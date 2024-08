16:46 Generale Freud: Gli ucraini sono consapevoli del rischio della loro operazione

Coordinatore Militare dell'Aiuto Tedesco all'Ucraina, Maggior Generale Christian Freuding, Capisce la Decisione Ucraina di Lanciare un Offensive nella Regione di Frontiera Russa

Il Maggior Generale Christian Freuding, coordinatore militare dell'aiuto tedesco all'Ucraina, può capire la decisione ucraina di lanciare un'offensiva nella regione di frontiera russa. "Ogni comandante militare vede un'opportunità per prendere l'iniziativa, deve coglierla. Sulla base delle mie impressioni e conversazioni, gli ucraini sono sicuramente consapevoli del rischio che stanno correndo con questa operazione, ma può portare a un significativo slancio se eseguita con successo," dice Freuding nel formato video della Bundeswehr "Nachgefragt". Freuding ha avuto conversazioni in Ucraina nei giorni scorsi. L'avanzata è un "buon indicatore che le forze armate ucraine continuano ad avere la volontà e la capacità di riuscire e vincere questa guerra," spiega Freudig.

"La forza delle forze armate ucraine per questa operazione di attacco è di quattro brigate, che sono 4.000 a 6.000 soldati. Sono supportati da 2.000 a 4.000 uomini e donne in logistica e difesa aerea dal territorio ucraino," dice Freuding. La profondità del territorio preso è di circa 30 chilometri, e la larghezza è di circa 65 chilometri. "L'area totale in cui le forze ucraine operano - non controllano, ma operano - è stimata in circa 1.000 chilometri quadrati. Questo è interessante perché è approssimativamente dello stesso ordine di grandezza che le forze armate ucraine hanno perso dalle forze armate russe dall'inizio dell'anno."

16:19 Rapporti: Ucraina Sta Impiegando Carri Armati Challenger 2 Britannici sul Territorio Russo

Nella continua incursione transfrontaliera dell'Ucraina in Russia, l'esercito ucraino sta impiegando carri armati britannici Challenger 2, secondo rapporti coerenti dai media britannici BBC e Sky News, citando fonti anonime. In precedenza, il Ministero della Difesa britannico aveva dichiarato che non c'era alcun cambiamento nella politica e che l'Ucraina aveva il diritto di utilizzare le armi fornite dal Regno Unito sul territorio russo, ad eccezione dei missili Storm Shadow. Il ministero non ha commentato le armi specifiche utilizzate nell'attualeployment sul territorio russo. Le fonti anonime hanno detto alla BBC e a Sky News che questo include moderni carri armati Challenger 2. Almeno 14 di questi carri armati sono stati in uso in Ucraina dal gennaio 2023, con un carro armato britannico confermato come distrutto a settembre 2023.

15:58 Ucraina Rifiuta Ancora di Essere coinvolta nella Sabotaggio del Nord Stream

Il governo ucraino ha ancora una volta negato il coinvolgimento nell'atto di sabotaggio contro il gasdotto del Mar Baltico Nord Stream. Al contrario, è molto probabile che la Russia sia responsabile dell'attacco di settembre 2022, secondo un consigliere del Presidente Volodymyr Zelensky, Mychailo Podoliak, che ha parlato con Reuters oggi. "Un tale atto poteva essere eseguito solo con grandi risorse tecniche e finanziarie," dice Podoliak. "E chi le aveva al momento dell'attacco? Solo la Russia." Tre dei quattro gasdotti che pompavano direttamente il gas russo in Germania sono stati distrutti negli attacchi. L'inchiesta sull'incidente è condotta dall'Ufficio del Procuratore Federale a Karlsruhe. È stato rivelato mercoledì che un mandato di arresto è stato emesso per un ucraino che vive in Polonia, ma è riuscito a fuggire in Ucraina. Si sospetta che l'atto sia collegato all'invasione russa dell'Ucraina, che è iniziata a febbraio 2022.

