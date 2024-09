17:44 Londra: le forze di terra russe stanno accelerando la loro avanzata verso Pokrovsk

17:16 Vittime e Feriti Dopo l'Attacco Russo a Kurachowe

L'esercito russo ha bombardato la città di Kurachowe nell'Oblast' di Donetsk. Almeno tre persone sono state uccise e nove ferite, secondo il capo dell'amministrazione militare della regione di Donetsk, Vadym Fillaschkin, in un post su Telegram. Si ritiene che l'esercito russo abbia bombardato la città utilizzando numerosi lanciarazzi "Uragan".

16:43 Presunta Avanzata Russa a Donbass con le Truppe Militari

I soldati russi affermano di aver fatto progressi nella regione di Donetsk dell'Ucraina orientale. Il Ministero della Difesa di Mosca rivendica la conquista del villaggio di Wyjimka nel nord del Donbass vicino alla città ucraina controllata di Siwersk. Tuttavia, lo Stato Maggiore ucraino riferisce di nove attacchi russi su questo settore dal giorno precedente, tra cui Wyjimka, che sarebbero stati respinti. Entrambe le affermazioni non erano verificabili in modo indipendente al momento di questo rapporto. Nel frattempo, l'esercito russo dichiara progressi nella sua direzione di attacco principale verso la città ucraina di Pokrowsk.

16:20 Vice Ministro degli Esteri Russo: Modifiche nella Dottrina Nucleare a Causa dell'"Ostilità Stimolata dai Nostri Avversari Occidentali"

Le autorità russe stanno apparentemente procedendo con i cambiamenti annunciati in precedenza nella loro dottrina nucleare. Il vice ministro degli Esteri Sergei Ryabkov ha dichiarato all'agenzia di stampa statale TASS che il lavoro è in corso e c'è una chiara intenzione di modificare. La ragione di ciò, ha affermato, è l'"attività ostile dei nostri avversari occidentali" in relazione al conflitto ucraino. Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha dichiarato in un'intervista che l'Occidente sta "andando troppo oltre" e che la Russia farà tutto il possibile per proteggere i propri interessi. Gli Stati Uniti e i loro alleati sottolineano che la situazione in Ucraina è un atto di aggressione russa e che il governo di Kyiv sta ricevendo aiuti per la sua difesa. Al momento, la dottrina nucleare russa prevede l'uso di armi nucleari se la sovranità o l'integrità territoriale della Russia sono minacciate.

15:54 Numero di Feriti nell'Attacco a Kharkiv Sale a 41

A Kharkiv, il numero di feriti in un attacco aereo russo è salito a 41, compresi cinque bambini, secondo l'agenzia di stampa statale ucraina Ukrinform, citando l'amministrazione militare della regione. L'esercito russo è stato segnalato mentre bombardava Kharkiv con razzi, causando circa dieci esplosioni e colpendo diversi edifici civili, tra cui un centro commerciale.

15:21 Zelensky Richiede l'Approvo dell'Occidente per Colpire in Profondità il Territorio Russo

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha ribadito la sua richiesta di approvazione occidentale per l'utilizzo di armi per colpire più in profondità nel territorio russo dopo gli ultimi attacchi con missili. Per difendere e proteggere appieno le città ucraine, è necessario ulteriore supporto, afferma su Telegram. Ciò include una decisione su "colpi a lungo raggio sui siti di lancio dei missili russi, danni alla logistica militare russa e lanci congiunti di missili e droni". Zelensky evidenzia che la Russia ha utilizzato 160 missili, 780 bombe guidate o aeree e 400 droni da combattimento contro l'Ucraina solo nell'ultima settimana.

15:03 Aviazione Ucraina Abbatti Otto dei Dodici Droni Shahed

L'aviazione ucraina afferma di aver abbattuto 24 droni russi. Le forze russe hanno lanciato un missile balistico del tipo Iskander-M dalla regione di Kursk e 11 droni Shahed-131/136 dalla penisola della Crimea di Capo Chauda verso i bersagli ucraini. Secondo l'aviazione ucraina, otto di questi sono stati abbattuti. I principali bersagli erano le regioni ucraine di Mykolaiv e Sumy.

14:45 Ucraina Rapporta 28 Feriti nell'Attacco a Kharkiv

La città ucraina di Kharkiv nel nord-est è stata nuovamente colpita da un attacco aereo russo, secondo le autorità locali. Un attacco con razzi ha ferito 28 persone, tra cui un bambino di sei anni, secondo il sindaco di Kharkiv Ihor Terechow e il governatore dell'Oblast' di Kharkiv Oleh Sinehubov. Kharkiv è la seconda città più grande dell'Ucraina. Nei giorni recenti si sono registrati numerosi feriti e morti nella città.

14:29 I Paesi dell'UE Importano Più Gas dalla Russia che dagli Stati Uniti

Per la prima volta in quasi due anni, i paesi dell'UE hanno importato più gas dalla Russia che dagli Stati Uniti in un trimestre. I dati del think tank con sede a Bruxelles Bruegel mostrano che dal secondo trimestre del 2024, l'UE ha importato circa 12,7 miliardi di metri cubi dalla Russia e 12,3 miliardi dagli Stati Uniti. Anche se le importazioni dalla Russia sono leggermente diminuite rispetto al primo trimestre del 2024, quelle dagli Stati Uniti sono diminuite in modo più significativo. Il principale fornitore di gas dell'UE nel secondo trimestre è stata la Norvegia, con 23,9 metri cubi. Prima del suo intervento in Ucraina all'inizio del 2022, la Russia deteneva questa posizione, ma molti paesi dell'UE hanno ridotto le loro importazioni dal paese dopo. Secondo i dati dell'Ufficio federale di statistica tedesco, la Germania non importa più gas da lì. La Russia è salita al secondo posto nella lista dei fornitori dell'UE, subito davanti agli Stati Uniti. I paesi di destinazione specifici non sono identificati nei dati.

14:10 TASS: Incendio all'Olefino di Mosca Spento

L'incendio all'oleodotto di Mosca causato dall'attacco con un drone ucraino (vedi voce 08:01) è stato spento, secondo un rapporto dei media citato dall'agenzia di stampa statale russa TASS. Il sindaco di Mosca Sergei Sobyanin ha dichiarato che diversi frammenti di drone hanno colpito l'impianto, causando un incendio in una "stanza tecnica separata". L'esercito ucraino ha apparentemente attaccato centrali elettriche sul territorio russo con numerosi droni.

13:36 Mosca considera gli Stati Uniti una forza antagonista Il portavoce del Cremlino Dmitri Peskov ha dichiarato in televisione russa che gli Stati Uniti sono già molto coinvolti nel conflitto a causa del loro rifornimento di armi all'Ucraina. Di conseguenza, le relazioni tra Mosca e Washington sono a un punto storicamente basso. Ufficialmente, Peskov afferma che la Russia non ha interesse nella corsa alla presidenza degli Stati Uniti tra Trump e Harris (candidata democratica). Tuttavia, l'Ucraina sta ricevendo aiuti militari da diverse nazioni occidentali nella sua guerra contro la Russia, ma non è ancora abbastanza per cambiare significativamente la situazione militare. Tutte le richieste della Russia per porre fine alla guerra equivalgono alla resa dell'Ucraina.

13:19 Avanzata nell'Ucraina orientale - Due città conquistate dalla Russia Secondo il ministero della Difesa russo, le forze russe hanno preso il controllo di due città nell'est dell'Ucraina. Le agenzie di stampa russe statali confermano questo, citando il ministero, anche se la situazione sul campo di battaglia non può essere verificata in modo indipendente. Le truppe russe avanzano da tempo nel settore orientale, segnalando guadagni territoriali.

12:48 Attacco russo a convoglio di grano in Ucraina Le autorità ucraine hanno riferito che le forze russe hanno attaccato un convoglio di grano vicino a Sumy. I camion erano in viaggio tra Sumy e Kharkiv quando sono stati colpiti da missili, causando la morte di un autista di 23 anni, l'incendio di un camion e danni a 20 altri. initially, l'aeronautica ucraina ha suggerito un attacco ai logistica agraria.

