- 16enne colpito da un pneumatico di trattore - gravemente ferito

In un incidente con un trattore a Jossgrund (distretto di Main-Kinzig), un teenager di 16 anni è rimasto gravemente ferito e ha dovuto essere trasportato in elicottero all'ospedale. Come riferito dalla polizia, il teenager e suo padre di 46 anni stavano lavorando insieme per scaricare in una fattoria.

Il 46enne stava guidando il trattore. Suo figlio è salito inizialmente sul predellino del veicolo e, dopo una breve discussione con il padre, è saltato giù. Nel farlo, il ragazzo è inciampato e caduto a terra. Il padre non se n'è accorto e ha accidentalmente passato sopra i piedi e le gambe del ragazzo con la ruota anteriore sinistra, come è stato ulteriormente riferito.

L'incidente è avvenuto nel distretto di Main-Kinzig, specificamente a Jossgrund, che fa parte dello stato tedesco dell'Assia. Dopo l'incidente, il teenager ferito è stato portato in un ospedale dell'Assia per ricevere le cure mediche necessarie.

Leggi anche: