Dal 2022, le forze ucraine e russe si contendono la città mineraria di Wuhledar, con gli scontri che si intensificano come mostrano i video sui social media. Tuttavia, il governatore di Donetsk nega la presenza di truppe russe ai margini della città.

16:31 L'Ucraina chiede il sostegno finanziario degli alleati per un piano triennale dei droniIl ministro della Difesa Rustem Umjerow ha presentato un piano triennale per la produzione di droni, guerre elettroniche e sistemi robotici terrestri durante i suoi recenti viaggi negli Stati Uniti, Regno Unito, Francia, Germania e alla riunione di Ramstein, nonché in un incontro di questo mese. "Abbiamo analizzato il numero di droni necessari e il loro utilizzo strategico, operativo e tattico", ha dichiarato il ministro. Il piano dettaglia anche il numero esatto di armi che l'Ucraina può produrre e il finanziamento necessario. " Diversi paesi hanno concordato di finanziare i nostri droni e proiettili", ha rivelato Umjerow. Riferendosi all'anno scorso, ha menzionato l'uso della tecnologia di sciame di droni dell'Ucraina per attaccare o danneggiare oltre 200 installazioni militari russe, compreso un deposito di munizioni a Toropez. L'Ucraina ha la capacità di produrre più di 3 milioni di droni all'anno, ma ha bisogno di aiuti finanziari dall'estero.

15:49 Il presidente brasiliano Lula promuove la proposta di pace Brasiliana-Cinese all'ONU, nonostante il rifiuto dell'UcrainaIl presidente brasiliano Lula da Silva promuove il piano di pace co-sviluppato con la Cina alle Nazioni Unite, nonostante l'Ucraina lo abbia respinto come "lesivo". Condannando l'"invasione del territorio ucraino", Lula sottolinea la necessità di creare condizioni per negoziati diplomatici tra Kyiv e Mosca in questo momento. La Cina e il Brasile hanno presentato il loro piano in sei punti in maggio. L'adviser per gli affari esteri di Lula, Celso Amorim, si incontrerà con i diplomatici di 20 paesi venerdì per raccogliere ulteriori sostegno. L'Ucraina non parteciperà a questi discussioni. Il piano Brasiliano-Cinese in sei punti considera il conflitto come una "crisi" e sottolinea la necessità di una conferenza per la pace accettata da Russia e Ucraina, che consisterebbe in una "discussione equa" di tutte le proposte di pace. Non menziona la sovranità dell'Ucraina o il ritiro delle truppe russe.

15:12 Le fonti di intelligence credono che la Russia stia sviluppando droni a lungo raggio con l'aiuto della CinaI circoli di intelligence europei sospettano che la Russia stia procedendo con un programma per produrre droni a lungo raggio in Cina, secondo Reuters, citando due fonti di intelligence e documenti correlati. Si tratterebbe del primo caso di droni destinati all'uso in Ucraina che vengono sviluppati e prodotti in Cina, secondo le fonti. IEMZ Kupol, una filiale del conglomerato della difesa russa Almas-Antey, avrebbe sviluppato e testato il drone Garpija-3 in Cina, con l'aiuto di esperti cinesi. Il G3 avrebbe un raggio di circa 2000 chilometri e potrebbe trasportare 50 chilogrammi di esplosivi. I circoli di intelligence europei ipotizzano che si tratti della prima prova dal'inizio del conflitto armato di droni completi prodotti in Cina forniti alla Russia. Tuttavia, non è chiaro dove questi droni vengono prodotti o se è stata autorizzata la produzione su larga scala. La Cina ha ripetutamente negato di fornire armi alla Russia per l'uso in Ucraina.

