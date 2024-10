17:30: Ministro della Difesa olandese a Kharkiv: L'Ucraina deve mantenere le distanze dalla Russia

16:10 Circa 660.000 Soldati Russi "Eliminati" Durante il Conflitto, Dichiarano le Forze Armate Ucraine

Secondo il quartier generale militare ucraino, la Russia ha subito una perdita significativa di circa 660.000 soldati nel suo conflitto con l'Ucraina. Il'esercito ucraino ha annunciato in una dichiarazione che 660.470 soldati russi sono stati "eliminati", un termine spesso interpretato come l'uccisione o l'invalidità permanente che li rende non più idonei al servizio militare.

15:14 Almeno un Morto in un Attacco di Droni Russi

Un attacco di droni russi in Ucraina ha causato almeno una vittima. Un'auto guidata da un 49enne è stata colpita da un drone nella regione di Kharkiv, ha riferito il governatore Oleh Syniehubov. Le autorità ucraine hanno anche riferito che una conduttura del gas è stata danneggiata e un magazzino è stato dato alle fiamme nella regione di Odessa. Secondo l'Aeronautica ucraina, le forze russe hanno lanciato razzi e 87 droni, di cui 56 droni e due razzi sono stati distrutti. Altri 25 droni sono scomparsi dai radar, probabilmente a causa dei missili della difesa aerea.

14:26 Egon Krenz, Ex Leader SED, Favorevole alla Pace in Ucraina

L'ex Segretario Generale della SED e Presidente del Consiglio di Stato della DDR, Egon Krenz, ritiene che i significativi guadagni dell'AfD e della BSW nelle elezioni regionali di settembre nel Brandeburgo siano un segnale per la pace e la fine della guerra in Ucraina. "Questo è un appello: Ascoltateci ora! Vogliamo la politica della pace. Vogliamo vivere, non morire", ha detto Krenz al "Tagesspiegel" durante un evento "75 anni della DDR" a Berlino. Krenz ha elogiato la richiesta dei presidenti di Sassonia e Brandeburgo, Michael Kretschmer della CDU e Dietmar Woidke della SPD, nonché del presidente della CDU della Turingia, per uno sforzo maggiore per trovare una soluzione diplomatica al conflitto ucraino.

L'87enne, che un tempo era il successore e il confidente di Erich Honecker, ha anche concordato con la posizione dell'ex cancelliere Gerhard Schröder sulla guerra in Ucraina. "Penso che abbia una forte posizione. Sono d'accordo con lui su questo", ha detto Krenz. Krenz e Schröder hanno una lunga storia, compresi gli incontri a Bonn nel 1980 e a East Berlin nel 1981. All'epoca, Krenz era il capo dell'organizzazione giovanile comunista FDJ, e Schröder era il presidente dei Giovani Socialisti.

13:52 La Strategia dell'Ucraina Involge "Scambiare Spazio con Perdite"

Mykola Bielieskov, analista militare dell'Istituto Ucraino per gli Studi Strategici, come descritto dal "New York Times", spiega che la strategia dell'Ucraina involve "scambiare spazio con perdite". Ciò significa ritirarsi dalle città assediate dopo aver inflitto il massimo danno ai russi in termini di perdite di personale e materiali. "Si tratta di quanto perdono prima di rendersi conto che è inutile", dice Oleksandr Solonko, membro del 411° Battaglione Drone Ucraino. Alcuni comandanti ucraini preferiscono abbandonare le posizioni o i centri abitati per minimizzare le proprie perdite di personale di fronte agli attacchi incessanti.

13:14 L'Ucraina: la Russia Prioritizza il Ponte di Crimea Sui Bersagli Interni

Dmytro Pletenchuk, portavoce della Marina ucraina, ha parlato della consegna dei missili antiaerei S-300 nella regione del Ponte di Crimea sul canale televisivo Espreso. "Hanno bisogno di rifornire le loro scorte", dice Pletenchuk. "I russi hanno effettivamente dispiegato sistemi di difesa aerea di grandi dimensioni lì. E non lo fanno senza un motivo - hanno bisogno di missili, non è un caso". La Russia considera il Ponte di Crimea più importante di obiettivi simili sul proprio territorio, afferma il portavoce. Il ponte ha più valore simbolico che pratico, aggiunge. L'Ucraina mira a distruggere permanentemente il ponte, ma non ci è ancora riuscita a causa della sua forte protezione. La struttura è stata danneggiata due volte dagli attacchi.

12:48 Merz: Se l'Occidente Si Ritira, la Russia Cercherà di Più

In un articolo ospite per "Focus", il leader della CDU Friedrich Merz avverte: "Non dobbiamo essere ingannati sulla natura di questa guerra, e non dobbiamo essere ingannati ora. Putin sta smantellando un ordine politico in Europa che abbiamo costruito insieme alla Russia, non contro la Russia, dopo il 1990". Né l'Europa né la NATO hanno violato alcun accordo o provocato la Russia per scatenare una tale guerra contro l'Ucraina, sottolinea Merz. Se l'Ucraina rimane salda e l'Occidente continua a sostenere, la Russia si renderà conto che la violenza militare ulteriore è inutile. Tuttavia, se l'Occidente si ritira, "la Russia ha vinto e vorrà di più".

12:14 Attivista Russo Oppositore Dadin Presunto Morto in Ucraina

L'attivista russo dell'opposizione Ildar Dadin è stato apparentemente ucciso mentre combatteva contro la Russia sul fronte ucraino. Ha riportato la sua morte durante i combattimenti nella regione di Kharkiv, la giornalista Xenya Larina ha scritto sulla piattaforma X. Le autorità di Kyiv non hanno ancora confermato queste informazioni. Dadin è stato condannato a tre anni di prigione in Russia nel 2015 per aver partecipato a manifestazioni non autorizzate. Ha scontato 15 mesi di prigione prima di essere rilasciato. Nel 2023, si è recato in Ucraina e ha rejoint il Corpo Volontario Russo per combattere contro la Russia nella guerra.

11:34 Unità Ucraina Pubblica Video di un Attacco di Drone a un Carro Armato Russo

La 60ª Brigata Ucraina ha condiviso un video, che si dice autentico, che mostra un attacco di drone a un carro armato russo nella regione di Donetsk. Il video mostra l'attacco del drone che causa un'intensa esplosione, facendo volare via la torretta del carro armato.

11:06 Rapporto sui Caduti in Attacchi Russi in Ucraina Secondo il "Kyiv Independent", almeno quattro persone sono state uccise e circa 30 ferite negli attacchi russi in Ucraina il giorno precedente.

10:33 Difensore di Wuhledar Discute la Superiorità Artiglieria Russa Secondo i resoconti ucraini, la parte russa attualmente detiene un vantaggio di 3 a 1 in termini di munizioni d'artiglieria. Tuttavia, un soldato della 72ª Brigata, che ha difeso Wuhledar, riferisce una situazione peggiore riguardo al numero di sistemi d'artiglieria. Alla fine dell'estate, i russi avevano un vantaggio di 10 a 1 nei sistemi d'artiglieria intorno a Wuhledar. Un soldato della 72ª Brigata ha espresso le sue preoccupazioni, dicendo: "Uno dei nostri sistemi d'artiglieria può a malapena resistere a 10 dei loro". Ha anche sottolineato che le forze russe possono facilmente travolgere la difesa ucraina se si concentrano su un'area specifica.

09:59 Attacchi Russi contro l'Ucraina con Droni e Missili La forza aerea ucraina ha segnalato 87 attacchi con droni da parte della Russia su tutta l'Ucraina durante la notte. Inoltre, quattro missili sono stati abbattuti e 56 droni insieme a due missili sono stati distrutti dalla difesa aerea. Si stima che altri 25 droni siano stati probabilmente abbattuti attraverso misure di guerra elettronica.

09:13 Scuse del Primo Ministro Danese per il Ritardo nell'Invio di F-16 all'Ucraina La Primo Ministro danese Mette Frederiksen si è scusata con l'Ucraina per il ritardo nell'invio di aerei da combattimento F-16 tramite un video virale nei canali ucraini. Aveva inizialmente intenzione di consegnare gli aerei da combattimento all'inizio della guerra, ma ha incontrato lunghe discussioni sulla sua opportunità. La Danimarca ha promesso di consegnare 19 caccia F-16 all'Ucraina, ma le mancano sia i piloti che il tempo adeguato per l'addestramento. Finora, solo un piccolo numero di F-16 è stato dispiegato. La Russia ha invaso l'Ucraina a febbraio 2022.

08:31 "Kyiv Post": Morte di Ufficiali Nord-Coreani in Attacco con Razzi Secondo i resoconti del "Kyiv Post", più di 20 soldati, tra cui sei ufficiali nord-coreani, sono stati segnalati uccisi in un attacco con razzi vicino al Donetsk occupato dai russi. Una fonte confidenziale ha aggiunto che questi ufficiali avevano viaggiato per consultarsi con i loro omologhi russi e dimostrare l'addestramento del personale prima di avviare l'attacco.

07:50 Distruzione di Posizioni di Combattimento Russi in Ucraina con Missili Storm-Shadow Lo Stato Maggiore delle Forze Armate ucraine ha segnalato la distruzione di tre posizioni di combattimento appartenenti alle brigate motorizzate russe 35ª, 27ª e alla 2ª armata combinata. L'operazione è stata condotta dalle forze dell'Aeronautica ucraina, unità di artiglieria e rockets e altri contingenti. L'operazione ha utilizzato missili Storm-Shadow e razzi GMLRS. L'Ucraina utilizza da tempo i missili Storm Shadow, ma non ha ancora ricevuto la variante a lungo raggio. I razzi GMLRS possono essere lanciati dai lanciatori multiplo di razzi HIMARS con un raggio di circa 70 chilometri.

07:04 ISW: Difficoltà nel Reclutamento per l'Esercito Russo L'ISW riferisce che il Ministero della Difesa russo sta pianificando di offrire incentivi generosi ai nuovi recluti in futuro. Tuttavia, i resoconti suggeriscono che gli attuali sforzi di reclutamento stanno dando pochi risultati, indicando la necessità di incentivi finanziari più elevati a causa dell'insufficienza delle attuali strategie di reclutamento. L'ISW stima che la Russia potrebbe affrontare limiti a lungo termine nella generazione di sufficienti reclute a causa della sua campagna di mobilitazione, e tali incentivi potrebbero non affrontare efficacemente questi vincoli.

06:20 Opportunità per l'Offensiva Contro-Ucraina e Sfide per la Russia Mark Galeotti, un esperto di Russia, suggerisce che entro il 2025 l'Ucraina sarà pronta per lanciare una controffensiva su larga scala, data l'attrezzatura nuova che sta ottenendo. Ha anche notato che Kyiv sta utilizzando efficacemente i propri razzi e droni per colpire i depositi di munizioni russe. Tuttavia, le forze russe affrontano sfide nel reclutamento di soldati nonostante i pagamenti generosi, la scarsa disponibilità di manodopera e l'esaurimento delle scorte di attrezzature militari. Galeotti ha anche sottolineato le minacce potenziali per l'Ucraina dal rafforzamento delle forze anti-ucraine in Europa e la possibilità di una vittoria di Donald Trump nelle elezioni USA.

Cinque senatori repubblicani del Congresso degli Stati Uniti hanno espresso preoccupazioni per i legami sempre più stretti di Budapest con la Russia e la collaborazione con la Cina, dopo la loro visita in quel paese. Il gruppo senatoriale includeva Jerry Moran, John Boozman, Susan Collins, John Cornyn e John Kennedy. Il senatore Moran ha espresso preoccupazioni per i legami sempre più stretti di Budapest con la Russia e il indebolimento delle sue istituzioni democratiche, chiedendo una maggiore unità tra Budapest e i suoi partner. "È nel nostro interesse che le nostre nazioni lavorino strettamente insieme. Esortiamo Budapest ad ascoltare e affrontare le preoccupazioni dei suoi alleati". Budapest serve come alleato chiave della Russia all'interno dell'UE. Il Primo Ministro Orban ha costantemente ostacolato l'aiuto per l'Ucraina, ha promosso i colloqui e ha spesso riflettuto le opinioni del Cremlino. Nonostante la condanna della guerra, l'Ungheria si è rifiutata di fornire armi all'Ucraina.

