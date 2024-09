16:43 Le dimissioni iniziali sono state promulgate a Kiev, il vice potenzialmente entrando nel ruolo di Kuleba

16:16 Lukashenko Concede Amnistia a 30 Dissidenti Politici

Il Presidente bielorusso Alexander Lukashenko ha concesso l'amnistia a 30 individui accusati di aver partecipato a proteste politiche. Secondo la presidenza, tutti questi individui hanno presentato richieste di clemenza, ammesso la loro colpevolezza, espresso sincero rimorso e promesso di condurre vite in conformità alla legge. Il Ministero dell'Interno monitorerà il loro rispetto di questo impegno. Tuttavia, la veridicità di queste informazioni non può essere confermata. Il gruppo è composto da 23 uomini e 7 donne, tra cui alcuni genitori di minori. Il media russo esiliato "Meduza" riferisce che l'opposizione bielorussa in esilio aveva inviato in precedenza elenchi di prigionieri gravemente malati al governo di Minsk tramite intermediari. Molti individui di questa lista hanno ottenuto la clemenza. I leader dell'opposizione in esilio accolgono il rilascio, ma sostengono che non indica un cambiamento di direzione. La persecuzione politica e la tortura continuano ad essere diffuse in Bielorussia, afferma la leader dell'opposizione Svetlana Tikhanovskaya, che è ampiamente considerata la vera vincitrice delle elezioni presidenziali del 2020.

15:10 Raid Aereo a Lviv: Una Famiglia Ridotta in Rovina

In un raid aereo russo su Lviv, la maggior parte di una famiglia è stata uccisa, secondo le autorità cittadine. Tra i defunti c'erano una donna di 43 anni e le sue tre figlie di 7, 18 e 21 anni, come riportato dal Sindaco Andriy Sadovyi. Sono morti nella loro casa. Il padre è il superstite, che rimane in condizioni critiche, secondo l'Università Cattolica Ucraina. "L'Europa Centrale sta assistendo ai russi che stanno sterminando gli ucraini e le loro famiglie. I russi stanno uccidendo i nostri figli, il nostro futuro," scrive Sadovyi.

15:00 Scholz Difende il Distribuzione dei Missili USA: "L'assenza di Azione Metterebbe a Rischio la Pace Qui"

La Cancelliera Scholz ha criticato coloro che si oppongono alla distribuzione dei missili USA in Germania. "Si tratta di garantire la pace qui e prevenire la guerra," dice il politico SPD. "Si tratta di scoraggiare potenziali aggressori." Secondo Scholz, la Russia ha investito pesantemente nell'armamento, in particolare nei missili, per anni. Il Presidente Putin ha anche violato gli accordi di disarmo, come il trattato INF, e ha dispiegato missili a Kaliningrad, che dista solo 530 chilometri da Berlino per aria. "Non rispondere adeguatamente a questo sarebbe irresponsabile," dice la Cancelliera. Continua: "Sì, l'assenza di azione metterebbe anche a rischio la pace qui. Non lo permetterò." A causa dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina, i governi USA e tedesco hanno concordato di reinstallare missili USA con portata maggiore sul suolo tedesco a partire dal 2026. La Sahra Wagenknecht (BSW), sowie l'AfD, si oppongono a questo, considerandolo una pura corsa agli armamenti che minaccia la sicurezza della Germania. Critiche arrivano anche all'interno dell'SPD.

14:45 Scholz Promette Altri Sistemi di Difesa Aerea IRIS-T all'Ucraina

La Cancelliera tedesca Olaf Scholz ha promesso ulteriori sistemi di difesa aerea IRIS-T all'Ucraina. Sono stati ordinati otto sistemi IRIS-T SLM e nove sistemi IRIS-T SLS per l'Ucraina, ha annunciato Scholz nel sito delle Forze Armate Tedesche a Todendorf, Schleswig-Holstein. "Due di ciascuno saranno consegnati quest'anno, il resto arriverà nel 2025," dice Scholz. Quattro sistemi IRIS-T SLM sono già in uso in Ucraina, insieme a un numero significativo di missili e tre sistemi IRIS-T SLS correlati. Scholz ha fatto queste dichiarazioni durante l'inaugurazione del primo sistema di difesa aerea IRIS-T per le Forze Armate Tedesche a Todendorf.

14:30 Corea del Sud e Nuova Zelanda Esigono il "Ritiro Incondizionato" della Russia

Nella loro prima sommetto in nove anni, la Corea del Sud e la Nuova Zelanda hanno condannato le azioni della Russia in Ucraina e hanno richiesto il suo "immediato, completo e incondizionato ritiro" dai territori ucraini riconosciuti a livello internazionale. In una dichiarazione congiunta, il Presidente della Corea del Sud Yoon Suk Yeol e il Primo Ministro della Nuova Zelanda Christopher Luxon hanno anche criticato la collaborazione militare rafforzata della Corea del Nord con Mosca. Hanno sottolineato l'importanza che i paesi con valori condivisi, come la Corea del Sud e la Nuova Zelanda, si uniscano "in questo momento critico in cui le potenze autoritarie continuano a rappresentare sfide."

13:50 Zelenskyy Spiega il Rimpasto del Governo: "Abbiamo Bisogno di Nuovo Slancio"

Il Presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy ha spiegato che il suo paese ha bisogno di "nuovo slancio" mentre annunciava un ampio rimpasto del governo. "Abbiamo bisogno di nuovo slancio," ha detto Zelenskyy in risposta a una domanda sulle ragioni del rimpasto. "Queste azioni sono finalizzate a rafforzare la nostra nazione in vari settori." L'Ucraina si sta difendendo dall'invasione della Russia da più di due anni. Zelenskyy ha anche espresso gratitudine ai ministri e a tutto il gabinetto per i loro sforzi.

12:21 La Germania Attiva il Sistema IRIS-T SLM: Proteggere l'Europa dai Missili

Il sistema IRIS-T SLM non è una nuova idea per l'Ucraina. Per intercettare più missili russi, il numero di sistemi nel paese aumenterà presto da quattro a dieci. Secondo fonti di sicurezza, una consegna è già stata approvata. In Schleswig-Holstein, le Forze Armate Tedesche pianificano anche di utilizzare l'IRIS-T.

12:01 Il Ministero della Difesa Russo dichiara di Avere Preso il Controllo di un Altro Villaggio Vicino alla Città Ucraina di Pokrovsk

Il Ministero della Difesa Russo afferma che le sue forze hanno preso il controllo del villaggio di Karliwka, che si trova a circa 30 chilometri dalla città strategicamente cruciale di Pokrovsk nell'Ucraina orientale. Pokrovsk serve come importante snodo logistico per l'esercito ucraino. I soldati ucraini si sono ritirati dagli avanzamenti russi nella regione per mesi.

12:32 Putin annuncia la visita di Xi al summit del BRICS in Russia

Il presidente russo Vladimir Putin ha annunciato che il presidente cinese Xi Jinping parteciperà al prossimo summit del BRICS in Russia a ottobre. Putin ha condiviso questa informazione durante un incontro con il vicepremier cinese Han Zheng ai margini del Forum Economico Orientale a Vladivostok. Putin ha proposto un "incontro di lavoro bilaterale" con Xi. Il BRICS, un gruppo fondato nel 2009 da Brasile, Russia, India e Cina, è stato rejointo dal Sudafrica nel 2010. Quest'anno, paesi come gli Emirati Arabi Uniti, l'Egitto e l'Iran hanno aderito al BRICS. I paesi del BRICS si considerano un contrappeso agli stati occidentali. Il gruppo si riunirà per un summit nella città russa di Kazan dal 22 al 24 ottobre. La Russia mira ad espandere la sua influenza e rafforzare gli alleati economici durante questo incontro. La Russia e la Cina hanno rafforzato il loro partenariato strategico dall'inizio dell'invasione russa dell'Ucraina.

