Durante il conflitto in corso in Ucraina, circolano voci sull'impiego di armi non convenzionali, come droni lanciafiamme. Si parla di un dispositivo che avrebbe bruciato posizioni militari russe e una vasta striscia di foresta.

18:09 Il Primo Ministro olandese annuncia un pacchetto di aiuti per l'Ucraina del valore di 200 milioni di euroIl neo-eletto Primo Ministro olandese, Dick Schoof, ha annunciato un consistente pacchetto di aiuti finanziari per l'Ucraina. Durante una visita a sorpresa nella città ucraina meridionale di Zaporizhzhia, Schoof ha incontrato il Presidente Volodymyr Zelenskyy. L'aiuto finanziario, del valore di oltre 200 milioni di euro, rappresenta la prima visita di Schoof in Ucraina dal suo insediamento a luglio, dopo le dimissioni di Mark Rutte, che dovrebbe assumere la carica di Segretario Generale della NATO a ottobre. "Senza esagerare, i Paesi Bassi hanno aiutato l'Ucraina a salvare molte vite. Il nostro legame è più forte che mai. Siamo determinati a perseguire una pace giusta e duratura", ha dichiarato Zelenskyy.

17:47 Il controllo federale sulla raffineria PCK di Schwedt viene prolungatoLa raffineria di petrolio PCK di Schwedt rimarrà sotto il controllo federale per il momento. Secondo i media tedeschi, l'amministrazione tedesca intende prorogare l'amministrazione della maggioranza delle quote della conglomerata russa Rosneft nella raffineria PCK. Questa misura sarebbe altrimenti scaduta il 10 settembre. Le quote sono state sotto il controllo federale dal settembre 2022. Questa decisione è stata presa come risposta all'invasione dell'Ucraina da parte della Russia. La PCK ha iniziato a utilizzare fornitori alternativi all'inizio del 2023. Oltre a Schwedt, altre due installazioni sono interessate. La Rosneft detiene una quota del 54% nella raffineria PCK nella Brandeburgo nordorientale.

17:22 L'esercito russo registra i maggiori guadagni territoriali in Ucraina dal ottobre 2022 - 15 chilometri quadrati al giornoL'esercito russo ha segnalato significativi progressi territoriali ad agosto, i più consistenti dal ottobre 2022. Secondo le stime dell'Istituto di Studio della Guerra (ISW) con sede negli Stati Uniti, l'esercito russo ha preso il controllo di 477 chilometri quadrati lo scorso mese, ovvero più di 15 chilometri quadrati al giorno. La maggior parte di questi progressi territoriali si è verificata nella regione orientale ucraina di Donetsk. Al momento, l'esercito russo si trova a soli 70 chilometri dalla città strategicamente importante di Pokrovsk.

16:56 Il Presidente russo Putin si reca in Mongolia - Prima visita a un paese membro dell'ICC dopo l'emissione del mandato di arrestoIl Presidente russo Vladimir Putin si è recato in Mongolia. È previsto che incontri il Presidente mongolo Ukhnaagiin Khürelsükh martedì e che partecipi a una cerimonia mercoledì per commemorare la vittoria delle forze sovietiche e mongole sull'esercito giapponese nel 1939. Durante quel conflitto, furono perdute migliaia di vite. La visita segna il primo viaggio di Putin in un paese membro dell'ICC dal momento in cui il tribunale ha emesso un mandato di arresto contro di lui quasi 18 mesi fa per le presunte atrocità in Ucraina. L'Ucraina ha invitato la Mongolia a trattenere Putin e consegnarlo all'Aia. Lo scorso fine settimana, un portavoce del Cremlino ha confermato che Putin non si aspetta di essere arrestato in Mongolia.

16:40 Indagini per corruzione contro diversi militari russiIn Russia, un altro alto ufficiale militare è finito nel mirino delle indagini per corruzione. Secondo un comunicato del canale Telegram del Comitato Investigativo, il generale Valery Mumindzhanov è accusato di aver accettato "una tangente di dimensioni eccezionali". Questo reato può comportare una pena detentiva massima di 15 anni in Russia. Mumindzhanov attualmente serve come vicecomandante del distretto militare di Leningrado per la logistica e ha precedentemente ricoperto un ruolo nel ministero della difesa. Le indagini suggeriscono che Mumindzhanov abbia accettato una tangente superiore a 20 milioni di rubli (circa 202.000 euro) in relazione all'esecuzione di contratti di fornitura di uniformi. Dal aprile, almeno dieci militari, tra cui generali e funzionari di alto livello del ministero della difesa di Mosca, sono stati presi di mira dalle agenzie di legge russe per presunte corruzione o frode. Alcuni analisti ipotizzano che sia in corso una campagna di epurazione.

