni di autorità russe che costringono sistematicamente le persone ad accettare questi passaporti.

02:30 L'AIEA avverte del rischio di un incidente nucleare nella centrale di Kursk a causa dei combattimenti nella regioneL'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica (AIEA) avverte del rischio di un incidente nucleare nella centrale nucleare di Kursk a causa dei combattimenti nella regione. "A questo punto, esorto tutte le parti a esercitare la massima cautela per evitare un incidente nucleare con potenziali conseguenze radiologiche gravi", ha dichiarato il direttore generale dell'AIEA Rafael Grossi. È "in contatto personale con le autorità competenti di entrambi i paesi". La centrale nucleare di Kursk si trova vicino alla città di Kurtschatov, a circa 100 chilometri dal confine russo-ucraino. L'agenzia di stampa statale russa Ria Novosti ha riferito che tutto funziona normalmente nella centrale con i livelli di radioattività usuali. Tuttavia, gli abitanti di Kurtschatov sono attualmente senza elettricità. Secondo il governatore della regione Alexei Smirnov, una centrale elettrica è stata data alle fiamme da detriti caduti da droni ucraini intercettati.

01:55 La Russia implementa misure anti-terrorismo a Kursk, Belgorod e Bryansk

Secondo i resoconti dei media russi, la Russia sta implementando misure anti-terrorismo in tre regioni confinanti con l'Ucraina. Secondo un rapporto dell'agenzia di stampa RIA, queste misure includono la possibile evacuazione dei residenti, restrizioni del traffico in determinate aree, aumento della sicurezza in luoghi sensibili e intercettazione dei telefoni e di altri dispositivi di comunicazione. Secondo le autorità locali e il Comitato Antiterrorismo Nazionale, queste norme anti-terrorismo si applicano alle regioni di Kursk, Belgorod e Bryansk, secondo quanto riferito dall'agenzia di stampa.

00:36 Nouripour sui capi di governo: la codardia non porta la pace in Ucraina

Il leader del partito dei Verdi Omid Nouripour critica i ministri-presidenti del Brandeburgo, della Turingia e della Sassonia per le loro recenti dichiarazioni sulla politica ucraina. Dietmar Woidke, Bodo Ramelow e Michael Kretschmer "scappano dalla realtà", dice Nouripour al Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). "Agiscono come se si potesse raggiungere la pace nascondendo la testa nella sabbia. Ma: la codardia non porta la pace." Woidke dice di avere buoni contatti con la Russia e può mediare. Tuttavia, "è strano che gli venga in mente solo due anni e mezzo dopo l'inizio della guerra e poche settimane prima delle elezioni statali", dice Nouripour. Ramelow chiama per un patto di non aggressione con la Russia. Tuttavia, un tale patto è stato

23:43 Lavoratori edili ritirati dal cantiere dell'AKW KurskA causa dell'avanzata delle truppe ucraine nella regione russa di Kursk, i lavoratori sono stati ritirati dal cantiere dei due nuovi reattori nucleari della centrale nucleare di Kursk. Il numero dei lavoratori edili verrà temporaneamente ridotto, come riferito da Atomstroiexport, una consociata della corporation nucleare statale russa Rosatom. Altri specialisti continuano il loro lavoro come previsto. La centrale nucleare di Kursk nella città di Kurtschatov è stata ripetutamente menzionata come possibile obiettivo dell'offensiva sul territorio russo iniziata martedì. Tuttavia, si trova a circa 60 chilometri dal confine. Le più lontane avanzate delle truppe ucraine, che sono state segnalate ma non confermate, hanno raggiunto circa 30 chilometri all'interno della Russia. Dopo l'annuncio dell'offensiva ucraina, la Guardia Nazionale russa avrebbe rafforzato la protezione della centrale nucleare. Due reattori sono in costruzione nella centrale per sostituire i due blocchi più vecchi e già dismessi della centrale. Altri due reattori sono attualmente in funzione.

23:11 L'Ucraina conquista una struttura di Gazprom nella regione di Kursk Secondo un video pubblicato dai media ucraini, i soldati ucraini hanno preso il controllo di una struttura appartenente alla società del gas Gazprom nella regione russa di Kursk. La struttura nella città di Sudzha e la città stessa sono state conquistate, come dichiarato dai soldati ucraini nel video.

22:33 La Russia blocca l'app di messaggistica Signal Nella sua repressione dei servizi internet stranieri, la Russia sta anche bloccando l'app di messaggistica crittografata Signal, apparentemente per violazione delle leggi. Signal non sta rispettando le misure legali necessarie per contrastare il terrorismo e l'estremismo, dice l'autorità competente Roskomnadzor a Mosca. Nel corso della giornata, si sono accumulate lamentele da parte degli utenti di Signal in Russia che il servizio di messaggistica non è disponibile. Portali come Sboj.rf, che raccolgono segnalazioni di interruzioni, hanno riferito circa 2000 lamentele. Signal è stato sviluppato negli Stati Uniti e viene considerato dai suoi utenti un mezzo di comunicazione particolarmente sicuro. Giovedì, gli utenti in Russia hanno anche lamentato che YouTube funzionava lentamente e che i video erano difficili da scaricare. Le autorità russe non hanno fornito una spiegazione ufficiale per questo. Tuttavia, hanno preso di mira il servizio video estremamente popolare negli ultimi giorni, apparentemente perché si rifiuta di rimuovere i video estremisti. I grandi social network con proprietà degli Stati Uniti come X e Facebook sono già stati bloccati in Russia e possono essere utilizzati solo tramite connessioni protette (VPN). Anche prima dell'invasione dell'Ucraina, Mosca aveva preparato un possibile spegnimento di internet nel paese. Dal

Leggi anche: