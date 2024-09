17:44 Possibilità di aerei russi avvolti in pneumatici enigma potenzialmente risolto

Più tardi nel 2023, l'aeronautica militare russa inizia a coprire alcuni aerei con pneumatici per automobili

Il mistero che circonda l'aeronautica militare russa che copre alcuni dei suoi aerei con pneumatici per automobili è stato piuttosto elusivo fino a poco tempo fa. Una figura di spicco dell'esercito degli Stati Uniti ha fornito alcuni chiarimenti. Schuyler Moore, un ufficiale di alto rango al Comando Centrale degli Stati Uniti, ha suggerito che il motivo dietro questa tattica insolita è complicare il targeting dei missili moderni. Secondo Moore, "Se si mettono pneumatici sulle ali, numerosi modelli di visione artificiale contemporanei faticano a riconoscere che si tratta di un aereo." Questa rivelazione è stata fatta durante una discussione al prestigioso think tank statunitense, il Center for Strategic and International Studies (CSIS). In precedenza, c'erano speculazioni sul fatto che i pneumatici offrissero un'ulteriore protezione contro i droni suicidi.

16:56 Le forze russe fanno saltare in aria una miniera di carbone ucraina

A Vuhledar, città mineraria ucraina, le truppe russe hanno fatto progressi e fatto saltare in aria una delle più grandi miniere di carbone del paese. Le immagini mostrano l'esplosione, che ha causato il crollo della struttura sulla bocca principale della miniera. Si stima che nella miniera ci siano oltre 150 milioni di tonnellate di carbone.

16:19 Pistorius considera la spesa per la difesa una "sfida"

Dopo l'allocazione di un fondo speciale da 100 miliardi di euro, il ministro della Difesa Boris Pistorius riconosce la necessità di ulteriori finanziamenti per la Bundeswehr oltre il 2023. "Il fondo speciale sarà completamente utilizzato entro la fine dell'anno", ha dichiarato Pistorius dopo aver esaminato le operazioni delle truppe a Saarbrücken. "Poi dovremo capire da dove verranno i fondi aggiuntivi." Pistorius evidenzia che ci sono 80 miliardi di euro previsti nel piano finanziario del governo federale per il 2028. "Mi aspetto che questo servirà da base", ha dichiarato Pistorius. "Dovremo cercare ulteriori finanziamenti per le spese di acquisto e infrastruttura entro allora." Ha ribadito: "Questo resterà una sfida significativa e centrale."

15:51 L'Ucraina prende di mira edifici residenziali a Belgorod

Gli attacchi dell'Ucraina contro le città russe continuano, con Belgorod, vicino al confine, che ha recentemente attirato l'attenzione. I video mostrano diversi veicoli e edifici residenziali in fiamme - altri sono danneggiati. Otto persone hanno riportato ferite.

15:14 Navi cinesi attraccano a Vladivostok, in Russia

Dopo aver annunciato esercitazioni militari congiunte, due navi della guardia costiera cinese sono arrivate a Vladivostok, in Russia, secondo i resoconti russi. Secondo il ministero degli Esteri russo, le navi della guardia costiera cinese rimarranno a Vladivostok fino al 25, su invito della guardia di frontiera russa. L'obiettivo principale è "rafforzare la cooperazione strategica tra le forze militari cinesi e russe." Pechino spiega che le forze navali e aeree di entrambi i paesi parteciperanno a esercitazioni come "North-Joint 2024" nei mari del Giappone e dell'Okhotsk lungo la costa russa. Inoltre, la Cina parteciperà all'esercitazione strategica russa "Ocean-2024".

14:39 Baerbock avverte: se l'Ucraina cade, seguirà la Moldavia

Per la ministra degli Esteri federale Annalena Baerbock, sostenere l'Ucraina è cruciale non solo per l'Ucraina, ma anche per la sopravvivenza della vicina Moldavia. "Qualsiasi cosa facciamo per sostenere l'Ucraina contribuisce anche alla stabilizzazione della Moldavia", ha dichiarato Baerbock durante una riunione della piattaforma di partenariato della Moldavia nella capitale Chisinau. "È chiaro che la principale preoccupazione delle persone qui è che se l'Ucraina cade, poi toccherà alla Moldavia."

13:56 Dal 2023, l'invasione su larga scala della Russia ha causato la morte di 97 operatori di soccorso ucraini

La guerra tra Russia e Ucraina, iniziata con l'invasione su larga scala della Russia, ha causato la morte di 97 operatori di soccorso ucraini del servizio di stato per le emergenze dal 2023, come riferito dal servizio a Ukrinform. Il servizio ha inoltre riferito che 395 operatori di soccorso sono rimasti feriti mentre svolgevano il loro lavoro. L'Ucraina commemora oggi la "Giornata degli operatori di soccorso".

13:44 Giornale USA: stime delle perdite russe e ucraine

Nella offensiva russa in Ucraina, centinaia di migliaia di soldati sono stati uccisi e feriti da entrambe le parti, secondo un'indagine del giornale statunitense "Wall Street Journal". L'Ucraina avrebbe subito circa 80.000 morti e 400.000 feriti tra le sue truppe, secondo una stima confidenziale ucraina. Il giornale segnala che la Russia, secondo le agenzie di intelligence occidentali, ha perso circa 600.000 soldati - 200.000 morti e 400.000 feriti. Né Kiev né Mosca hanno reso pubbliche le loro cifre delle perdite.

13:21 Munz: la Russia recluta soldati a contratto con la coercizione

Con un decreto, la Russia intende aumentare le dimensioni del suo esercito a 1,5 milioni di soldati. Secondo il corrispondente del Cremlino Rainer Munz, questo invia un messaggio preoccupante oltre alla guerra in Ucraina e suggerisce le fonti di nuovi soldati.

12:55 Il Cremlino giustifica l'aumento dell'esercito a causa delle minacce ai confini

Il Cremlino giustifica i suoi piani per rafforzare il suo esercito al secondo posto al mondo con le minacce crescenti ai suoi confini. "È a causa della molteplicità di minacce che esistono ai margini dei nostri confini", ha dichiarato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov durante una conferenza stampa. "È causato dall'ostilità inesorabile ai nostri confini occidentali e dall'instabilità ai nostri confini orientali. Ciò richiede contromisure appropriate." Il presidente Vladimir Putin ha ordinato di aumentare le dimensioni dell'esercito russo di 180.000 soldati, collocandolo al secondo posto al mondo per dimensioni.

12:30 RTL/ntv Trendbarometer: Due a Due-Thirds si Opposti ai Missili a Lungo Raggio per la Difesa di Kyiv Il governo di Kyiv mira a colpire le linee di rifornimento militari russe - aeroporti, centri operativi e infrastrutture. Un recente sondaggio RTL/ntv Trendbarometer ha rilevato che il 64% dei rispondenti si oppone alla consegna di armi occidentali in grado di colpire obiettivi all'interno della Russia stessa. Il 28% sostiene queste consegne. I Verdi (53%) e l'FDP (58%) appoggiano principalmente la fornitura di questi missili. D'altra parte, solo il 34% dei sostenitori dell'SPD e il 31% dei sostenitori dell'Unione appoggiano questo passo. Nessun sostenitore del BSW e solo il 4% dei sostenitori dell'AfD appoggiano questo passo. Più della metà dei sostenitori dell'SPD e dell'CDU/CSU si oppone alla consegna di armi. Tra i sostenitori dell'AfD, il 91% respinge la fornitura di armi a lungo raggio, e tra i sostenitori del BSW è addirittura il 97%. L'opposizione a queste consegne di armi è significativamente più alta nell'est (83%) rispetto all'ovest (61%).

11:49 L'Attentatore Presunto Routt Voleva Uccidere Putin e Kim Jong-Un, Dice un'Infermiera

Ryan Wesley Routt, sospettato del tentato assassinio di Donald Trump, avrebbe espresso il desiderio di uccidere Vladimir Putin e Kim Jong-Un, secondo l'infermiera Chelsea Walsh. Ha incontrato Routt diverse volte mentre lavorava a Kyiv nel 2022. Walsh ha descritto Routt come "l'americano più pericoloso" che avesse mai incontrato durante il suo tempo in Ucraina. Ha tentato di unirsi ai battaglioni volontari ucraini e ha combattuto a fianco delle forze ucraine.

