18:10 Espansione incontrollata dell'incendio nella struttura di stoccaggio petrolifero russo

17:36 Russia Potenzialmente Costruisce un Secondo Ponte Accanto al Ponte di Crimea?

Immagini da satellite suggeriscono che la Russia potrebbe stare costruendo un secondo ponte accanto al ponte di Kerch, lungo 19 chilometri, che collega la Russia continentale alla Crimea. "Ukrajinska Prawda" riferisce di una costruzione in corso che sembra essere un nuovo ponte. ntv.de ha confermato questa affermazione confrontando immagini di giugno, luglio e agosto e trovando attività di costruzione in corso. Secondo "Ukrajinska Prawda", i russi stanno cercando di rafforzare la protezione di entrambi i nuovi lavori e il ponte di Kerch continuamente attaccato da potenziali attacchi.

16:58 Zelensky Identifica una Situazione Difficile sulla Linea del Fronte Orientale

Secondo il quotidiano britannico "The Guardian", il presidente Volodymyr Zelensky ha riconosciuto la situazione difficile sulla linea del fronte orientale dell'Ucraina, in particolare vicino al importante snodo logistico di Pokrovsk e vicino a Toretsk. Lo Stato Maggiore ucraino ha riferito su Facebook che ci sono state 14 scaramucce nella zona di Toretsk e 34 nella regione di Pokrovsk dall'inizio della giornata.

16:36 Mosca Consiglia ai Residenti di Kursk di Disattivare le App di Incontri e le Telecamere di Sorveglianza

Il ministero degli Interni russo suggerisce ai residenti di Kursk di disattivare le app di incontri e le telecamere di sorveglianza online situate in tre regioni vicine all'Ucraina. Il ministero ha dichiarato che numerosi indirizzi IP dal loro territorio stanno siendo presi di mira dall'opposizione e che stanno infiltrando a distanza le telecamere non protette che sorvegliano aree residenziali e strategiche. Inoltre, il ministero ha anche incoraggiato a evitare i servizi di appuntamenti online a causa della possibile raccolta di informazioni.

16:20 Russia Rapporta 17 Morti Civili nell'Attacco a Kursk

L'agenzia di stampa russa TASS ha riferito, citando i servizi di emergenza, che l'attacco ucraino a Kursk ha causato 17 morti e 235 feriti tra i civili la scorsa settimana.

15:54 Giornalista: Progresso Rapido delle Truppe Russe nel Fronte di Pokrovsk

La reporter di ntv Nadja Kriewald, basata nell'est dell'Ucraina, ha riferito che sono state lanciate 63 offensive dalle truppe russe sul fronte di Pokrovsk, il giorno prima. Ha parlato con i lavoratori della protezione civile che stavano pianificando l'evacuazione di un villaggio ucraino, ma l'operazione è stata annullata perché l'esercito russo aveva già conquistato la città.

15:33 Russia Offesa dalle Azioni dei Giornalisti Americani a Kursk

La Russia ha convocato un diplomatico statunitense di alto livello a causa delle "azioni provocatorie" dei giornalisti americani nella regione russa di Kursk. Il ministero degli Esteri russo ha dichiarato che si tratta di una protesta contro i giornalisti che sono entrati in una regione dove le forze ucraine avevano lanciato un'offensiva due settimane prima e che verranno processati.

15:10 Commissario Federale per l'Est della Germania: la Propaganda Russa ha Influenza sulle Opinioni

Il commissario federale per l'Est della Germania, Carsten Schneider del SPD, ha criticato alcuni tedeschi per le loro opinioni riguardo all'Ucraina. Ha espresso shock per come l'Ucraina e gli ucraini vengono occasionalmente descritti, sia nell'Est che nell'Ovest. Ha aggiunto che la propaganda russa era particolarmente forte nell'Est della Germania.

14:48 Avanzata Russa nell'Est dell'Ucraina a Causa di Scorte di Munizioni

Il "Financial Times" cita un comandante ucraino secondo cui l'avanzata russa nell'est dell'Ucraina è in parte dovuta al ridistribuzione delle risorse di Kiev verso il nord. Le loro truppe sono state costrette a razionare le munizioni per i cannoni - per la prima volta dal momento in cui il Congresso degli Stati Uniti ha interrotto l'aiuto all'Ucraina. Le munizioni erano state fornite alle truppe impegnate nell'invasione di Kursk.

