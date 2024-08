17:28 Stegner è cauto riguardo al possibile uso di armi tedesche a Kursk

17:00 ISW: L'Ucraina avanza di chilometri nel territorio russo

L'esercito ucraino ha fatto progressi significativi nella sua offensiva nella regione russa di Kursk dal mattino di martedì, secondo le stime degli esperti dell'Istituto per lo Studio della Guerra (ISW) negli Stati Uniti. L'ISW riferisce di "fino a dieci chilometri" di avanzamento, mentre il blogger militare russo Yuri Podolyaka afferma che l'Ucraina ha avanzato di più di 25 chilometri. L'adviser del presidente ucraino Mykhailo Podoliak ha descritto la situazione nella Russia occidentale come una conseguenza dell'"aggressione" della Russia contro l'Ucraina. I resoconti russi affermano che "fino a un migliaio" di soldati ucraini, insieme a dozzine di carri armati e veicoli corazzati, sono coinvolti nell'attacco. Finora, almeno cinque civili sono stati uccisi e 31 feriti. L'ISW afferma inoltre che l'"entità e la posizione degli avanzamenti ucraini nella regione di Kursk (...) suggeriscono che le forze ucraine hanno superato almeno due linee difensive russe e una posizione". L'Ucraina sta apparentemente prendendo di mira un importante hub di rifornimenti dell'esercito russo vicino alla città di Sudzha, a otto chilometri dal confine.

16:28 Kiesewetter definisce l'avanzata ucraina a Kursk "strategica militarmente"

L'esperto di politica estera della CDU Roderich Kiesewetter ha descritto l'avanzata ucraina a Kursk come "strategica militarmente". Ha detto che potrebbe "alleviare la pressione sul fronte in altri punti perché la Russia deve impegnare o riassegnare le forze lì", secondo il Tagesspiegel. Kiesewetter ha anche affermato che l'avanzata ucraina è "chiaramente permessa dal diritto internazionale nel senso del diritto alla difesa".

15:57 Ucraina: due morti in un attacco russo a Donetsk

Almeno due persone sono state uccise in un attacco dell'artiglieria russa nella città di Kostjantyniwka nella regione ucraina orientale di Donetsk, secondo le autorità locali. L'attacco del mattino ha colpito un'area residenziale, ha detto il governatore regionale Vadym Filshkin su Telegram. Donetsk è un punto caldo del conflitto, con le parti ucraine della regione regolarmente soggette a bombardamenti russi. Le truppe russe stanno cercando di avanzare verso il importante hub logistico di Pokrovsk, una città industriale e mineraria. Quattro persone sono state uccise in un attacco russo a Donetsk mercoledì.

15:36 La Russia: i combattimenti continuano dopo l'avanzata ucraina nella regione di Kursk

I combattimenti nella regione di frontiera continuano per il terzo giorno di fila, secondo i resoconti da Mosca. Le forze russe e i guardiani di frontiera stanno impedendo alle unità ucraine di avanzare più a fondo nella regione di Kursk, ha detto il ministero della Difesa russo. Allo stesso tempo, l'esercito russo sta attaccando le forze ucraine che cercano di ritirarsi dalla regione di frontiera ucraina di Sumy.

15:07 Wagenknecht avverte contro l'uso di armi tedesche in Russia: "Linea rossa"

Sahra Wagenknecht ha avvertito contro l'uso di armi tedesche nell'avanzata ucraina nel territorio russo. "Questa è una situazione altamente pericolosa", dice Wagenknecht al gruppo mediatico Funke. "Il Cancelliere federale deve chiamare il presidente ucraino e chiedere che non vengano utilizzate armi tedesche nell'avanzata sul territorio russo", chiede la presidente del BSW. Il cancelliere Olaf Scholz aveva promesso che la Germania non sarebbe diventata parte della guerra. Ma: "Prima ha permesso all'Ucraina di sparare contro il territorio russo con armi tedesche", critica Wagenknecht. "Il governo federale ora permette all'Ucraina di avanzare in Russia con armi tedesche? Quella sarebbe la prossima linea rossa da superare", aggiunge il leader del partito BSW. Il governo federale "sta portando la Germania sempre più in guerra", continua. "Il pericolo di una grande guerra europea sta diventando sempre maggiore".

14:45 Presidente della commissione per la difesa: l'Ucraina può usare le armi tedesche a Kursk

Il presidente della commissione per la difesa nel Bundestag, Marcus Faber, non vede problemi nell'uso delle armi tedesche fornite all'Ucraina nella sua attuale avanzata sul territorio russo. "Al momento della consegna all'Ucraina, diventano armi ucraine", dice il politico dell'FDP al gruppo mediatico Funke. Questo vale "per tutto il materiale", compreso il carro armato Leopard 2. "Con l'attacco russo all'Ucraina, il territorio di entrambi gli stati è diventato una zona di guerra", spiega la posizione di Faber. "L'uso delle armi è soggetto alle disposizioni del diritto internazionale".

14:24 L'Ucraina chiede al Messico di arrestare Putin all'inaugurazione di Sheinbaum

L'ambasciata ucraina in Messico ha chiesto al governo messicano di arrestare il presidente russo Vladimir Putin se partecipa all'inaugurazione dell'eletta presidente Claudia Sheinbaum. Sheinbaum assumerà la presidenza il 1° ottobre 2024, diventando la prima donna a ricoprire questa carica nel paese latinoamericano. "Ci fidiamo che il governo messicano rispetti il mandato di arresto internazionale e consegni il nominato (Putin) alle autorità giudiziarie delle Nazioni Unite all'Aia", ha detto l'ambasciata. Nel marzo 2023, la Corte penale internazionale (CPI) ha emesso un mandato di arresto contro Putin per il crimine di guerra di deportazione di bambini ucraini in Russia dopo l'invasione di Mosca all'inizio del 2022. Juan Ramon de la Fuente, che è stato eletto ministro degli esteri di Sheinbaum, ha spiegato che è "protocoll

13:50 Servizi di Monitoraggio: Gli Utenti Russi Non Possono Più Aprire YouTubeGli utenti in Russia non riescono ad aprire YouTube sui loro computer e dispositivi mobili. I servizi di monitoraggio della rete downdetector.su, Detector di Fallimenti e sboy.rf segnalano un importante guasto della piattaforma. Secondo il servizio sboy.rf, sono state registrate oltre 15.000 segnalazioni riguardanti il servizio di video. Le segnalazioni provenivano da persone a Mosca, San Pietroburgo, Nižnij Novgorod, Ekaterinburg, Ufa, Saratov, Samara, Krasnodar, Crimea occupata e diverse altre regioni. Gli utenti hanno riferito di poter accedere a YouTube solo attraverso reti private virtuali (VPN). Anche i reporter di Reuters in Russia non sono riusciti ad accedere a YouTube. Tuttavia, il sito era ancora accessibile su alcuni dispositivi mobili. YouTube è l'ultima piattaforma occidentale ancora accessibile in Russia, rendendola l'ultimo baluardo dell'espressione libera nel paese. Secondo Decoder, oltre 90 milioni di utenti accedono a YouTube mensilmente in Russia, collocandola in cima alle piattaforme video e di streaming. A metà luglio, i media russi hanno riferito che il governo russo stava pianificando di bloccare YouTube a settembre.

13:24 UE: L'Ucraina Condotta "Guerra Difensiva Legittima" nella Regione Russa di KurskL'UE considera l'avanzata delle truppe ucraine nella regione russa di Kursk nel contesto del diritto alla legittima difesa. "Crediamo che l'Ucraina stia conducendo una guerra difensiva legittima contro un'aggressione illecita", afferma un portavoce del capo della politica estera dell'UE Josep Borrell a Bruxelles. Il diritto alla legittima difesa include il diritto di attaccare il nemico sul suo territorio. L'UE sostiene appieno gli sforzi dell'Ucraina per ripristinare la sua integrità territoriale e la sua sovranità e contrastare l'aggressione illecita della Russia. Le truppe ucraine, supportate da carri armati e artiglieria, hanno recentemente attraversato il confine russo dalla regione di Sumy a Sudzha e, secondo i resoconti, hanno preso il controllo di diversi villaggi. I resoconti russi indicano che circa 1.000 soldati ucraini sono coinvolti nell'operazione.

12:43 Ucraina: Dozzine di Soldati Russi Fatti Prigionieri a KurskDopo che le forze militari ucraine sono entrate nella regione russa di Kursk, sono state riferite "molte" catture di soldati russi. Lo ha annunciato il progetto ucraino "Khochu nayti" su Telegram. Il progetto umanitario, lanciato a gennaio 2024 dalle forze di intelligence militari ucraine, serve come centro di coordinamento per i prigionieri di guerra russi in Ucraina. Ha l'obiettivo di aiutare il personale militare dell'esercito russo a trovare i loro familiari. Secondo "Khochu nayti", tra i prigionieri ci sono sia coscritti che soldati a contratto. "Ci sono anche informazioni sui morti, i cui corpi non sono stati portati via dai compagni durante la ritirata", si legge nella dichiarazione. Il progetto ha pubblicato filmati aerei che mostrano presumibilmente la cattura di più di 30 soldati russi. Altri video sui social network mostrano dozzine di soldati russi che si arrendono nella regione di Kursk. Il numero totale di soldati russi catturati dall'offensiva ucraina nella regione è ancora sconosciuto.

12:18 Gazprom: Il Trasporto del Gas Prosegue Normalmente Despite i Combattimenti nella Regione di Kursk

Gazprom riferisce che le esportazioni di gas attraverso la regione di frontiera di Kursk, attaccata dall'Ucraina, proseguono in gran parte normalmente. Sono previsti circa 37,3 milioni di metri cubi di gas naturale da trasportare oggi, ha annunciato la società a Mosca. Si tratta del cinque percento in meno rispetto al giorno precedente, secondo l'agenzia di stampa statale russa Tass. Le truppe ucraine hanno presumibilmente preso il controllo della città di Sudscha, almeno parzialmente, compresa una stazione di misurazione del gas cruciale per il trasporto verso l'Europa occidentale. Nel 2023, nonostante il conflitto in corso, sono stati trasportati 14,6 miliardi di metri cubi di gas naturale all'Unione Europea attraverso questo percorso.

11:37 Blogger Militare: La Russia Perderebbe un "Importante Nodo Logistico" con l'Ucraina

La città russa di Sudscha nella regione di Kursk è stata catturata dalle forze ucraine, secondo il blogger militare filo-russo Yuri Podolyaka. La città, a nove chilometri dal confine ucraino, è ora piena di truppe ucraine, scrive Podolyaka sul suo canale Telegram. "Sudscha è essentially perduta per noi. È un importante nodo logistico", aggiunge. Le forze ucraine stanno presumibilmente avanzando a nord verso Lgow. "In generale, la situazione è difficile e peggiora, nonostante il rallentamento evidente dell'offensiva ucraina."

11:04 Munz: L'Incursione di Kursk "Completamente Imprevista" per Mosca

All'inizio la situazione rimane incerta, ma poi viene confermato: gli attacchi ucraini sul territorio russo. L'incursione nella regione di Kursk ha "completamente sorpreso" Mosca, riferisce il corrispondente di ntv Rainer Munz. Tuttavia, è probabile che ci sia altro dietro l'attacco oltre a una manovra diversiva.

10:48 Russia: La Situazione a Kursk Dopo l'Incursione Ucraina "Sotto Controllo"

Le forze russe sono impegnate in combattimenti con le truppe ucraine invasive nella regione di Kursk da tre giorni consecutivi. La situazione è "stabile e sotto controllo", secondo il vicegovernatore della regione di frontiera, come riferito dall'agenzia di stampa statale russa RIA Novosti. Sono state evacuate circa 3.000 persone. Le truppe russe combattono attivamente contro le unità ucraine nel distretto di Sudscha e le respingono, secondo l'agenzia di stampa Tass citando le autorità locali. Quattro persone sono morte negli attacchi ucraini. Il'esercito ucraino non ha ancora commentato l'offensiva a Kursk. Diversi blogger militari filo-russi segnalano combattimenti in corso.

09:35 ONU: i russi torturano il 95% dei prigionieri ucrainiI funzionari dei campi penali russi starebbero torturando i prigionieri di guerra ucraini fin dalle prime interrogazioni. Inoltre, la pratica della tortura nella prigionia russa sarebbe "diffusa e sistematica", secondo Danielle Bell, a capo della missione di monitoraggio dei diritti umani dell'ONU in Ucraina (HRMMU), in un'intervista alla tv olandese NOS. Ella afferma che la Federazione Russa ha torturato il 95% dei prigionieri di guerra ucraini nelle sue prigioni. Si dice che i prigionieri ucraini siano picchiati con bastoni metallici e randelli, spogliati e sottoposti a scosse elettriche. "È senza dubbio il peggio che abbia visto in 20 anni di carriera", commenta Bell. Le informazioni sui prigionieri ucraini in Russia vengono principalmente raccolte attraverso interviste con i prigionieri ucraini dopo il loro rilascio. Contestualmente, la missione dell'ONU ha accesso diretto ai prigionieri russi e può valutare le condizioni carcerarie.

08:49 L'Estonia introduce controlli doganali rafforzati al confine con la RussiaL'Estonia sta introducendo controlli doganali completi al suo confine esterno UE con la Russia. Il governo dello stato Baltico della NATO ha deciso questa misura all'inizio di agosto. Dal 8 agosto, tutte le persone che attraversano il confine per la Russia, nonché tutti i carichi, saranno soggetti a controlli. I controlli ai valichi di frontiera stradali e ferroviari di Narva, Koidula e Luhamaa saranno introdotti gradualmente. In precedenza, i controlli sui passeggeri e sui veicoli erano casuali e basati sul rischio. Secondo il primo ministro Kristen Michal, il rafforzamento è destinato a prevenire il transito e il trasporto di beni europei sanzionati attraverso l'Estonia e a rafforzare la sicurezza del paese. Il confine tra Russia e Estonia è lungo 294 chilometri.

08:11 L'Ucraina pubblica le cifre delle perdite russeLo Stato Maggiore Ucraino ha pubblicato nuove cifre delle perdite per le truppe russe in Ucraina. Secondo il rapporto, la Russia ha perso circa 587.510 soldati in Ucraina dal 24 febbraio 2022, con una perdita giornaliera di 1.140 nelle ultime 24 ore. Inoltre, sono stati distrutti due carri armati, 36 sistemi d'artiglieria, 81 droni e un elicottero. In totale, la Russia ha perso 8.431 carri armati, 16.487 sistemi d'artiglieria, 366 aerei, 327 elicotteri, 13.293 droni, 28 navi e un sottomarino dal inizio dell'invasione su larga scala. Le stime occidentali suggeriscono cifre di perdite inferiori, sebbene queste siano probabilmente valori minimi.

07:32 Medvedev minaccia l'escalation dell'invasione russa in UcrainaDmitri Medvedev, vice presidente del Consiglio di sicurezza russo, ha minacciato di escalation dell'invasione in Ucraina in risposta all'avanzata ucraina nella regione di confine russa di Kursk. L'operazione militare russa non dovrebbe più limitarsi a garantire i territori in Ucraina che la Russia considera suoi, ha detto l'ex presidente, ma dovrebbe avanzare verso le città di Odessa, Kharkiv, Dnipro, Mykolaiv, Kyiv e oltre. L'offensiva si fermerà solo quando la Russia lo riterrà vantaggioso. Secondo i resoconti russi, le truppe ucraine hanno avanzato profondamente nel territorio russo nella regione durante una controffensiva, causando forti combattimenti. È stato dichiarato lo stato di emergenza nella regione.

07:05 La Russia: 14 oggetti aerei ucraini distrutti su Kursk e Belgorod

Le forze di difesa aerea russe hanno distrutto 14 oggetti aerei non pilotati ucraini durante la notte, otto su Belgorod e sei su Kursk, secondo il ministero della Difesa russo su Telegram. I sistemi di difesa aerea hanno abbattuto sei droni e cinque altri missili sulla regione di Kursk, ha detto il governatore regionale Alexei Smirnov. All'alba del 6 agosto, le forze ucraine hanno attaccato le aree di frontiera della regione di Kursk. Secondo gli ultimi resoconti dello Stato Maggiore russo, ci sono ancora scontri nelle aree di frontiera. È stato dichiarato uno stato di emergenza a Kursk (vedi voci alle 19:08, 19:38 e 20:41) e gli abitanti vengono evacuati.

