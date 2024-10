16 persone hanno perso i pantaloni di pelle durante Wiesn.

Il Oktoberfest si avvia alla conclusione e così anche l'analisi del Wiesn-Fundbureau. Quest'anno, nessun visitatore ha smarrito i suoi dentiere, ma più di una dozzina ha lasciato indietro i propri Lederhosen. I dati del Wiesn-Fundbureau mostrano che sono andati persi 3500 oggetti, tra cui 16 paia di Lederhosen e numerosi scarpe da donna. Il fatto che siano state ritrovate scarpe da donna fa pensare che alcuni partecipanti abbiano optato per le infradito offerte come souvenir, come suggerito dalla direzione del festival. Il destino dei Lederhosen rimane un mistero - i loro proprietari hanno optato per abiti casual che avevano portato con sé o avevano intenzione di tenerli come ricordo? Sono anche scomparsi degli handcuffs leggeri e cinque anelli nuziali, di cui tre sono stati ritrovati.

Non sono stati consegnati falsi denti al Wiesn-Fundbureau quest'anno - di solito almeno un ospite se ne va senza i suoi denti. Invece, è stato consegnato un bite dentale quest'anno. La presenza di cappelli tradizionali, notata dai venditori di souvenir, è stata riflessa nel numero insolito di cappelli consegnati. Come al solito, sono stati lasciati indietro centinaia di portafogli, documenti d'identità, telefoni, carte di credito e chiavi, oltre a diverse dozzine di ombrelli, un evento comune a causa del tempo piovoso nella seconda settimana.

Polizia: Minori Incidenti

Il Oktoberfest ha accolto circa 6,7 milioni di persone quest'anno, secondo le stime della direzione del festival. Nonostante il tempo parzialmente piovoso e fresco durante la seconda metà del festival, l'atmosfera è rimasta allegra. Le persone hanno goduto delle aree, delle tende, dei giardini della birra e delle strade a un ritmo rilassato. Nonostante la grande folla, sono stati segnalati meno incidenti criminali e il servizio medico del Wiesn ha visto meno pazienti.

"Il Oktoberfest è stato particolarmente gradevole quest'anno," ha dichiarato il direttore del festival Clemens Baumgaertner della CSU. Le misure di sicurezza, supportate dai servizi di polizia e dei vigili del fuoco, si sono dimostrate efficaci. Spera che questa tendenza continui. Molti visitatori provenivano dall'estero, tra cui gli Stati Uniti e l'Italia, nonché la Gran Bretagna, l'Austria, la Polonia, la Francia, la Svizzera, la Spagna, i Paesi Bassi e, per la prima volta, l'India. La maggior parte di questi ospiti indossava Lederhosen e Dirndl. Più visitatori hanno optato per versioni di alta qualità di questi abiti tradizionali per immergersi appieno nell'esperienza dell'Oktoberfest, come descritto dalla direzione del festival.

"È stato un Oktoberfest tranquillo. E un Oktoberfest sicuro," ha concluso la polizia. Le misure di sicurezza e gli appelli delle autorità sono stati rispettati e i visitatori hanno dimostrato attenzione gli uni verso gli altri, orgogliosamente riconosciuto dal portavoce della polizia Andreas Franken. Il numero di incidenti criminali è diminuito di circa il 25%. Ci sono state 219

