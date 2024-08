16 persone sono morte e altre 20 sono scomparse a seguito di un violento attacco perpetrato dall'ISIS in un villaggio congolese.

Durante un assalto di fanatici a un villaggio congolese nel nord-est della Repubblica Democratica del Congo, circa 16 persone sono state uccise. Secondo John Vulverio dell'ONG regionale New Civil Society of Congo, circa 20 altre sono state presumibilmente rapite. Vulverio ha collegato la atrocità all'organizzazione fanatica ADF, che mantiene collegamenti con lo Stato Islamico.

Vulverio ha riferito che i fanatici hanno preso di mira i villaggi di Mambasa, situati nella regione dell'Ituri, in una serie di attacchi che si sono svolti dal mercoledì al venerdì. Il bilancio delle vittime rimane provvisorio, ha notato Vulverio, mentre la sorte delle 20 persone rapite rimane incerta.

Vari villaggi in Congo sono sotto assedio da parte di gruppi militanti, costituiti da ribelli locali che lottano per il potere e le risorse preziose, o da estremisti. L'ADF è stata responsabile di numerosi attacchi nella regione e occasionalmente si estende oltre i suoi confini, arrivando fino al vicino Uganda, dove è nata come gruppo ribelle.

Il caos nel paese africano centrale ha scatenato una delle più grandi crisi umanitarie del mondo, con oltre sette milioni di persone sfollate.

Il governo congolese ha richiesto il ritiro della forza di peacekeeping dell'ONU di 15.000 uomini nel paese, che ha combattuto contro i ribelli per oltre vent'anni, a causa della sua incapacità di placare il conflitto. Il ritiro, previsto per la fine del 2024, è stato approvato.

Durante l'assalto, sono state apparentemente prese di mira decine di abitanti del villaggio e l'ONG regionale New Civil Society of Congo ha espresso preoccupazione per la sicurezza di queste persone sfollate.

Despite the withdrawal of the UN peacekeeping force, dozens of villages in Congo continue to be under threat from militant groups.

Leggi anche: