16:29 Circa un quarto degli elettori aventi diritto in Sassonia hanno votato per postaPer le elezioni cruciali che il presidente della CDU della Sassonia, Michael Kretschmer, ha descritto come un "electione make-or-break" per lo stato, quasi un quarto degli elettori ha già inviato le proprie schede per posta. Il commissario elettorale dello stato prevede che il 24,6% degli elettori voterà per posta. La partecipazione alle urne oggi ha leggermente superato quella del 2019 nel pomeriggio.

15:52 Höcke vota alle urne in una Lada - Ramelow vota con la moglieIl candidato principale dell'AfD e leader dello stato della Turingia, Björn Höcke, ha votato a mezzogiorno. Il 52enne è arrivato al suo seggio elettorale a Bornhagen, distretto di Eichsfeld, a bordo di una Lada Niva, un veicolo fuoristrada di produzione russa.

Nel frattempo, il presidente della Turingia, Bodo Ramelow, ha votato nella capitale dello stato, Erfurt. Il 68enne, che ha guidato un governo di minoranza dal 2014 con una breve interruzione, ha votato insieme alla moglie, Germana Alberti vom Hofe.

15:40 Maggiore affluenza rispetto alle elezioni precedentiIn Turingia, il 44,4% degli elettori aveva votato alle 14:00, con un aumento di più di due punti rispetto alle ultime elezioni cinque anni fa. Questo indica una alta affluenza, senza contare i voti per posta. In Sassonia, l'affluenza ha registrato un lieve aumento rispetto al 2019, raggiungendo il 35,4% nel pomeriggio. Tuttavia, il commissario elettorale prevede un numero significativamente maggiore di voti per posta rispetto al 2019. I seggi elettorali in entrambi gli stati chiuderanno alle 18:00.

14:40 Questioni chiave per Sassonia e TuringiaUn sondaggio indica che quasi un terzo degli elettori della Sassonia e della Turingia intende votare per l'AfD alle elezioni del 1° settembre. Questo sondaggio fornisce informazioni sul perché questo sia il caso, rivelando le preoccupazioni e le questioni principali. L'immigrazione è uno di questi problemi.

14:13 Höcke lascia il seggio elettorale senza indugiAlle elezioni della Turingia, il candidato principale dell'AfD, Björn Höcke, ha votato intorno a mezzogiorno. Il politico di estrema destra non si è trattenuto al seggio elettorale di Bornhagen, scegliendo di non parlare con i giornalisti sul posto. Dopo aver perso costantemente contro il candidato della CDU nel suo distretto di Eichsfeld, Höcke si è trasferito al distretto di Greiz, anche se è probabile che perda contro la CDU lì.

13:50 Affluenza simile in Turingia rispetto al 2019 a mezzogiornoIn Turingia, l'affluenza a mezzogiorno era simile alle ultime elezioni parlamentari. Secondo il commissario elettorale dello stato, il 32% degli elettori aveva votato nei seggi elettorali alle 12:00. I voti per posta non sono inclusi in queste statistiche. Nel 2019, l'affluenza a mezzogiorno era del 31,2%. I resoconti degli osservatori esprimono un maggiore interesse per le elezioni statali rispetto ai sondaggi precedenti, come le elezioni europee e locali tenutesi quest'anno. A mezzogiorno, a giugno, l'affluenza era del 24,3%.

13:29 Si prevede un'alta affluenza in SassoniaSi prevede un'alta affluenza per le elezioni della Sassonia. Alle 12:00, il 25,8% degli elettori aveva votato, secondo l'Ufficio statistico di stato a Kamenz. Nel 2019, la percentuale era del 26,2%. I numeri preliminari non includono i voti per posta. Si stima che il 24,6% degli elettori voterà per posta, rispetto al 16,9% del 2019. L'autorità elettorale dello stato riferisce che il processo di voto sta procedendo senza intoppi nonostante alcuni piccoli intoppi.

13:11 L'esito delle elezioni potrebbe indebolire la coalizione di BerlinoGli esiti delle elezioni statali della Sassonia e della Turingia sono ancora da vedere. Se l'SPD non otterrà un seggio nel parlamento regionale, sarebbe quasi un evento geologico importante, secondo il politologo Albrecht von Lucke in un'intervista a ntv. Egli discute delle elezioni e delle loro implicazioni.

La polizia di Gera sta indagando su una minaccia in un seggio elettorale. Un uomo con una maglietta dell'AfD è entrato nel seggio elettorale per votare al mattino, ha confermato un portavoce della polizia. Il responsabile del seggio elettorale ha chiesto all'uomo di rimuovere la maglietta, poiché era contro le regole del seggio elettorale esporre pubblicità politica. L'uomo ha acconsentito ma ha minacciato ulteriori azioni uscendo dalle

11:25 Attacchi estremisti aumentano a Sonneberg tra i destrorsiSonneberg è il primo distretto tedesco guidato da un politico dell'AfD. Da allora, diversi individui attivi hanno segnalato di essere stati minacciati in modo grave, spingendo molti a rinunciare ai loro compiti. Il numero di attacchi di estrema destra nella regione è aumentato di cinque volte nell'arco di un anno. Gli esperti suggeriscono un collegamento con l'amministratore distrettuale dell'AfD.

