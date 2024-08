- 17 giorni di televisione olimpica: eccitazione, probabilità, incidenti, sconvolgimenti

I Giochi Olimpici sono stati un festival televisivo per gli appassionati di sport tedeschi. La popolarità era evidente nei numeri impressionanti per i 17 giorni di ampie trasmissioni televisive e dieci streaming paralleli su ARD e ZDF. "L'entusiasmo per questi Giochi Olimpici è stato grande come non mai da tempo", ha commentato il capo dello sport di ZDF Yorck Polus. "Solo Olympia offre questa varietà sportiva, solo a questo evento le persone ci guardano dalle prime ore del mattino fino a mezzanotte".

L'Entusiasmo

ARD e ZDF hanno trasmesso 243 ore di copertura dal vivo da Parigi solo sulla televisione tradizionale e, secondo le loro cifre, hanno raggiunto una media di 3,62 milioni di spettatori in questo periodo. La quota di mercato era del 30,9%. Questo è stato più del doppio rispetto ai Giochi di Tokyo, che si sono svolti in un fuso orario diverso. "Le trasmissioni sono state molto fortunate", ha detto il coordinatore dello sport di ARD Axel Balkausky. "Olympia riesce a combinare tutto. Questo è tipico dei Giochi: le persone seguono l'intero programma e non solo le singole discipline".

Figure televisive simili sono state viste per l'ultima volta ai Giochi del 2012 a Londra. La differenza rispetto a allora è il cambiamento nell'uso dell'offerta internet. Entro sabato, i streaming live nelle biblioteche multimediali di ARD e ZDF erano stati richiamati circa 225 milioni di volte, corrispondenti a 65 milioni di ore di utilizzo. "I numeri digitali sono esplosi, l'offerta non è mai stata utilizzata così tanto", ha spiegato il capo dello sport di ARD. "Ha superato tutte le aspettative, sia lineari che digitali", si è entusiasmato Balkausky. A differenza della televisione tradizionale, ha notato: "Anche i giovani hanno guardato molto".

Le Cifre

Il valore più alto dei Giochi è stato raggiunto già il primo giorno con la trasmissione di ARD della cerimonia di apertura, con una media di 10,44 milioni di spettatori e una quota di mercato del 45,5%. Secondo ARD e ZDF, questa è stata la trasmissione più vista ai Giochi Olimpici negli ultimi 20 anni. Nei seguenti 16 giorni di trasmissioni sportive, 8,01 milioni di spettatori hanno seguito l'atletica. In particolare, la sera, più di sei milioni di persone hanno seguito per un periodo più lungo. Per confronto: alla Giochi di Tokyo, la sintesi della vittoria finale del tennista Alexander Zverev è stata lo spettacolo più seguito con 4,5 milioni di spettatori.

Anche l'ultimo giorno dei Giochi di Parigi è stato un grande successo di audience. La cerimonia di chiusura di oltre tre ore è stata seguita da una media di 7,778 milioni di persone su ZDF, con una quota di mercato del 40,5%. È stata di gran lunga la trasmissione televisiva più seguita della giornata.

La Frustrazione

Nei primi giorni dei Giochi, ci sono state alcune critiche alla direzione delle immagini - da parte degli spettatori, ma anche dei reporter televisivi in diretta. Il motivo era il segnale prodotto dal broadcaster ospitante OBS per il Comitato Olimpico Internazionale (CIO). Il reporter di ARD Bernd Schmelzer, che ha commentato la prima partita della squadra femminile di calcio tedesca contro gli Stati Uniti nel live stream, ha descritto la direzione delle immagini sulla piattaforma X come "avventurosa".

Le persone responsabili dei broadcaster tedeschi erano anche irritate e si sono lamentate degli errori di OBS. "Hanno accettato le critiche e si sono corretti", ha riferito il capo dello sport di ARD. Balkausky ha anche sottolineato i concetti internazionali diversi per la cronaca sportiva e ha elogiato: "Nel complesso, ci sono state incredibilmente molte belle immagini". Tuttavia, si è irritato per la decisione degli organizzatori di tenere le gare di triathlon e nuoto in acque aperte sulla Senna inquinata come sede: "Avrebbero dovuto decidere a favore degli atleti e contro le immagini".

Anche i broadcaster pubblici ARD e ZDF hanno commesso errori che sono stati pesantemente criticati sulle piattaforme internet. Ad esempio, "Quello che non è andato bene", ha detto il capo dello sport di ZDF, "è stato l'errore durante la trasmissione di basket 3x3, dove abbiamo interrotto poco prima della fine della semifinale. Ci siamo scusati subito per questo".

Data l'entità di 243 ore in TV e circa 1500 ore online, le critiche sono state gestibili, secondo ARD e ZDF. "Con un volume di trasmissioni così grande, purtroppo non è impossibile che si verifichi un errore", ha detto Polus. "Anche se prendi la decisione giusta 99 volte, quell'errore tende a rimanere impresso nella memoria delle persone".

Leggi anche: