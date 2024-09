17:28 Ucraina: la Russia prepara attacchi nella regione di Saporishya

16:36 Kyiv Rivelazione della Morte del Direttore del Centro dei Droni Russi Vicino a Mosca

Il servizio di intelligence militare ucraino, HUR, ha annunciato la morte del Colonnello russo Alexei Kolomeitsev a Kolomna, nella regione di Mosca. Kolomeitsev era a capo del 924° Centro Statale (Unità Militare n. 20924) per veicoli aerei senza equipaggio all'interno del Ministero della Difesa russo. Questo centro è responsabile della formazione di specialisti dei droni per operazioni di combattimento, inclusi i droni Shahed. HUR sottolinea che Kolomeitsev era coinvolto in crimini di guerra contro l'Ucraina.

15:50 Stati Baltici e Polonia Richiedono Finanziamento UE per la Sicurezza delle Frontiere

I membri NATO Estonia, Lettonia, Lituania e Polonia hanno proposto all'UE il finanziamento per la costruzione di fortificazioni, barriere e campi militari lungo i loro confini con la Russia e la Bielorussia. Il ministro della Difesa estone Hanno Pevkur ha dichiarato: "La necessità di una linea di difesa baltica deriva dalla situazione di sicurezza". Questa misura sostiene il nuovo concetto di difesa NATO. Pevkur ha aggiunto: "È fondamentale coordinare le nostre azioni con la Polonia". In gennaio, i paesi baltici hanno annunciato il progetto "Linea di Difesa Baltica". La Polonia ha annunciato il progetto "Scudo Orientale" a maggio.

15:12 La Russia si Dice Pronto a Fare causa per gli Esplosioni dei Gasdotti Nord Stream

La Russia ha dichiarato la sua intenzione di portare in tribunale il sabotaggio dei gasdotti Nord Stream. Il Ministero degli Esteri russo ha presentato "richieste preprocessuali" contro Germania, Danimarca, Svezia e Svizzera, basandosi sugli accordi internazionali contro il terrorismo. Se la disputa non viene risolta in questa fase, la Russia intende portare la questione davanti alla Corte Internazionale di Giustizia e sostenere che l'Occidente non sarebbe in grado di "insabbiare il caso".

14:26 Ufficiale NATO: L'Offensiva di Kursk un Problema Strategico per Putin

Il presidente del Comitato Militare NATO, l'ammiraglio Robert Bauer, ritiene che l'offensiva ucraina nella regione russa di Kursk rappresenti un problema strategico per il leader del Cremlino Vladimir Putin. "Per la prima volta dal 1941, una potenza straniera è sul territorio russo", ha detto Bauer all'Interfax Ucraina in un'intervista. "Questo è un problema strategico per la Russia e presenta anche sfide operative, poiché le linee di rifornimento passano attraverso Kursk". A livello strategico, Kyiv sta creando un "dilemma strategico" per Mosca. "Se Putin afferma di difendere la madrepatria, non ha successo perché l'Ucraina è ora sul territorio russo", ha detto Bauer.

13:44 L'Ucraina Rapporta Otto Morti a Sumy Dopo un Doppio Attacco con Droni

Il bilancio delle vittime di un attacco con droni nemici a Sumy è salito a otto, secondo fonti ucraine, con undici feriti. 113 pazienti sono stati evacuati dall'ospedale attaccato. In precedenza, un attacco russo ha ucciso una persona e danneggiato gravemente il tetto di diversi piani dell'ospedale. È stata avviata l'evacuazione dei pazienti e del personale. Sono stati inviati servizi di soccorso e polizia per aiutare le vittime. La Russia ha poi lanciato un altro attacco aereo.

12:56 Blinken Esamina il "Piano di Vittoria" di Zelensky Presentato a Biden

Il Segretario di Stato degli Stati Uniti Antony Blinken sta valutando il "piano di vittoria" ucraino presentato al Presidente degli Stati Uniti Joe Biden dal Presidente ucraino Volodymyr Zelensky durante il loro incontro alla Casa Bianca. Tra le altre cose, Zelensky ha nuovamente richiesto l'autorizzazione all'utilizzo di armi occidentali per attacchi a lungo raggio contro i bersagli militari russi. Blinken ha ora richiesto una revisione dei dettagli del piano e la determinazione di "ulteriori misure" se necessario per aiutare l'Ucraina a raggiungere la vittoria. Nonostante le richieste del Segretario di Stato per una posizione più conflittuale, non è ancora stata adottata dal Presidente.

