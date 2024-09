17:23 Putin: la Russia deve prepararsi a contrattacchi militari da qualsiasi parte

16:51 Berlino, Parigi e Londra Criticano le Azioni dell'IranLa Germania, la Francia e il Regno Unito criticano l'Iran per aver consegnato missili balistici alla Russia. Lo considerano un'ulteriore escalation del sostegno militare dell'Iran all'aggressione della Russia contro l'Ucraina. I tre governi hanno dichiarato: "Si tratta di un'ulteriore escalation del sostegno militare dell'Iran alla guerra della Russia contro l'Ucraina". I missili hanno il potenziale per raggiungere il territorio europeo, causando ulteriori sofferenze alla popolazione ucraina. Questa azione dell'Iran e della Russia rappresenta una minaccia diretta alla sicurezza europea. L'Iran è stato avvertito contro simili azioni e, di conseguenza, verranno imposte sanzioni, comprese la sospensione degli accordi bilaterali di trasporto aereo e il targeting di Iran Air. Inoltre, verranno imposte sanzioni a individui e istituzioni coinvolti in questo incidente. In precedenza, gli Stati Uniti avevano accusato l'Iran di fornire armi alla Russia per la sua guerra in Ucraina e avevano annunciato nuove sanzioni contro Teheran.

16:32 Shoigu si Rifiuta di Iniziare Trattative con l'UcrainaSergei Shoigu, segretario del Consiglio di Sicurezza russo, si rifiuta di iniziare trattative con l'Ucraina a meno che le truppe ucraine non si ritirino dal territorio russo. "Finché non se ne saranno andati dal nostro territorio, non condurremo trattative con loro", ha dichiarato Shoigu alla televisione di stato russa. Dal primo agosto, l'Ucraina sta conducendo un'offensiva nella regione russa di Kursk, con le truppe terrestri ucraine che avanzano sul territorio russo per la prima volta dal inizio della guerra. Shoigu ritiene che questo attacco alla regione di Kursk sia un tentativo di costringere la Russia a trattare secondo i termini dell'Ucraina e a ritirare le sue forze dal Donbass.

16:04 Eserciti russo e ucraino costretti a reclutare prigionieri per la prima lineaPer garantire un costante approvvigionamento di soldati, sia la Russia che l'Ucraina sono costrette a reclutare prigionieri per la prima linea. Oleksandr, un tempo guardia carceraria, è ora il loro comandante nel 59° Brigata. "Faranno qualsiasi cosa per sopravvivere", dice. Il video mostra gli uomini che discutono del loro pericoloso dispiegamento.

15:38 L'esercito russo ha un piano per espellere le truppe ucraine dalla regione di KurskIl portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha dichiarato che l'esercito russo ha un piano per espellere le truppe ucraine dalla regione di confine russa di Kursk. "Certo, l'esercito ha tutti i piani necessari, ma non credo che questi piani possano essere discussi pubblicamente", ha detto in risposta a una domanda su quando le truppe ucraine saranno espulse dal territorio russo. I soldati ucraini hanno lanciato un attacco di massa a Kursk l'6 agosto, con grandi parti ora sotto il controllo ucraino.

15:13 La Lettonia rafforza le misure di sicurezza al confineA causa di motivi di sicurezza, la Lettonia ha prorogato la protezione rafforzata del suo confine con la vicina Bielorussia fino alla fine dell'anno. A Riga, il governo del paese baltico dell'UE e della NATO ha preso questa decisione. Il motivo di questa proroga è il ancora sproporzionato alto numero di tentativi di attraversamento illegale del confine. Questa speciale regolamentazione, originariamente valida fino a settembre, tiene anche conto del ulteriore fattore di rischio rappresentato dalla guerra della Russia contro l'Ucraina, sostenuta dalla leadership autoritaria di Minsk. Con questa regolamentazione, la guardia di frontiera viene autorizzata ad avere ulteriori poteri in sei aree nell'est del paese baltico dell'UE e della NATO.

14:47 L'Ucraina aumenta la produzione di armi Secondo i dati del governo, l'Ucraina sta aumentando significativamente la sua produzione di armi quest'anno. "Nei primi otto mesi del 2024, abbiamo raddoppiato la produzione di armi rispetto al 2023", ha dichiarato il Primo Ministro Denys Schmygal a Kyiv. L'Ucraina si prefigge di produrre più di un milione di droni entro la fine dell'anno. "Stiamo facendo progressi. La produzione di droni sta crescendo ulteriormente", ha dichiarato Schmygal.

