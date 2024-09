17:24 Scholz sottolinea l'opposizione persistente della Russia al dispiegamento di armi a lungo raggio

16:57 Hofreiter Avverte di ulteriori "decine di migliaia di rifugiati" dall'Ucraina

Anton Hofreiter, presidente della commissione Affari europei nel Bundestag, chiede un'azione congiunta con la Polonia, alla luce dei prossimi miglioramenti del controllo delle frontiere in Germania. Hofreiter, politico dei Verdi, esprime le sue preoccupazioni per il potenziale afflusso di rifugiati dall'Ucraina a causa della guerra aggressiva della Russia. Dice al "Tagesspiegel" che se non sosteniamo costantemente l'Ucraina, dobbiamo prepararci per decine di migliaia di rifugiati nei prossimi anni. Hofreiter chiede un approccio unificato dell'Unione Europea alla politica migratoria, sostenendo che i controlli alle frontiere individuali da parte di ciascuno stato membro dell'UE porterebbero alla fine dell'UE. Si attende una stretta cooperazione tra il cancelliere federale Olaf Scholz e il primo ministro polacco Donald Tusk.

16:32 Servizio Segreto Britannico Mostra Ponti Distrutti dall'Ucraina nella Regione di Kursk

Il servizio segreto britannico ha reso pubbliche immagini di ponti sul fiume Seim danneggiati dall'esercito ucraino durante la loro operazione nella regione di Kursk. Secondo il comunicato del Ministero della Difesa britannico su X, l'Ucraina sta persistente disturbando i rifornimenti russi nella regione di Kursk attraverso una serie di attacchi, che hanno distrutto diversi ponti stradali e pontoni sul fiume Seym. Le immagini sono state catturate a metà e fine agosto. L'Ucraina ha lanciato la sua offensiva nella regione russa di Kursk l'6 agosto, riuscendo a avanzare di diversi chilometri nel territorio russo.

16:05 Vittime nell'Attacco Ucraino alla Regione di Belgorod

I rapporti indicano che almeno cinque persone sono rimaste ferite in un attacco ucraino alla regione russa del sud di Belgorod. Il governatore Vyacheslav Gladkov ha confermato che diversi proiettili hanno colpito un tratto di strada tra Belgorod e Shebekino, causando ferite a quattro persone e danni a diversi veicoli. Una donna è rimasta ferita nel villaggio vicino di Vosnesenskoye quando un drone ha colpito una casa privata. Questi eventi rimangono non confermati al momento. La Russia ha una storia di attacchi alle infrastrutture civili nel vicino Ucraina. La città ucraina di Kharkiv, a circa 30 chilometri dal confine, è una delle città più frequentemente attaccate. L'esercito ucraino, compreso l'artiglieria e i droni,_targeta spesso siti nella regione russa del sud di Belgorod oltre il confine. L'offensiva russa contro Kharkiv mirava a stabilire una zona cuscinetto, ma gli avanzamenti russi si sono fermati da allora.

15:44 Accesso Esclusivo a un Treno Medico Convertito che Tratta i Feriti Ucraini

Un treno medico speciale vienedeployato in Ucraina per accelerare il trattamento delle persone ferite. Una squadra di CNN ha ottenuto l'accesso a questo treno, che gioca un ruolo cruciale nel fornire cure immediate ai civili feriti.

15:26 Michael Douglas Visita i Bambini a Kyiv

La star di Hollywood Michael Douglas ha visitato l'area per bambini "Terra di Ferro" alla stazione centrale di Kyiv venerdì. La compagnia ferroviaria statale ucraina, Ukrzaliznytsia, ha annunciato la notizia su Facebook, segnalando che Douglas ha interagito con i passeggeri durante la sua visita. In precedenza, ha incontrato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, sua moglie Olena e suo figlio Dylan nella sua qualità di ambasciatore delle Nazioni Unite.

14:49 Richiesta Ucraina per l'Approvazione delle Armi: "La Posizione di Biden non è Cambiata"

Il colonnello in pensione Ralph Thiele si aspetta che le discussioni sull'approvazione della consegna di Taurus vengano riaccese a causa del potenziale per gli attacchi a lungo raggio dell'Ucraina sulla Russia. Thiele ritiene che gli Stati Uniti manterranno la loro posizione sulla questione.