12:25 Londra: Più di 2000 Attacchi contro le Strutture Sanitarie Ucraine dal'inizio della Guerra

Il Ministero della Difesa britannico ha riferito 2013 attacchi contro le strutture sanitarie ucraine dall'invasione russa di febbraio 2022. Il personale ha subito 235 incidenti. In luglio, l'esercito russo ha preso di mira un ospedale pediatrico a Kyiv. Gli attacchi russi al sistema sanitario ucraino hanno causato 176 morti, ha detto il ministero.

11:48 L'Ucraina Rapporta Tre Morti Dopo l'Attacco alla Centrale di Polizia di Kryvyi Rih

Il bilancio delle vittime dell'attacco russo alla centrale di polizia della città ucraina di Kryvyi Rih è salito a tre membri delle forze dell'ordine ucraine. Un agente di polizia è ancora ritenuto intrappolato sotto le macerie e i soccorsi sono in corso, secondo il Ministero degli Interni ucraino. Questo è il secondo attacco alla centrale di polizia in due giorni in Ucraina.

Il militare stratega australiano Mick Ryan suggerisce che la controffensiva russa vicino a Kursk sta avendo più vittorie. In agosto, i soldati ucraini hanno attraversato il confine nel territorio russo di Kursk e occupato alcune terre. All'inizio colti di sorpresa, i russi stanno ora contrattaccando. Anche se stanno avanzando a un ritmo più lento, Ryan afferma che stanno gradualmente riprendendo il territorio. Un'offensiva ucraina nella parte occidentale del contrattacco russo avrebbe potuto potenzialmente compromettere la sicurezza del fianco russo e isolare centinaia di truppe, secondo Ryan, citando i dati dell'Istituto degli Stati Uniti per gli Studi di Guerra (ISW).

10:30 Aeronautica Ucraina: Riparato 69 Attacchi Drone

L'aeronautica ucraina sostiene che l'esercito russo ha dispiegato 73 droni da combattimento e 4 missili contro l'Ucraina durante tutta la notte di sabato. Nonostante questi attacchi, l'Ucraina è stata in grado di intercettare 69 droni e 2 missili. Il bilancio delle vittime di un attacco con drone russo a un ospedale nella regione di Sumy è salito a sette.

09:52 Bilancio della Visita USA: Zelensky ha Interferito con Trump

Dopo una separazione di cinque anni, i negoziati tra Donald Trump e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky sono tornati in primo piano. Trump aveva recentemente criticato l'aiuto degli Stati Uniti all'Ucraina.

09:39 ISW: Attacchi a Lungo Raggio Limitati dell'Ucraina Potrebbero Cambiare il Destino della Guerra

Gli esperti dell'Istituto per lo Studio della Guerra (ISW) consigliano che anche solo alcuni attacchi a lungo raggio riusciti dell'Ucraina potrebbero cambiare significativamente il corso della guerra. Notano che le autorità russe sembrano attivamente cercare di influenzare l'opinione occidentale sul fatto che all'Ucraina sia permesso di lanciare attacchi a lungo raggio contro le strutture militari russe utilizzando armi occidentali, esprimendo preoccupazione per il fatto che tali attacchi potrebbero esercitare una notevole pressione operativa sull'offensiva russa. Tuttavia, gli Stati Uniti continuano a rifiutare di permettere all'Ucraina di lanciare attacchi a lungo raggio sul territorio russo.

09:18 Stato Maggiore Ucraino: Circa 1500 Perdite Russi nelle Ultime 24 Ore

Secondo lo Stato Maggiore ucraino, le forze russe hanno subito altre 1.470 perdite (uccisi o feriti) nelle ultime 24 ore, portando il totale a 650.640 dal'inizio dell'invasione completa due anni e mezzo fa. Inoltre, i russi hanno perso 42 veicoli corazzati, 14 carri armati, 62 droni e 55 sistemi d'artiglieria.

08:57 Ucraina: Russi Hanno Attaccato Clinica, 6 Morti

Le forze russe hanno lanciato un attacco contro un ospedale a Sumy, causando sei morti, secondo le fonti ucraine. Il governo militare della regione di Sumy ha riferito che l'attacco è stato eseguito utilizzando droni Shahed, seguito da un altro attacco con droni contro un'area residenziale e un altro contro l'ospedale. In quel momento, le squadre di soccorso stavano evacuando i pazienti e il personale. L'aeronautica ha anche riferito che le forze russe hanno lanciato bombe guidate sulla regione di Sumy.

08:21 Goldschmidt Avverte del Pericolo per la Costa Baltica dalle Petroliere Russe

Dopo le accuse di Greenpeace riguardo alle esportazioni di petrolio russo attraverso il Mar Baltico, il ministro dell'Ambiente dello Schleswig-Holstein Tobias Goldschmidt esprime preoccupazione per i potenziali pericoli per la costa del Baltico dalle petroliere. "Il regime russo sta sfacciatamente violando l'embargo sul petrolio imposto a seguito dell'aggressione russa contro l'Ucraina," ha detto il politico verde. Questo conflitto sta mettendo a rischio i mari in difficoltà. Diversi paesi occidentali accusano la Russia di eludere le sanzioni dell'UE utilizzando navi poco sicure. "Il rischio di una fuoriuscita di petrolio sta aumentando," avverte Goldschmidt. "E questo petrolio finirebbe principalmente sulle nostre spiagge, da Fehmarn a Eckernförde."

07:52 Ucraini Respingono Attacchi Russi in Pokrovsk

Le forze ucraine e russe sono ancora impegnate in intense battaglie nell'Ucraina orientale. La regione intorno a Pokrovsk, che è stata oggetto di attacchi russi per mesi, è stata nuovamente il punto focale degli scontri del giorno precedente. Secondo lo Stato Maggiore ucraino, 19 avanzate russe sulle linee di difesa ucraine sono state respinte durante il giorno. "I difensori ucraini mantengono le loro posizioni," ha dichiarato il loro comunicato. Le truppe russe stanno cercando di avvicinarsi alla città da diverse direzioni e i contrattacchi ucraini ostinati. I combattimenti pesanti sono continuati anche nell'area intorno a Kurakhove. Secondo i resoconti ucraini, circa 17 attacchi russi sono stati respinti durante il giorno. È importante notare che questi resoconti non possono essere confermati in modo indipendente.

07:41 Zelensky Vede la Visita USA come Costruttiva

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha visto la sua visita negli Stati Uniti come un successo, anche se non ha ottenuto un ampio sostegno all'ampio utilizzo di armi occidentali. "Ogni discussione è andata come doveva," ha detto in un messaggio video sulla piattaforma X. Il piano di pace ucraino è stato presentato in America. "Ora, i nostri team devono lavorare per l'attuazione di ogni passo e decisione," ha aggiunto. A Washington, Zelensky ha incontrato il presidente degli Stati Uniti Joe Biden e la vicepresidente Kamala Harris, nonché il candidato presidenziale democratico, per chiedere il sostegno continuo per la difesa dell'Ucraina contro la Russia. Ha anche tenuto colloqui con l'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump a New York, che ha affermato che se fosse stato eletto, il conflitto sarebbe finito rapidamente.

Numerosi giovani, recentemente liberati dalla captivity russa, sono parte dei diversi migliaia di bambini ucraini rapiti durante il conflitto, hanno dichiarato le autorità ucraine. Molti di questi bambini hanno tragicamente perso uno o entrambi i genitori a causa della guerra e ora vivono con i loro nonni. Le autorità del Qatar stanno lavorando per il ritorno di più bambini, avendo ricevuto un elenco di 751 bambini il cui iter burocratico è già completo, come riferito da Dmytro Lubinets, commissario per i diritti umani del Parlamento ucraino. Dal inizio della guerra, circa 20.000 bambini sono stati illegalmente portati in Russia, con solo una piccola parte che è riuscita a tornare a casa finora.

06:27 Blinken Accusa la Cina di Sostenere l'Industria delle Armi Russe

Il segretario di Stato degli Stati Uniti Antony Blinken ha espresso le sue preoccupazioni al ministro degli Esteri cinese Wang Yi riguardo all'appoggio della Cina all'industria bellica russa. Blinken ha sostenuto che se la Cina dichiara di volere la pace e la fine del conflitto, ma lascia che le sue aziende appoggino l'aggressione di Putin, queste due posizioni non possono coesistere. Wang, a sua volta, ha dichiarato che la posizione della Cina sul conflitto ucraino sottolinea la necessità della pace attraverso il dialogo, come riferito dal ministero degli Esteri cinese.

05:31 Forze ucraine eliminano due soldati russi su jet ski con un droneLe forze ucraine hanno apparentemente eliminato due soldati russi a bordo di un jet ski utilizzando un drone. Le informazioni provengono dal portale filoucraino Defense Express. Come mostrato in un video condiviso dall'attivista Serhiy Sternenko, i russi stavano attraversando il fiume Dnipro quando un drone equipaggiato con una carica esplosiva ha attaccato il loro jet ski.

04:10 Mediazona: oltre 71.000 soldati russi morti in UcrainaIl portale indipendente russo Mediazona riporta che oltre 71.000 soldati russi hanno perso la vita in Ucraina. Dal metà settembre, circa 2.000 soldati sono morti nel conflitto. Mediazona suggerisce che le cifre effettive delle perdite sono probabilmente molto più alte, poiché le informazioni utilizzate provengono da fonti pubbliche come necrologi, post sui social media da parte dei familiari, media regionali e annunci delle autorità locali.

02:18 Nove bambini tornati in Ucraina dopo essere stati portati in RussiaNove bambini che erano stati portati in Russia durante il conflitto sono tornati nel loro paese. Sono tornati in Ucraina venerdì con l'aiuto del Qatar in qualità di mediatore, secondo il difensore civico ucraino Dmitro Lubinez. Ha annunciato la notizia su Telegram, dicendo che i bambini avevano un'età compresa tra 13 e 17 anni e che c'era anche un uomo di 20 anni. Il ritorno era parte di un piano prestabilito e facilitato dallo stato del Golfo del Qatar. Purtroppo, al momento del rapporto, le informazioni non potevano essere verificate in modo indipendente. Lubinez ha rivelato che i bambini erano stati separati dai loro genitori o tutori dalle forze di occupazione e provenivano da regioni come Kherson, Zaporizhzhia o Luhansk.

00:31 Lukashenko: "Un attacco alla Bielorussia significa la Terza Guerra Mondiale"Il leader bielorusso Alexander Lukashenko accusa la NATO di avere piani per attaccare il suo paese e minaccia di utilizzare armi nucleari in risposta. "Un attacco alla Bielorussia significa la Terza Guerra Mondiale", ha detto il leader bielorusso all'agenzia di stampa statale Belta durante un'apparizione davanti agli studenti di Minsk.both Bielorussia e il suo alleato Russia useranno armi nucleari in una tale situazione. Lukashenko ha anche elogiato il presidente russo Vladimir Putin per il recente cambiamento nella dottrina nucleare della Russia. Nel suo discorso, Lukashenko afferma che la NATO ha piani concreti per attaccare la Bielorussia. "Gli americani e i polacchi si sono già posizionati lungo il confine, soprattutto sul lato polacco. Sappiamo che la leadership polacca sta già fregando le mani", ha detto. La Bielorussia non è una potenza nucleare, ma armi nucleari tattiche dalla Russia sono state dispiegate sul suo territorio dal fine del 2023.

23:10 Ex comandante USA Hodges e altri invitano Biden ad agire contro la RussiaUn gruppo di ex militari e esperti ha firmato una lettera aperta al presidente degli Stati Uniti Joe Biden, chiedendo un'azione decisa per porre fine al conflitto a favore dell'Ucraina e affrontare le minacce potenziali dalla Cina. Tra i firmatari ci sono l'ex comandante delle forze USA in Europa, Ben Hodges, e l'ex deputy commander della NATO e maggiore generale dell'esercito tedesco Gert-Johannes Hagemann. Proposte misure contro la Russia e in risposta alla Cina, tra cui il sollevamento delle restrizioni sull'uso di armi occidentali contro la Russia per colpire "obiettivi militari e logistici" sul territorio russo. Chiedono anche la fornitura di 300 carri armati Abrams e 1000 veicoli da combattimento corazzati all'Ucraina, nonché un embargo completo su armi e tecnologia contro la Russia, la Cina, l'Iran, la Corea del Nord, la Bielorussia e l'Azerbaigian. Inoltre, sostengono l'espansione della NATO oltre i confini transatlantici per includere il Giappone, l'Australia, la Corea del Sud, le Filippine e "qualsiasi altro paese democratico che esprima il desiderio di unirsi", come l'Argentina.

22:15 Intelligence russa indaga su giornalisti internazionali per il caso di KurskIl Servizio Federale di Sicurezza della Russia (FSB) sta indagando su tre giornalisti stranieri per aver riferito dalle aree nella regione di confine russa di Kursk sotto il controllo dell'esercito ucraino. Secondo l'agenzia di stampa russa RIA Novosti, i giornalisti coinvolti sono Kathryn Diss e Fletcher Yeung del broadcaster australiano ABC News e il giornalista rumeno Mircea Barbu. Sono accusati di aver attraversato illegalmente il confine russo e rischiano fino a cinque anni di prigione. Tuttavia, tutti e tre i giornalisti non si trovano attualmente in Russia. Diversi media internazionali, come il broadcaster tedesco Deutsche Welle, il canale televisivo statunitense CNN e il broadcaster italiano Rai, hanno coperto le aree occupate a Kursk.

21:35 La Casa Bianca condanna la mossa 'inopportuna' dei Repubblicani riguardo alla visita di ZelenskyyLa Casa Bianca ha respinto le affermazioni dei Repubblicani secondo cui il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy avrebbe illegalmente interferito nelle elezioni USA visitando una fabbrica di munizioni. La portavoce della Casa Bianca Karine Jean-Pierre ha definito l'affermazione "inopportuna" e ha invitato i Repubblicani a lasciar perdere. Ha spiegato che la visita era stata richiesta dalla squadra ucraina e organizzata dal Dipartimento della Difesa. "È la procedura usuale", ha notato. Durante il suo viaggio prolungato negli Stati Uniti, Zelenskyy ha anche visitato un sito di produzione in Pennsylvania, dove vengono制造ati cruciali proiettili da 155 mm, disperatamente richiesti dall'Ucraina. Tra i visitatori c'erano anche diversi democratici, tra cui il governatore della Pennsylvania Josh Shapiro. Dopo la visita, i legislatori repubblicani hanno avviato un'indagine e il speaker della Camera ha richiesto che Zelenskyy licenziasse l'ambasciatore ucraino negli Stati Uniti in una lettera.

21:09 Voci multinazionali sollevano l'allarme contro la minaccia nucleare russa La Cina, il Brasile e altri paesi hanno espresso allarme per l'eventuale utilizzo o minaccia di armi nucleari contro l'Ucraina. Una dichiarazione congiunta ha dichiarato: "Sostiamo l'abbandono dell'uso o della minaccia di armi di distruzione di massa, in particolare armi nucleari, chimiche e biologiche". Dodici paesi hanno manifestato le loro "gravi preoccupazioni" per la possibilità di un'escalation del conflitto in Ucraina: "Le infrastrutture civili, comprese le strutture nucleari pacifiche e altre strutture energetiche, non dovrebbero essere il bersaglio di operazioni militari". Questo avvertimento segue le minacce sempre più preoccupanti del presidente russo Vladimir Putin di questa settimana. Egli ha dichiarato che la Russia potrebbe utilizzare armi nucleari in caso di attacchi aerei estremi sul territorio russo e che qualsiasi offensiva sostenuta da una potenza nucleare sarebbe considerata un'aggressione "condivisa". Zelensky aveva inoltre affermato che la Russia stava pianificando un attacco contro le centrali nucleari ucraine.

