- 17 persone sono state costrette a lasciare i loro locali a causa di un incendio a Wernigerode.

In un grande complesso residenziale a Wernigerode, si è scatenato un incendio. Secondo le dichiarazioni delle forze dell'ordine, quattro appartamenti hanno richiesto l'evacuazione a seguito dell'innesco delle fiamme nell'abitazione di una donna di 21 anni prima dell'alba di sabato. Circa diciotto persone sono state evacuate dall'edificio. Il danno finanziario stimato è di circa 100.000 euro. La causa dell'incendio rimane ancora sconosciuta.

Non sono state segnalate vittime, secondo la polizia. Due persone sono state sottoposte a controlli come precauzione, ma non hanno avuto bisogno di essere ricoverate. Un portavoce della polizia ha espresso gratitudine e sollievo che l'incendio non si sia esteso oltre i confini del grande complesso residenziale situato a nord di Wernigerode.

Le indagini sulla causa dell'incendio inizieranno lunedì. Nuovi alloggi sono stati messi a disposizione per i residenti colpiti. Secondo la polizia, 38 pompieri sono stati mobilitati per combattere le fiamme.