13:58 Zelensky Conferma il Ritorno di Altri 103 Prigionieri di Guerra

L'Ucraina ha confermato uno scambio di prigionieri con la Russia. Zelensky ha annunciato che 103 persone sono state restituite all'Ucraina dalla prigionia russa. Nel gruppo di ritorno ci sono soldati, guardie nazionali, guardie di frontiera e forze di polizia che hanno prestato servizio in diverse regioni ucraine, comprese Kyiv, Donetsk, Luhansk, Saporischschja, Kharkiv e Mariupol, nonché la pianta di Azovstal.

13:38 Gli Stati Uniti Approvano la Vendita di Cacciare Attacchi Avanzati a Romania

Il governo degli Stati Uniti ha approvato la vendita di 32 caccia F-35 avanzati alla Romania, un alleato della NATO e vicino all'Ucraina. L'ambasciatore degli Stati Uniti a Bucarest Kathleen Kavalec ha sottolineato l'importanza della Romania come alleato centrale, impegnato a garantire la sicurezza e la stabilità nella regione del Mar Nero e oltre. L'acquisizione di questi aerei da combattimento stealth, a ruolo multiplo dalla Lockheed Martin, rafforzerà le capacità di difesa aerea della Romania. Le consegne sono previste per iniziare nel 2031, con l'affare valutato fino a $7,2 miliardi.

13:02 Russia: Oltre 200 Prigionieri di Guerra Scambiati con l'Ucraina

Secondo i rapporti russi, oltre 200 prigionieri di guerra sono stati scambiati tra Russia e Ucraina. Entrambe le parti hanno rilasciato 103 individui, secondo il comunicato del ministero della Difesa russo su Telegram. I soldati russi, che sono stati catturati a Kursk dove le truppe ucraine hanno avanzato ad agosto, si trovano attualmente in Bielorussia, ricevendo supporto psicologico e medico, ha rivelato il ministero. Non è chiaro se la parte ucraina ha confermato queste dichiarazioni russe riguardo allo scambio. Venerdì, il presidente ucraino Zelensky ha annunciato il ritorno di 49 prigionieri di guerra dalla Russia. Rimane incerto se questi individui facevano parte dello scambio menzionato dalla Russia.

12:50 Russia dichiara vittoria su un altro villaggio nell'Ucraina orientaleNella parte orientale dell'Ucraina, le forze russe si vantano di aver catturato un altro villaggio. Il ministero della Difesa russo afferma: "Il villaggio di Yelannoe Pervoe (Yelanne Perche in ucraino) è stato sottomesso". Il piccolo villaggio si trova vicino alla città strategicamente importante di Pokrovsk, minacciata a causa dell'avanzata russa. L'esercito russo ha fatto progressi significativi nella regione di Donetsk nelle ultime settimane. Recentemente, il presidente russo Vladimir Putin ha ribadito che l'obiettivo principale dell'esercito russo è conquistare la regione industriale del Donbass, che comprende Donetsk.

12:21 Medvedev lancia un monito per KievL'ex presidente russo Dmitri Medvedev lancia un cupo avvertimento alla capitale ucraina, Kiev. La Russia ha legittimi motivi per utilizzare armi nucleari a causa dei progressi dell'Ucraina nella regione russa di Kursk. Tuttavia, la Russia non ha ancora ricorso a tali misure. In risposta all'uso da parte dell'Ucraina di missili occidentali a lungo raggio, la Russia potrebbe potenzialmente ridurre Kiev in "una zona colossale fusa", utilizzando armi russe più recenti ma non nucleari. Medvedev serve come vice presidente del Consiglio di sicurezza russo e ha spesso fatto ricorso a un linguaggio duro contro l'Occidente e l'Ucraina.

11:50 Si scalda a KurachoveLo scontro più intenso nell'Ucraina orientale sta avendo luogo intorno alla città di Kurachove. La decisione controversa di schierare armi europee a lungo raggio sta causando malcontento tra la popolazione. La reporter di ntv Kavita Sharma fornisce aggiornamenti da Dnipro.

11:12 Attacchi con droni lasciano una scia di distruzione nella regione del Mar Nero di OdessaEmergono ulteriori dettagli dell'attacco su larga scala con droni della notte: la forza aerea ucraina riferisce che la Russia ha lanciato un totale di 76 droni da combattimento. Di questi, 72 sono stati abbattuti. La forza aerea ucraina rimane silente sulle conseguenze dell'attacco. Il governatore della regione del Mar Nero di Odessa riferisce danni consistenti. Vari edifici in un sobborgo della capitale regionale di Odessa sono stati danneggiati a causa dei detriti dei droni. Nella zona di Ismajil, dove l'Ucraina esporta parte del suo grano, sono stati colpiti edifici di magazzini. A Kiev, i detriti sono caduti in diversi luoghi, secondo i resoconti ufficiali. Una società municipale è stata colpita, ma non è scoppiato alcun incendio.

10:31 Stoltenberg rivela mappa errata durante ultimi tentativi diplomaticiIl segretario generale uscente della NATO Jens Stoltenberg parla dei tentativi diplomatici dell'ultima ora prima dell'inizio della guerra in febbraio 2022 per scoraggiare la Russia dall'invadere l'Ucraina. L'ultima riunione del Consiglio NATO-Russia, presieduta da Stoltenberg, si è tenuta a gennaio. I russi hanno richiesto il ritiro di tutte le truppe NATO dal fronte orientale, ha detto alla "Frankfurter Allgemeine Zeitung". "Era completamente inaccettabile, ma credo nel dialogo. Pertanto, ci siamo seduti con loro un'ultima volta." Nella riunione, i due vice ministri degli Esteri e della Difesa russi hanno presentato mappe, apparentemente dimostrando come la Russia fosse circondata dalla NATO. Tuttavia, anche queste mappe contenevano errori. La Danimarca, ad esempio, era segnata come né territorio NATO né russo. Stoltenberg non sa se si trattasse di una scarsa preparazione o di una tattica deliberata di disinformazione. Ripensandoci, Stoltenberg rimpiange che la NATO e i suoi alleati non abbiano fatto di più per rafforzare la preparazione militare dell'Ucraina in precedenza. "Se l'Ucraina fosse stata militarmente più forte, la soglia di attacco della Russia sarebbe stata più alta. Se sarebbe stata abbastanza alta è incerto."

10:03 Rafforzare i legami con la Lituania: una brigata tedesca di combattimento sarà stanziataLa Germania e la Lituania firmano un accordo che garantisce lo stanziamento di una brigata tedesca pronta al combattimento nello stato NATO del Baltico. L'esperto militare Thomas Wiegold discute dello sfondo e dell'importanza dell'accordo in un'intervista con ntv.

09:28 Kim guarda a legami più stretti con MoscaIl leader nordcoreano Kim Jong Un ha promesso di rafforzare la cooperazione con la Russia, secondo i media di stato. Dopo i colloqui tra Kim e il capo del Consiglio di sicurezza russo Sergei Shoigu in Corea del Nord, i media di stato nordcoreani riferiscono che ci sono state estese discussioni sulla "profondità del dialogo strategico tra i due paesi e sul rafforzamento della cooperazione per difendere i rispettivi interessi di sicurezza, nonché sulla situazione regionale e internazionale". L'Ucraina, gli Stati Uniti e la Corea del Sud accusano la Corea del Nord di fornire armi e missili alla Russia per il conflitto ucraino. Pyongyang nega queste accuse come "ridicole".

08:59 L'esportazione di armi potenti all'Ucraina? Starmer e Biden ne discuteranno ancora all'Assemblea generale dell'ONUCi sarà presto una discussione sul fatto che l'Ucraina possa utilizzare armi avanzate occidentali contro i bersagli russi. Il primo ministro britannico Starmer ha annunciato questo dopo un incontro con il presidente degli Stati Uniti Biden, durante il quale hanno rimandato una decisione sulla questione. Biden e Starmer ne parleranno all'Assemblea generale dell'ONU a New York la prossima settimana "con un gruppo più ampio di persone", dice Starmer. I media britannici riportano che Biden è disposto ad approvare l'uso da parte dell'Ucraina di missili britannici e francesi equipaggiati con tecnologia USA - ma non missili USA.

08:23 Zelensky su Trump: "Il discorso elettorale è discorso elettorale" Il candidato alla presidenza degli Stati Uniti Donald Trump ha più volte vantato la sua capacità di porre fine al conflitto in Ucraina in un solo giorno, senza però presentare una strategia chiara. Durante un'intervista a CNN, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky viene interrogato sulla sua interpretazione delle affermazioni di Trump. "Mi risulta difficile comprenderle oggi, poiché non conosco i dettagli e le implicazioni", risponde Zelensky in un'intervista in programma per domenica. Affermando che negli Stati Uniti è in corso la stagione elettorale, aggiunge: "E il discorso elettorale è discorso elettorale. A volte, non è completamente sincero". Zelensky menziona anche la sua conversazione con Trump di due mesi fa, durante la quale Trump aveva garantito il suo sostegno all'Ucraina. Zelensky ha descritto l'incontro come positivo.

07:27 ISW: La Russia ha bisogno di più truppe a Kursk per espellere gli ucraini L'offensiva russa nella regione di Kursk prosegue, ma l'Istituto per lo Studio della Guerra (ISW) non l'ha considerata un'operazione su larga scala mirata a espellere completamente gli ucraini. L'ISW, con sede a Washington, sostiene che le autorità russe hanno fatto principalmente affidamento su coscritti poco addestrati e male equipaggiati, nonché su piccole frazioni delle forze regolari russe e di altri servizi di sicurezza, nella regione di frontiera. Nella sua valutazione, il think tank afferma: "Un eventuale contrattacco russo per riprendere il territorio conquistato dalle forze ucraine nell'Oblast' di Kursk richiederà probabilmente personale e risorse aggiuntivi - ancor di più se la maggior parte delle unità attualmente dispiegate manca di esperienza combattente".

06:49 L'Ucraina è invasa da attacchi di droni per tutta la notte

Stando all'esercito ucraino, la Russia ha bombardato l'Ucraina con droni Shahed per tutta la notte. La forza aerea ucraina riferisce che il'esercito russo ha lanciato numerosi stormi di droni d'attacco. Allerte aeree sono state emesse in quasi tutte le regioni del paese, comprese Odessa. La marina ha riferito di aver abbattuto nove droni a Odessa. Sono stati sentiti esplosioni a Odessa, ma non sono state segnalate vittime.

06:13 Mützenich propone un gruppo di contatto globale per la pace

Il capo del gruppo parlamentare SPD Rolf Mützenich ha proposto la creazione di un gruppo di contatto globale per la pace per stimolare i negoziati di pace nel conflitto ucraino. "A mio avviso, ora è il momento giusto per gli alleati occidentali di avviare un gruppo di contatto per avviare un processo", ha detto Mützenich al "Rheinische Post". "Il cancelliere tedesco Olaf Scholz e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky concordano sul fatto che questo è il momento opportuno per intensificare gli sforzi per le trattative di pace e includere la Russia nella successiva summit sulla pace". Mützenich, interrogato sui potenziali membri di un simile gruppo di contatto, ha ipotizzato che paesi come la Cina, l'India, la Turchia e il Brasile potrebbero assumersi la responsabilità. "I sentimenti di questi paesi sono orientati verso la vista dell'aggressione russa come un fardello. Pertanto, il lavoro del gruppo di contatto potrebbe effettivamente essere promettente e potrebbe svolgere un ruolo significativo di mediazione".

05:41 Fonti: L'UE esplora nuovi metodi per estendere le sanzioni alla Russia

I diplomatici dell'UE suggeriscono che la Commissione UE sta valutando tre diverse opzioni per come le sanzioni alla Russia potrebbero essere estese in futuro. Questi scenari potenziali sono stati discussi con i diplomatici europei venerdì, secondo fonti multiple. L'impulso deriva dai beni congelati della banca centrale russa, che svolgono un ruolo significativo nell'assegnare un prestito di 50 miliardi di dollari dai paesi del G7 all'Ucraina. Questi beni sono stati congelati sin dall'invasione russa dell'Ucraina.

03:40 Klitschko: Detriti di droni colpiscono edifici di Kyiv

Il sindaco di Kyiv Vitali Klitschko ha riferito tramite l'app di messaggistica Telegram che i detriti dei droni hanno colpito un edificio nella capitale ucraina. I detriti sono caduti su un edificio municipale nel distretto di Obolon di Kyiv, a nord del centro città, all'alba. Klitschko ha dichiarato che i servizi di soccorso erano in viaggio per il luogo. In precedenza, Klitschko aveva riferito dell'operazione delle unità di difesa aerea nella capitale.

01:35 Kim Jong Un promette maggiore cooperazione con la Russia

Il leader nordcoreano Kim Jong Un ha promesso al segretario del Consiglio di sicurezza russo Sergei Shoigu una maggiore cooperazione. Secondo l'agenzia di stampa statale KCNA, i due leader hanno avuto uno "scambio di opinioni completo" durante la visita di Shoigu a Pyongyang, portando a un accordo soddisfacente su questioni come la cooperazione per tutelare gli interessi di sicurezza reciproci. Shoigu, che ha servito come ministro della difesa russo fino a maggio, ha avviato rapporti più stretti tra la Corea del Nord e la Russia durante la sua visita a Pyongyang lo scorso luglio.

23:36 Zelensky presenterà il "Piano della vittoria" a Biden a settembre

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato un incontro con il presidente degli Stati Uniti Joe Biden a settembre, dicendo: "Presenterò il piano per la vittoria". In una apparizione a Kyiv, il capo di stato ha spiegato che implica un sistema coordinato di azioni per fornire all'Ucraina una forza militare adeguata per guidare la guerra verso una risoluzione pacifica. "Tali guerre di conquista possono essere portate a una conclusione giusta attraverso diversi mezzi: o l'esercito occupante viene espulso con la forza o attraverso la diplomazia", ha chiarito Zelensky. Ciò garantirebbe l'effettiva indipendenza del paese. Tuttavia, Kyiv fa affidamento sul sostegno degli Stati Uniti per una posizione forte.

10:59 Spostamento delle forze russe verso sudLa situazione di combattimento è intensa nell'est del Paese, secondo l'esercito ucraino. Lo Stato Maggiore di Kiev ha segnalato 115 scontri nel briefing serale. Hanno notato che "la situazione più intensa oggi era verso Kurachove", aggiungendo che il nemico era attivo anche vicino a Lyman e Pokrovsk. Kurachove è un piccolo paese a sud di Pokrovsk. Anche se Pokrovsk era precedentemente la zona di attacco principale per le forze russe, hanno fatto solo guadagni territoriali minimi lì di recente. Invece, hanno esteso la loro linea d'attacco verso sud per catturare la città mineraria di Hirnyk, situata vicino a Kurachove.

10:18 L'azione ucraina nella regione russa di Kursk ha dato i suoi frutti, secondo ZelenskySecondo il Presidente Volodymyr Zelensky, l'avanzata dell'Ucraina nella regione russa di Kursk ha dato i risultati desiderati. Il nemico è stato fermato nella regione di Charkiv e l'avanzata russa a Donetsk si è rallentata, ha affermato. Despite Russia's counterattack in Kursk, they have yet to secure any substantial victories. Analysts had earlier expressed skepticism about the repositioning of large Russian troop formations from Donetsk and other areas to Kursk. Russia allegedly has reclaimed 10 out of 100 occupied settlements.

09:46 Zelensky critica la riluttanza degli alleati ad aiutare l'Ucraina nel contrastare i missili russiIl Presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha accusato l'Occidente di avere "paura" nel fornire aiuto all'Ucraina per abbattere i missili russi. Ha chiesto: "Se gli alleati si uniscono per abbattere missili e droni nel Medio Oriente, perché l'Occidente non approva ancora azioni congiunte per intercettare missili russi e droni Shahed sopra il cielo ucraino?" Zelensky ha sollevato questa questione in una conferenza a Kiev, definendola una "vergogna" per il mondo democratico.

09:30 Russia ha schierato oltre 8000 droni iraniani contro l'Ucraina dal inizio del conflittoSecondo le informazioni del governo ucraino, la Russia ha schierato 8060 droni Shahed iraniani contro l'Ucraina dal inizio del conflitto. Al momento non ci sono aggiornamenti da Iran o Russia su questa questione. L'Ucraina aveva inizialmente accusato il governo iraniano di fornire droni kamikaze alla Russia nell'autunno del 2022.

08:43 Incertezza sulle armi a lungo raggio per l'Ucraina da parte degli USAA Washington, il Primo Ministro britannico Keir Starmer e il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden si incontreranno per discutere. Si vocifera di possibili annunci riguardanti l'autorizzazione di armi a lungo raggio per l'Ucraina. Il quotidiano britannico "The Guardian" suggerisce che all'Ucraina sia stato dato il permesso di utilizzare i missili Storm-Shadow. Tuttavia, non sono attesi annunci su questa questione durante l'incontro attuale. John Kirby, il Direttore delle comunicazioni del Consiglio per la sicurezza nazionale, ha dichiarato: "Non mi aspetto annunci oggi sull'impiego di armi a lungo raggio all'interno della Russia - decisamente non dagli Stati Uniti". Ha rivelato che sono in corso discussioni "sulle tipologie di capacità da offrire all'Ucraina" con il Regno Unito, la Francia e altri alleati. Ha evitato di dare una risposta chiara quando chiesto di eventuali cambiamenti.