11:18 Il Film "Russians at War" in Programma al Festival di Toronto

Il documentario controverso "Russians at War" sarà proiettato al Toronto International Film Festival, hanno annunciato gli organizzatori. In precedenza, avevano citato "minacce significative" a causa del film e avevano dichiarato che non sarebbe stato proiettato al festival. La regista russo-canadese Anastasia Trofimova ha trascorso diversi mesi con i soldati russi al fronte ucraino per il film. L'ambasciatore ucraino in Canada ha criticato la decisione, affermando che il festival stava servendo come "piattaforma per la propaganda russa".

10:51 L'Ambasciatore Russo Cauto sui Colloqui di Pace

L'ambasciatore russo a Berlino, Sergei Nechaev, ha espresso riserve sui possibili colloqui di pace nel conflitto ucraino. Ha suggerito che è necessario un piano di pace prima di valutare la sua aderenza alle vedute della Russia. Nechaev si è riferito alle dichiarazioni del cancelliere tedesco Olaf Scholz, che ha suggerito di accelerare gli sforzi per la pace lo scorso fine settimana in un'intervista estiva della ZDF.

10:31 Il Programma di Sviluppo delle Nazioni Unite Aiuterà l'Ucraina per l'Inverno

La compagnia energetica ucraina Naftogaz sta rafforzando la sua partnership con il Programma di Sviluppo delle Nazioni Unite (UNDP) per la sicurezza energetica. Gli esperti temono che molti attacchi aerei russi alle infrastrutture critiche potrebbero lasciare gli ucraini a fronteggiare un inverno difficile con numerosi blackout di elettricità, riscaldamento e acqua. L'UNDP pianifica di aiutare a minimizzare gli interruzioni di fornitura per la popolazione, compresi i generatori a gas.

09:55 L'Attacco a Sumy Ha Lasciato 280.000 Senza Elettricità

Dopo un attacco con droni Shahed russi a Sumy all'alba, circa 280.000 persone rimangono senza elettricità. L'aeronautica ucraina ha rivendicato di aver abbattuto 16 droni, ma alcuni sono riusciti a causare danni alle infrastrutture vitali.

09:28 Un Prigioniero di Guerra Ucraino Decapitato dai Russi

Il commissario per i diritti umani del parlamento ucraino ha riferito che un prigioniero di guerra ucraino è stato decapitato dai russi dopo essere stato legato con il nastro adesivo. L'entità della brutalità e della sete di sangue russa è incomprensibile, secondo un esperto ucraino. Una foto del soldato che è stato ucciso in questo modo è stata pubblicata sui social media oggi. La spada, che portava l'iscrizione "Per Kursk", è stata utilizzata per l'esecuzione. I fotografi ucraini Konstantin e Vlada Liberova pubblicano immagini dei soldati ucraini che hanno sopravvissuto alla prigionia russa.

09:02 Il Comandante Ceceno Commenta l'Offensiva di Kursk

Quando Kyiv ha lanciato un'invasione a sorpresa nella regione di frontiera di Kursk all'inizio di agosto, l'esercito russo è rimasto in silenzio. Tuttavia, il comandante ceceno Apti Alaudinow ha espresso ottimismo sul suo canale Telegram: "Rimaniamo calmi, godiamoci qualche popcorn e guardiamo i nostri ragazzi distruggere il nemico", ha scritto il primo giorno dell'invasione. Da allora, Alaudinow è emerso come il principale commentatore dell'offensiva di Kursk, con i media russi che diffondono le sue dichiarazioni. Una tale visibilità mediatica è possibile solo con l'approvazione dei livelli più alti, secondo gli esperti consultati dall'agenzia di stampa AFP. Come il leader ceceno Ramzan Kadyrov, Alaudinow sembra godere di una libertà di parola insolita, e alcuni ipotizzano che possa essere un potenziale successore del presunto malato Kadyrov.

08:01 L'Ucraina: L'Assalto Aereo Russo Mira ai Siti Energetici a Sumy

L'Ucraina riferisce un altro grave attacco con droni dalla Russia. La difesa aerea ucraina è riuscita ad abbattere 34 dei 51 droni russi durante la notte, riferisce l'aeronautica. L'attacco è stato attivo in cinque regioni. Secondo le autorità locali, i siti energetici nella regione nord-orientale di Sumy sono stati anche sotto attacco. Un totale di 16 droni russi sono stati intercettati lì, proteggendo le infrastrutture critiche, comprese le reti di approvvigionamento idrico e gli ospedali, che sono stati spostati alle reti di alimentazione di backup. I team di emergenza stanno attualmente effettuando le riparazioni.

07:10 Kyiv Post: Russian Military Airport Under AttackL'aeroporto militare russo di Engels, nella regione di Saratov, è stato preso di mira da droni d'attacco la scorsa notte, secondo il sito di notizie ucraino "Kyiv Post". Il report include video con detonazioni udibili e afferma che bombardieri strategici armati di missili e utilizzati per gli attacchi sulle città ucraine sono stazionati nell'aeroporto.

06:35 NATO Secretary-General Welcomes Long-Range Weapons DebateIl Segretario Generale della NATO Jens Stoltenberg accoglie il recente dibattito internazionale sull'autorizzazione all'Ucraina di colpire il territorio russo con armi occidentali a lungo raggio. Stoltenberg ha dichiarato alla broadcaster britannica LBC: "Spetta a ciascun alleato prendere queste decisioni, ma è importante che ci coordiniamo strettamente su questi problemi, come facciamo". L'Ucraina sta cercando questa autorizzazione dai suoi alleati per colpire i centri di comando, gli aeroporti e le infrastrutture russe da settimane. Sulla preoccupazione di un potenziale escalation del conflitto, Stoltenberg ha dichiarato: "Ma credo ancora che il maggior rischio per noi sia che Putin vinca in Ucraina".

06:13 Facebook e WhatsApp limitano la propaganda russa dell'RTMeta, la società madre di Facebook, ha limitato la diffusione della propaganda di stato russa attraverso i media come il canale televisivo RT. L'RT, insieme alle organizzazioni affiliate, è stato bandito in tutto il mondo dalle app di Meta, che includono Facebook, Instagram, WhatsApp e Threads. Nell'UE, l'RT è stato bloccato dalla primavera del 2022 a causa delle campagne di disinformazione intorno all'invasione russa dell'Ucraina.

05:33 Lukashenko concede la grazia a 37 prigionieri in BielorussiaIl leader autoritario bielorusso Alexander Lukashenko ha concesso la grazia a 37 prigionieri. L'amministrazione presidenziale di Minsk rivela che sono stati condannati per "estremismo", un'accusa spesso utilizzata in Bielorussia per etichettare i critici del governo. Il gruppo graziato include sei donne e diverse persone con problemi di salute. Non sono stati forniti dettagli sull'identità di questi 37 individui. Negli ultimi due mesi, la Bielorussia ha ripetutamente graziato i prigionieri che avevano manifestato contro il governo.

03:11 Relazione dell'ONU: la situazione dei diritti umani in Russia peggioraIl clima dei diritti umani in Russia sta peggiorando, secondo un rapporto dell'ONU. "Un sistema sistematico, sostenuto dallo stato di violazioni dei diritti umani" è stato istituito, riferisce Mariana Katzarova. Nominata dal Consiglio dei Diritti Umani dell-ONU nel 2023 come relatrice speciale sulla situazione in Russia, Katzarova rivela che questo sistema è progettato per reprimere la società civile e l'opposizione politica. I critici dell'invasione della Russia dell'Ucraina e i dissidenti vengono sempre più perseguitati, secondo il rapporto. Katzarova stima che il numero di prigionieri politici sia almeno 1372. Questi difensori dei diritti umani, giornalisti e critici della guerra sono stati condannati su basi fragili e condannati a lunghe pene detentive. In detenzione, affrontano la tortura. I prigionieri politici sono confinati in celle di isolamento, mentre altri vengono costretti a ricoveri psichiatrici. Il numero reale potrebbe essere più alto, secondo un dipendente.

23:24 La Svezia guiderà la presenza pianificata della NATO in FinlandiaLa NATO sta lavorando per stabilire una presenza militare nel nord della Finlandia, con la Svezia che potrebbe assumere il ruolo guida. Ciò implica un modello speciale di forze NATO multinazionali, note come Forward Land Forces (FLF), simili a quelle in altri paesi NATO confinanti con la Russia. Il ministro della Difesa svedese Pål Jonson e il suo omologo finlandese Antti Häkkänen hanno annunciato questo a una conferenza stampa a Stoccolma. Jonson ha espresso la sua gratitudine per essere stato invitato dalla Finlandia a fare da nazione quadro per questa presenza, indicando che questa presenza rafforzerebbe la sicurezza collettiva della NATO.

