17:36 La Russia sta costruendo un secondo ponte lungo il ponte della Crimea?

Immagini satellite suggeriscono che la Russia sta costruendo un secondo ponte accanto al ponte di Kerch, lungo 19 chilometri, che collega la Russia continentale con la Crimea. Una piattaforma online, "Ukrajinska Prawda", riferisce di una "costruzione parallela" in corso che sembra un ponte. ntv.de conferma questo attraverso un confronto di immagini satellite di giugno, luglio e agosto, confermando l'attività di costruzione. Secondo "Ukrajinska Prawda", i russi stanno prendendo misure per proteggere sia la nuova costruzione che il ponte di Kerch costantemente attaccato.

16:58 Zelensky riconosce le difficoltà sul Fronte OrientaleCome riportato dal quotidiano britannico "The Guardian", il presidente Volodymyr Zelensky ha riconosciuto la situazione sulla linea del fronte orientale dell'Ucraina come difficile, in particolare vicino al centro logistico vitale di Pokrovsk e vicino a Toretsk. Lo Stato Maggiore ucraino ha riferito 14 scontri nell'area di Toretsk e 34 nel settore di Pokrovsk sulla loro pagina Facebook ufficiale sin dall'inizio della giornata.

16:36 Mosca consiglia ai residenti di Kursk: disattivare le app di appuntamenti e le telecamere di sorveglianzaIl ministero degli Interni russo consiglia ai residenti di tre regioni di frontiera di disattivare le app di appuntamenti e di disabilitare le telecamere di sorveglianza online. Il ministero ha rivelato che il nemico sta identificando un gran numero di indirizzi IP sul loro territorio e accedendo da remoto a telecamere non protette che sorvegliano diverse aree, comprese le fattorie private, le strade e le autostrade strategicamente importanti. Inoltre, l'uso di servizi di appuntamenti online è scoraggiato in quanto potrebbero essere utilizzati per la raccolta di informazioni.

16:20 La Russia riferisce 17 morti civili - in una settimanaL'agenzia di stampa russa TASS ha riferito, citando i servizi di soccorso, che l'incursione ucraina a Kursk ha causato 17 morti civili negli ultimi sette giorni. Altri 235 civili sono rimasti feriti.

15:54 La reporter descrive l'avanzata russa a PokrovskLa reporter di ntv Nadja Kriewald ha riferito dall'Ucraina orientale che i soldati russi hanno lanciato 63 attacchi sul fronte di Pokrovsk il giorno precedente. Ha parlato con i lavoratori dei servizi di soccorso che stavano pianificando l'evacuazione di un villaggio ucraino, ma l'operazione è stata annullata perché l'esercito russo aveva apparentemente preso il controllo della zona.

15:33 La Russia reagisce con rabbia ai giornalisti americani a KurskLa Russia ha convocato un diplomatico americano di alto livello, secondo l'agenzia di stampa russa TASS. La Russia intende protestare contro le "azioni provocatorie" dei giornalisti americani nella regione russa di Kursk, dove le forze ucraine hanno lanciato un'offensiva due settimane fa. I reporter hanno apparentemente violato illegalmente l'area e saranno sottoposti a procedimenti legali, secondo TASS.

15:10 Il commissario dell'Est riconosce la propaganda russa nella Germania orientaleIl commissario federale tedesco per l'est, Carsten Schneider del SPD, ha espresso shock per alcune opinioni degli tedeschi sull'Ucraina. Ha condannato i commenti pregiudizievoli sull'Ucraina e gli ucraini, in particolare nella Germania orientale e occidentale. Schneider ha affermato che la propaganda russa gioca un ruolo significativo in questa situazione e si dimostra particolarmente efficace nella Germania orientale.

14:48 La scarsità di munizioni a causa dell'avanzata di Kursk viene incolpata dei guadagni della RussiaSecondo il "Financial Times", l'avanzata russa nell'Ucraina orientale può essere in parte attribuita al trasferimento di risorse di Kiev a nord a causa dell'attacco a Kursk. I soldati nell'area hanno iniziato a razionare le munizioni per le loro armi per la prima volta dal momento in cui il Congresso degli Stati Uniti ha interrotto l'aiuto. Queste risorse sono state riallocate per supportare i soldati che invadono la regione russa di Kursk.

14:26 L'esperto del Cremlino: l'invasione di Kursk evidenzia il cambiamento di potere a MoscaL'esperto del Cremlino Rainer Munz ritiene che l'avanzata ucraina a Kursk potrebbe accelerare o almeno rivelare il cambiamento generazionale all'interno dell'apparato di potere di Mosca. Tuttavia, Munz ha notato che il potere di Putin rimane inalterato.

14:01 Dopo l'attacco russo a Ternopil: le autorità avvertono di alti livelli di cloro nell'ariaDopo un attacco russo a un sito industriale a Ternopil, nell'Ucraina occidentale, le autorità locali hanno emesso un avvertimento sui livelli di cloro nell'aria. Oksana Chaichuk, a capo del centro regionale per il controllo e la prevenzione delle malattie, ha invitato i residenti a limitare le attività all'aperto e a tenere le finestre chiuse a causa dei livelli di cloro nell'aria che vanno da quattro a dieci volte superiori al normale. L'attacco ha apparentemente preso di mira un deposito di carburanti e lubrificanti, causando un incendio in una struttura non specificata. Non sono state segnalate vittime o feriti.

13:39 Mosca: le truppe russe catturano la città di New York nel DonetskLe forze russe hanno apparentemente catturato la città di New York nella regione di Donetsk dell'Ucraina orientale, secondo il ministero della Difesa russo. Le truppe hanno preso il controllo di "uno dei più grandi insediamenti nelle vicinanze di Torez, il centro logistico strategicamente importante di Novogorodskoe", ha dichiarato il ministero, utilizzando il nome sovietico. Il nome New York, derivato dai coloni tedeschi, è stato cambiato in Novogorodskoe nel 1951 e quindi ripristinato nel 2021 grazie agli sforzi degli attivisti ucraini. La città si trova a circa 6 chilometri a sud di Torez, che è stata un bersaglio di attacchi russi per settimane.

Un disertore russo, soprannominato "Silver", che lavora con l'intelligence militare ucraina (HUR), ha precedentemente ferito il suo comandante con una granata nella città di Ocheretyne nell'oblast di Donetsk. L'incidente è stato reso noto dall'HUR. Prima di abbandonare il suo posto, "Silver" avrebbe ferito il suo comandante a causa di atti indegni che aveva visto all'interno del suo unità e tra i comandanti. Poi si è messo in contatto con la "Legione della libertà della Russia" all'inizio del 2024 e ha iniziato a fornire informazioni sulla posizione delle truppe russe e la strategia militare.

12:23 Il Parlamento ucraino sta valutando il divieto della Chiesa ortodossa russa allineata Il Parlamento ucraino sta discutendo la possibilità di bandire la Chiesa ortodossa ucraina legata alla Russia. Il parlamento di Kyiv ha già approvato un progetto di legge che vieterebbe inizialmente le operazioni della Chiesa ortodossa russa sul territorio ucraino. Tuttavia, è necessaria l'approvazione dei tribunali. Il governo ucraino critica questa chiesa come piattaforma per l'influenza russa nel paese e un sostenitore dell'invasione dell'Ucraina.

11:51 Incendio in deposito di carburante a Rostov, Russia, gestito dai vigili del fuoco Più di 500 vigili del fuoco sono attualmente impegnati nel controllo di un grande incendio in un deposito di carburante a Rostov, in Russia, che brucia da tre giorni. L'incendio del deposito, che si estende su oltre 10.000 metri quadrati e coinvolge diversi serbatoi di gasolio, è stato causato da un attacco con droni ucraini, secondo il capo di Proletarsk, Valery Gornitsky. Non c'è pericolo di esplosioni o evacuazione, ha rassicurato. Quattro aerei antincendio e oltre 520 vigili del fuoco sono coinvolti. A causa delle alte temperature, i veicoli non possono avvicinarsi all'incendio, ha dichiarato Gornitsky. Almeno 41 vigili del fuoco hanno riportato ferite, di cui 18 sono stati ricoverati in ospedale.

11:08 Danneggiata una pianta e un serbatoio di carburante in seguito ai bombardamenti dell'infrastruttura energetica russa nella regione di Ternopil Una pianta e un serbatoio di carburante sono stati danneggiati dai recenti bombardamenti russi dell'infrastruttura energetica ucraina nella regione di Ternopil. La televisione ucraina ha mostrato nuvole di fumo nero che si levavano su Ternopil, portando le autorità locali a consigliare ai cittadini di rimanere al chiuso. Più di 90 vigili del fuoco sono impegnati nel spegnimento dell'incendio e la situazione è sotto controllo, secondo l'amministrazione regionale di Ternopil.

10:41 L'ex diplomatico russo Bondarev accusa Putin di comportamento da codardo Il presidente russo Vladimir Putin si comporta "come un codardo impostore", secondo Boris Bondarev, un ex diplomatico russo che ha scritto un editoriale per ntv.de. La reputazione di Putin come avversario imbattibile è stata offuscata dal conflitto in Ucraina. La rapida conquista prevista non si è materializzata e la Russia è apparsa colta di sorpresa dagli attacchi ucraini, come quello a Kursk. "Putin manca della capacità di affrontare le minacce serie e si è perso nella sua risposta", ha criticato Bondarev. L'ex diplomatico, che si è distancing dal regime di Putin a causa della guerra in Ucraina, ha anche criticato i politici occidentali per la loro posizione sul non utilizzo delle armi fornite contro le forze russe sul loro territorio. "Si deve affrontare Putin con la forza", ha sostenuto Bondarev, respingendo la preoccupazione dell'Occidente per l'escalation come infondata. "L'escalation è già in corso - il nemico di Putin ha attraversato il territorio russo! Eppure, non ha risposto in alcun modo."

10:13 L'Ucraina riferisce cinque civili uccisi e più di due dozzine feriti negli attacchi russi Nel corso delle ultime 24 ore, gli attacchi russi in Ucraina hanno causato cinque morti civili e almeno 22 feriti, tra cui un bambino, secondo le autorità regionali, come riferito dal "Kyiv Independent".

09:37 Deposito di carburante russo in fiamme: le immagini satellite mostrano i danni L'Ucraina ha attaccato un grande deposito di carburante a Proletarsk, in Russia, con i droni domenica mattina. Nonostante gli sforzi per spegnere l'incendio, questo è continuato nel giorno successivo, causando ferite a oltre 40 vigili del fuoco, secondo le autorità regionali. Le immagini satellite mostrano l'entità dell'incendio:

L'Ucraina ha intenzionalmente preso di mira diverse raffinerie e strutture petrolifere russe con i droni negli ultimi mesi, nel tentativo di disturbare l'approvvigionamento di carburante alle truppe nemiche e ridurre i ricavi dell'industria petrolifera russa.

09:16 L'autorità ucraina riferisce che oltre 1.300 soldati russi sono stati "eliminati" in un giorno Le autorità ucraine affermano che 1.330 soldati russi sono stati uccisi o messi fuori combattimento in un solo giorno, secondo i dati ufficiali del ministero della Difesa ucraino. Dal'inizio del conflitto a febbraio 2022, un totale di 601.800 soldati russi sono stati "eliminati", secondo il ministero. Il ministero ha anche riferito che il nemico ha perso cinque carri armati in più (8.518 in totale) dall'inizio dell'invasione russa. L'Ucraina afferma di aver distrutto o acquisito più di 16.500 veicoli corazzati e più di 13.800 droni. Questi numeri non possono essere verificati in modo indipendente poiché Mosca non divulga informazioni sulle sue perdite in Ucraina.

"08:47 Biden si schiera per la libertà dell'Ucraina: nessun leader dovrebbe inchinarsi ai tiranni" Joe Biden ha affermato: "Nessun leader dovrebbe inchinarsi ai tiranni". Parlando alla prima serata della convention del Partito Democratico, il presidente americano ha osservato che Putin aveva ipotizzato di conquistare Kyiv in tre giorni. Tre anni dopo, l'Ucraina rimane libera, secondo il "Kyiv Independent". Biden ha contrapposto la sua posizione di alleato fermo della NATO e campione di un Ucraina sovrana all'ex presidente Donald Trump, che aveva espresso elogi per il presidente russo Vladimir Putin. "Nessun comandante in capo dovrebbe mai inchinarsi ai tiranni", ha dichiarato Biden.

08:31 La Russia lancia raid aerei notturni sull'Ucraina La Russia ha lanciato un'altra serie di attacchi aerei notturni sull'Ucraina, colpendo nove luoghi disseminati in tutto il paese, secondo il rapporto dell'aeronautica ucraina su Telegram. Sono stati abbattuti tre missili e 25 droni. Questo mese segna il quinto attacco missilistico su Kyiv, con 41 allarmi aerei nella capitale ad agosto. Ieri, il militare ha riferito di aver respinto un attacco con droni su Kyiv.

07:52 Amministrazione Militare di Kyiv: Attacco con Missile Russo Respinse - Nessun Dannno Finora I soldati russi hanno attaccato Kyiv dal nord questa mattina, come dichiarato dall'amministrazione militare della città via Telegram. "Sembra che il nemico abbia colpito il cuore dell'Ucraina dal nord, probabilmente utilizzando missili come l'Iskander. Questo è il quinto attacco con razzi su Kyiv questo mese!", si legge nel messaggio. I missili sono stati apparentemente abbattuti dalle forze di difesa aerea ai margini di Kyiv. Non sono stati segnalati danni o perdite nella città finora.

07:38 Belarus: Lukashenko Schiera Soldati e Aerei in Più al Confine con l'Ucraina La Bielorussia ha schierato ulteriori truppe e aerei della difesa aerea al confine con l'Ucraina, ha annunciato il generale maggiore Andrei Lukyanovich, capo delle forze di difesa aerea bielorusse, secondo il giornale ucraino "Kyiv Independent". Questo annuncio segue rapidamente dopo che il presidente bielorusso Alexander Lukashenko ha annunciato lo schieramento di un terzo dell'esercito del paese al confine quest'estate. Lukashenko ha incolpato il divario di comprensione tra Bielorussia e Ucraina per la concentrazione di truppe al confine. Lukyanovich ha informato la televisione nazionale che personale militare bielorusso, aerei, missili antiaerei e unità radioelettroniche sono stati schierati al confine. L'Ucraina non ha ancora confermato le affermazioni di Lukyanovich riguardo all'aumento di truppe e armi bielorusse al confine. Il servizio di confine di stato ucraino ha riferito oltre una settimana fa che non si era verificato alcun rafforzamento militare vicino al confine con la Bielorussia despite gli ordini di Lukashenko.

07:24 ISW: Russia Invia 5.000 Soldati nella Regione di Kursk La Russia è costretta a inviare soldati da altri fronti teatrali a Kursk a causa delle attività delle truppe ucraine nella regione, secondo un rapporto dell'Istituto degli Stati Uniti per gli Studi di Guerra (ISW). "Le truppe russe hanno integrato truppe aggiuntive nella regione di Kursk sin dall'inizio dell'avanzata ucraina, probabilmentedeploying più di 5.000 soldati nella regione", suggeriscono gli analisti.

06:54 Zelensky Incoraggia la Seconda Summit per la Pace in Ucraina Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha incoraggiato i suoi diplomatici a organizzare la seconda Summit per la Pace in Ucraina prima della fine dell'anno. Parlando a un incontro di delegati diplomatici stranieri in Ucraina, Zelensky ha osservato: "Considero la prima summit un grande successo per l'Ucraina. Voglio esprimere la mia gratitudine a tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione della nostra summit. Ora stiamo preparando la seconda Summit per la Pace e è importante che si verifichi quest'anno". Ha incoraggiato tutti ad affrettare il processo e ad allargare il cerchio di supporto per il comunicato della prima summit.

06:22 La Russia Continua ad Attaccare Kyiv di Notte La Russia continua ad attaccare Kyiv di notte, secondo fonti ucraine. Le unità di difesa aerea sono state attive la scorsa notte per respingere un altro attacco aereo russo su Kyiv, come riferito dall'amministrazione militare della città via Telegram. I testimoni hanno riferito di aver sentito esplosioni simili a sistemi di difesa aerea.

05:11 Attacchi con Droni Multipli Colpiscono le Regioni Ucraine Lontane dal Fronte Attacchi con droni multipli si sono verificati durante la notte in diverse regioni ucraine lontane dalle linee del fronte. Secondo la difesa aerea, le regioni di Sumy, Poltava, Kherson e Mykolaiv sono state tra i bersagli, con la difesa aerea attivata anche vicino a Kyiv. Le autorità locali hanno consigliato ai residenti di cercare rifugio. Non sono stati segnalati danni finora.

02:23 Gli Stati Uniti Restano UnitI con Kyiv - Discussioni sull'Offensiva di Kursk Nonostante l'offensiva delle truppe ucraine nella regione russa di Kursk, gli Stati Uniti restano impegnati a sostenere Kyiv. Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha ribadito: "Siamo saldi nel nostro sostegno all'Ucraina e resteremo al loro fianco per tutto il tempo necessario", durante una conferenza stampa del portavoce del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti. Gli Stati Uniti continuano a fornire aiuti militari a Kyiv. Il segretario della Difesa degli Stati Uniti Lloyd Austin ha rassicurato il suo omologo ucraino Rustem Umerov del sostegno continuo degli Stati Uniti durante una telefonata, come chiarito il portavoce. Durante la loro conversazione, Austin ha acquisito ulteriori informazioni sugli obiettivi dell'Ucraina per l'offensiva.

01:07 La Germania Fornisce Altro Aiuto Militare all'Ucraina La Germania ha consegnato un altro lotto di attrezzatura militare all'Ucraina. Secondo l'annuncio del Ministero della Difesa, questo nuovo aiuto include un terzo sistema di difesa aerea Iris-T, migliaia di munizioni d'artiglieria, droni, un veicolo di recupero e una grande quantità di fucili con le relative munizioni.

00:20 Zelenskyy dichiara la più Grande Captura di Soldati Russi Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy ha dichiarato l'offensiva ucraina nella regione russa di Kursk come la più grande cattura di soldati russi dalla

21:38 Lituania Costruisce Base per le Truppe TedescheLa Lituania ha iniziato la costruzione di una struttura per le truppe tedesche. Una volta completata entro il 2027, il sito può ospitare fino a 4.000 soldati tedeschi. Si tratta del primo dispiegamento permanente all'estero della Bundeswehr dal dopoguerra. Nel 2021, la Germania ha promesso di schierare truppe nel suo stato membro NATO e UE, confinante con la Russia. Si stima che i costi della costruzione superino un miliardo di euro secondo il ministro della Difesa lituano Raimundas Karoblis.

21:15 Il Presidente Ceco Suggerisce l'adesione alla NATO per l'Ucraina Parzialmente OccupataIl presidente ceco Petr Pavel ha proposto la possibilità che l'Ucraina entri nella NATO, nonostante l'occupazione parziale da parte della Russia. Immagina trattative di pace tra Ucraina e Russia nei prossimi anni, che potrebbero concludersi con la Russia che mantiene alcuni territori occupati senza che gli stati democratici riconoscano queste modifiche ai confini. Successivamente, secondo Pavel, "potremmo accettare l'Ucraina nella NATO nel territorio sotto il suo controllo in quel momento". La Germania è diventata un membro della NATO nel 1955 mentre era ancora sotto l'occupazione dell'Unione Sovietica.

20:57 Le Forze Ucraine Vicine al Ponte RussoLe forze ucraine hanno apparentemente preso il controllo della città di Wyschnewka nella regione occupata dalla Russia di Kursk, posizionandosi a circa 12 chilometri dal ponte galleggiante sul fiume Seym, che attualmente è l'unica via strategica per il rifornimento o l'evacuazione delle truppe russe.

20:36 Pokrovsk in PericoloL'amministrazione militare della città orientale ucraina di Pokrovsk sta vivendo un momento di incertezza mentre le truppe russe avanzano: "Il nemico sta marciando verso i sobborghi di Pokrovsk. Lo vediamo, non è un segreto", ha dichiarato il capo del dipartimento informazioni al "Washington Post". "Forse la situazione cambierà in qualche modo - speriamo che il nemico si fermi in qualche punto di approccio a Pokrovsk e le nostre truppe li respingano", ha detto. Se Pokrovsk cade, sarebbe la più grande area popolata catturata dai russi dal momento in cui Bachmut è caduta a maggio 2023.