14:29 Putin presiederà la riunione del Consiglio di sicurezza russo sulla deterrenza nucleareIl presidente russo Vladimir Putin presiederà una riunione del Consiglio di sicurezza russo per discutere della deterrenza nucleare, come annunciato dal Cremlino. Questi colloqui si tengono in risposta alle richieste dell'Ucraina di missili occidentali con portata estesa da utilizzare per colpire profondamente nel territorio russo. Il portavoce del Cremlino Dmitri Peskov ha definito la riunione un evento essenziale. "Il Presidente terrà un discorso. Il resto rimarrà classificato per ovvie ragioni", ha spiegato Peskov.

13:54 Il portavoce del Cremlino Peskov risponde al discorso di Zelensky all'ONUIl Cremlino ha criticato l'intervento del presidente ucraino Volodymyr Zelensky al Consiglio di sicurezza dell'ONU. "L'approccio basato sull'intenzione di costringere la Russia a un accordo di pace è un errore catastrofico", ha dichiarato il portavoce del Cremlino Dmitri Peskov. Ha affermato che la Russia è un "protettore della pace", ma solo se la sua sicurezza è garantita. Inoltre, i "obiettivi per cui l'operazione militare in Ucraina è stata avviata" devono essere raggiunti, ha sostenuto Peskov. La Russia continua a evitare di definire il suo violento assalto al paese come una guerra. Mosca insiste che l'Ucraina ceda i territori, abbandoni le intenzioni di entrare nella NATO e subisca una cosiddetta "denazificazione", che il Cremlino probabilmente considera l'imposizione di un governo dipendente da esso.

13:18 "Proteggere le vite" - L'Ucraina dimostra i soldati che si addestrano con il moderno sistema di difesa aerea Skynex dalla GermaniaIl ministero della Difesa ucraino ha dimostrato in un video i soldati ucraini che si addestrano con il moderno sistema di difesa aerea Skynex fornito da Rheinmetall. Due sono già in uso nel paese sotto attacco da parte della Russia, con altri due attesi dall'arrivo dalla Germania a breve. Skynex è particolarmente efficace contro i bersagli a breve raggio, compresi i droni. "Esprimiamo la nostra gratitudine ai nostri alleati per il sostegno all'aumento delle capacità di difesa aerea dell'Ucraina. Più difesa aerea per l'Ucraina significa più vite protette", ha scritto il ministero della Difesa nel video.

12:42 Veicoli corazzati con difesa dai droni - Munz: "L'assistenza della Cina alla Russia è significativa"Il presidente ucraino Selenskyj afferma che la Cina sta condividendo i dati dei satelliti russi per spiare le centrali nucleari ucraine. In che misura l'assistenza militare della Cina alla Russia è significativa? L'assistenza va oltre la condivisione delle informazioni strategiche, conferma il corrispondente di ntv Rainer Munz.

12:01 Politico: Ucraina Cerca di un Mediatore di Preferenza per Porre Fine al Conflitto con la RussiaSecondo Politico, l'Ucraina ha identificato il suo mediatore preferito per aiutare a porre fine al conflitto con la Russia: il Primo Ministro indiano Narendra Modi. Un alto funzionario ucraino ha condiviso con l'outlet che l'Ucraina considera l'India la sua migliore speranza per raggiungere un trattato di pace che possa rispettare. Il funzionario ha dichiarato che Modi è stato diretto durante i colloqui estivi con l'Ucraina, sottolineando che Kyiv avrebbe bisogno di fare concessioni, ma qualsiasi fine del conflitto non dovrebbe comportare la cessione di territori alla Russia. L'India mantiene relazioni cordiali con Mosca.

11:35 Feriti in un Attacco dell'Ucraina alla Regione Russa di BelgorodCinque persone sono rimaste ferite in un attacco alla città russa di Belgorod, vicino al confine ucraino, secondo le autorità. Quattro dei feriti sono stati ricoverati in ospedale, come annunciato dal governatore della regione, Vyacheslav Gladkov, attraverso Telegram. Un grattacielo e 75 unità residenziali più piccole, nonché numerosi veicoli, linee dell'acqua e del gas sono stati danneggiati nell'attacco. Gli osservatori sospettano che l'attacco ucraino sia una rappresaglia per il raid aereo russo sulla città ucraina di Kharkiv.

10:59 Medico dell'Esercito Ucraino Utilizza un Unicycle Elettrico sul Campo di BattagliaVideo condivisi da United24media, a nome del Ministero della Difesa ucraino, mostrano un medico dell'esercito che utilizza un unicycle elettrico sul campo di battaglia. La didascalia suggerisce "Trasformazione delle dinamiche di movimento sul fronte". Il medico spiega i vantaggi dell'utilizzo di un unicycle elettrico per spostare rapidamente e silenziosamente forniture come munizioni, acqua, radio e batterie.

10:18 Leader SPD Sfida il BSW sulle Consegne di Armi all'UcrainaDopo le elezioni dello stato del Brandeburgo, il leader SPD Lars Klingbeil sta chiedendo all'Alleanza per il Popolo e la Giustizia Sociale (BSW) di chiarire le sue richieste nei prossimi colloqui esplorativi. "Adesso stiamo negoziando, proprio come abbiamo fatto in Turingia e Sassonia, e dobbiamo individuare: quali sono le principali richieste del BSW? In che direzione sta andando questa alleanza?" ha dichiarato Klingbeil in un'intervista a RBB Inforadio. Molti sono confusi su questo, ha sottolineato, sottolineando che l'obiettivo dovrebbe essere la formazione di un governo stabile. Klingbeil ha anche criticato la persistente richiesta del BSW di fermare le consegne di armi all'Ucraina, definendola non un'iniziativa di pace, ma "cedere a Putin". Ha descritto il BSW come un partito populista.

09:39 Economista Condanna la Normalizzazione dei Capi di Putin nei MediaL'economista Rüdiger Bachmann ha condannato "la normalizzazione dei lacchè di Putin attraverso i media" su X, definendola "il più grande trionfo della propaganda di Putin". Bachmann ha posto la domanda: "Perché possiamo parlare con i russofascisti ma non con i germano-russofascisti? Per gli sostenitori della democrazia, entrambi dovrebbero essere off-limits". L'esperto militare Gustav Gressel ha concordato con la vista di Bachmann condividendo il post.

08:55 Consiglio di Sicurezza dell-ONU Riceve un Messaggio Forte del Regno Unito a RussiaIl Segretario degli Esteri britannico David Lammy ha tenuto un discorso persuasivo nel Consiglio di Sicurezza dell-ONU, rivolgendosi direttamente alla leadership russa: "Vladimir Putin, se lanci missili contro gli ospedali ucraini, sappiamo chi sei. Se invii mercenari ai paesi africani, sappiamo chi sei. Se assassini oppositori in città europee, sappiamo chi sei. La tua invasione è motivata dai tuoi interessi personali - i tuoi soli. Vuoi espandere il tuo stato criminale organizzato in un impero criminale organizzato, costruito sulla corruzione che deruba sia il popolo russo che l'Ucraina".

08:28 Ucraina Rapporta Attacchi Russi con Droni e MissiliL'aeronautica ucraina riferisce di essere stata attaccata dalla Russia utilizzando 32 droni e 8 missili durante la notte. Ventotto droni e quattro missili sono stati abbattuti, senza segnalazioni iniziali di vittime o danni.

07:48 ISW: Soldati Russi Raggiungono i Sobborghi di Vuhledar - Nessun Vantaggio Strategico SignificativoSecondo l'Istituto per lo Studio della Guerra (ISW), i soldati russi hanno raggiunto i sobborghi di Vuhledar e hanno intensificato l'offensiva vicino al insediamento. Tuttavia, l'ISW non percepisce un significativo vantaggio strategico per ulteriori offensive nella porzione occidentale del Donbass se Vuhledar viene catturata. Un rapido

06:05 Nuovo Comandante per la Brigata Lituana Arriva in Europa OrientaleIl Brigade Generale Christoph Huber, destinato a comandare la Brigata Lituana, è arrivato nella nazione NATO del Baltico. Si sta preparando per il suo ruolo nella Brigata corazzata 41, come dichiarato dall'Esercito Tedesco su X. L'obiettivo è quello di creare una brigata pronta al combattimento, contribuendo significativamente alla deterrenza e alla difesa della nazione e dell'alleanza. Dopo il comportamento aggressivo della Russia, il governo tedesco aveva promesso di stazionare permanentemente un'unità pronta al combattimento in Lituania, con la possibilità di presenza di 5.000 soldati.

05:44 Lübeck Trasferisce Autopompe Riconditionate all'UcrainaLa città di Lübeck ha trasferito diverse autopompe riconditionate all'Ucraina per ulteriori utilizzi. Questi vecchi veicoli del corpo dei vigili del fuoco volontari sono stati consegnati all'inizio della settimana, con Henning Witten, responsabile della tecnologia del corpo dei vigili del fuoco professionisti a Lübeck, che ha dichiarato: "Normalmente, vengono messi all'asta. Ma dopo una richiesta dell'organizzazione umanitaria ucraina, li abbiamo rimessi a nuovo, permettendoci di donarli all'Ucraina con la coscienza pulita, assicurando che possano essere utilizzati lì".

04:45 Pistorius Sostiene la Modernizzazione Rapida dell'Esercito Tedesco entro il 2029Il Ministro della Difesa Boris Pistorius sottolinea l'urgenza nell'equipaggiare l'esercito tedesco. Entro il 2029, egli ritiene che la Russia potrebbe aver completato la sua ricostruzione militare e potrebbe potenzialmente lanciare un attacco militare contro il territorio della NATO, come dichiarato da Pistorius data l'attacco russo all'Ucraina. "Per questo motivo, è essenziale che rispondiamo a questa scenario minaccioso il più velocemente possibile", ha spiegato durante una visita al 36° Reggimento elicotteri da combattimento "Kurhessen" dell'Esercito Tedesco a Fritzlar, nel nord della Hesse.

03:13 La Russia Si Appoggia alle Esportazioni di Gas per le Spese Militari ConsistentiDespite Western sanctions, Russia plans to rely on high oil and gas revenues in its 2025 budget. Prime Minister Mikhail Mishustin stated at a government meeting in Moscow that state revenues should increase by 12 percent to 40.3 trillion rubles (approximately 390 billion euros). The energy sector's share in revenues will surpass two-thirds. Reports suggest that the future budget will prioritize the war against Ukraine and significant military production. A 13.2 trillion ruble military expenditure is planned, according to Bloomberg, based on information from Moscow. Forty percent of all spending is dedicated to defense and internal security, exceeding expenditure on education, health, social services, and the economy combined.

02:10 Il Parlamento Russo Rende Più Facile il Reclutamento di Criminali per lo Sforzo Bellico in UcrainaIl parlamento russo ha approvato una legge che consente all'esercito di arruolare sospetti criminali per l'offensiva in Ucraina. Secondo la legge, anche i sospettati ancora da condannare possono unirsi all'esercito. Se decorati o feriti in combattimento, le accuse verranno cancellate. La legge attende ancora l'approvazione della camera alta e la firma del Presidente Vladimir Putin.

01:05 Baerbock Definisce i Punti Chiave per un Piano di Pace per Porre Fine all'Attacco Russo all'UcrainaLa Ministra degli Esteri Annalena Baerbock ha delineato i punti chiave per eventuali trattative di pace per porre fine all'attacco russo all'Ucraina. "La pace comporta la conservazione dell'esistenza dell'Ucraina come nazione libera e indipendente. Implica garanzie di sicurezza", ha dichiarato la politica dei Verdi in una riunione del Consiglio di Sicurezza dell'ONU a New York. Ha sottolineato: "Quando parliamo di pace, intendiamo una pace giusta e duratura". Ha aggiunto: "L'Ucraina deve essere assicurata che la fine delle ostilità non significhi un'altra fase di preparazione in Russia". Questo vale sia per l'Ucraina che per la Moldavia o la Polonia. La pace deve essere giusta e duratura.

