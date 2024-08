17:38 I russi fanno 26 tentativi di sfondare le linee difensive ucraine

Oltre ai conflitti nell'avanzata ucraina nel territorio russo intorno a Kursk, le truppe russe hanno continuato i loro attacchi nell'est dell'Ucraina. Le principali aree di combattimento erano intorno a Torez e Pokrovsk, secondo lo Stato Maggiore ucraino a Kyiv. I combattimenti più intensi si sono registrati a Pokrovsk, ai margini del Donbass. In totale, le unità russe hanno effettuato 26 tentativi dal mattino per sfondare le linee difensive ucraine, tutti respinti. Non è possibile confermare indipendentemente questi resoconti. A Torez, le truppe russe hanno tentato nuovamente di avanzare verso il villaggio di Niu York (New York), ma questi attacchi sono stati respinti. Inoltre, la città di Torez è stata-target di attacchi aerei russi.

17:10 Incontro di Abbas e Putin annunciato per lunedì a MoscaIl Presidente palestinese Mahmoud Abbas visiterà Mosca dall'12 al 14 agosto e si prevede che incontrerà il Presidente russo Vladimir Putin il 13 agosto, secondo l'Ambasciatore palestinese in Russia Abdel Hafiz Nofal, come riportato dall'agenzia di stampa statale russa TASS. "Il Presidente arriverà la sera del 12 agosto. Si prevede che incontrerà il Presidente Putin il 13 agosto, e prima di ciò, Mahmoud Abbas deporrà fiori presso il Mausoleo del Soldato Ignoto a Mosca. Il Presidente partirà il 14 agosto. Ma ovviamente, ci sarà anche un incontro con gli ambasciatori arabi," ha sottolineato Nofal. Secondo il diplomatico, il conflitto palestinese-israeliano sarà il principale argomento dei colloqui. "La situazione a Gaza. Discuteranno il ruolo della Russia e ciò che può essere fatto. Abbiamo una situazione molto difficile e la Russia è un paese vicino a noi. Dobbiamo consultarci," ha detto Nofal.

16:36 Identificati tutti i corpi: Tre bambine tra le vittime dell'attacco russo al supermercatoIl riconoscimento delle vittime dell'attacco missilistico russo a Konstantinovka nella regione di Donetsk è stato completato dall'ufficio del procuratore. Ora si sa che tra le vittime ci sono tre bambini - tre bambine di 9, 11 e 16 anni. Venerdì, la Russia ha effettuato un attacco missilistico su un centro commerciale nel centro di Konstantinovka, uccidendo 14 persone e ferendone altre 44. L'attacco ha colpito il supermercato Eko-Market e un ufficio postale. Sabato, i corpi di due bambini erano già stati identificati.

15:54 Veicoli corazzati ucraini con triangoli bianchi avvistati sulla strada per KurskDozzine di veicoli corazzati ucraini hanno attraversato la regione orientale dell'Ucraina di Sumy, che confina con la regione russa di Kursk. I reporter dell'AFP hanno visto simboli a forma di triangolo bianco sui veicoli - apparentemente un segno che questi fanno parte della spinta dell'esercito ucraino a Kursk. Dopo l'infiltrazione delle truppe ucraine, i combattimenti continuano nella regione di confine russa di Kursk. Gli scontri sono in corso da sei giorni consecutivi. Il Ministero della Difesa a Mosca riferisce che 35 droni sono stati intercettati sulla regione di Kursk e sulle regioni di Voronezh, Belgorod, Bryansk e Oryol durante la notte.

15:21 Kiev reports no additional Belarusian troops and equipment at borderIl portavoce del Servizio di Frontiera di Stato ucraino, Andrii Demtschenko, afferma che l'Ucraina non ha osservato alcun rinforzo di truppe belarusse vicino al confine, nonostante le affermazioni di Minsk. Questo statement arriva un giorno dopo che il dittatore bielorusso Alexander Lukashenko ha ordinato rinforzi alle aree di confine con l'Ucraina. Venerdì, diversi droni dall'Ucraina sono stati abbattuti sopra la Bielorussia. Lukashenko ha ordinato il rafforzamento della presenza militare nelle direzioni di Gomel e Mozyr, compreso il dispiegamento di sistemi missilistici Polonez e complessi missilistici Iskander. L'area confina con le regioni ucraine di Kyiv, Chernihiv e Sumy. "La situazione al confine è sotto pieno controllo. Non stiamo registrando alcun movimento di equipaggiamento o personale vicino al nostro confine," dice Demtschenko.

14:43 Esperto sull'offensiva di Kursk: "Attacco a sorpresa beneficia Kiev"L'esperto di difesa e sicurezza Michael Clarke dice alla broadcaster statunitense Sky che l'Ucraina ha lanciato un "attacco completamente sorprendente" contro la Russia nella regione di Kursk questa settimana. Secondo Clarke, tutto indica che l'Ucraina "sta vincendo questa battaglia il più possibile." "Hanno non solo lanciato un attacco - hanno lanciato un attacco di completa sorpresa. Hanno sorpreso i russi e i sostenitori occidentali," dice. "Il valore shock di questo attacco a sorpresa beneficia Kiev." La breccia nel territorio russo è lunga almeno 35 miglia e profonda circa 15 miglia. Clarke stima che circa tre o quattro brigate ucraine sono in Russia, composte da "troppe elite al livello più alto." Non sono state date informazioni sugli obiettivi dell'Ucraina, ma Clarke dice che Kiev spera senza dubbio di attirare buone unità dell'esercito russo e alleggerire la pressione sui fronti ucraini altrove. Ci sono indicazioni che Mosca sta ritirando le sue migliori unità dal sud dell'Ucraina, comprese le aree di Chassiv Yar e Pokrovsk. "La Russia farà tutto il necessario per eliminare questa breccia," dice Clarke. "Putin non può lasciar passare questo."

13:37 Russia Annuncia Risposta Severa agli Attacchi nella Regione di KurskDopo nuovi attacchi ucraini nella regione russa di Kursk, Mosca ha annunciato una risposta severa. "Una reazione severa dalle forze armate russe non tarderà ad arrivare," ha dichiarato la portavoce del Ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, sul servizio di messaggistica Telegram. Promette di rendere conto di coloro che sono responsabili dei "crimini" a Kursk.

13:05 Bielorussia: Video Mostra Trasporto di Carri Armati al Confine con l'UcrainaIl Ministero della Difesa bielorusso ha pubblicato sui social media footage che mostra diversi carri armati caricati su un treno. Il post precedente afferma che le unità sono in allerta. Il rafforzamento delle truppe al confine tra Bielorussia e Ucraina è una reazione all'allegata incursione di droni da combattimento ucraini nello spazio aereo bielorusso.

12:48 Ucraina: 53 Droni Russi DistruttiL'Ucraina afferma di aver abbattuto 53 dei 57 droni nell'ultimo attacco russo. I droni sono stati distrutti in diverse parti del paese, secondo l'aeronautica della capitale ucraina, Kyiv. La Russia ha utilizzato anche quattro missili nord-coreani, secondo quanto riferito.

12:20 Russia: Drone Lancet Distrugge Carro Armato Ucraino a KurskIl Ministero della Difesa russo afferma di aver distrutto un carro armato ucraino nella regione di Kursk utilizzando un drone Lancet. Il ministero ha condiviso questa informazione su Telegram e ha pubblicato un video che presume mostri la distruzione del carro armato delle forze ucraine.

11:53 Zelensky: Russia Usa Missile Nord-Coreano Contro KyivIl presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha espresso le sue condoglianze sulla piattaforma X alla famiglia e ai parenti delle vittime del mortale attacco aereo russo su Kyiv. Secondo le informazioni preliminari, i russi hanno utilizzato un missile nord-coreano in questo attacco - un altro atto terroristico mirato contro l'Ucraina. Gli esperti di pirrotecnica stanno lavorando per determinare i dati esatti del missile.

11:31 Kriewald: "Lukashenko Fa Bene a Restare Un Bluffatore"La reporter di ntv Nadja Kriewald spiega che Putin sta cercando di coinvolgere la Bielorussia nella zona di guerra attiva da anni e non si aspetta che ciò accada presto.

10:41 Ucraina Vuole Distruggere l'Infrastruttura Militare della RussiaDopo un nuovo mortale attacco aereo russo vicino a Kyiv, l'Ucraina vuole distruggere permanentemente l'infrastruttura militare della Russia per fermare il killing dei civili. Il capo dell'ufficio presidenziale, Andrij Jermak, ha detto a Kyiv che è necessario privare il nemico della capacità di uccidere. Ha pubblicato un video sul suo canale Telegram che mostra le forze di dispiegamento in un campo di detriti. "È necessario distruggere la sua infrastruttura militare perché il nemico non accetta altri argomenti," ha detto Jermak riguardo alla guerra di aggressione russa. L'Ucraina spera in una rapida approvazione da parte degli alleati occidentali per l'uso di missili a lungo raggio, compresi quelli contro il territorio russo.

10:22 Ministero degli Affari Interni Consegna Aiuti alla Regione di Confine di KurskIl Ministero degli Affari Interni russo ha consegnato aiuti umanitari alla regione contesa di Kursk. Lo ha annunciato il ministero. Tende, coperte, generatori mobili, articoli igienici, cibo e acqua potabile sono stati inviati nella regione in convogli. In collaborazione con le autorità locali, gli aiuti saranno distribuiti alla popolazione. Più di 76.000 persone hanno dovuto lasciare le loro case nella regione a causa dei continui scontri tra le forze russe e ucraine.

09:47 Ucraina: Kramatorsk Sotto Fuoco per la Seconda VoltaLe forze russe hanno bombardato per la seconda volta consecutiva la città ucraina orientale di Kramatorsk nella regione di Donetsk, secondo quanto scritto dal governatore ucraino di Donetsk, Vadym Lysychenko, su Telegram. Le strutture infrastrutturali sono state colpite negli attacchi e quattro persone sono rimaste ferite. Kramatorsk è il centro amministrativo delle parti ucraine controllate della regione di Donetsk. Il'esercito russo controlla le parti orientali della regione.

08:59 Ucraina Pubblica i Dati sulle Perdite RusseLo Stato Maggiore ucraino ha pubblicato i nuovi dati sulle perdite delle truppe russe in Ucraina. Secondo loro, la Russia ha perso circa 590.920 soldati nella guerra contro l'Ucraina dal 24 febbraio 2022. In sole 24 ore, il numero delle perdite è stato di 1.220. Secondo un rapporto da Kyiv, sono stati distrutti sei carri armati, 58 sistemi d'artiglieria e 27 droni, tra le altre cose, nell'ultimo giorno di combattimento. In totale, la Russia ha perso 8.447 carri armati, 16.663 sistemi d'artiglieria e 366 aerei, 328 elicotteri, 13.399 droni, 28 navi e un sottomarino, secondo l'Ucraina. Le stime occidentali forniscono cifre più basse di perdite - ma sono solo valori minimi.

08:07 Russia: Attacchi di Droni di Massima Intensità nelle Regioni di Confine di Belgorod e VoronezhNella notte, le forze ucraine hanno attaccato non solo la regione russa di Kursk (vedi voce 01:51) ma anche le regioni russe vicine di Voronezh e Belgorod con droni e missili. Lo hanno riferito i governatori di Voronezh e Belgorod sui loro canali Telegram. Oleksandr Gusev, governatore della regione di Voronezh, ha riferito che il sistema di difesa aerea ha abbattuto più di una dozzina di droni nella regione di Voronezh, danneggiando gli edifici. Secondo Gusev, non ci sono stati feriti. Ci sono stati attacchi con droni in diversi insediamenti nella regione di Belgorod. Vyacheslav Gladkov, governatore della regione di Belgorod, ha scritto su Telegram. In due luoghi ci sono state esplosioni e incendi. Non ci sono stati feriti.

07:32 Servizio di Soccorso: Due Morti Dopo l'Attacco Russo nella Regione di KyivA causa di un attacco con razzi russi (vedi voce 00:27), un uomo di 35 anni e suo figlio di 4 anni sono morti in un sobborgo della capitale ucraina Kyiv, secondo il servizio di soccorso statale. Tre persone sono rimaste gravemente ferite. I detriti dei razzi sono caduti su case private a Brovary, a est di Kyiv, la sera, hanno scritto i soccorritori su Telegram. Padre e figlio sono rimasti intrappolati sotto le macerie di un edificio.