14:23 Esperto militare elogia l'iniziativa del Cancelliere ScholzIl Cancelliere Scholz propone trattative di pace con la Russia. Alcuni circoli politici criticano questa iniziativa, ma l'esperto militare Ralph Thiele la sostiene e ne chiede la fretta. Dopo l'offensiva di Kursk, l'Ucraina si trova di fronte a una breakthrough delle sue linee di difesa.

13:52 Gli studiosi avvertono sulla spesa militare della GermaniaGli studiosi dell'Istituto di Economia Mondiale di Kiel mettono in guardia sul fatto che la spesa militare del governo tedesco è "completamente insufficiente" data la situazione di minaccia rappresentata dalla Russia. "Despite the 'turning point' rhetoric, the gap between Germany's and Russia's military capabilities is widening further", spiega l'istituto. Gli studiosi esigono un budget per la difesa permanente di almeno 100 miliardi di euro. "La Russia si sta trasformando in una minaccia per la sicurezza di NATO sempre più seria. Contestualmente, stiamo facendo molto pochi progressi con l'armamento necessario per la deterrenza", dice l'autore dello studio Guntram Wolff. Secondo questo, il governo tedesco è a malapena in grado di sostituire le armi che fluiscono all'Ucraina. Il stocks di sistemi di difesa aerea e delle cosiddette obici d'artiglieria sta addirittura diminuendo in modo significativo.

12:25 I Paesi Bassi consentono l'uso di armi sul territorio russoL'Ucraina chiede ripetutamente all'UE e agli Stati Uniti di consentire l'uso di armi sul territorio russo. Ora, i Paesi Bassi hanno dato il loro consenso, inclusi i caccia promessi.

12:59 La Russia rivendica il controllo di quattro città in più nel Donetsk Secondo il ministero della Difesa russo, le forze russe hanno conquistato il controllo di ulteriori città nella regione di Donetsk, nell'est dell'Ucraina. Il Gruppo di Forze del Sud ha catturato Krasnohoriwka e Hryhoriwka, mentre il Gruppo di Forze dell'Est ha preso Wodiane, e il Gruppo di Forze Centrale ha assicurato Halyzynivka. Non è possibile verificare indipendentemente queste affermazioni. Gli osservatori militari ucraini hanno riconosciuto l'occupazione di tre di queste città, ad eccezione di Hryhoriwka. La linea del fronte ucraina è sotto forte pressione nell'est del paese.

12:20 Mosca: L'attenzione della Russia è rivolta a un solo interlocutoreA giugno si è tenuta una conferenza per la pace in Svizzera senza la partecipazione della Russia. Da allora, il cancelliere Olaf Scholz ha mostrato un'inclinazione a discutere con il presidente russo Vladimir Putin. Tuttavia, il ministero degli Esteri russo risponde con iniziative diplomatiche, ma non verso l'Europa, secondo il corrispondente di ntv Rainer Munz.

11:50 Kiev: La Russia utilizza frequentemente armi chimicheLe autorità ucraine avvertono che le forze russe in Ucraina stanno aumentando l'uso di armi chimiche. Secondo un comunicato sul Facebook del comando militare ucraino, le forze russe hanno utilizzato munizioni e agenti chimici pericolosi 447 volte solo ad agosto e 4.035 volte tra il 15 febbraio 2023 e il 24 agosto 2024. Il comando militare ucraino sostiene inoltre che i soldati russi stanno trasportando munizioni inibite e utilizzando composti chimici non identificati. Affermano inoltre che la Russia sta violando sfacciatamente le regole di guerra e ignorando i regolamenti e gli impegni della Convenzione sulla proibizione dello sviluppo, della produzione, dell'accumulo e dell'uso di armi chimiche e sulla loro distruzione.

11:19 L'ufficio presidenziale di Kiev: consentito attaccare i depositi di armi russeIl capo dell'ufficio presidenziale ucraino sottolinea la richiesta da lui fatta ai suoi alleati internazionali di autorizzare l'uso delle loro armi contro i bersagli profondi nel territorio russo. Andriy Yermak sostiene che è necessario colpire i depositi di missili in Russia. "La difesa non è un'escalation", scrive su Telegram. "Si tratta di prevenire il terrorismo". I paesi occidentali sono riluttanti ad autorizzare l'Ucraina ad utilizzare le armi fornite loro sul territorio russo, temendo di essere coinvolti nel conflitto.

10:53 Incendi e feriti - La Russia lancia attacchi multipli con droni e missiliSecondo le autorità locali, almeno tre persone sono rimaste ferite e gli edifici sono stati danneggiati, causando incendi durante gli attacchi con droni e missili della Russia in Ucraina. La difesa aerea ha intercettato 38 dei 46 droni russi su 13 regioni, riferisce l'aeronautica su Telegram. La Russia ha anche lanciato due missili durante l'attacco. Le strutture energetiche in otto regioni ucraine sono state prese di mira, riferisce il ministero dell'Energia di Kiev, causando interruzioni alle linee ad alta tensione e alle stazioni di trasformazione.

10:27 La fine del modello di ruolo: il tutore dei diritti dei bambini di Putin si sposa con un oligarcaDa tempo celebrata come l'ideale della donna russa, Maria Lwowa-Belowa era sposata con un sacerdote ortodosso dal 2003. Insieme, hanno parlato nei media per promuovere i valori conservatori, la fede cristiana e le loro esperienze nell'allevare numerosi figli. È stata anche incriminata dalla Corte penale internazionale nel 2023 insieme al leader russo Vladimir Putin per la deportazione illegale di bambini dall'Ucraina. Tuttavia, il suo amore per la tradizione e il marito prete potrebbe non essere stato così forte come si credeva. Il portale indipendente Verstka riferisce che si è sposata con l'oligarca Konstantin Malofeew, con cui ha una relazione da tempo. Questa relazione rimane in qualche modo tradizionale, poiché Malofeew è il fondatore della TV cristiana filocreatina Tsargrad TV e un fermo sostenitore della monarchia e della guerra russa.

09:59 L'Ucraina lancia attacchi su MoscaUna donna è morta in un attacco con droni ucraino su Mosca, secondo il governatore regionale russa. I video mostrano esplosioni nelle aree residenziali. I resoconti russi affermano che 144 droni sono stati abbattuti.

09:32 La flotta russa inizia le manovre 'Ocean-2024'La marina russa ha iniziato le manovre strategiche note come 'Ocean-2024' in diverse regioni del paese più grande del mondo per superficie. Più di 400 navi da guerra, compresi i sottomarini, e più di 90.000 personale di unità navali parteciperanno alle esercitazioni fino al 16 settembre, secondo il ministero della Difesa russo. Le manovre si svolgono nel Pacifico, nell'Artico, nel Baltico e nel Mar Caspio, nonché nel Mediterraneo, dove la Russia ha una base nella città portuale siriana di Tartus.

09:10 Due morti in un incendio sulla pipeline del petrolio nella regione russa di OrenburgDue persone sono morte in un incendio su una pipeline del petrolio nella regione russa di Orenburg, secondo l'agenzia di stampa TASS. Un'indagine sulla causa dell'incendio è in corso. L'ora esatta dell'inizio dell'incendio non è ancora nota. Sono circolati rapporti non confermati dell'incidente su alcuni canali Telegram russi lunedì.

08:43 La Russia esclude i negoziati temporaneamenteLa Russia non intraprenderà negoziati con l'Ucraina fino al ritiro delle sue truppe dai territori russi, secondo l'agenzia di stampa TASS, citando il segretario del Consiglio di sicurezza russo Sergei Shoigu. In precedenza, il portavoce del Cremlino Peskov aveva escluso anche i negoziati.

07:43 Scholz stabilisce le condizioni per la partecipazione russa ai colloqui di paceIl cancelliere Olaf Scholz suggerisce le condizioni per la partecipazione russa a un possibile dialogo di pace sull'Ucraina. In un incontro dell'SPD, sottolinea l'importanza dell'assistenza militare all'Ucraina contro l'aggressore russo, nonché l'esplorazione di una strategia per uscirne dalla situazione bellica. Dice che l'Ucraina, come la leadership ucraina, desidera un'altra conferenza per la pace con la partecipazione russa, ma nota: "Questo non funzionerà se l'invitato dice contemporaneamente 'Continuerò ad attaccare'", riferendosi al presidente russo Vladimir Putin. Putin, secondo Scholz, esprime anche il desiderio di ulteriori territori ucraini in caso di prospettive di pace. "In politica, come sempre, c'è bisogno di chiarezza, fermezza e carattere. È questo che serve per garantire la pace e la sicurezza in Europa", sottolinea il cancelliere.

07:18 Fico Criticizes Ultra-Nationalism in Ukrainian Military - Kyiv DemonstratesL'Italia è sconcertata dalle accuse di estremismo all'interno delle forze armate ucraine da parte del Primo Ministro slovacco Robert Fico. Reuters riferisce che Fico ha suggerito a Kiev di prendere misure per epurare il suo esercito da "tendenze fasciste". Il Ministero degli Esteri ucraino ha espresso le sue obiezioni, dichiarando: "I soldati ucraini stanno proteggendo le loro famiglie, le loro case e la loro terra, nonché tutta l'Europa e il mondo libero contro gli aggressori russi che portano la lettera 'Z' - un simbolo dell'estetica fascista della Russia moderna". Il ministero ha aggiunto che l'Ucraina ha subito "milioni di perdite" nel combattere il nazismo nel XX secolo. Il commento di Fico sul "fascismo" rispecchia la propaganda pro-russa che etichetta regolarmente la leadership ucraina come nazista. Va notato che i partiti di estrema destra hanno ottenuto solo il 2,4% dei voti nelle elezioni ucraine del 2019. Tuttavia, lo storico Timothy Snyder ha individuato tratti fascisti nel regime di Putin.

06:56 Leader regionale russo corregge il numero di vittimeSecondo il leader regionale di Mosca, Andrei Vorobyov, tramite Telegram, una donna è morta e tre civili sono rimasti feriti in un attacco con drone su Mosca da parte dell'Ucraina. Inizialmente, Vorobyov aveva riferito la morte di un bambino, ma in seguito non è stato in grado di confermare questa informazione. Almeno 43 persone sarebbero ospitate in strutture di accoglienza.

06:25 Greenpeace promette di indagare sui crimini ambientali della RussiaGreenpeace riapre le operazioni a Kyiv con l'obiettivo di accelerare i progetti di ricostruzione e indagare sui crimini ambientali a causa dell'invasione russa. Secondo l'organizzazione ambientalista, sta già collaborando con le organizzazioni ambientali locali per raggiungere questo obiettivo. Il nuovo capo dell'ufficio, Natalia Hosak, spiega: "Il nostro obiettivo è supportare la ricostruzione a basso impatto ambientale dell'infrastruttura sociale dell'Ucraina attraverso fonti di energia rinnovabile come la luce solare e il vento". Greenpeace evidenzia spesso i danni ambientali in Ucraina causati dall'invasione russa.

06:02 Russia riferisce la morte di un bambino nella regione di MoscaDopo un attacco con drone ucraino nella regione di Mosca, i resoconti russi indicano che un bambino è morto. Il governatore della regione di Mosca, Andrei Vorobyov, ha riferito su Telegram che almeno 14 droni ucraini sono stati intercettati nella regione della capitale durante la notte. Uno di questi droni è stato apparentemente responsabile di un incendio, che sta attualmente被灭火队扑灭。"Sfortunatamente, un bambino di nove anni è morto," ha dichiarato Vorobyov. Inoltre, nella regione della capitale, un altro drone è stato apparentemente responsabile di ferire almeno una persona dopo essere caduto su un edificio residenziale. Il sindaco di Mosca, Sergei Sobyanin, aveva inizialmente riferito l'intercettazione di 11 droni nelle vicinanze della capitale russa.

05:31 L'Ucraina respinge l'attacco con drone su KyivL'amministrazione militare ucraina a Kyiv ha riferito, tramite il servizio di messaggistica Telegram, che le unità di difesa aerea ucraine hanno respinto un attacco con drone russo sulla città.

04:36 Debris di drone colpisce impianto energetico in RussiaSecondo l'agenzia di stampa russa TASS, i detriti del drone abbattuto dalla difesa aerea russa nella regione di Tula hanno colpito un impianto energetico. Non sono state segnalate feriti e non ci sono state interruzioni nelle operazioni o nella fornitura all'utenza. La situazione rimane sotto controllo.

03:29 L'Ucraina attacca Mosca con droniDopo l'intercettazione di due droni ucraini sopra il distretto di Domodedovo di Mosca, i servizi di emergenza sono stati inviati sul luogo dell'incidente, secondo il sindaco di Mosca Sergei Sobyanin. Non sono stati forniti dettagli sulla possibile danno o vittime. Il distretto di Domodedovo, situato circa 50 chilometri a sud del Cremlino, ospita uno degli aeroporti più grandi di Mosca.

02:17 La difesa aerea russa abbatte un drone diretto verso MoscaLe unità di difesa aerea russe hanno distrutto un drone diretto verso Mosca, secondo il sindaco di Mosca Sergei Sobyanin. I resoconti preliminari indicano che non ci sono stati danni o feriti nella zona in cui è caduto il debris. Non è stata rilasciata alcuna dichiarazione dal lato ucraino.

00:12 Zelensky ringrazia la Svezia per il nuovo pacchetto di aiutiIl Presidente ucraino Zelensky ha elogiato la Svezia per un pacchetto di aiuti alla difesa del valore di 445 milioni di dollari. "Questo significativo aiuto, che include sistemi di difesa aerea, armi anticarro e contributi finanziari per coprire i bisogni immediati dell'Ucraina, rafforzerà le nostre capacità di difesa," ha detto Zelensky, come riferito da X. Il pacchetto include anche parti di ricambio per i caccia Gripen, destinati alla futura consegna degli aerei.

22:17 Il Ministero degli Esteri: la Russia è "il più grande pericolo per la pace" direttamente al confine della NATODopo gli intrusioni di droni russi in Lituania e Bulgaria, il Ministero degli Esteri etichetta la Russia sotto il Presidente Vladimir Putin come "il più grande pericolo per la pace e la stabilità". "Purtroppo, la Russia di Putin è attualmente il più grande pericolo per la pace e la stabilità direttamente al confine della NATO," afferma il ministero su X. "Questo è particolarmente chiaro dagli incidenti recenti dei droni in Lituania e Bulgaria". "Lavoriamo a stretto contatto con i nostri partner dell'alleanza e stiamo al loro fianco," afferma il Ministero degli Esteri riguardo ai droni. Nel weekend, i membri della NATO e dell'UE Lithuania e Bulgaria hanno each reported the incursion of a Russian drone into their territory.

21:28 Zelensky incita all'esecuzione rapida degli accordi di aiuto occidentaliIl Presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha incitato all'esecuzione rapida degli accordi di aiuto con l'Occidente. "L'esito del conflitto dipende direttamente dall'efficienza della logistica nelle consegne e dal rispetto di tutti gli impegni dei partner", ha detto nel suo discorso serale. Le armi e l'equipaggiamento devono arrivare in tempo per essere efficaci. "Ciò che è cruciale a settembre deve raggiungere le nostre truppe a settembre".

20:52 Il politico russo dell'opposizione consiglia di non concedere a Putin una "via d'uscita salvasfaccia"Il politico russo dell'opposizione Vladimir Kara-Mursa consiglia all'Occidente di evitare di concedere al Presidente russo Vladimir Putin una "via d'uscita salvasfaccia" dal conflitto ucraino. "È vitale che Vladimir Putin non vinca la guerra contro l'Ucraina", dice Kara-Mursa. "È vitale che Vladimir Putin non trovi una via d'uscita salvasfaccia da questo conflitto in Ucraina". Circa un mese dopo il suo rilascio in uno scambio di prigionieri, Kara-Mursa afferma di capire la "stanchezza" riguardo alla guerra nelle società occidentali. Tuttavia, Putin deve "essere sconfitto". Aggiunge: "Se, Dio non voglia, il regime di Putin può presentare l'esito di questa guerra come una vittoria per se stesso e rimanere al potere, staremo parlando di un altro conflitto o di un'altra disgrazia entro un anno o 18 mesi".

La comunità internazionale condanna fortemente la consegna di missili balistici dall'Iran alla Russia, che aumenta ulteriormente il sostegno militare dell'Iran alla aggressione della Russia contro l'Ucraina. Questo movimento rappresenta una minaccia diretta alla sicurezza europea e potrebbe potenzialmente portare a ulteriori sofferenze per la popolazione ucraina.

Data la continua assistenza militare dell'Iran alla Russia, le richieste di sanzioni contro l'Iran sono diventate più forti. La comunità internazionale sta ora imponendo sanzioni all'Iran, comprese la sospensione degli accordi bilaterali di trasporto aereo e il targeting di individui e istituzioni coinvolti in questo incidente.