16:25 Zelensky conferma che l'operazione di Kursk sta procedendo come pianificatoIl Presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato che l'operazione nella regione russa di Kursk sta procedendo come pianificato. Lo ha dichiarato durante una visita a Zaporizhzhia, secondo quanto riferito dall'agenzia di stampa statale ucraina Ukrinform. "L'operazione di Kursk sta raggiungendo i suoi obiettivi e sta procedendo come pianificato", ha dichiarato Zelensky. "Riguardo alle sfide nelle direzioni di Pokrovsk e Torez, pensiamo che l'operazione di Kursk potrebbe anche avere un impatto lì", ha detto Zelensky. La lotta nella regione di Kursk potrebbe portare a attacchi meno intensi su Pokrovsk e Torez, anche se al momento la situazione è difficile. Ha aggiunto che le brigate russe più pronte al combattimento sono state schierate in queste zone frontali.

15:52 Gli incendi delle steppe minacciano i villaggi nell'occupata Luhansk - Nessun pompiere per contenere l'incendio?Gli abitanti della regione occupata di Luhansk si trovano ad affrontare non solo il conflitto armato, ma anche il pericolo ambientale. I report sui social media suggeriscono che la regione è minacciata dagli incendi delle steppe, senza pompieri per spegnerli.

15:16 Romania Approva Legge per Consegna di Sistema Patriot all'UcrainaIl governo rumeno ha dato il via libera a una legge che consente il trasferimento di un sistema di difesa aerea Patriot all'Ucraina. La legge passerà all'ultimo voto parlamentare, secondo Reuters. Bucarest aveva precedentemente concordato, lo scorso giugno, di donare uno dei suoi due sistemi Patriot operativi all'Ucraina, a condizione che gli alleati lo sostituissero con un sistema di difesa aerea simile.

14:53 Petizione per Abbassare il Limite di Età della Mobilitazione in UcrainaUna petizione chiede al presidente ucraino Volodymyr Zelensky di abbassare il limite di età per la mobilitazione a 50 anni. Più di 25.000 persone hanno già firmato la petizione, come riferito dal quotidiano ucraino "Kyiv Independent". In Ucraina, il limite di età attuale per la mobilitazione è 60 anni. Una petizione elettronica al presidente deve raccogliere almeno 25.000 firme in tre mesi per essere presa in considerazione, e ci sono ancora 34 giorni per la raccolta delle firme.

14:34 Attacchi Ucraini in Regione di Belgorod: Dodici Feriti, Inclusi Due BambiniUndici persone, tra cui due bambini, hanno riportato ferite negli attacchi ucraini alla regione russa di Belgorod e alla sua capitale. Il governatore Vyacheslav Gladkov ha rivelato questo attraverso un post su Telegram, menzionando anche la distruzione di un asilo. Ha condiviso immagini dell'edificio dell'asilo crollato e di altre strutture danneggiate nella regione. Reuters riferisce che le autorità locali hanno deciso di chiudere diverse scuole e asili nella regione per una settimana dopo gli attacchi. In alcune regioni dell'Ucraina e della Russia, il 2 settembre è il primo giorno di scuola dopo le vacanze estive.

14:10 Zelensky: Moschea a Kyiv Danneggiata da Missile RussoUna moschea e il centro culturale islamico adiacente sono stati gravemente danneggiati dall'attacco con missili russi a Kyiv durante la notte (vedi voci 05:39, 06:20 e 09:29). Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato su X che la Russia manca di rispetto per i valori spirituali e umani e non mostra riguardo per alcuna religione o credo. "Continua la sua campagna distruttiva contro il popolo ucraino, cercando di annientare tutte le nostre comunità e anche i luoghi di culto sacri", ha aggiunto Zelensky. Il mufti capo della comunità locale, Vadym Dashevski, ha informato Reuters che la moschea è stata colpita da un "attacco spregevole".