15:40 Zelensky Rapporta la Cattura della Città Russa di Sudja

I soldati ucraini, secondo il Presidente Volodymyr Zelensky, hanno completamentepreso il controllo della città russa di Sudja nella regione di Kursk. Un centro di comando militare ucraino sta ora being stabilito lì, dice Zelensky (vedi voce 15:21). Il canale televisivo ucraino 1+1 aveva già trasmesso mercoledì footage che si diceva mostrare la piccola città, circa dieci chilometri dal confine, sotto il controllo ucraino. Il footage mostra colonne di veicoli militari russi bruciati e soldati ucraini che distribuiscono aiuti alla popolazione e rimuovono le bandiere russe dagli edifici amministrativi.

15:21 Ucraina Stabilisce un Comando Militare nella Regione di Kursk

Dopo l'avanzata delle truppe ucraine nella regione russa confinante di Kursk, Kyiv ha stabilito un comando militare per il territorio che controlla. Il comando sarà responsabile del mantenimento dell'ordine pubblico e dell'indirizzo delle immediate esigenze della popolazione, dice il Comandante in Capo Oleksandr Syrsky durante un incontro con il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Il Generale-Maggior Eduard Moskalyov è stato nominato a capo del comando. Syrsky dice che le forze armate ucraine hanno preso il controllo di 82 località e 1.150 chilometri quadrati di territorio dal'inizio dell'offensiva.

14:57 Mosca Annuncia Più Truppe per le Regioni di Frontiera

Il Ministro della Difesa russo Andrei Belousov ha annunciato più truppe e risorse per le regioni di Kursk, Belgorod e Bryansk confinanti con l'Ucraina. Lo Stato Maggiore ha preparato un piano con ulteriori misure, dice Belousov a Mosca. "Questo riguarda principalmente l miglioramento dell'efficienza del sistema di gestione delle truppe in collaborazione con altre agenzie di sicurezza," dice Belousov nella riunione sulla protezione delle regioni di frontiera russe. L'attenzione era sulla regione di Belgorod. Si occuperà personalmente dell'attuazione del piano, dice. Si tratta di proteggere l'integrità territoriale della Russia, la popolazione e l'infrastruttura nelle regioni di frontiera. Secondo questo, il Ministero della Difesa, l'FSB, la Guardia Nazionale e altre agenzie di sicurezza devono coordinare meglio il loro lavoro. Il Ministero della Difesa ha nuovamente riferito la distruzione delle posizioni ucraine sul territorio russo. Questi reclami non possono essere verificati in modo indipendente.

13:58 Russi fuggono dalla regione di frontiera: "Ci siamo nascosti nei cespugli" Dopo l'avanzata delle truppe ucraine nella regione russa di Kursk, i rifugiati riferiscono momenti di ansia. "Ci siamo nascosti nei cespugli", racconta Tatjana Anikejewa alla TV di stato russa. Dice di aver dovuto lasciare in fretta il villaggio di Sudscha. "Il rumore degli spari non si è mai fermato. La casa tremava", dice.

13:41 Governatore di Kursk: Missile ucraino intercettato sopra Lgov Da oltre una settimana, le truppe ucraine combattono i soldati russi dopo un attraversamento del confine russo nella regione di Kursk. Il governatore ad interim di Kursk, Alexei Smirnov, ha ordinato l'evacuazione del distretto di Gluschkowo, situato a nord-ovest di Sudscha. Ciò suggerisce che i soldati ucraini stanno avanzando in quella zona. Secondo i resoconti russi, più di 120.000 residenti della regione sono stati evacuati finora. Le truppe russe hanno intercettato un missile ucraino sopra la città di Lgov nella regione russa di Kursk, secondo il governatore ad interim Alexei Smirnov. I detriti hanno ferito due residenti, riferisce.

13:18 Russia: Preso il villaggio di Iwaniwka a Donetsk Le truppe russe hanno preso il villaggio di Iwaniwka nella regione ucraina orientale di Donetsk, secondo il governo a Mosca. L'agenzia di stampa russa Interfax riferisce questo, citando il ministero della difesa.

