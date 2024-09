17:07 Victime al mercato di Donetsk: accuse di responsabilità volano tra le forze di occupazione e gli ucraini

16:23 Riferiti di Vittime a Donetsk sotto Controllo RussoA Donetsk, città ucraina orientale sotto controllo russo, sono state segnalate vittime. Le autorità locali confermano che almeno tre persone hanno perso la vita e cinque sono rimaste ferite a causa di colpi d'artiglieria su un mercato. Il leader autoproclamato della Repubblica Popolare di Donetsk, Denis Pushilin, afferma che le forze ucraine hanno preso di mira il mercato, causando la morte di due uomini e una donna e danneggiando un autobus pubblico. Le immagini fornite dai media di stato russi mostrano ingenti danni al mercato e alle vittime. Tuttavia, non c'è stata ancora una conferma indipendente di queste affermazioni.

16:23 Prime Dimissioni a Kiev Confermate, il Vice Potrebbe Sostituire KulebaIl Parlamento ucraino ha riconosciuto le dimissioni di quattro funzionari, secondo la Verkhovna Rada. Nonostante la lettera di dimissioni del Ministro degli Esteri Dmytro Kuleba non sia stata ancora ufficialmente riconosciuta, si prevede che il Presidente Volodymyr Zelensky nominerà un successore più tardi nella giornata. Andriy Sybiha, primo vice di Kuleba, è visto come un forte candidato per la posizione. L'analista politico Volodymyr Fesenko, con sede a Kiev, prevede pochi cambiamenti nella politica estera dell'Ucraina anche con un cambio di leadership.

16:01 Lukashenko Concede la Grazia a 30 Attivisti PoliticiIl Presidente bielorusso Alexander Lukashenko ha concesso la grazia a 30 attivisti politici che avevano partecipato alle proteste. Il servizio stampa presidenziale rivela che questi individui avevano richiesto la grazia, riconosciuto i loro errori, si erano sinceramente scusati e avevano promesso di condurre una vita rispettosa della legge in futuro. Il Ministero dell'Interno sorveglierà il loro rispetto degli impegni. Tuttavia, l'autenticità di queste affermazioni non può essere verificata. I graziati includono 23 uomini e 7 donne, molti dei quali sono genitori di minori. Il media esule russo "Meduza" afferma che l'opposizione bielorussa in esilio aveva precedentemente presentato un elenco di prigionieri gravemente malati al governo di Minsk tramite intermediari, il che potrebbe spiegare perché molti dei prigionieri in questo elenco hanno ottenuto la grazia. I membri dell'opposizione in esilio accolgono con favore il rilascio, ma non lo considerano un cambiamento di direzione. La persecuzione politica e la tortura in Bielorussia continuano, sostiene la leader dell'opposizione Svetlana Tikhanovskaya, che è ampiamente considerata la vincitrice legittima delle elezioni presidenziali del 2020.

14:35 Attacco Aereo a Lviv Lascia una Famiglia quasi AnnientataUn attacco aereo russo ha causato la morte di quasi tutti i membri di una famiglia a Lviv, secondo i resoconti locali. Tra i defunti c'erano una donna di 43 anni e le sue tre figlie di 7, 18 e 21 anni. Il sindaco Andrij Sadowy ci dice che sono morti nella loro casa. Il superstite è il padre, che si trova attualmente in condizioni critiche, secondo l'Università Cattolica Ucraina. "Al centro dell'Europa, la Russia sta uccidendo gli ucraini e le loro famiglie. I russi stanno uccidendo i nostri figli, il nostro futuro," scrive Sadowy.

14:14 Scholz Difende il Deployment dei Missili USA: "L'Inazione Metterebbe a Rischio la Pace Qui"Il Cancelliere tedesco Scholz è stato criticato dai critici del previsto deployment dei missili USA in Germania. Scholz afferma: "Si tratta di garantire la pace qui e prevenire i conflitti". Scholz spiega: "Si tratta di scoraggiare potenziali aggressori". Le forze russe hanno investito pesantemente nei missili per anni, violando gli accordi di disarmo come il trattato INF e deployando missili a Kaliningrad, a meno di 530 miglia da Berlino. Non rispondere adeguatamente sarebbe avventato, sostiene il Cancelliere. Scholz conclude: "Non agirebbe sarebbe un rischio per la pace qui. Non lo permetterò". Di conseguenza, i governi USA e tedesco hanno concordato di deployare missili USA con maggiore portata in Germania a partire dal 2026. In particolare, l'alleanza di sinistra Sahra Wagenknecht (BSW) e l'AfD di destra si oppongono a questa decisione, sostenendo che si tratta di una pericolosa corsa agli armamenti che minaccia la sicurezza della Germania. Critiche si sollevano anche all'interno di alcune parti dell'SPD.

14:55 Corea del Sud e Nuova Zelanda Richiedono "Senza Riserve" l'Uscita Russa dall'UcrainaLa Corea del Sud e la Nuova Zelanda hanno espresso la loro disapprovazione delle azioni aggressive della Russia in Ucraina in una dichiarazione congiunta durante il loro primo summit in nove anni. Nella dichiarazione, il Presidente della Corea del Sud Yoon Suk Yeol e il Primo Ministro della Nuova Zelanda Christopher Luxon esigono che la Russia "abbandoni istantaneamente, completamente e senza condizioni la sua posizione nel territorio ucraino riconosciuto a livello internazionale". Condannano anche la crescente cooperazione militare tra la Corea del Nord e la Russia. Secondo Yoon, è importante per paesi come la Corea del Sud e la Nuova Zelanda, che condividono valori comuni, mostrare unità in questo momento critico, poiché le forze autoritarie continuano a rappresentare una sfida. La Corea del Nord, che è generalmente emarginata a livello internazionale, ha recentemente rafforzato i suoi legami militari con la Russia.

14:21 Zelensky Richiede la Riforma del Governo: "Abbiamo Bisogno di una Vento Fresco"

Il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky sta cercando di dare una nuova spinta al suo paese attraverso una vasta riorganizzazione del governo, come ha spiegato. "Abbiamo bisogno di un vento fresco", ha risposto Zelensky quando gli è stato chiesto delle motivazioni per la riorganizzazione. "E queste misure sono legate all'ottimizzazione del nostro stato in vari settori". L'Ucraina si difende dall'invasione russa da quasi tre anni. Zelensky ha anche espresso la sua gratitudine ai ministri e a tutto il governo.

13:47 L'Esercito Tedesco Intende Schierare Più Sistemi IRIS-T SLM: Una Protezione contro i Missili

Il sistema IRIS-T SLM non è sconosciuto all'Ucraina. Secondo fonti di sicurezza, sono previsti dieci sistemi IRIS-T SLM da schierare in Ucraina per intercettare più missili russi, invece dei quattro attuali. L'esercito tedesco intende anche utilizzare l'IRIS-T nello Schleswig-Holstein.

13:21 La Russia: Un Altro Villaggio Vicino alla Città Ucraina di Pokrovsk Occupato

La Russia rivendica di aver conquistato un altro villaggio vicino alla città strategicamente importante di Pokrovsk nell'Ucraina orientale. Il Ministero della Difesa russo afferma che l'esercito ha "liberato completamente" il villaggio di Karliwka, situato a circa 30 chilometri da Pokrovsk. Pokrovsk serve come importante snodo logistico per l'esercito ucraino. I soldati ucraini si sono ritirati da un'avanzata russa nella regione da diversi mesi.

12:59 L'Ucraina: La Crimea "Riempita di Sistemi di Difesa Aerea"

I russi che occupano la Crimea stanno utilizzando ogni mezzo difensivo disponibile per proteggere il ponte di Kerch, secondo il portavoce della Marina ucraina, Dmytro Pletenchuk, come riportato dalla televisione nazionale ucraina.both short-range and long-range air defense systems, including S-300, S-400 Triumf, S-500 Prometheus, and Pantsir-S1, are reportedly being used. Crimea is said to be "crammed with air defense systems" due to its practical and symbolic significance for the occupiers, Pletenchuk explained. The Kerch Bridge, a prestigious project of Russian leader Vladimir Putin, connects southern Russia with the illegally annexed peninsula and is a vital supply route for Russian forces in southern Ukraine. Frequent battles occur around the bridge. Kyiv has repeatedly expressed its intenzione di liberare la penisola, rendendo il ponte un punto strategico.

12:32 Putin Conferma la Partecipazione di Xi al Summit dei BRICS in Russia

Il Presidente russo Vladimir Putin ha confermato che il Presidente cinese Xi Jinping parteciperà al prossimo summit dei BRICS in Russia a ottobre. "Come concordato, ci aspettiamo il Presidente cinese Xi Jinping al summit dei BRICS", ha detto Putin durante un incontro con il Vice Presidente cinese Han Zheng ai margini del Forum Economico Orientale a Vladivostok. Putin ha anche proposto un "incontro di lavoro bilaterale" con Xi. Il gruppo di nazioni, fondato nel 2009 da Brasile, Russia, India e Cina, è stato poi raggiunto dal Sud Africa e, quest'anno, da paesi come gli Emirati Arabi Uniti, l'Egitto e l'Iran. I paesi dei BRICS si considerano un contrappeso agli stati occidentali. Si riuniranno nella città russa di Kazan dal 22 al 24 ottobre. Il Cremlino spera che il summit rafforzi la sua influenza e favorisca associazioni economiche più strette. Mosca e Pechino hanno rafforzato la loro partnership strategica dall'inizio dell'invasione russa in Ucraina.

12:00 La Russia: L'Attacco a Poltava Mirato ai Soldati e agli Istruttori Internazionali

Il Ministero della Difesa russo ha dichiarato che l'attacco mortale alla città ucraina di Poltava era mirato ai soldati e agli istruttori stranieri. Il bersaglio era un centro di formazione militare. Secondo il ministero, l'istituto forma specialisti in comunicazione e guerra elettronica da diverse unità militari ucraine e operatori di veicoli aerei senza pilota coinvolti in attacchi contro obiettivi civili nella Federazione Russa. Il ministero ha anche riferito di aver utilizzato il sistema ipersonico Kinzhal contro le strutture militari-industriali nella città ucraina occidentale di Lviv. Inoltre, le forze russe hanno preso il controllo di altri due insediamenti nell'Ucraina orientale, Prechystivka e Karliwka. Secondo i resoconti ucraini, 50 persone sono state uccise nell'attacco a Poltava martedì.

11:43 Baerbock Loda il Ministro degli Esteri Ucraino Uscenti

La Ministra degli Esteri tedesca Annalena Baerbock ha reso omaggio al suo omologo ucraino Dmytro Kuleba. "Numerosi colloqui notturni in scompartimenti ferroviari, al G7, davanti a una centrale elettrica bombardata", scrive Baerbock su X. "Ci sono poche persone con cui ho collaborato così da vicino come te, @DmytroKuleba", aggiunge. "Hai messo le persone del tuo paese al di sopra di te stesso". Esprime i suoi migliori auguri - "dal profondo del mio cuore, ti auguro il meglio - Spero di incontrarti di nuovo quando la pace e la libertà saranno state ristabilite in tutta l'Ucraina".

10:19 Munz: L'attacco a Poltawa potrebbe ritorcersi contro la RussiaLa Russia sta bombardando la città ucraina di Poltawa con i razzi, con segnalazioni di uno dei raid aerei più gravi dalla inizio della guerra. Tuttavia, i media russi lo stanno presentando come un "successo significativo", secondo il corrispondente di ntv Rainer Munz. Nel frattempo, la Russia sembra stia modificando la sua strategia.

09:52 L'Ucraina pubblica le cifre delle perdite russeLo Stato Maggiore ucraino ha pubblicato le ultime cifre delle perdite russe in Ucraina. Dal 24 febbraio 2022, la Russia avrebbe perso circa 620.350 soldati in Ucraina, con una perdita daily di 1.390. Secondo un rapporto da Kiev, sono stati distrutti sette carri armati, 30 sistemi d'artiglieria e 43 droni. In totale, la Russia avrebbe perso 8.618 carri armati, 16.848 sistemi d'artiglieria e 368 aerei, 328 elicotteri, droni, 28 navi e un sottomarino dal inizio dell'attacco su larga scala. Le stime occidentali mettono le perdite più basse, ma sono anche probabili minimi.

09:21 Il governatore: "Giorno nero" per la regione di Lviv - Sale il bilancio delle vittimeIl bilancio delle vittime sta aumentando dopo i bombardamenti aerei russi sulla città ucraina occidentale di Lviv (vedi voci 07:18, 06:17 e 05:29). Seven persone, inclusi un bambino di sette anni e una ragazza di 14 anni, sono morte durante la notte, secondo il governatore della regione di Lviv, Maksym Kosyzkyj, su Telegram. "È un giorno tremendo per la nostra regione", scrive Koszyzkyj, descrivendolo come un incidente tragico. In precedenza, il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy aveva scritto sul suo canale Telegram di cinque morti e più di 30 feriti.

08:49 Il ministro degli Esteri ucraino Kuleba si dimetteIl ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba si è dimesso, secondo il presidente del Parlamento Ruslan Stefantchuk mercoledì. Le dimissioni saranno discusse nella prossima sessione plenaria. several other ministers have already resigned (see entries 00:47 and 22:06). Le dimissioni sono parte di un ampio riorganizzazione del governo ucraino. Mercoledì sarà un giorno di licenziamenti, writes the faction leader of the ruling party Servant of the People, David Arachamia, on Telegram. Giovedì sarà poi il giorno delle nomine.

08:03 Selenskyj: "Persone ancora sotto le macerie"L'attacco con i razzi russi a Poltawa è uno dei più letali sin dall'inizio della guerra. Ci sono ancora persone intrappolate sotto le macerie, secondo il presidente Volodymyr Zelenskyy nel suo discorso serale. Sta ancora chiedendo sistemi di difesa aerea.

07:39 Grossi avverte di un'imminente catastrofe alla centrale nucleare di ZaporizhzhiaIl presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy e il direttore generale dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica (IAEA), Rafael Grossi, hanno discusso la situazione relativa alle centrali nucleari in Ucraina e Russia durante un incontro a Kiev. Grossi è previsto per visitare la centrale nucleare di Zaporizhzhia, occupata dalla Russia, nel sud-est dell'Ucraina mercoledì. Secondo Reuters, Grossi ha detto a Zelenskyy che la situazione lì è "molto instabile" e il rischio di una catastrofe persiste. La centrale è passata sotto il controllo russo poco dopo l'invasione della Russia in Ucraina a febbraio 2022 e ora è offline. Entrambe le parti si sono reciprocamente accusate di aver bombardato la centrale, con entrambi Mosca e Kiev che negano le accuse.

07:18 Il governatore: Almeno due morti nell'attacco a LvivAlmeno due persone sono morte e 19 sono rimaste ferite nei bombardamenti aerei russi sulla città ucraina occidentale di Lviv, ha annunciato il governatore Maksym Kozytskyy su Telegram (vedi voci 06:17 e 05:29).

06:53 L'Ucraina spera in ulteriore aiuto per il fronteL'Ucraina spera in ulteriori aiuti per la ricostruzione del settore agricolo e gli sforzi di sminamento, riporta il quotidiano tedesco "Rheinische Post" di Düsseldorf, citando una risposta del governo tedesco a una richiesta dell'Unione. Ciò include un programma di finanziamento per le terre agricole vicino alla linea del fronte, con il governo tedesco invitato a esaminare possibili sostegni. Una premio di sicurezza per il personale dovrebbe essere pagato e l'Ucraina ha richiesto un'estensione di un programma finanziato dal Ministero dell'Agricoltura per la consegna di generatori. Inoltre, l'Ucraina ha richiesto supporto per il disinnesco delle mine nelle aree vicino alla linea del fronte, con il Ministero tedesco della Cooperazione Economica e dello Sviluppo già attivo in un progetto per la rilevazione e il disinnesco delle mine.

6:17 Ucraina: Incendio dopo l'attacco con droni Shahed a LvivUn incendio si è verificato vicino alla stazione ferroviaria principale di Lviv, nel nord-ovest dell'Ucraina, a seguito di attacchi aerei russi, come dichiarato dal governatore Maksym Kozytskyy su Telegram (riferimento 5:29). Due istituzioni educative hanno subito danni, con numerose finestre infrante e vetri sparsi per le strade. Secondo Kozytskyy, sono stati coinvolti diversi droni Shahed nell'attacco aereo russo. I servizi di emergenza sono presenti sulla scena. Le istituzioni danneggiate rimangono chiuse, come annunciato dal sindaco di Lviv, Andriy Sadovyi, su Telegram. Almeno sei persone, tra cui un bambino di 10 anni, sono rimaste ferite. Lviv si trova nell'ovest dell'Ucraina, vicino al confine polacco, lontano dalla zona di conflitto nell'est, ma è stata-target di attacchi sin dall'inizio della guerra.

5:29 Seconda Ondata di Attacchi Aerei su KyivLa capitale ucraina, Kyiv, viene colpita da una seconda ondata di attacchi aerei russi. I sistemi di difesa aerea sono attivati. I testimoni riferiscono di numerosi esplosioni ai margini di Kyiv, indicando l'uso di misure di difesa aerea. Contestualmente, il comando militare riferisce di un attacco con droni sulla città ucraina occidentale di Lviv, vicino al confine polacco. L'intero Ucraina è in allerta, come annunciato dalla forza aerea ucraina su Telegram. La Polonia attiva i propri e gli aerei alleati per la terza volta in otto giorni per proteggere lo spazio aereo in risposta agli attacchi aerei e alle attività a lungo raggio russi, come riferito dal Comando Operativo delle Forze Armate Polacche.

4:35 Biden Garantisce all'Ucraina Nuovi Sistemi di Difesa AereaDopo l'attacco russo mortale alla città ucraina di Poltava, il presidente degli Stati Uniti Biden promette di fornire all'Ucraina ulteriori sistemi di difesa aerea. "Condanno senza riserve questo attacco vile," dice Biden. Washington continuerà a sostenere militarmente Kyiv, "compreso il fornire sistemi e capacità di difesa aerea di cui il paese ha bisogno per proteggere i suoi confini." Zelensky ha rinnovato la sua richiesta agli alleati occidentali, dopo l'attacco con almeno 51 morti, per fornire all'Ucraina nuovi sistemi di difesa aerea e permettere l'utilizzo delle armi a lungo raggio già consegnate contro il territorio russo.

2:52 Nuovo Attacco con Droni su KyivLa Russia lancia un altro attacco con droni su Kyiv. Le unità di difesa aerea ucraine sono attivamente contrastando gli attacchi ai margini di Kyiv, secondo il rapporto del comando militare ucraino su Telegram. Non ci sono ancora informazioni disponibili sul numero di droni coinvolti o sui possibili danni. L'attacco notturno è parte di una serie di attacchi aerei russi sulla capitale ucraina che si sono intensificati nelle ultime settimane.

1:32 Zelensky: Intento di Mantenere i Territori Occupati di KurskL'Ucraina intende mantenere perpetuamente i territori occupati nella regione russa di Kursk, secondo le dichiarazioni del presidente Zelensky in un'intervista con il broadcaster statunitense NBC News. L'occupazione di questi territori fa parte di un piano di vittoria dell'Ucraina, aggiunge Zelensky. In generale, l'Ucraina non ha bisogno di alcun territorio russo, ma Zelensky non fornisce una risposta quando gli viene chiesto se l'anneessione di ulteriori territori russi è nei piani del paese. L'operazione di Kursk è stata tenuta segreta, anche dal presidente degli Stati Uniti Biden.

0:47 Quattro Ministri Ucraini Si DimettonoQuattro ministri si dimettono prima di un previsto rimpasto di governo in Ucraina. Tra questi ci sono la vice ministra per gli Affari Europei Olga Stefanishyna, il ministro per gli Affari Strategici Oleksandr Kamyshin, che ha giocato un ruolo chiave nell'ampliare la produzione di armi, il ministro della Giustizia Denys Malyuska e il ministro dell'Ambiente Ruslan Strilets. Non è ancora chiaro se i quattro ministri assumeranno nuovi ruoli di alto livello. "Come promesso, ci sarà un importante rimpasto di governo questa settimana," spiega David Arakhamia, capo della fazione del partito al governo Servitore del Popolo, su Telegram. "Domani ci sarà un giorno di dimissioni e il giorno dopo un giorno di nomine," dichiara Arakhamia, considerato un alleato stretto del presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

qui.23:16 Dopo l'Attacco con Missile a Poltava: Zelensky Preme per l'Utilizzo di Armi a Lungo RaggioDopo l'attacco con missili russo mortale sulla città di Poltava, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky chiede il permesso di utilizzare armi a lungo raggio contro la Russia. "Gli attacchi russi diventeranno impossibili se potremo distruggere i punti di lancio dei aggressori dove si trovano e gli aeroporti militari e la loro logistica," dice Zelensky nel suo discorso video quotidiano. Secondo lui, il bilancio delle vittime a Poltava è salito a 51, con 271 feriti. Si presume che ci siano ancora persone intrappolate sotto le macerie.

22:06 Zelensky Licenzia un Altro Alto FunzionarioIl presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha licenziato Rostislav Shurma, primo vice capo dell'ufficio presidenziale, come indicato in un decreto pubblicato sul sito del presidente. Il presidente del parlamento ha anche annunciato le dimissioni di Olha Stefanishyna, che ha servito come vice primo ministro e ministro per l'integrazione europea dell'Ucraina. Diversi altri ministri si erano precedentemente dimessi. Il presidente Volodymyr Zelensky ha spiegato che vengono apportate modifiche per rafforzare il governo. "L'autunno sarà cruciale. Le nostre istituzioni statali devono essere strutturate in modo che l'Ucraina possa raggiungere tutti gli obiettivi che le servono."

21:42 ntv Reporter in Poltava: "Residenti Descrivono un Momento Estremamente Terrificante"L'Ucraina segnala uno dei più devastanti attacchi aerei dal inizio del conflitto. Sono state perse decine di vite e centinaia di persone sono rimaste ferite. La reporter di ntv Kavita Sharma è sulla scena e descrive una "situazione altamente tesa" e come i residenti hanno vissuto l'attacco missilistico.

21:25 L'Ucraina Accusa la Russia di Uccidere i POWL'Ufficio del Procuratore Generale dell'Ucraina accusa le truppe russe di aver giustiziato dei prigionieri di guerra. Sono state aperte indagini dopo che sono state segnalate tre uccisioni di ucraini nella regione di Torez, nel settore orientale di Donetsk, come riportato sul loro canale Telegram. Secondo i dettagli forniti, gli ucraini sono usciti da un bunker con le mani alzate. "Le forze di occupazione li hanno costretti a terra a faccia in giù e hanno sparato loro alle spalle", ha dichiarato l'ufficio, citando video diffusi online.