13:39 Ucraina Lancia Attacco con Droni su Area di MoscaL'Ucraina ha lanciato un attacco significativo con droni, colpendo obiettivi nella e around Mosca. Un'esplosione in una raffineria a meno di 16 chilometri dal Cremlino è stata catturata in video. Due altre centrali elettriche hanno ricevuto trattamento simile. Le fonti russe affermano che più di 150 droni ucraini sono stati respinti.

12:58 Polonia Vuole Abbattere Droni e Aerei RussiIl ministro degli Esteri polacco Radoslaw Sikorski sostiene che la Polonia dovrebbe abbattere i droni e gli aerei russi che si dirigono verso lo spazio aereo polacco prima che entrino. Il politico liberal-conservatore ha espresso questo punto di vista al Financial Times (FT), sostenendo che tale azione sarebbe un atto giustificato di autodifesa. Sikorski non è d'accordo con la posizione della NATO secondo cui il rischio di escalation del conflitto attraverso il conflitto diretto con le forze russe è troppo elevato. La NATO ha finora respinto l'idea di abbattere i droni e i proiettili russi sopra l'Ucraina, nonché la richiesta di Kiev per una zona di esclusione aerea.

12:12 Munz: Reazioni Russi ai Triomfi di AfD e BSV alle ElezioniI successi di AfD e BSV nelle recenti elezioni statali sono anche un tema di discussione in Russia. Il corrispondente di NTV Rainer Munz condivide le reazioni russe ai successi di AfD e BSV e discute su come Mosca gestisce ciò che potrebbe essere il più grande attacco con droni sulla capitale russa mai visto.

11:40 Putin Loda il Tasso di Conquista delle Truppe RusseIl presidente russo Vladimir Putin ha elogiato il ritmo delle conquiste delle sue truppe nel conquistare nuovi territori nel vicino Ucraina. Ha dichiarato che l'offensiva ucraina nella regione di Kursk non è riuscita a fermare l'avanzata delle truppe russe nel Donbass. "Non stiamo parlando di avanzamenti di 200 o 300 metri", ha detto Putin ai media russi. "Stiamo parlando di diversi chilometri quadrati. Il ritmo di questa offensiva nel Donbass è qualcosa che non vediamo da tempo". Putin ha fatto questa dichiarazione durante una fermata a Tuva, una repubblica siberiana, in viaggio verso la Mongolia per partecipare a una lezione in una nuova materia chiamata "Conversazioni sull'Importante", introdotta post-bellica. La lezione intende familiarizzare i bambini con l'agenda politica del Cremlino. Putin assume spesso il ruolo di insegnante nelle lezioni pubbliche il primo giorno di scuola.

11:07 Ucraina Abbatte 22 Missili e 20 Droni nell'Attacco RussoLa forza aerea ucraina riferisce di aver intercettato 22 dei 35 missili e distrutto 20 dei 23 droni durante un attacco russo. Nove missili balistici e 13 missili cruise sono stati intercettati su Kyiv, Kharkiv, Dnipro, Poltava, Mykolaiv e Zaporizhzhia.

10:36 Video Mostra l'Attacco con Missile Russo su KharkivLa Russia ha bombardato Kharkiv con attacchi missilistici per giorni. Secondo i resoconti ucraini, almeno dieci missili sono stati lanciati contro la città domenica, colpendo un centro commerciale e ricreativo e causando feriti a diverse persone.

10:01 Aumento dei feriti nell'attacco russo a SumyIl numero di persone ferite in un attacco con missili russi alla città di Sumy nel nord-est dell'Ucraina è aumentato a 18, comprese sei minori, secondo l'ultimo aggiornamento del ministero dell'Interno ucraino. L'attacco ha colpito una struttura per la riabilitazione sociale e psicologica dei bambini e un orfanotrofio. La situazione di sicurezza nella regione di Sumy è peggiorata dal momento in cui la Russia ha iniziato un'invasione transfrontaliera nella regione confinante di Kursk il 6 agosto. Sumy, con una popolazione di oltre 250.000 abitanti, si trova a circa 350 chilometri a est di Kyiv.

09:29 Ucraina: due feriti nell'attacco aereo russo a KyivLa Russia ha colpito nuovamente la capitale ucraina Kyiv con missili (vedi voci 05:39 e 06:20). Almeno due persone sono rimaste ferite a causa di detriti caduti da missili intercettati, secondo quanto riferito dalle autorità locali. Sono stati appiccati incendi e danneggiati edifici e infrastrutture. Un'allerta aerea è stata in vigore a livello nazionale per quasi due ore fino alla prima mattina.

08:57 La maggioranza dei russi sostiene il conflitto in UcrainaLa popolazione russa continua a sostenere il conflitto in Ucraina, nonostante l'invasione dell'Ucraina nella regione russa di Kursk. Secondo l'ultimo rapporto dell'Istituto per gli Studi di Guerra (ISW), che si basa sui sondaggi condotti dal centro di ricerca russo indipendente Levada Center, il sostegno all'operazione militare russa in Ucraina è addirittura aumentato ad agosto, con circa il 78% dei rispondenti che appoggiano il conflitto, in aumento rispetto al 75% di luglio e al 77% di giugno. La popolazione russa non sembra stanca della guerra, offrendo al Cremlino la flessibilità per prolungare una guerra di logoramento contro l'Ucraina, suggeriscono gli analisti dell'ISW.

08:11 L'Ucraina pubblica i dati sulle perdite delle truppe russeLo stato maggiore ucraino ha pubblicato i dati aggiornati sulle perdite delle truppe russe in Ucraina. Secondo i dati, la Russia avrebbe perso circa 617.600 soldati in Ucraina dal 24 febbraio 2022, con una perdita giornaliera di 1.300. Un rapporto da Kyiv sostiene anche che nove carri armati, dieci sistemi d'artiglieria, un sistema d'artiglieria a lungo raggio, e 30 droni sono stati distrutti. Dal'inizio dell'invasione su larga scala, la Russia avrebbe perso in totale 8.601 carri armati, 17.646 sistemi d'artiglieria, 368 aerei, 328 elicotteri, droni, 28 navi e un sottomarino. Le stime occidentali suggeriscono un numero inferiore di perdite, ma questi dati rappresentano probabilmente un minimo.

07:29 Saporizhzhia bombardata 171 volte in 24 oreLe forze russe hanno attaccato la regione ucraina di Saporizhzhia 171 volte nelle ultime 24 ore, secondo un post su Telegram del governatore militare di Saporizhzhia, Ivan Fedorov. Quattro attacchi aerei russi sono stati eseguiti sui villaggi di Lobkove, Piatyatki e Novoadriivka utilizzando 95 droni.

07:03 I soccorritori estraggono vivo un uomo dalle macerie di KyivI soccorritori sono riusciti a estrarre vivo un uomo dalle macerie di un evento crollato a Kharkiv, in Ucraina, a seguito di un attacco aereo russo, secondo quanto riferito da Reuters. Il superstite ha affermato di sentirsi bene poco dopo essere stato salvato. Gli attacchi con missili russi a Kharkiv hanno ferito oltre 40 persone, tra cui cinque bambini, secondo le autorità. Diversi missili hanno colpito un centro commerciale e un evento domenica pomeriggio.

06:20 Incendi e esplosioni: attacco aereo russo esteso su KyivLa Russia ha lanciato una serie di droni, oltre dieci missili da crociera e dozzine di missili balistici, prendendo di mira la capitale Kyiv e potenzialmente altre città, secondo quanto riferito dall'aeronautica ucraina. Le esplosioni a Kyiv hanno spinto molti residenti a cercare riparo nei rifugi antiaerei. Il sindaco Vitali Klitschko ha segnalato diversi incendi, mentre il capo dell'amministrazione militare di Kyiv, Serhiy Popko, ha fatto lo stesso su Telegram. Una persona sarebbe rimasta ferita nel distretto di Shevchenkivskyi a causa di detriti caduti. "Ci sarà una risposta a tutto. Il nemico lo sentirà", ha dichiarato il capo dell'ufficio presidenziale ucraino, Andriy Yermak, su Telegram.

05:39 Esplosioni: attacco missilistico russo su KyivLa capitale ucraina Kyiv è stata presa di mira da un attacco missilistico russo, secondo i resoconti militari ucraini. Le unità difensive sono attive nel respingere l'attacco, come comunicato tramite il servizio di messaggistica Telegram dai rappresentanti militari ucraini. I testimoni a Kyiv riferiscono di diverse esplosioni forti, indicando l'utilizzo dei sistemi di difesa aerea. Il numero esatto di missili lanciati e i possibili danni rimangono ignoti.

04:46 Putin: i preparativi per la costruzione del nuovo gasdotto per la Cina procedono secondo i pianiI preparativi per la costruzione di un nuovo gasdotto russo attraverso la Mongolia per la Cina procedono secondo i piani, secondo quanto riferito dal presidente Vladimir Putin. Nel gennaio 2022 è stato approvato lo studio di fattibilità e sono state condotte indagini tecniche necessarie, ha menzionato Putin in un'intervista al giornale mongolo "Onoodor" secondo un trascritto pubblicato sul sito del Cremlino. Il gasdotto previsto "Forza di Siberia 2" dovrebbe trasportare 50 miliardi di metri cubi di gas naturale all'anno dalla regione russa di Yamal alla Cina attraverso la Mongolia.

02:26 Sondaggio: Maggioranza dei Polacchi Favorevole all'Abbattimento dei Droni Russi di SorveglianzaSecondo un sondaggio condotto dal quotidiano polacco "Rzeczpospolita", circa il 58% dei cittadini polacchi sostiene che il loro esercito dovrebbe abbattere qualsiasi drone russo che violi il loro spazio aereo durante gli attacchi all'Ucraina. Il sondaggio ruota intorno a un oggetto aereo non identificato, probabilmente un drone suicida del tipo Shahed, che ha sorvolato la Polonia per mezz'ora il 26 agosto prima di scomparire. Il generale di brigata polacco Tomasz Drewniak ha dichiarato a Radio RMF24 che la Russia potrebbe testare le capacità di difesa aerea della Polonia inviando droni nel loro spazio aereo.

00:26 Russia: Una Vittima Mortale a Belgorod per il Tiro al Bersaglio dell'UcrainaIl governatore della regione russa di Belgorod, Vyacheslav Gladkov, riferisce una vittima mortale a Shagarovka, un villaggio vicino al confine, a causa del fuoco dell'artiglieria ucraina. Tre persone sono rimaste ferite durante gli attacchi al villaggio di Shebekino. Almeno un altro villaggio è stato attaccato dagli ucraini, secondo le informazioni disponibili.

23:08 Russia: 158 Attacchi di Droni dell'Ucraina SventatiLe autorità russe dichiarano di aver intercettato con successo intensi attacchi di droni dell'Ucraina che miravano alla capitale Mosca e a dodici altre regioni. Un totale di 158 oggetti aerei è stato documentato, secondo l'annuncio del ministero della difesa su Telegram. Dieci droni sono stati segnalati come aver attaccato obiettivi a Mosca, secondo i resoconti ufficiali.

22:24 Attacco di Tartarughe a Testuggine Mahogany-Tawny a Kharkiv: i Morti Ora sono 47Il servizio di emergenza statale ucraino riferisce che il numero di morti per l'enorme attacco aereo russo a Kharkiv è salito a 47, compresi sette bambini. various civilian structures, including a shopping center, were struck, as per images disseminated by news agencies.

21:52 Incidente di Elicottero Ucraino durante Volo di Addestramento - Piloti MortiDue piloti hanno perso la vita in un incidente di elicottero all'Università Nazionale dell'Aviazione dell'Esercito dell'Aria di Ivan Kozhedub a Kharkiv, in Ucraina. L'agenzia di stampa statale ucraina, Ukrinform, riferisce che l'elicottero, un Mi-2, era parte di un volo di addestramento. Le informazioni sono state trasmesse tramite la pagina Facebook dell'università, secondo Ukrinform. "L'università ha subito una perdita irreparabile - l'equipaggio di due persone è morto", recita il post sulla pagina Facebook dell'università. Gli esperti, gli investigatori e i funzionari del ministero della difesa stanno attualmente esaminando il luogo dell'incidente. Le cause dell'incidente rimangono sconosciute.

21:06 La Società di Energia Ucraina Avverte delle Interruzioni di EnergiaA causa degli intensificati attacchi russi alle infrastrutture energetiche dell'Ucraina, Ukrenergo, la società di energia ucraina, ha annunciato che ci saranno alcune interruzioni di energia lunedì. L'approvvigionamento di energia alle infrastrutture critiche non sarà interessato. Tuttavia, Ukrenergo avverte che potrebbero esserci cambiamenti nell'ampiezza delle restrizioni dell'energia.

Il Primo Ministro olandese, Dick Schoof, ha annunciato un importante pacchetto di aiuti finanziari del valore di 200 milioni di euro per l'Ucraina, come segno di sostegno dell'Unione Europea.

L'Unione Europea, con i suoi stati membri come i Paesi Bassi, è stato un importante sostenitore dell'Ucraina nel suo conflitto in corso con la Russia.