07:04 Russia: Aereo da Combattimento Russo Su-25 Presunto Colpito Forze Ucraine nella Regione di Kursk

Un aereo da combattimento russo del tipo Su-25 ha apparentemente attaccato e colpito forze ucraine nella regione di frontiera della regione russa di Kursk, secondo il Ministero della Difesa russo su Telegram. Il Ministero della Difesa russo ha dichiarato che l'attacco è stato eseguito utilizzando razzi aerei non guidati. Il Ministero della Difesa russo ha inoltre dichiarato che l'equipaggio ha eseguito una manovra di difesa aerea missilistica, ha attivato i missili a ricerca termica e è tornato alla base aerea. Un video che mostra il dispiegamento dell'aereo da combattimento è stato pubblicato sul canale Telegram del Ministero della Difesa. Il tipo di aereo Su-25 è un aereo da attacco al suolo sviluppato nell'Unione Sovietica e attualmente utilizzato per fornire supporto aereo alle truppe russe nel conflitto in Ucraina.

06:24 ISW: Cremlino Minimizza l'Invasione Ucraina nella Regione di Kursk

Il Cremlino ha probabilmente deciso di dichiarare un'operazione antiterrorismo invece che la legge marziale per minimizzare l'invasione ucraina nella regione di Kursk e prevenire il panico o la reazione negativa a casa, secondo un rapporto dell'Istituto per lo Studio della Guerra (ISW). Gli analisti suggeriscono che ciò indica l'inconsistenza del Cremlino nel prendere misure più drastiche in risposta alla situazione.

05:38 Chiesa Ortodossa con Legami con Mosca Potrebbe Essere Bandita

Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy ha lasciato intendere nel suo discorso video serale di sabato che il governo sta pianificando di rafforzare "la nostra indipendenza spirituale ucraina", suggerendo che la leadership potrebbe bandire la Chiesa ortodossa con legami con Mosca. Dal momento che i soldati russi hanno invaso l'Ucraina, il numero di membri dell'altra chiesa indipendente è cresciuto. Tuttavia, la minoranza chiesa legata a Mosca mantiene ancora la sua influenza, con il governo ucraino che l'accusa di sostenere l'invasione e tentare di avvelenare l'opinione pubblica.

03:50 ISW: Ucraini Mantengono e Avanzano sulle Posizioni

Immagini geolocalizzate e rapporti russi di ieri suggeriscono che le forze ucraine hanno mantenuto per lo più le loro posizioni precedentemente segnalate nella regione di Kursk e hanno fatto alcuni progressi oltre le loro posizioni precedentemente confermate, secondo l'Istituto per lo Studio della Guerra (ISW).

01:51 Russia: Feriti a Kursk City per Debris di Razzo Ucraino

Almeno 13 persone, inclusi due gravemente ferite, sono state ferite dai detriti di un razzo ucraino abbattuto nella città russa di Kursk, secondo il governatore ad interim della regione di frontiera.

00:27 Esplosioni Udite nella Capitale Ucraina Kyiv

Sono state udite diverse esplosioni nella capitale ucraina Kyiv, con i giornalisti dell'AFP che hanno riferito delle esplosioni nel centro della città e a est. L'aeronautica ucraina ha dichiarato che due razzi russi erano diretti verso la capitale, mentre l'amministrazione militare di Kyiv ha riferito l'attivazione dei sistemi di difesa aerea online su Telegram.

00:11 Ucraina Attende "Con il Fiato Suspeso" le Decisioni degli USA, UK e FranciaL'Ucraina potrebbe presto ricevere armi a lungo raggio aggiuntive per mantenere la sua difesa contro l'aggressione russa. Nel suo discorso video serale, il presidente Zelensky ha detto: "Attendiamo anche con il fiato sospeso le decisioni degli Stati Uniti, del Regno Unito e della Francia riguardo alle capacità a lungo raggio - decisioni che ci avvicineranno a una pace giusta." Per molto tempo, l'Ucraina aveva cercato di convincere la Germania a fornire missili Taurus a lungo raggio, ma il cancelliere Olaf Scholz aveva rifiutato.