06:25 L'Ucraina lancia l'allarme aereo a causa dell'attacco dei MiG-31K russiLa Forza Aerea Ucraina ha lanciato l'allarme aereo in tutto il paese. La forza aerea ucraina attribuisce l'avviso di attacco aereo a una minaccia missilistica da un MiG-31K russo. Questo tipo di aereo è un intercettore sovietico chiamato così in onore del costruttore di aerei Mikoyan-Gurevich e può trasportare missili ipersonici come il Kh-47M2 Kinzhal.

05:32 ISW: i veicoli corazzati ucraini a dieci chilometri dal confine russo a KurskSecondo un'analisi dell'Istituto per lo Studio della Guerra (ISW), le truppe ucraine hanno avanzato fino a dieci chilometri nel territorio russo della regione di Kursk. Questo è stato confermato dalle immagini di veicoli corazzati oltre il confine. Le forze ucraine hanno apparentemente superato almeno due linee difensive russe e una fortezza. Secondo una fonte russa, gli ucraini hanno catturato 45 chilometri quadrati nella zona di Kursk dall'inizio dell'operazione dell'8 agosto, scrive l'ISW. Le autorità russe hanno dichiarato lo stato di emergenza nella regione ieri.

02:30 L'Ucraina aumenta la soglia per la pena detentiva nel furto minore

12:27 Klingbeil: Posizionamento di missili USA in Germania è correttoIl leader dell'SPD, Lars Klingbeil, difende i piani per il dispiegamento di armi a lungo raggio USA in Germania contro le critiche all'interno del proprio partito. "Questo dispiegamento è corretto perché ci aiuta a difenderci nel caso in cui la Russia decidesse di attaccarci", ha dichiarato Klingbeil alla rete editoriale tedesca. Fa parte della deterrenza credibile. Alla summit della NATO di luglio, la Casa Bianca e il governo tedesco hanno annunciato che gli Stati Uniti dispiegheranno nuovamente sistemi d'arma in Germania a partire dal 2026, che arrivano lontano in Russia. Sono stati menzionati i missili da crociera Tomahawk, i missili SM-6 e le nuove armi ipersoniche. Ci sono voci critiche all'interno dell'SPD, comprese quelle del capo del gruppo parlamentare Rolf Mützenich, che avverte del rischio di escalation militare.

22:38 Attivista per i diritti umani Orlow vuole lottare per i prigionieri russiL'attivista per i diritti umani di Mosca Oleg Orlow, rilasciato in uno scambio di prigionieri tra Russia e stati occidentali, vuole continuare il suo lavoro per i diritti civili in esilio. "Memorial non può essere distrutto", ha dichiarato il 71enne in una conferenza stampa al Centro per la Modernità Liberale di Berlino. L'organizzazione che ha co-fondato, Memorial, che ha ricevuto il premio Nobel per la pace, si batte anche per i prigionieri politici in Russia. Orlow stima che ci siano almeno 800 prigionieri politici ancora incarcerati in Russia - stima conservativa. Il suo nuovo ruolo in esilio in Germania è difficile per Orlow, come ha raccontato. Preferirebbe essere nella sua patria, ma teme la persecuzione. Orlow spera ora di poter fare pressione per il rilascio di più prigionieri politici in esilio, compresi otto gravemente malati. "Quando è risultato che queste persone non erano sulla lista, siamo rimasti molto delusi - noi che siamo stati scambiati". Memorial continua a lavorare in Russia nonostante la repressione, ma anche dall'estero.