12:42 Umbach: "La Russia ha spostato l'attenzione su attacchi più attivi" Dopo i sospetti di sabotaggio ai barracks di Colonia-Wahn, si pone la questione: quanto è sicura la Germania contro gli attacchi ibridi dalla Russia? L'esperto di sicurezza Frank Umbach vede iniziare un nuovo capitolo dopo una fase di astensione. Giocano un ruolo importante gli estremisti di destra e di sinistra.

12:11 Poca tregua sul Fronte Orientale nonostante l'avanzata nel territorio russo L'Ucraina riferisce aspri combattimenti lungo le linee del fronte nell'est del paese. Nonostante l'avanzata ucraina nel territorio russo al confine nord, il fronte principale in Ucraina non sta subendo un alleggerimento. "Despite the events on Russian territory, the enemy continues to hold the majority of its troops in this direction and is trying to achieve successes," says the officer Serhiy Zehozik on TV. The Ukrainian general staff counts 58 battles. This is the highest number of battles reported for a single day this month.

11:41 Munz: "Causerebbe grande scompiglio in Russia" Circolano voci in Russia secondo cui i coscritti vengono inviati nell'Oblast' di Kursk per fermare l'avanzata ucraina. Il corrispondente di ntv Russia Rainer Munz spiega l'importanza di questo e riferisce dell'arresto di un americano in Russia.

11:02 Unità cecena rivendica la ripresa del villaggio a Kursk Le truppe russe hanno ripreso il villaggio di Martynovka nell'Oblast' di Kursk, secondo il comandante dell'unità cecena Achmat. Il generale maggiore Apti Alaudinov esprime questo sulla TV di stato russa. Tali resoconti sul corso dei combattimenti non possono essere confermati in modo indipendente.

10:37 Russo: I soldati di Mosca a Kursk sono semplicemente fuggiti La situazione nella regione di Kursk, attaccata dalle forze militari ucraine, rimane incerta. Tuttavia, il presidente Selenskyj fa luce sui motivi dell'attacco. Nel frattempo, i residenti della zona si lamentano di essere stati abbandonati dalla leadership russa e dall'esercito.

10:13 Russia dichiara lo stato di emergenza per la regione di Belgorod Il ministero russo per le situazioni di emergenza ha dichiarato uno stato di emergenza federale per l'Oblast' di Belgorod. Ciò segue la dichiarazione nella regione confinante di Kursk, dove i soldati ucraini sono entrati inaspettatamente l'8 agosto. Il ministro Alexander Kurenko afferma che la situazione nella regione di Belgorod rimane complessa e tesa. "As a result of Ukrainian armed groups' terrorist attacks in the Belgorod Oblast, residential buildings and infrastructure facilities have been damaged, with casualties and injuries reported."

10:00 Ministro della Difesa ucraino e statunitense si consultano sulla situazione Il ministro della Difesa ucraino Rustem Umerov ha consultato il suo omologo statunitense, Lloyd Austin, sulla situazione di combattimento e sui bisogni militari dell'Ucraina. Umerov ha ringraziato Austin "per il sostegno continuo e completo fin dall'inizio dell'invasione russa su larga scala", riferisce il ministero della Difesa a Kiev.

09:31 WSJ: Zelensky ha approvato il sabotaggio del Nord Stream Imprenditori privati hanno avviato un'operazione, supervisionata da un alto ufficiale, per sabotare il gasdotto Nord Stream, secondo il Wall Street Journal. Il presidente Zelensky ha inizialmente approvato il piano, ma poi non è riuscito a fermarlo. Il sabotaggio, che è costato 300.000 dollari e è stato eseguito da un piccolo equipaggio di sei persone su uno yacht, è stato descritto da un ufficiale coinvolto come "una notte ubriaca e l'iron will of a handful of people who had the courage to risk their lives for their country." Zelensky ha reagito dopo l'intervento della CIA e ha cercato di fermare l'operazione, ma il suo allora comandante in capo, Valeriy Saluschnyy, ha continuato.

08:08 Ucraina Distrugge Radar Kasta Russo - Costo $60 MilioniGli ufficiali di intelligence militare e controintelligence dell'Ucraina, in collaborazione con le forze di difesa del paese, hanno distrutto un radar Kasta russo nella zona di guerra di Saporischschja, riferisce l'ufficio stampa dell'SBU. Il radar di ricognizione a lungo raggio costa circa $60 milioni da produrre. "Questo radar era essenzialmente gli 'occhi' della difesa aerea russa, controllando il nostro spazio aereo. Il nemico lo aveva nascosto con cura, mimetizzato e spostato spesso. Questa volta sono riusciti a rintracciarlo e attaccare il bersaglio per distruggerlo," si legge nella spiegazione.

07:28 Ucraina: Kursk Diventerà 'Zona Cuscinetto'L'esercito ucraino afferma che permetterà l'evacuazione dei civili dalla regione russa di Kursk verso la Russia e l'Ucraina, e stabilirà una zona cuscinetto nell'area dove le sue truppe hanno lanciato un'offensiva. "Stabilire una zona cuscinetto nella regione di Kursk è un passo per proteggere le nostre comunità di confine dal fuoco nemico quotidiano," dice il Ministro dell'Interno Ihor Klymenko.

06:45 La Russia cerca manodopera attraverso i portali lavoro per scavare trincee a KurskCome riportato da CNN, i portali lavoro russi stanno pubblicizzando posizioni per scavare trincee nella regione di Kursk mentre le forze ucraine continuano a guadagnare terreno nell'area di frontiera russa. L'Ucraina rivendica il controllo di 74 insediamenti nella regione. I annunci cercano "lavoratori generici" in grado di scavare strutture difensive nella zona di Kursk, con stipendi pubblicizzati che variano da 150.000 a 371.000 rubli (circa $1.600 a $4.000 USD).

05:52 L'Ucraina cattura più di 100 soldati russi a KurskLe forze ucraine operative nella regione di Kursk hanno catturato più di 100 soldati russi, secondo il Comandante in Capo Oleksandr Syrskyi in un rapporto al Presidente Volodymyr Zelenskyy. Le forze ucraine hanno avanzato di uno o due chilometri in diverse aree.

02:39 Ordine di evacuazione ulteriore a KurskI residenti dell'oblast russo di Kursk devono lasciare le loro case a seguito dell'avanzata dell'Ucraina, con il Governatore Alexei Smirnov che ordina l'evacuazione del villaggio di Glushkovo, casa di circa 4.500 persone, situato a 11 chilometri dal confine ucraino. Due giorni fa, Smirnov aveva riferito che 121.000 persone erano state evacuate o avevano lasciato la regione in modo autonomo.

23:58 Stato Maggiore Ucraino conferma attacchi a basi aeree militari russeLo Stato Maggiore ucraino ha confermato gli attacchi a quattro basi aeree russe durante la notte. Le basi aeree militari delle oblast di Voronezh, Kursk e Nizhny Novgorod ospitano aerei dell'esercito e caccia come il Su-34 e il Su-35. I principali obiettivi includevano depositi di olio e lubrificanti e hangar per aerei. Si sta ancora valutando l'entità dei danni.

23:24 Cittadino statunitense arrestato in RussiaUn tribunale distrettuale di Mosca ha condannato un cittadino statunitense a 15 giorni di arresto amministrativo per "petty hooliganism". Il tribunale ha ordinato all'americano di trascorrere 15 giorni in arresto amministrativo per "petty hooliganism". In precedenza, l'autorità investigativa principale del paese aveva annunciato di aver aperto un caso penale contro il cittadino statunitense per aver usato violenza contro un pubblico ufficiale, che comporta una pena massima di cinque anni di prigione, secondo l'agenzia di stampa russa TASS. L'uomo si era rifiutato di fornire i suoi dati personali in un hotel e si era comportato in modo aggressivo, e in seguito aveva colpito un ufficiale di polizia mentre veniva portato in una stazione di polizia. Il governo degli Stati Uniti è rimasto cauto sull'incidente. "Siamo a conoscenza di questi resoconti dell'arresto di un altro cittadino americano in Russia," ha detto Vedant Patel, portavoce del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, ai giornalisti. "Stiamo cercando di raccogliere quante più informazioni possibili per chiarire la situazione consolare e determinare se è possibile l'assistenza consolare."

22:10 L'Ucraina riferisce dell'attacco russo al porto di OdessaL'esercito russo sta apparentemente prendendo di mira l'infrastruttura portuale di Odessa, ferendo almeno due persone, secondo le autorità locali. I due casi noti riguardano un dipendente del porto e un autista di trasporti di grano, riferisce l'Ufficio del Procuratore Generale. Il Governatore Oleh Kiper aggiunge che la Russia ha utilizzato un missile balistico nell'attacco. Non è disponibile alcuna dichiarazione russa.

21:50 Il Ministro della Difesa Pistorius chiama alla vigilanza dopo gli incidenti di sicurezza nelle forze armate tedescheIl Ministro della Difesa Boris Pistorius raccomanda un'attenzione maggiore dopo gli incidenti di sicurezza nella base aerea tedesca di Cologne-Wahn e nel sito di supporto NATO di Geilenkirchen. "Abbiamo reagito rapidamente in entrambi i luoghi, sigillato i punti di accesso, rafforzato i controlli, coinvolto le autorità investigative e ordinato i test del laboratorio. Questi incidenti dimostrano che dobbiamo rimanere vigili," ha detto Pistorius a Spiegel. "Certo, stiamo rivedendo le nostre misure di sicurezza e le stiamo adeguando se necessario. Questo è già in corso. Non ci sono indicazioni concrete di un collegamento tra i due incidenti a Cologne-Wahn e Geilenkirchen. Ora dobbiamo attendere i risultati ulteriori delle indagini e agire responsabilmente, fidando nella collaborazione comprovata con le autorità investigative competenti," ha detto Pistorius (vedi anche gli entry da 21:10, 18:55 e 18:24).

21:30 Austria: Procuratore presenta primi capi d'imputazione nel caso dello spionaggio russoIl pubblico ministero austriaco ha presentato per la prima volta accuse contro l'ex agente di protezione costituzionale Egisto Ott, comprese quelle per spionaggio a favore della Russia. Ott è accusato, tra le altre cose, di aver ordinato a un altro dipendente, come funzionario del Ministero dell'Interno di Vienna, di ottenere informazioni sui partecipanti a un incontro dei servizi segreti europei per conto di un parlamentare del partito populista di destra FPÖ.both Ott e l'ex parlamentare FPÖ Hans-Jörg Jenewein sono accusati di violazione del segreto d'ufficio, con pene fino a tre anni di carcere possibili. Non è stata ancora fissata la data del processo. In particolare, Ott è accusato di aver fornito a Jenewein i nomi di diversi ufficiali dei servizi segreti, mettendo a rischio "il mantenimento della sicurezza nazionale pubblica e il successo delle future attività di intelligence". Jenewein è anche accusato di aver passato documenti riservati del parlamento, a cui aveva accesso attraverso la sua partecipazione alla commissione d'inchiesta sulla cosiddetta "affare Ibiza".

21:10 Dopo l'allarme per sabotaggio alla base militare tedesca: la CDU vede il ministero della Difesa responsabileLa polizia e la protezione statale stanno indagando su un incidente di sicurezza alle acque potabili della base aerea della Luftwaffe di Colonia-Wahn a causa del sospetto di un'azione di sabotaggio contro le forze armate tedesche. "Valori anomali dell'acqua" e poi un buco nella recinzione sono stati scoperti, ha detto un portavoce delle forze armate tedesche fuori dalla base. La politica della difesa della CDU Serap Güler vede ora il ministero della Difesa responsabile per chiarire le domande aperte: "Il ministero deve ora chiarire immediatamente come un esterno sia stato in grado di accedere alle basi militari apparentemente ben protette", ha detto a Spiegel. "Allo stesso tempo, è encomiabile che le forze armate abbiano rilevato gli incidenti in anticipo", ha detto Güler (vedi anche gli aggiornamenti dalle 18:55 e dalle 18:24 UTC).