10:57 Kretschmer parla al seggio elettoraleIl primo ministro della Sassonia, Michael Kretschmer, considera le elezioni dello stato nella sua regione "forse le più significative degli ultimi 34 anni". Dopo aver votato a Dresda, esprime gratitudine verso molte persone che "hanno votato diversamente" negli ultimi anni ma hanno ora scelto "la forza forte al centro borghese", ovvero l'Unione sassone. "Questa formazione ci permetterà di formare un governo che serva questa terra", afferma Kretschmer. Secondo i sondaggi, il suo CDU è al collo a collo con l'AfD.

10:30 Ramelow: "Wagenknecht non è sulla scheda"Per il presidente della Turingia, Bodo Ramelow, il giorno delle elezioni è "una festa della democrazia" - anche se c'è il rischio di non essere rieletto. Parlando con ntv, il politico del partito della Sinistra chiarisce la sua posizione sul perché scoraggia un governo di minoranza e mette in discussione la competenza del BSW.

09:59 Storico Loew deplora la data delle elezioniLo storico Peter Oliver Loew critica la data delle elezioni statali della Sassonia e della Turingia per l'85° anniversario dell'invasione tedesca della Polonia nel 1939. "Chiunque abbia pensato che fosse una buona idea tenere le elezioni il 1° settembre non ha dimostrato alcun senso della storia", dice il direttore dell'Istituto tedesco-polacco alla rete editoriale RND. Quando si tratta dell'AfD, classificata come "indubbiamente di estrema destra" dai servizi di sicurezza interni in entrambi gli stati, Loew aggiunge: "Questo potrebbe portare a inconvenienti se un partito il cui legame con l'era nazista è lungi dall'essere chiaro vince a Dresda ed Erfurt".

09:30 "Elezioni cruciali": Tutti i dati sulle elezioni della SassoniaOggi, circa 3,3 milioni di elettori della Sassonia hanno la possibilità di decidere chi stabilirà la direzione politica del parlamento statale di Dresda in futuro. Il CDU potrebbe perdere la sua posizione di forza nello stato per la prima volta dal 1990. Il primo ministro della Sassonia, Michael Kretschmer, si riferisce alle elezioni come "cruciali". "Tutto è in gioco".

09:05 Kretschmer accusa la coalizione a traffico luce di "movimenti affrettati appena prima delle elezioni"È il giorno delle elezioni in Sassonia e la domanda è: il primo ministro Michael Kretschmer continuerà la striscia vincente del CDU nello stato? In un'intervista con ntv, discute la sua posizione sulla questione dei rifugiati, il governo a traffico luce e la guerra in Ucraina.

08:46 Tutti i dati sulle elezioni in TuringiaÈ arrivato il giorno del giudizio: al cuore della Germania, oggi la domanda è: chi governerà lo stato federale con una popolazione di circa 2,1 milioni per i prossimi cinque anni? L'AfD con il leader Björn Höcke diventerà la forza più forte nella Turingia?

08:24 Come l'AfD potrebbe destabilizzare la democraziaI sondaggi mostrano che l'AfD è probabile che ottenga una forte influenza nelle prossime elezioni della Sassonia e della Turingia. Per le istituzioni democratiche, questo è preoccupante, poiché la ricerca mostra che lo stato di diritto potrebbe non essere così solido come molti credono.

08:00 I seggi elettorali sono aperti in Turingia e SassoniaOggi, nuovi parlamenti statali vengono eletti in Turingia e Sassonia. In Turingia, secondo i sondaggi, l'AfD è fortemente favorita. In Sassonia, il CDU del governatore in carica Michael Kretschmer e l'AfD sono al collo a collo. Le previsioni saranno rilasciate dopo la chiusura dei seggi alle 18. Le elezioni nei due stati tedeschi orientali servono anche come barometro per la coalizione a traffico luce a Berlino.

Per la coalizione attuale della Turingia, guidata dal presidente del governo Bodo Ramelow (Sinistra), basata nella Turingia, non c'è il sostegno della maggioranza nei sondaggi. Un possibile accordo post-elezioni potrebbe coinvolgere il CDU, l'alleanza di Sahra Wagenknecht (BSW) e l'SPD. In Sassonia, non è chiaro se la coalizione attuale del CDU, SPD e Verdi riuscirà a mantenere la sua maggioranza. Kretschmer non esclude un'alleanza con il BSW. Il partito della Sinistra potrebbe essere escluso dal parlamento in Sassonia. Lo stesso destino potrebbe attendere i Verdi e l'FDP in Turingia.