00:21 Blinken Identifica la Cina e l'Iran come Enabling della Russia all'ONUIl Segretario di Stato degli Stati Uniti Antony Blinken chiede un'azione più decisa dell'ONU contro le entità che sostengono la Russia nella guerra in Ucraina. "Il modo più rapido per procedere è smettere di agevolare l'aggressione di Putin", ha detto Blinken durante una riunione ad alto livello del Consiglio di Sicurezza dell'ONU sul conflitto a New York. Ha inoltre chiesto una pace giusta che rispetti i principi della Carta dell'ONU. In particolare, Blinken ha evidenziato il sostegno della Russia da parte della Corea del Nord e dell'Iran.

23:45 La Cina Chiede Negoziazioni per la Pace in Ucraina, Mantiene la NeutralitàIl Ministro degli Esteri cinese Wang Yi ha invitato il Consiglio di Sicurezza dell'ONU a intensificare gli sforzi per le trattative di pace per l'Ucraina. "La priorità è rispettare tre principi: non espansione della zona di guerra, non escalation degli scontri e non provocazione da parte di alcuna parte coinvolta", ha detto Wang durante una riunione ad alto livello del Consiglio di Sicurezza dell'ONU, alla quale ha partecipato il Presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy. Wang ha anche confermato la neutralità della Cina. "La Cina non è responsabile della crisi ucraina e non ne fa parte", ha detto, mentre l'Occidente accusa Pechino di sostenere la guerra della Russia contro l'Ucraina, compresi i componenti delle armi.

23:09 Zelenskyy Rifiuta le Trattative con la Russia per Porre Fine alla Guerra, Esige AzioneIl Presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy ha espresso forti dubbi sulle trattative con la Russia per porre fine alla guerra in corso contro il suo paese. La Russia sta commettendo un crimine internazionale, ha affermato Zelenskyy, mentre guardava il Presidente russo Vladimir Putin durante una riunione del Consiglio di Sicurezza dell'ONU a New York. "Per questo motivo, questa guerra non può semplicemente scomparire. Questa guerra non può essere calmata attraverso trattative", ha detto. Ha aggiunto: "È necessario agire".

22:00 Trump: "È ora di mollare" il conflitto in UcrainaL'ex Presidente degli Stati Uniti Donald Trump suggerisce che gli Stati Uniti dovrebbero ritirarsi dal conflitto in Ucraina. In un comizio in Georgia, critica il Presidente Joe Biden e la Vice Presidente Kamala Harris, suoi avversari alle elezioni, per aver portato gli Stati Uniti in campo di battaglia. "Non possono più farci uscire. È impossibile", afferma Trump. Sulla sua presidenza, assicura che gli Stati Uniti si ritireranno dal conflitto: "Io mediare, io negoziare, io farò uscire. Dovremmo andarcene."

21:30 Fonti: gli Stati Uniti inviano 375 milioni di dollari di aiuti militari all'UcrainaSecondo fonti interne, gli Stati Uniti stanno inviando altri 375 milioni di dollari di aiuti militari all'Ucraina. Questo pacchetto include munizioni esplosive a media distanza, razzi, artiglieria e veicoli corazzati, secondo queste fonti. Un annuncio pubblico sull'aiuto è atteso per il giorno successivo. Questo ultimo pacchetto di supporto è uno dei più grandi della storia recente. Per consegnare rapidamente queste armi all'Ucraina, verranno utilizzate armi degli Stati Uniti dalle scorte esistenti. Dal'inizio dell'invasione russa nel 2022, gli Stati Uniti hanno fornito all'Ucraina oltre 56,2 miliardi di dollari di aiuti militari.