21:30 Non morto dopo tutto? Famoso propagandista russo feritoIl famoso propagandista russo Yevgeny Poddubny è stato ferito nella regione di Kursk. La compagnia televisiva di stato VGTRK riferisce su Telegram che Poddubny è stato ferito in un attacco di un drone ucraino nella regione di Kursk e portato in ospedale. In precedenza, numerosi media russi avevano riferito la morte di Poddubny in accordo. Yevgeny Poddubny è uno dei più famosi "corrispondenti di guerra" russi in Russia. Il suo canale Telegram ha circa 734.000 follower. Secondo le informazioni preliminari, stava filmando un reportage sulle battaglie nella regione di Kursk mercoledì.

20:41 Regione Kursk dichiara lo stato di emergenzaNella regione russa di Kursk è stato dichiarato lo stato di emergenza a causa di un'offensiva terrestre ucraina. Lo ha annunciato il governatore della regione, Alexei Smirnov, in un post su Telegram. L'Ucraina ha avanzato profondamente nel territorio russo vicino a Kursk in una controffensiva. L'offensiva è iniziata martedì, secondo il ministero della Difesa russo, e ha raggiunto il nord-ovest della città di Sudzha mercoledì.

20:14 Scontri Vicini: Russia Rafforza la Difesa dell'AKW KurskA causa dell'avanzata dell'Ucraina nella regione di confine russa di Kursk, la Guardia Nazionale russa sta rafforzando la protezione della centrale nucleare AKW Kursk. Inoltre, vengono dispiegate forze supplementari per combattere unità di sabotaggio e ricognizione nella regione di Kursk e Belgorod, riferisce l'agenzia. Questo avviene in collaborazione con le truppe di frontiera russe e l'esercito. La centrale nucleare, con quattro unità e una capacità di quasi due gigawatt, si trova a poco più di 60 chilometri dal confine ucraino. Il giorno prima, i soldati ucraini sostenuti da carri armati e artiglieria hanno attraversato il confine russo dalla regione di Sumy a Sudzha, avanzando apparentemente fino a 15 chilometri verso la centrale nucleare.

19:38 Attacchi nella Regione di Kursk: Prezzo del Gas Europeo tocca il Massimo AnnualeIl prezzo del gas naturale europeo è salito al suo livello più alto dell'anno. Il contratto futuro TTF leader per la consegna del prossimo mese è aumentato del 5,7% a 38,78 euro per megawattora ad Amsterdam. Gli operatori del mercato indicano gli attacchi dell'Ucraina nella regione russa di Kursk. Si dice che i combattimenti si stiano svolgendo vicino a Sudzha, un importante punto di iniezione di gas che fornisce l'Europa occidentale attraverso i gasdotti ucraini. Gazprom riferisce attualmente forniture di gas normali.

19:08 Ucraina Evacua Zone di Confine Vicine a Kursk della RussiaA causa dei pesanti combattimenti nella regione russa di Kursk, le autorità ucraine hanno ordinato l'evacuazione di ulteriori località nella regione confinante di Sumy. Le misure riguardano 23 insediamenti, secondo il governatore militare di Sumy, Vladimir Artyukh, in televisione ucraina. Circa 6.000 persone, tra cui oltre 400 bambini e adolescenti, devono essere portate in salvo dall'area di confine. Il giorno prima, le truppe ucraine hanno lanciato un'incursione attraverso il confine ucraino-russo verso la città di Sudzha nella regione di Kursk, avanzando di diversi chilometri nel territorio russo. Mosca ha segnalato circa 1.000 soldati ucraini equipaggiati con macchinari pesanti. Kiev non ha ancora commentato gli eventi. In maggio, le autorità locali avevano già ordinato evacuazioni da un'area entro 10 chilometri dal confine a causa del regolare bombardamento russo delle zone di confine.

Puoi leggere tutti gli sviluppi precedenti qui.

La Commissione presso l'Istituto per lo Studio della Guerra (ISW) ha notato l'avanzata delle forze ucraine nella regione russa di Kursk, contribuendo alla loro analisi del conflitto in corso.

In risposta alla situazione in rapido peggioramento, l'UE ha riconosciuto il diritto dell'Ucraina alla legittima difesa contro l'aggressione russa, sostenendo appieno i suoi sforzi per ripristinare l'integrità territoriale e la sovranità.

Leggi anche: