18:06: I funzionari militari di Kiev riferiscono oltre 100 scontri o scontri.

Sul fronte orientale dell'Ucraina, le truppe ucraine e gli aggressori russi si sono scontrati in numerosi scontri. Lo Stato Maggiore di Kyiv riferisce un totale di 109 incidenti armati durante il giorno. Ancora una volta, l'epicentro dei conflitti è l'area intorno alla città di Pokrovsk sull'orlo del Donbass. Lì, le forze russe hanno lanciato 23 attacchi offensivi supportati da fuoco d'artiglieria contro le linee di difesa ucraine, tutti apparentemente falliti. Inoltre, sono segnalati attacchi russi anche nelle vicinanze della città di Kuracheve.

17:28 Governatore ucraino: Bombe guidate russe colpiscono edificio residenziale Nella regione di Kharkiv, sono stati segnalati due morti e otto feriti a seguito di un attacco aereo russo su un edificio residenziale nel villaggio di Cherkaskaya Losova, secondo le autorità ucraine. Il governatore regionale Oleh Synehubov ha confermato l'incidente e sono stati inviati servizi di soccorso. Questo non è il primo incidente del genere nella regione; lo scorso venerdì, un bombardamento nella città di Kharkiv ha colpito un edificio residenziale e un parco giochi, causando sette morti e numerosi feriti.

16:50 Washington Cauta: Nessun invio di americani in Ucraina per la manutenzione dell'equipaggiamento L'amministrazione Biden ha respinto una proposta di inviare americani in Ucraina per la manutenzione dell'equipaggiamento militare occidentale, compresi i caccia F-16, secondo quanto riferito dal "The Washington Post". La discussione sull'invio di civili americani in una nazione in guerra per aiutare nella manutenzione dell'equipaggiamento è stata un problema controverso sin dall'inizio del conflitto. Con l'atteso arrivo dei caccia F-16 in Ucraina alla fine di luglio, il dibattito si è intensificato. Gli ufficiali americani esprimono preoccupazione per la possibilità che i contractor russi diventino un bersaglio in Ucraina.

16:14 Preoccupazione per Maria Kolesnikova: opposizione accusa la prigione del Belarus di condizioni dure e isolamento L'opposizione bielorussa esprime preoccupazione per la salute e il benessere della leader dell'opposizione imprigionata Maria Kolesnikova, riferita in cattive condizioni. La leader dell'opposizione in esilio Sviatlana Tsikhanouskaya ha dichiarato che Kolesnikova pesa attualmente 45 kg e viene sottoposta a condizioni dure e isolamento. Tsikhanouskaya ha accusato l'amministrazione della prigione di "trattamento crudele e disumano" e "morte lenta" della nota critica del governo.

15:36 Gli ufficiali ucraini incontrano gli advisor per la sicurezza degli Stati Uniti, Regno Unito, Francia e Germania per discutere della produzione di armi e degli investimenti Una delegazione ucraina, guidata dal ministro dell'Economia Julia Svyrydenko e da Andriy Yermak, capo dell'Amministrazione presidenziale, ha incontrato gli advisor per la sicurezza degli Stati Uniti, Regno Unito, Francia e Germania a Washington, secondo quanto riferito dal "Kyiv Independent". Durante l'incontro sono stati discussi argomenti come la produzione congiunta di armi, gli investimenti occidentali futuri nell'industria della difesa ucraina e il rafforzamento della sicurezza delle difese aeree e del sistema energetico ucraino. Yermak ha dichiarato: "È ora di intensificare i nostri sforzi per aiutare l'Ucraina a raggiungere la vittoria. È importante sfruttare questa opportunità".

14:56 La Russia cerca di nascondere la guerra con feste e celebrazioni a Mosca Il conflitto tra Ucraina e Russia continua sui campi di battaglia. Tuttavia, i residenti di Mosca rimangono all'oscuro degli attacchi dei droni, dei depositi di petrolio in fiamme e delle vittime civili. Il corrispondente di ntv Rainer Munz evidenzia come la città stia nascondendo la guerra in ogni modo possibile.

14:25 Ucraina: quattro morti e feriti a Chasiv Yar a causa dell'attacco russo Almeno quattro civili sono morti e numerosi altri sono rimasti feriti nella città di Chasiv Yar nella regione di Donetsk a causa di un attacco russo, secondo quanto riferito dal governatore ucraino Vadym Fillaschkin via Telegram. Le vittime erano uomini di età compresa tra i 24 e i 38 anni. L'attacco è avvenuto presto al mattino, causando danni a una residenza privata e a un grattacielo.

13:53 Kharkiv piange le perdite dopo l'attacco russo Dopo l'attacco russo alla città ucraina di Kharkiv, la comunità si riunisce per rendere omaggio ai defunti. Secondo il governatore della regione di Kharkiv, Oleg Synegubov, sette persone sono morte e 97 individui, tra cui più di 20 minori, sono rimasti feriti nell'attacco di venerdì sera. La vittima più giovane era un bambino di dieci mesi. Una delle vittime è stata identificata come la 18enne artista ucraina Veronika Kozhushko. Il noto artista ucraino Serhiy Shadan ha espresso il suo cordoglio e la sua frustrazione su Facebook, scrivendo: "I russi continuano a distruggere il nostro futuro. Non c'è perdono", ha aggiunto, pubblicando un'immagine creata da Kozhushko.

13:03 Il primo ministro danese: non c'è modo di evitare la vittoria dell'Ucraina nella guerra contro la Russia Secondo "European Pravda", il primo ministro danese, Mette Frederiksen, ha parlato della guerra dell'Ucraina contro la Russia durante la conferenza GLOBSEC a Praga. Secondo il resoconto, Frederiksen ha dichiarato che l'Ucraina deve emergere vittoriosa dal conflitto. Lo ha definito un "sviluppo inevitabile". "Non c'è altra opzione che per l'Ucraina di vincere questa guerra. Perché se la Russia vince, l'Ucraina sarà sconfitta e con essa lo saremo tutti", è stata citata come dicendo. Frederiksen ha sottolineato che c'è un consenso quasi unanime su questo all'interno dell'Unione Europea. "L'Europa non è mai stata più unita di quanto lo sia ora (...). A volte discutiamo internamente. (...) Ma sono 26 contro uno", cita l'articolo Frederiksen. Probabilmente si riferisce all'Europa nel suo insieme contro la Russia.

12:15 Russia Assume il Controllo su Kirove nella Regione di DonetskSecondo le informazioni del Ministero della Difesa di Mosca, le forze russe hanno preso il controllo del villaggio di Kirove nella regione orientale ucraina di Donetsk. Le truppe russe avanzano gradualmente lungo la linea del fronte nell'est da qualche tempo. Donetsk, insieme a Luhansk, forma l'area industriale dominante del Donbass. Queste due regioni, insieme a Zaporizhzhia e Kherson più a sud in Ucraina, erano già state annesse dalla Russia a settembre 2022, anche se le truppe russe non le controllano completamente. L'Ucraina mira a riprendere tutti i territori, compreso il penisola della Crimea, che fu annessa nel 2014 e si trova molto più a sud di Kherson.

11:45 La Russia Accusa l'Ucraina di Attacco a BelgorodSecondo i resoconti russi, le forze ucraine hanno bombardato la regione di Belgorod al confine con l'Ucraina. Le vittime e i feriti sono stati annunciati dal governatore di Belgorod, Vyacheslav Gladkov, attraverso il suo canale Telegram. In un attacco aereo sulla città di Belgorod, tre persone sono morte e più di 30 sono rimaste ferite, comprese tre bambini. Più di una dozzina di edifici residenziali e 47 auto sono stati segnalati danneggiati.

11:10 L'Esperta Triebel: la Russia Mira a Influenzare le Elezioni in MoldaviaLa Moldavia terrà le elezioni presidenziali il 20 ottobre. Circa 2,5 milioni di residenti voteranno anche in un referendum sull'integrazione dell'adesione all'UE nella costituzione, per impedire ai futuri governi di abbandonare questo processo. La Russia sta cercando di interferire nelle elezioni utilizzando disinformazione e notizie false, afferma Brigitta Triebel, a capo dell'ufficio della Fondazione Konrad-Adenauer a Chisinau. "I moldavi vengono detto: se non volete finire in un conflitto come l'Ucraina, votate per i partiti filorussi", ha detto Triebel. "Si sfruttano le paure della gente".

10:49 L'Aviazione Ucraina Abbatte 24 dei 52 Droni RussiL'aeronautica ucraina afferma di aver abbattuto 24 droni russi. Un totale di 52 droni è stato lanciato dalle forze russe in un attacco notturno di sabato, interessando otto regioni in Ucraina. 25 droni del tipo iraniano Shahed sono precipitati da soli e altri tre si sono diretti verso la Russia e la Bielorussia. Non ci sono state segnalazioni di feriti o danni significativi. L'obiettivo dell'attacco russo includeva Kiev, dove questo è stato il quarto attacco con droni nella settimana. Tutti i droni diretti a Kiev sono stati abbattuti.

10:16 Blogger Militari Russi: le Forze Ucraine Distruggono il Ponte a KurskI blogger militari russi pubblicano un video sui loro canali Telegram, che si dice mostri i danni di un attacco ucraino a un convoglio militare russo all'ingresso del villaggio di Svannoe nella regione di Kursk. Radio Free Europe (RFE/RL) condivide anch'essa il video su Telegram. Il video dovrebbe mostrare veicoli militari distrutti e un ponte galleggiante crollato sul fiume Seym a Kursk.

09:34 Le Autorità Russe Segnalano l'Attacco Ucraino a ShebekinoLe autorità della città di Shebekino nella regione russa di Belgorod segnalano il bombardamento ucraino. Una donna è rimasta ferita sabato. Shebekino si trova vicino al confine con l'Ucraina.

09:00 L'Esercito Ucraino Rende Noti i Danni delle Truppe RusseLo Stato Maggiore ucraino ha reso noti i nuovi dati sulle perdite delle truppe russe in Ucraina. Secondo questi dati, la Russia ha perso circa 614.950 soldati in Ucraina dal 24 febbraio 2022. Nel solo ultimo giorno, il numero delle perdite è stato di 1.360. Secondo un rapporto da Kiev, otto carri armati, 42 sistemi d'artiglieria e 18 droni sono stati distrutti durante questo periodo. Dal'inizio dell'attacco su larga scala, la Russia avrebbe perso in totale 8.582 carri armati, 17.614 sistemi d'artiglieria, 368 aerei, 328 elicotteri, 14.471 droni, 28 navi e un sottomarino. Le stime occidentali mettono le perdite a un livello inferiore, ma questi sono probabilmente valori minimizzati.

08:35 La Russia: il Video Suggerisce l'Attacco Ucraino a BelgorodSecondo le autorità locali, cinque persone sono morte e 46 sono rimaste ferite in un attacco ucraino alla città russa di Belgorod venerdì sera (vedi voce 23:19). 37 persone ferite sono state portate in ospedale, tra cui sette bambini, ha riferito Vyacheslav Gladkov, governatore della regione di Belgorod. Un video in circolazione sui social media, ripreso dal cruscotto di un'auto, dovrebbe mostrare l'attacco. Si vede un'altra auto che esplode mentre guida, seguita da un'esplosione dall'altra parte della strada alcuni secondi dopo. Tale materiale e resoconti di combattimento non possono essere verificati in modo indipendente.

07:15 Ucraina: il bilancio delle vittime sale a 7 dopo l'attacco russo a KharkivSeven persone hanno perso la vita e 97 sono rimaste ferite, tra cui oltre 20 minori, a seguito di un attacco russo sulla città ucraina di Kharkiv. Secondo un post su Telegram del governatore regionale Oleg Synegubov, un parco giochi per bambini e un edificio residenziale di 12 piani sono stati colpiti durante l'assalto russo di venerdì. L'attacco ha causato un incendio. Synegubov ha confermato che i vigili del fuoco hanno continuato a lavorare fino al mattino di sabato.

06:27 ISW: l'indice di popolarità di Putin tra i russi raggiunge il minimo storicoIl malcontento della popolazione russa nei confronti del governo e del presidente Vladimir Putin sta aumentando dopo l'incursione dell'Ucraina nella regione russa di Kursk, secondo l'ultimo rapporto dell'Istituto per lo Studio della Guerra (ISW). Utilizzando i dati dell'istituto di sondaggi statale russo Fondazione per l'opinione pubblica, il 28% dei rispondenti ha espresso il proprio dissenso alla risposta delle autorità russe all'incursione. Inoltre, citando i sondaggi dell'istituto di ricerca dell'opinione pubblica statale russa (VCIOM), l'indice di popolarità di Putin è diminuito del 3,5% raggiungendo il minimo storico del 73,6% dal'inizio dell'invasione russa dell'Ucraina a febbraio 2022. Secondo l'ISW, questi sondaggi suggeriscono che il malcontento della società è cresciuto dopo l'incursione dell'Ucraina a Kursk.

05:40 Venezuela consegna due colombiani alla Russia con l'accusa di aver sostenuto l'UcrainaIl servizio di sicurezza russo FSB ha annunciato l'arresto di due cittadini colombiani accusati di aver aiutato l'Ucraina. Gli uomini, identificati come Alexander Ante e Jose Aron Medina, sono stati consegnati dalla Venezuela dopo essere stati fermati dalle autorità durante una sosta a Caracas mentre erano in viaggio per la Colombia lo scorso mese. Fonti dei media spagnoli affermano che i due si sono uniti alla Legione Internazionale durante l'estate del 2023. Sono stati arrestati all'aeroporto di Caracas a metà luglio. L'FSB sostiene che gli uomini erano in possesso di documenti che dettagliavano il loro coinvolgimento nel conflitto e indossavano uniforme militare ucraina.

04:47 Il presidente ceco nega il legame tra l'avanzata russa e l'operazione di KurskIl presidente ceco Petr Pavel afferma che l'avanzata russa nella regione di Donetsk non ha alcun legame con l'operazione dell'Ucraina nella regione russa di Kursk. Pavel sottolinea di non credere che ci sia un legame diretto tra l'avanzata russa sul fronte di Pokrovsk e l'operazione dell'Ucraina a Kursk. Secondo Pavel, l'obiettivo finale della leadership russa è quello di catturare i territori di tutte e quattro le regioni - Donetsk, Zaporizhzhia, Luhansk e Kherson - che considera proprie. Realizzare questo entro condizioni meteorologiche favorevoli rimane la loro priorità, secondo Pavel.

03:47 Stoltenberg considera l'avanzata ucraina a Kursk "legittima"Il segretario generale della NATO Jens Stoltenberg ha definito l'avanzata delle forze ucraine nella regione russa di confine di Kursk "legittima". Stoltenberg conferma che l'Ucraina ha il diritto di difendersi, secondo il diritto internazionale. Stoltenberg respinge le accuse del governo russo di aver ricevuto in anticipo informazioni sull'attacco al territorio russo, affermando che l'Ucraina non ha consultato la NATO riguardo ai suoi piani per Kursk e che la NATO non ha giocato alcun ruolo nell'operazione. Si tratta della prima risposta di Stoltenberg all'avanzata dell'Ucraina nella regione russa di confine.

02:48 L'Ucraina accusa la Russia di aver ampiamente utilizzato armi chimicheDall'inizio dell'invasione russa, le autorità ucraine hanno registrato oltre 4.000 casi di utilizzo di armi chimiche sul fronte, con oltre 3.100 casi segnalati dal dicembre 2023. Il numero di incidenti con armi chimiche è notevolmente aumentato rispetto ai circa 600 casi segnalati a gennaio, secondo i dati militari ucraini. Il numero più alto di casi segnalati è stato registrato a maggio 2024 con 715 casi, quindi è diminuito gradualmente nei mesi estivi. Non sono ancora disponibili dati per il mese di agosto.

1:49 La Corte Penale Internazionale richiede l'arresto di Putin durante la visita in MongoliaIl rappresentante della Corte Penale Internazionale (CPI), Fadi el-Abdallah, ha comunicato alla BBC che la Mongolia, in quanto stato membro della CPI, ha l'obbligo di arrestare il presidente russo Vladimir Putin durante la sua visita prevista per il 3 settembre. La visita di Putin sarebbe la sua prima in un paese membro della CPI che ha ratificato lo Statuto di Roma. Questo trattato obbliga gli stati membri ad arrestare Putin se mette piede nel loro territorio. La Corte Penale Internazionale ha emesso un mandato di arresto contro Putin a marzo 2023 a causa del suo coinvolgimento nel trasferimento forzato di bambini dalle regioni ucraine controllate dalla Russia.

00:33 La chiamata video di Biden-von der Leyen: ricordata l'invasione russaLa presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen ha sottolineato l'importanza dei forti rapporti transatlantici nonostante l'esito delle elezioni presidenziali americane di novembre. Ha ricevuto il premio Transatlantico ceco e slovacco (CSTA) alla conferenza sulla sicurezza Globsec a Praga. Nel suo discorso, ha ricordato una chiamata video con il presidente americano Joe Biden il giorno dell'invasione russa dell'Ucraina a febbraio 2022. "Abbiamo rapidamente concordato la nostra risposta alla guerra di Putin", ha detto von der Leyen. Ancora una volta, l'Europa e l'America si sono trovate "l'una accanto all'altra dalla parte giusta della storia".

23:19 Attacchi a Belgorod: cinque mortiAlmeno cinque persone sono morte negli attacchi ucraini alla regione russa di Belgorod, secondo le fonti russe. Una donna e quattro uomini sono morti, ha annunciato il governatore della regione Vyacheslav Gladkov sulla piattaforma di messaggistica Telegram. Inoltre, 37 persone sono rimaste ferite. L'Ucraina ha preso di mira la città di Belgorod e la regione utilizzando lanciarazzi multipli, ha aggiunto Gladkov.

22:01 Avanzamenti tecnologici dei droni dell'Ucraina L'Ucraina sta cercando di coinvolgere i produttori di armi nello sviluppo dell'IA per gli sciame di droni e "missili economici" per contrastare i droni kamikaze russi, ha annunciato il Ministro per la Trasformazione Digitale, Mykhailo Fedorov, al Forum Globsec di Praga.both Ukraine and Russia have been heavily investing in drone technology throughout the entire Russian invasion, transforming modern warfare. Secondo Fedorov, i soldati ucraini incontrano numerose difficoltà, tra cui le truppe russe, la scarsità di munizioni, i droni kamikaze e i droni di ricognizione. Per contrastare queste minacce, l'esercito ucraino utilizza droni economici a vista in prima persona (FPV), droni di ricognizione, piccoli sistemi di difesa aerea e droni a lungo raggio prodotti localmente per colpire i bersagli russi, ha spiegato Fedorov. "Quali sono le prossime sfide che richiedono il vostro aiuto? Come creiamo un sistema di puntamento laser efficiente, come sviluppiamo l'IA per gli sciame di droni, come produciamo i HIMARS ucraini, come sviluppiamo missili ucraini economici in grado di abbattere gli Shaheds?" ha chiesto Fedorov.

21:32 L'Ucraina riceve i proiettili d'artiglieria urgenti L'Ucraina riceve la prima partita di munizioni cruciali per i cannoni da 155 mm dalla coalizione USA-UEuropea, ha rivelato il Ministro degli Esteri ceco Jan Lipavsky a Bruxelles. "La campagna di munizioni ceca sta mantenendo le sue promesse e entro la fine dell'anno forniremo mezzo milione di proiettili di grosso calibro. Abbiamo consegnato circa 100.000 pezzi ciascuno nei mesi di luglio e agosto", ha chiarito Lipavsky.