14:26 L'Avanzata su Kursk Evidenzia lo Scontro di Potere a Mosca

L'esperto del Cremlino Rainer Munz ritiene che l'avanzata ucraina a Kursk potrebbe esporre o almeno mettere in evidenza uno scambio generazionale all'interno della struttura del potere di Mosca. Tuttavia, il potere del presidente russo non è minacciato.

14:01 Allerta a Ternopil: Concentrazione di Cloro nell'Aria

Dopo un attacco russo a un sito industriale a Ternopil, nell'Ucraina occidentale, le autorità locali hanno emesso un avviso per la concentrazione di cloro nell'aria. Oksana Chaichuk, a capo del centro regionale per il controllo e la prevenzione delle malattie, ha consigliato di limitare le attività all'aperto e di tenere le finestre chiuse, poiché la concentrazione di cloro era quattro o dieci volte superiore al normale. Durante l'attacco notturno, una pianta di carburante e lubrificanti conservata in una struttura non specificata è stata colpita, causando un incendio. Non sono state segnalate vittime o feriti.

13:39 Controllata dalle Truppe Russe: la Città di New York nel Donetsk

Secondo il ministero della Difesa russo, le truppe russe hanno catturato la città di New York nella regione di Donetsk, nell'est dell'Ucraina. Hanno dichiarato di aver conquistato "uno dei maggiori insediamenti vicino a Torez, un importante centro logistico di Nowgorodskoje", che è stato ribattezzato New York nel 2021, dopo che gli attivisti ucraini avevano promosso il cambiamento. Situata a circa sei chilometri a sud di Torez, che ha subito attacchi russi per settimane, la città è stata conquistata dalle forze russe.

Un soldato sovietico che ha cambiato alleanza con l'Ucraina è stato trovato a sabotare e ferire il suo superiore, come riferito dall'intelligence militare ucraina (SIR). Il quotidiano "Kyiv Independent", citando un reporter presente alla conferenza stampa, afferma che l'individuo, in codice "Silver", ha defezionato come parte di un'operazione congiunta tra la "Legione della Libertà della Russia" e l'iniziativa "Voglio Vivere" di SIR. Prima di andarsene, l'uomo avrebbe ferito il suo comandante con una granata nella città di Ocheretyne nella regione di Donetsk. Il soldato ha contattato la Legione all'inizio del 2024, dopo aver assistito a attività illecite da parte della sua unità e dei comandanti, secondo l'intelligence militare. In seguito, "Silver" ha condiviso segretamente informazioni con la Legione riguardanti la posizione delle truppe russe e i piani delle operazioni militari.

12:23 Il Parlamento Ucraino Vota per Bandire la Chiesa Affiliata alla Russia

11:51 Oltre 500 vigili del fuoco combattono un incendio in un deposito di oli a Rostov, in Russia

Più di 500 vigili del fuoco stanno lottando contro un grande incendio in un deposito di oli nel sud della Russia, nella regione di Rostov, già al terzo giorno. L'incendio è stato causato da un attacco di un drone ucraino, secondo quanto riferito dall'agenzia di stampa TASS. L'incendio ha coinvolto un'area di 10.000 metri quadrati, con diversi serbatoi di diesel in fiamme, ha dichiarato il capo di Proletarsk, Valery Gornitsky. Ha assicurato che non c'è rischio di esplosioni, pericolo per le persone e non sono necessarie evacuazioni. Sono coinvolti quattro aerei antincendio e 520 vigili del fuoco. L'uso di aerei antincendio è necessario perché i veicoli non possono avvicinarsi all'incendio a causa del calore eccessivo, ha aggiunto Gornitsky. Al momento, almeno 41 vigili del fuoco sono rimasti feriti, di cui 18 sono stati ricoverati in ospedale.

10:41 Ex diplomatico russo Bondarev: Putin "agisce come un imbroglione spaventato"

Il leader russo Vladimir Putin "agisce come un imbroglione spaventato", afferma Boris Bondarev, ex diplomatico russo, in un editoriale per ntv.de. L'immagine di Putin come invincibile contro qualsiasi avversario è stata compromessa dall'inizio della guerra aggressiva contro l'Ucraina. La rapida conquista in pochi giorni non si è verificata. Recentemente, Mosca è apparsa sorpresa e sopraffatta dall'attacco ucraino alla regione russa di Kursk. "Putin vacilla quando si trova di fronte a una minaccia reale e non sa come rispondere. Non agisce nemmeno come un topo in trappola pronto a difendersi con tutte le sue forze, ma come un imbroglione spaventato", dice Bondarev. L'ex diplomatico, che ha dissociato il regime di Putin a causa della guerra, critica anche aspramente i politici occidentali per la loro posizione sul limitare l'uso delle armi fornite all'Ucraina sul territorio russo. "Si deve affrontare Putin con una dimostrazione di forza." Rifiuta l'apprensione dell'Occidente per l'"escalation" come infondata. "L'escalation è già iniziata - l'avversario di Putin ha invaso il territorio russo! Ma non reagisce affatto", scrive Bondarev.

10:13 Ucraina: cinque civili uccisi e più di 20 feriti negli attacchi russi

Nelle ultime 24 ore, cinque civili sono stati uccisi e almeno 22 feriti, compreso un bambino, negli attacchi russi in Ucraina, secondo le autorità regionali, come riferito dal "Kyiv Independent".

09:37 Deposito di carburante in fiamme: immagini satellite mostrano l'entità dell'incendio

L'Ucraina ha attaccato un importante deposito di carburante a Proletarsk nel sud della Russia domenica mattina utilizzando droni. L'incendio era ancora incontrollato un giorno dopo, causando ferite a più di 40 vigili del fuoco, secondo le autorità regionali. Le immagini satellite mostrano anche l'ampiezza dell'incendio:

L'Ucraina ha preso di mira diversi impianti di raffinazione del petrolio e strutture russe con droni negli ultimi mesi per ostacolare l'approvvigionamento di carburante alle truppe nemiche e ridurre i guadagni dell'industria del petrolio della Russia.

09:16 Kyiv: oltre 1300 soldati russi "caduti" in un giorno

Le perdite russe sono elevate, secondo i dati ufficiali di Kyiv. In un giorno, 1330 soldati russi sono stati dichiarati uccisi o messi fuori combattimento. Dalla inizio della guerra a febbraio 2022, l'Ucraina ha dichiarato che 601.800 soldati russi sono stati "caduti", secondo il ministero della Difesa ucraino. Secondo il rapporto quotidiano del ministero sulle perdite russe, il nemico ha perso 5 carri armati (8518). Dalla invasione russa, l'Ucraina ha contato più di 16.500 veicoli corazzati e più di 13.800 droni che non sono più in possesso del'esercito russo o sono stati distrutti. Questi numeri non possono essere verificati in modo indipendente. Mosca continua a evitare di fornire informazioni sulle proprie perdite in Ucraina.

08:47 Biden sostiene la resilienza dell'Ucraina: nessun leader dovrebbe "cedere ai tiranni"

"Nessun leader dovrebbe cedere ai tiranni", ha detto Joe Biden. "Putin pensava di prendere Kyiv in tre giorni", ha affermato il presidente degli Stati Uniti alla prima sera della convention dei Democratici, come riferito dal "Kyiv Independent". "Tre anni dopo, l'Ucraina è ancora in piedi." Il democratico ha contrapposto la sua storia di campione di una forte NATO e dell'Ucraina libera all'ex presidente Donald Trump, che ha elogiato il presidente russo Vladimir Putin. "Nessun leader dovrebbe mai cedere ai tiranni", ha ripetuto Biden.

08:31 La Russia lancia attacchi aerei notturni sull'Ucraina

La Russia ha preso di mira l'Ucraina con attacchi aerei notturni, secondo le forze armate ucraine. Nove regioni nel centro, nord e sud dell'Ucraina sono state colpite, con tre missili e 25 droni abbattuti, ha annunciato l'aeronautica ucraina su Telegram. Si tratta del quinto attacco con missili su Kyiv questo mese, ha rivelato il militare. Lo scorso mese, ci sono state 41 allarmi aerei nella capitale. Ieri, l'esercito ha respinto un attacco di droni su Kyiv.

07:52 Comando militare: attacco missilistico a Kiev respinto - ancora nessun dannoIl comando militare di Kiev ha informato tramite Telegram che le forze russe hanno preso di mira Kiev dal nord questa mattina. "I dati preliminari indicano che l'aggressore ha colpito la capitale ucraina dal nord, probabilmente utilizzando missili balistici come l'Iskander. Si tratta del quinto attacco con razzi a Kiev questo mese!" ha dichiarato il messaggio. I razzi sono stati apparentemente neutralizzati dalla difesa aerea ai margini della città. Al momento, non sono stati segnalati danni o perdite a Kiev.

07:38 Bielorussia: Lukashenko invia truppe e aerei supplementari al confine con l'UcrainaLa Bielorussia ha dispiegato truppe e aerei aggiuntivi della difesa aerea al suo confine con l'Ucraina, ha annunciato il generale maggiore Andrei Lukyanovich, comandante delle forze di difesa aerea bielorusse, secondo il "Kyiv Independent". Questo sviluppo è avvenuto poco dopo che il leader bielorusso Alexander Lukashenko ha dichiarato che un terzo dell'esercito del paese era stato inviato al confine quest'estate. Lukashenko ha attribuito la concentrazione di truppe lungo il confine a un malinteso tra Bielorussia e Ucraina. Lukyanovich ha rivelato che l'esercito bielorusso aveva dispiegato aerei, missili antiaerei e unità radio tecniche al confine. Tuttavia, Kiev non ha ancora confermato le affermazioni di Lukyanovich riguardo alle truppe e alle armi bielorusse al confine. Il servizio di frontiera di stato ucraino ha riferito oltre una settimana fa che non c'erano segni di ammassamento di truppe lungo il confine bielorusso, nonostante l'ordinanza di Lukashenko.

07:24 ISW: Russia mobilita 5.000 soldati nella regione di KurskA causa dell'operazione militare ucraina nella regione di Kursk, la Russia è costretta a inviare truppe da altre zone del fronte in questa regione, secondo il rapporto dell'ISW. "Le forze russe hanno inviato truppe supplementari nella regione di Kursk sin dalla prima fase dell'offensiva ucraina e potrebbero aver dispiegato più di 5.000 soldati nella regione", hanno notato gli analisti.

06:54 Zelensky: il secondo Summit della Pace in Ucraina deve avvenire entro fine annoIl presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha ordinato ai suoi diplomatici di garantire che il secondo Summit della Pace in Ucraina si svolga quest'anno. Parlando a un incontro di leader diplomatici stranieri in Ucraina, Zelensky ha parlato di "Diplomazia di guerra: resilienza, armi, vittoria", come riportato da Ukrinform, citando l'ufficio presidenziale. "A mio parere, il primo summit è stato un grande successo per l'Ucraina. Sono grato a tutti coloro che hanno contribuito alla sua realizzazione. Ora stiamo preparando il secondo Summit della Pace e dobbiamo garantire che si svolga quest'anno", ha commentato Zelensky. "Dobbiamo fare tutto il possibile perché questo accada. Dobbiamo allargare il circolo di sostegno al comunicato del primo summit".

06:22 Ucraina: Russia lancia un altro attacco aereo su KievLa Russia continua a lanciare attacchi notturni su Kiev, secondo i resoconti ucraini. Le forze di difesa aerea di Kiev sono state mobilitate all'alba per respingere un altro attacco aereo russo sulla capitale ucraina, ha riferito l'amministrazione militare della capitale ucraina su Telegram. I testimoni hanno riferito di aver sentito esplosioni simili al dispiegamento della difesa aerea.

05:11 Kiev riferisce di attacchi multipli di droni lontano dal fronteDurante la notte si sono verificati attacchi multipli di droni in diverse regioni ucraine lontane dalla linea del fronte. Secondo la difesa aerea, le aree di Sumy, Poltava, Kherson e Mykolaiv sono state prese di mira. La difesa aerea è stata anche dispiegata nei pressi di Kiev. Al momento non sono stati segnalati danni.

01:07 La Germania invia un altro sistema di difesa Iris-T all'UcrainaLa Germania ha assemblato un altro arsenale per l'Ucraina, secondo il sito del Ministero della Difesa. Questo nuovo invio include varie armi come un terzo sistema di difesa aerea Iris-T SLS, migliaia di proiettili d'artiglieria, droni, un Bergepanzer 2 e numerosi fucili con le loro munizioni.

00:20 Zelensky: importante avanzamento nella cattura di soldati russiIl presidente Volodymyr Zelensky ha dichiarato che l'offensiva ucraina nella regione russa di Kursk è il maggiore successo nella cattura di soldati russi dalla inizio della guerra. Parlando ai diplomatici ucraini, ha dichiarato che questi prigionieri verranno rilasciati in seguito in cambio di soldati ucraini catturati. Al momento, la Russia ha catturato più soldati ucraini che viceversa, secondo le stime degli osservatori.

22:21 Comandante ceceno: i soldati di Kursk "raggiungono l'eternità"Apti Alaudinow, comandante del Reggimento Achmat che difende la Russia, ha incoraggiato i coscritti russi a recarsi al fronte, secondo il giornale "Kyiv Independent". I soldati che cadono a Kursk "ascenderanno in cielo".

21:58 Zelensky: l'incursione ha minato il concetto di linea rossa della RussiaIl presidente Volodymyr Zelensky ha dichiarato che l'incursione ucraina in Russia era considerata irrealizzabile, il che ha portato alla sua segretezza, come riportato dal giornale "Pravda". Solo alcuni mesi fa, diversi paesi avevano avvertito che questa incursione avrebbe "superato la linea rossa più critica della Russia". Il concetto di linee rosse della Russia è crollato intorno a Sushcha, secondo Zelensky.

21:38 La Lituania inizia la costruzione di una base di supporto per l'esercito tedescoLa Lituania ha iniziato la costruzione di una struttura di supporto militare per i soldati tedeschi. Al termine dei lavori, previsti per il 2027, il sito ospiterà fino a 4.000 soldati tedeschi. Si tratta del primo ancoraggio permanente della Bundeswehr all'estero dal Secondo conflitto mondiale, come promesso dalla Germania lo scorso anno per dispiegare truppe nel paese NATO e UE confinante con la Russia. Il ministro della Difesa lituano Raimundas Karoblis stima il costo della costruzione in oltre un miliardo di euro.

21:15 Presidente ceco: possibile l'adesione alla NATO per l'Ucraina parzialmente occupata Il Presidente ceco Petr Pavel immagina l'Ucraina che entra nella NATO nonostante una parte del suo territorio sia sotto l'occupazione russa. È ottimista sul fatto che l'Ucraina potrebbe negoziare la pace con la Russia nei prossimi anni, ha detto a "Novinky". Un tale accordo potrebbe portare la Russia a mantenere una porzione del territorio ucraino per un periodo prolungato senza che le nazioni democratiche debbano riconoscere questi aggiustamenti di confine. Questi confini provvisori potrebbero quindi aprire la strada all'Ucraina per entrare nella NATO nel territorio che governa in quel momento, ha detto Pavel. La Germania è entrata nella NATO nel 1955 mentre era ancora parzialmente occupata dall'Unione Sovietica.

20:57 Forze ucraine raggiungono a 12 chilometri dal ponte russo I soldati ucraini hanno conquistato il villaggio di Wyschnewka nella regione russa di Kursk, secondo gli analisti della guerra su X. Questa posizione li colloca a circa 12 chilometri dal ponte galleggiante del fiume Seym, che è attualmente l'unico mezzo per l'esercito russo per gestire i rifornimenti o l'evacuazione.

20:36 L'amministrazione di Pokrovsk rimane speranzosa L'amministrazione militare della città ucraina orientale di Pokrovsk si trova di fronte alla difficile prospettiva dell'avanzata delle truppe russe, come ammesso dal capo dell'informazione della città: "Stanno avanzando verso i sobborghi di Pokrovsk. Non è un segreto", ha detto al "Washington Post". "Forse la situazione cambierà in qualche modo - speriamo che il nemico si fermi da qualche parte alle porte di Pokrovsk e le nostre truppe lo respingano", ha aggiunto. Se la città cade, sarebbe la più grande area popolata catturata dai russi dal momento in cui Bachmut è caduta nel maggio 2023.

