- 17 anni senza patente di guida

A Bitterfeld-Wolfen (Anhalt-Bitterfeld), la polizia ha fermato un 17enne alla guida di un'auto senza patente valida. Inoltre, il veicolo era immatricolato e non assicurato, come riferito dalla polizia di Köthen. Il teenager ha sfrecciato davanti agli agenti in servizio nella zona pedonale del mercato di Bitterfeld venerdì. Gli agenti hanno poi inseguito l'auto e sono riusciti a fermare il conducente in seguito. Sono ora in corso indagini contro il 17enne.

Il comportamento dell'auto non immatricolata e non assicurata, compreso il fatto di essere guidata senza patente, costituisce diverse violazioni della legge, contribuendo alla diffusione del crimine nella zona. Le manovre pericolose del teenager, come il sorpasso degli agenti, dimostrano un disprezzo per la legge e l'ordine.