03:27 Attacco con Missile su Kyiv Probabilmente Sventato dalle Unità di Difesa Aerea

Le unità di difesa aerea ucraine hanno apparentemente sventato un attacco aereo russo su Kyiv, secondo il canale Telegram delle notizie dell'esercito ucraino. Non sono stati forniti dettagli.

01:58 L'Ambasciatore Russo negli Stati Uniti Torna a Mosca

L'Ambasciatore russo negli Stati Uniti, Anatoly Antonov, sta apparentemente concludendo il suo servizio diplomatico, secondo le fonti dei media russi. Sta tornando a Mosca, secondo un rappresentante del Ministero degli Esteri citato dall'agenzia di stampa Interfax. Il giornale "Vedomosti" riferisce che la partenza di Antonov è imminente. Non sono stati forniti ulteriori dettagli. Antonov ha prestato servizio come ambasciatore dal 2017.

22:14 Concessioni territoriali preliminari in considerazione in cambio della membership NATO?

L'Ucraina è determinata a recuperare i territori occupati dalla Russia nell'ultimo decennio. Tuttavia, le manca il personale, le armi e l'alleanza occidentale necessari per raggiungere questo obiettivo. Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy afferma ora che Kiev sta preparando "decisioni significative" con Washington e altri paesi per l'incontro del Contact Group a Ramstein il 12 ottobre. Secondo il "Financial Times", la nuova strategia dell'Ucraina prevede la richiesta di sostegno militare e diplomatico dai suoi alleati per portare la Russia al tavolo dei negoziati. I diplomatici occidentali e gli ufficiali ucraini credono che le garanzie di sicurezza significative potrebbero servire come base per una soluzione negoziata, con la Russia che mantiene il controllo de facto, ma non de jure, sui territori ucraini che attualmente occupa. Si discutono anche possibilità di concessioni territoriali preliminari e l'eventuale membership dell'Ucraina nella NATO.

21:23 La Russia subisce perdite tre volte superiori a quelle dell'Ucraina, attende consegne di carri armati

La Russia sta perdendo, in media, tre volte più equipaggiamento dell'Ucraina e sta "persistentemente esaurendo le scorte di attrezzature ereditate dall'era sovietica, mentre la sua produzione, come quella dell'Ucraina, copre solo una piccola frazione di ciò che sta perdendo", afferma Jakub Janowski, analista di Praga che lavora per il servizio di intelligence open source olandese Oryx. Confrontando le capacità di mobilitazione, la forza lavoro e le capacità di produzione, il tempo attualmente favorisce la Russia, avverte Konrad Muzyka, analista polacco e direttore di Rochan Consulting. Janowski ritiene che despite la Russia abbia più soldati e maggiore potenza di fuoco, potrebbe ancora affrontare problemi significativi se l'Occidente aumenta il suo sostegno. Inoltre, ci sono consegne di attrezzature militari promesse in sospeso. Secondo Oryx, Kiev attende ancora le consegne promesse di almeno 280 carri armati, 480 veicoli da combattimento corazzati, 1200 trasporti truppe e 180 veicoli d'artiglieria mobili.

20:34 L'Ucraina riferisce l'abbattimento di un bombardiere russo, condivide foto dei detriti

Le forze ucraine affermano di aver abbattuto un aereo da combattimento russo. Il bombardiere è stato colpito vicino alla città di Kostiantyniwka nella provincia di Donetsk sabato, secondo il capo dell'amministrazione militare locale. Immagini mostrano i resti di un aereo carbonizzato che è precipitato su un edificio, appiccando un incendio.

L'Unione Europea potrebbe imporre sanzioni alla Russia in risposta alle sue azioni in Ucraina.

Date le perdite significative subite dalla Russia nel suo conflitto con l'Ucraina, alcuni paesi europei potrebbero chiedere un sostegno più forte dell'UE all'Ucraina.