12:15 Forniture di elettricità e gas intatte a Tver dopo attacco con drone ucraino Il governatore di Tver, Igor Rudenya, afferma che le forniture di elettricità e gas sono integre nella regione russa di Tver despite un attacco con drone ucraino contro i bersagli nell'oblast' a nord-ovest di Mosca.

11:50 Il turismo di guerra in Ucraina sta crescendo Il turismo di guerra in Ucraina sta aumentando, despite il conflitto in corso e i rischi associati. Dmytro Nikiforov offre tour guidati attraverso i campi di battaglia dell'Ucraina, compresi Bucha e Irpin. Prima della guerra, lavorava come avvocato. Ora organizza "tour di guerra" a Kyiv e nella regione di Kyiv, attirando persone in cerca di avventura e comprensione della realtà della guerra.

11:22 Zelenskyy: la Russia ha sparato oltre 780 bombe guidate in Ucraina in una settimana Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy ritiene che sia giustificato per l'Ucraina rispondere al terrore russo con tutti i mezzi necessari per fermarlo. Nella scorsa settimana, la Russia ha sparato oltre 160 missili, circa 780 bombe guidate e circa 400 veicoli aerei senza equipaggio di vari tipi in Ucraina.

11:04 Un morto e quattro feriti nell'attacco a Sumy in Ucraina Un morto e quattro feriti sono stati segnalati nella regione di Sumy nel nord-est dell'Ucraina a causa del fuoco dell'artiglieria russa, secondo i resoconti ucraini. I russi hanno apparentemente effettuato 18 attacchi contro aree di frontiera e insediamenti nella regione di Sumy l'8 agosto.

10:28 Il capo delle forze armate ucraine: la situazione sul fronte orientale è complessa La situazione sul fronte orientale è complicata, secondo il comandante in capo delle forze armate ucraine Oleksandr Syrskyi. "La situazione è difficile nella direzione dell'attacco principale del nemico. Ma tutte le decisioni necessarie vengono prese a tutti i livelli senza indugio", ha detto il capo dell'esercito Syrskyi su Telegram. Ha visitato il fronte orientale vicino alla città di Pokrovsk questa settimana, dove i combattimenti sono molto intensi.

09:59 ISW: le forze russe mancano di personale e attrezzature in Ucraina Secondo l'Istituto per gli studi di guerra (ISW), le forze russe non possono combattere a pieno regime in Ucraina a causa della scarsità di personale e attrezzature. Questo problema deriva dalla strategia di guerra inefficace del Cremlino. L'ISW cita, tra le altre cose, un rapporto di un soldato mobilitato russo e un blogger militare, che ha dichiarato ad agosto che il governo russo non aveva stabilito un sistema di mobilitazione efficace per sostituire le forze di lavoro perse e aumentare le riserve.

09:21 L'Ucraina pubblica le cifre delle perdite delle truppe russe Lo stato maggiore ucraino ha pubblicato nuove cifre sulle perdite delle truppe russe in Ucraina. Secondo il rapporto, la Russia ha perso circa 616.300 soldati in Ucraina dal 24 febbraio 2022. Le perdite giornaliere sono riportate a 1.340. Il rapporto da Kyiv menziona anche la distruzione di dieci carri armati, 22 sistemi d'artiglieria e 36 droni. Dal'inizio dell'invasione su larga scala, la Russia ha perso un totale di 8.592 carri armati, 17.636 sistemi d'artiglieria, 368 aerei, 328 elicotteri, 14.507 droni, 28 navi e un sottomarino, secondo l'Ucraina. Le stime occidentali forniscono cifre di perdite più basse, che sono anche probabili minimi.

09:00 La Russia ha abbattuto 158 droni ucraini I sistemi di difesa aerea della Russia hanno abbattuto un totale di 158 droni ucraini, secondo il ministero della Difesa russo a Mosca (riferimento 07:03 e 03:45). L'esercito ucraino ha lanciato un'ampia offensiva con droni contro centrali elettriche e raffinerie, causando un significativo impatto nella regione di Mosca e Tver, che confina a nord con essa.

08:32 DeepState: i russi guadagnano terreno nella regione di Donetsk Le fonti vicine al

07:28 Villaggi Fantasmi: Regione di Frontiera tra Russia e Ucraina sempre più DesertiIl conflitto in corso ha colpito quasi ogni angolo della regione di frontiera tra Russia e Ucraina negli ultimi anni. Anche se l'esercito ucraino può ottenere avanzamenti limitati oltre il confine russo, il numero di villaggi abitati sul lato ucraino sta rapidamente diminuendo.

07:03 Russia: Rintocchi di Droni respintiLa Russia rivendica di aver respinto 'massicci' attacchi di droni sulle sue regioni occidentali, compresi i tentativi sulla sua capitale, Mosca. Il governatore della regione confinante di Bryansk, Alexander Bogomaz, ha riferito il respingimento di un attacco di droni significativo sulla territorio della regione su Telegram. Più di 26 droni sono stati suppostamente identificati e neutralizzati dalle forze armate russe.

06:23 Russia: Altra Centrale Elettrica colpita da DroniUna centrale elettrica a Kashirskaja, un distretto nella regione di Mosca, è stata colpita da droni ucraini, secondo il capo del distretto, Mikhail Shuvalov, su Telegram. Non sono state segnalate feriti o danni, né incendi. In precedenza sono stati segnalati attacchi di droni alla centrale elettrica di Konakovo nella regione di Tver nord-ovest di Mosca.

05:40 Esplosioni Vicine alla Centrale Elettrica di KonakovoEsplosioni sono state udite vicino alla centrale elettrica di Konakovo nella regione di Tver nord-ovest di Mosca, secondo numerosi canali Telegram in Russia. La centrale elettrica è una delle più grandi generatrici di energia centrale della Russia. In precedenza, il governatore della regione ha riferito la distruzione di cinque droni lanciati dall'Ucraina. Non sono stati segnalati feriti e sono stati inviati servizi di emergenza sul posto.

04:54 Ziemiak: Il Governo Tedesco dovrebbe Prestare Maggiore Attenzione alla PoloniaIl politico della CDU Paul Ziemiak ha invitato il governo tedesco a essere più attivo nel rafforzare i rapporti con la Polonia. "Non è una Germania forte che intimorisce i Polacchi oggi - è una debole," ha detto a web.de. La Polonia si sente trascurata dalla Germania, soprattutto in politica difensiva. La Germania ha commesso errori in passato e ha fornito un sostegno più forte all'Ucraina solo sotto la pressione degli stati confinanti.

03:45 Russia: Vari Droni IntercettatiLe autorità russe dichiarano che i sistemi di difesa aerea della Russia hanno abbattuto almeno cinque droni sopra la zona di Mosca. Più di 26 droni sono stati apparentemente abbattuti sopra la regione di Bryansk nel sud-ovest della Russia, più di dieci sopra la regione di Voronezh e droni aggiuntivi sopra le regioni di Kursk, Lipetsk, Ryazan e Tula. I governatori delle regioni interessate hanno reso nota questa informazione su Telegram, senza segnalare feriti o danni fino ad ora.

02:39 Russia: Minaccia di Droni a Mosca SventataSecondo il sindaco di Mosca Sergei Sobjanin, la difesa aerea russa ha abbattuto un drone che si avvicinava a Mosca. I resoconti preliminari suggeriscono che non ci sono stati feriti o danni dall'attacco del drone, come condiviso da Sobjanin su Telegram.

01:39 Paesi Bassi: 28 Veicoli Corazzati da Sbarco per KyivI Paesi Bassi invieranno 28 veicoli corazzati da sbarco del tipo Viking Bandvagn S10 all'Ucraina, ha annunciato il ministro della Difesa olandese Ruben Brekelmans sulla piattaforma X. Il Corpo dei Marine olandesi ha addestrato i soldati ucraini a utilizzare questi veicoli. Pesarano circa 11 tonnellate e sono equipaggiati con cingoli in gomma, il Viking Bandvagn S10 può navigare su diverse superfici, comprese l'acqua. "L'Ucraina è in grave necessità del nostro aiuto nella sua lotta contro l'aggressore russo. Il nostro sostegno all'Ucraina rimane vitale per tenere la Russia a bada," ha scritto il ministro. Non è stata data una data di consegna specifica.

00:35 Ex Generale USA Condanna la Politica dell'Ucraina di BidenL'ex generale USA Ben Hodges ha criticato la politica dell'Occidente di impedire all'Ucraina di attaccare la Russia. Hodges ha dichiarato al Forum Globsec di Praga che l'Occidente manca di "un obiettivo chiaro." Recentemente, Kyiv ha aumentato la pressione per cambiare la politica invadendo la regione russa di Kursk. Tuttavia, la Casa Bianca non ha cambiato la sua posizione, nonostante alcuni politici USA appoggino le richieste di Kyiv. " Questa politica disastrosa, che paradoxalmente protegge meglio gli aeroporti russi dei civili ucraini, è un riflesso del nostro fallimento nel stabilire obiettivi chiari," ha detto Hodges. Secondo l'ex comandante USA, l'amministrazione Biden non sta svolgendo efficacemente il suo "responsabilità principale - ciò che vogliamo raggiungere."

23:25 Zelensky Chiede il Via Libera per gli Attacchi contro la RussiaIl presidente ucraino Volodymyr Zelensky sta spingendo per l'autorizzazione ad attaccare la Russia. "Pulire il nostro cielo dai missili guidati russi è un passo cruciale per costringere la Russia a porre fine alla guerra e a un accordo di pace equo," ha menzionato nel suo aggiornamento video notturno. "Abbiamo bisogno della capacità di proteggere veramente l'Ucraina e gli ucraini. Abbiamo bisogno sia del permesso per le capacità a lungo raggio e le armi, che dei missili e dei razzi a lungo raggio." Zelensky è stato vago sui dettagli, ma i suoi rappresentanti hanno condiviso tutte le informazioni rilevanti con i partner dell'Ucraina. Il ministro della Difesa ucraino Rustem Umerov ha rivelato a CNN che gli aeroporti russi utilizzati per bombardare le città ucraine sono alla portata delle armi a lungo raggio.

22:15 Estonia e Latvia celebrano il 30º anniversario della fine del dispiegamento delle truppe russe Estonia e Latvia hanno celebrato il 30º anniversario della partenza delle truppe russe dai loro territori con eventi commemorativi. Più di mezzo secolo dopo l'occupazione dell'Armata Rossa sovietica, l'ultimo soldato russo ha lasciato questi ora membri dell'UE e della NATO il 31 agosto 1994. A Tallinn e Riga, i Presidenti Alar Karis (Estonia) e Edgars Rinkēvičs (Latvia) hanno onorato le implicazioni storiche, politiche e legali degli eventi di tre decenni fa. Senza questo ritiro delle truppe, né l'indipendenza vera e propria né la strada per l'adesione all'UE e alla NATO nel 2004 sarebbero state possibili, hanno dichiarato i due leader durante incontri con coloro che hanno preso parte alle trattative con la Russia. Oggi, gli stati baltici si presentano come fermi sostenitori dell'Ucraina nella sua lotta contro l'aggressione della Russia. Man mano che il conflitto peggiora, crescono le preoccupazioni nella regione di diventare il prossimo obiettivo delle forze armate russe.

21:03 Il campione mondiale di kickboxing ucraino cade in battaglia Roman Holovatiuk, un campione mondiale di kickboxing di 28 anni, è stato dichiarato morto in combattimento in Ucraina. Il Comitato Parlamentare per la Gioventù e lo Sport dell'Ucraina ha confermato la notizia. Holovatiuk proveniva da Kamianets-Podilskyi, una città nell'ovest dell'Ucraina. A 22 anni ha conquistato il riconoscimento a livello nazionale e internazionale con una medaglia ai Giochi del Mondo 2017 in Polonia. In seguito ha avuto una carriera di successo, diventando Maestro dello Sport nel kickboxing WAKO, finalista dei Giochi del Mondo, campione del mondo, vincitore di multiple Coppe del Mondo e d'Europa e campione dell'Ucraina per diverse volte. Dopo l'invasione della Russia in febbraio 2022, si è volontariamente arruolato nell'esercito.