12:00 Russia: l'attacco a Poltava era mirato ai soldati e agli istruttori stranieri

Il ministero della Difesa russo ha descritto l'attacco mortale alla città ucraina di Poltava come un tentativo di eliminare i soldati e gli istruttori stranieri. L'obiettivo era un centro di addestramento militare che ospitava specialisti delle comunicazioni e della guerra elettronica di diverse unità militari ucraine, nonché operatori di veicoli aerei senza equipaggio che avevano attaccato obiettivi civili in aree sotto il controllo russo. Il ministero ha inoltre riferito di aver utilizzato il sistema di armi ipersoniche Kinzhal contro le strutture militari-industriali nella città occidentale ucraina di Lviv. Inoltre, le forze russe hanno affermato il controllo su due insediamenti aggiuntivi nell'est dell'Ucraina, Prechystivka e Karliwka. Secondo i resoconti ucraini, più di 50 persone sono morte nell'attacco a Poltava di martedì.

11:43 Baerbock elogia il ministro degli Esteri ucraino uscente

La ministra degli Esteri tedesca Annalena Baerbock ha espresso la sua ammirazione per il suo omologo ucraino, Dmytro Kuleba. Baerbock ha scritto su X, "Lunghe conversazioni sui treni notturni, al G7, sul fronte, a Bruxelles, davanti a una centrale elettrica bombardata". Ha aggiunto: "Ci sono poche persone con cui ho lavorato così da vicino come te, @DmytroKuleba". Ha espresso i suoi auguri "dal profondo del cuore" a Kuleba, sperando in un futuro incontro in Ucraina una volta che la pace e la libertà fossero state ristabilite.

11:24 La Russia modificherà la sua dottrina nucleare

Secondo l'amministrazione presidenziale russa, le azioni dell'Occidente costringono la Russia a rivedere la sua dottrina nucleare. La Russia si trova di fronte a sfide e potenziali minacce dall'Occidente che richiedono una revisione della dottrina, come dichiarato dalle agenzie di stampa russe, citando il portavoce del presidente Dmitri Peskow. Si è suggerito che l'Ucraina potrebbe utilizzare le armi a lungo raggio degli Stati Uniti nei suoi attacchi all'interno del territorio russo. Il governo ucraino ha costantemente fatto pressioni sul governo degli Stati Uniti per autorizzare attacchi a obiettivi profondi all'interno della Russia utilizzando le armi fornite dai suoi alleati. "Sembra sempre più probabile che gli ucraini lo faranno", ha dichiarato Peskow, secondo l'agenzia RIA. La Russia ha già annunciato l'intenzione di modificare la sua dottrina nucleare, sebbene non siano stati forniti dettagli specifici. La direttiva delinea l'uso di armi nucleari in caso di minaccia alla sovranità o all'integrità territoriale della Russia.

10:54 Ucraina: 29 dei 42 attacchi aerei russi respinti

I resoconti dell'aeronautica ucraina rivelano che la Russia ha condotto 42 attacchi aerei contro l'Ucraina durante la notte. L'attacco ha utilizzato diverse armi, tra cui missili Kinzhal Ch-47M2, missili cruise Kh-101 e missili Iskander-K, secondo i comunicati dell'aeronautica ucraina. L'Ucraina sostiene di aver intercettato con successo sette missili cruise e 22 droni Shahed. Di conseguenza, 29 attacchi aerei sono stati interrotti.

10:19 Munz: l'attacco a Poltava potrebbe ritorcersi contro la Russia

La Russia sta bombardando la città ucraina di Poltava con i razzi, secondo i resoconti, che indica uno dei più significativi attacchi aerei dalla inizio della guerra. I media russi, however, lo celebrano come un "grande successo", dice il corrispondente di ntv Rainer Munz. Nel frattempo, la Russia sembra modificare la sua strategia.

09:52 Il comando militare ucraino rilascia i dati sulle perdite russe

Il comando militare ucraino ha recentemente reso noti i nuovi dati sulle perdite di personale russo in Ucraina. Questi dati suggeriscono che la Russia ha subito circa 620.350 perdite di personale militare in Ucraina dal 24 febbraio 2022, con 1.390 morti registrati nelle ultime 24 ore. Inoltre, Kyiv riferisce che sette carri armati, 30 sistemi d'artiglieria e 43 droni sono stati distrutti. I totali delle perdite per la Russia, secondo i dati dell'Ucraina, includono 8.618 carri armati, 16.848 sistemi d'artiglieria e 368 aerei, 328 elicotteri, droni, 28 navi e un sottomarino. Si notano le stime delle perdite più basse delle fonti occidentali, sebbene siano considerate minimi.

09:21 Governatore della Regione di Lviv dichiara "Giorno devastante" - Il bilancio delle vittime saleA causa dei raid aerei russi su Lviv (vedi gli aggiornamenti alle 07:18, 06:17 e 05:29), il bilancio delle vittime è aumentato. Seven persone hanno perso la vita durante la notte, come riferito dal governatore della regione di Lviv, Maksym Kosyzkyj, su Telegram. Tra le vittime c'erano una bambina di sette anni e una ragazza di 14 anni, oltre ad altri bambini. "Questo è un giorno devastante per la nostra regione", ha scritto Koszyzkyj. Si tratta di una situazione tragica. In precedenza, il presidente Volodymyr Zelenskyy aveva riferito di cinque morti e più di 30 feriti. Zelenskyy ha espresso le sue condoglianze alle famiglie in lutto.

08:49 Il ministro degli Esteri ucraino Kuleba si dimetteIl ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba ha deciso di dimettersi, come confermato dal presidente del Parlamento Ruslan Stefantchuk mercoledì. Le dimissioni saranno presentate alla prossima riunione parlamentare, come annunciato sulla pagina Facebook di Stefantschuk. Precedenti dimissioni includono quelle di altri ministri (vedi gli aggiornamenti alle 00:47 e 22:06). Queste dimissioni segnano un importante rimpasto di governo in Ucraina. Secondo il capo della fazione del partito al governo Servitore del Popolo, David Arakhamia, mercoledì sarà un giorno di licenziamenti, mentre quello delle nomine è previsto per giovedì.

08:03 Zelenskyy: persone ancora intrappolate sotto le macerie dell'attacco a PoltavaIl raid missilistico russo su Poltava è uno dei più letali dall'inizio della guerra, ha condiviso il presidente Volodymyr Zelenskyy nel suo discorso serale. Alcune persone sono ancora intrappolate sotto le macerie, ha spiegato, ribadendo la sua richiesta di sistemi di difesa aerea.

07:39 Grossi avverte di una situazione catastrofica alla centrale nucleare di ZaporizhzhiaIl presidente Volodymyr Zelenskyy e il direttore generale dell'AIEA Rafael Grossi hanno discusso della situazione delle centrali nucleari in Ucraina e in Russia durante un incontro a Kyiv. Grossi era previsto per visitare la centrale nucleare di Zaporizhzhia, occupata dai russi, nel sud-est dell'Ucraina mercoledì. Come riferito da Reuters, Grossi ha avvertito durante l'incontro con Zelenskyy che la situazione alla centrale nucleare rimane "estremamente fragile" e il rischio di un evento catastrofico persiste. La centrale di Zaporizhzhia è stata conquistata dalle forze russe poco dopo il loro invado dell'Ucraina nel febbraio 2022 e al momento non è operativa. Entrambe le parti si incolpano a vicenda per i colpi alla centrale, anche se entrambe negano queste accuse.

07:18 Il governatore di Lviv conferma due morti per l'attacco russoAlmeno due persone sono morte nei raid aerei russi sulla città ucraina occidentale di Lviv (vedi gli aggiornamenti alle 06:17 e 05:29), secondo un recente comunicato del governatore della regione di Lviv, Maksym Kosyzkyj, pubblicato su Telegram. Sono state registrate altre 19 vittime.

06:53 L'Ucraina richiede aiuti per l'agricoltura e lo sminamentoL'Ucraina sta chiedendo ulteriore assistenza nel settore agricolo e nello sminamento. La Rheinische Post di Düsseldorf lo riferisce in base a una risposta del governo tedesco a una richiesta dell'Unione, che il giornale ha ottenuto. L'assistenza richiesta include un programma di finanziamento per le aree agricole vicino alla linea del fronte e una premio di sicurezza per il personale. L'Ucraina ha anche chiesto se un programma finanziato dal Ministero dell'Agricoltura che fornisce generatori può essere esteso. Infine, l'Ucraina chiede supporto per le attività di sminamento nelle aree di prima linea. Il governo federale nota che il Ministero della Cooperazione Economica e dello Sviluppo è già coinvolto in un progetto di rilevamento e rimozione di mine.

06:17 Incendio a Lviv dopo l'attacco russoDopo i raid aerei russi su Lviv (vedi l'aggiornamento alle 05:29), è scoppiato un incendio vicino alla stazione ferroviaria principale della città. Il governatore della regione di Lviv, Maksym Kosyzkyj, fornisce queste informazioni attraverso il suo post su Telegram. Inoltre, due scuole hanno subito danni, molte finestre sono state rotte e numerosi frammenti di vetro sono sparsi per le strade. Il governatore indica che sono stati utilizzati diversi droni Shahed nell'attacco e i servizi di emergenza sono presenti. Entrambe le scuole rimangono chiuse, nota il sindaco di Lviv, Andrij Sadowyj, su Telegram. Almeno sei persone, tra cui un ragazzo di 10 anni, sono state ferite.

05:29 Due ondate di attacchi aerei su KyivLa capitale ucraina Kyiv subisce un secondo round di attacchi aerei russi. I sistemi antiaerei sono in funzione. Gli spettatori descrivono diversi esplosioni ai margini di Kyiv, suggerendo l'utilizzo di scudi antiaerei. Nel frattempo, il militare riferisce di un attacco drone sulla città ucraina occidentale di Lviv, situata vicino al confine polacco. L'intera Ucraina è in allerta aerea, come ammesso dall'aeronautica ucraina su Telegram. La Polonia dispiega i propri e gli aerei alleati per la terza volta in otto giorni in risposta agli attacchi aerei russi e alle attività a lungo raggio, come reso pubblico dal Comando Operativo delle Forze Armate Polacche.

04:35 Biden Promette Sistemi di Difesa Aerea Aggiuntivi per l'UcrainaDopo l'atroce attacco russo alla città ucraina di Poltava, il Presidente degli Stati Uniti Biden promette di fornire sistemi di difesa aerea aggiuntivi all'Ucraina. "Condanno fermamente questo attacco", afferma Biden. Gli Stati Uniti continueranno a sostenere militarmente Kiev, "compreso il fornire sistemi di difesa aerea e capacità vitali per proteggere i confini dell'Ucraina". Zelensky aveva intensificato la sua richiesta di immediata fornitura di nuovi sistemi di difesa aerea ai suoi alleati occidentali e l'autorizzazione all'utilizzo delle armi a lungo raggio già consegnate per colpire il territorio russo dopo l'attacco, che ha causato almeno 51 morti.

02:52 Attacco con Droni su KyivLa Russia lancia un altro attacco con droni su Kyiv. Le forze di difesa aerea ucraine sono attivamente impegnate a respingere gli attacchi nelle vicinanze di Kyiv, secondo l'annuncio dell'esercito ucraino su Telegram. Non sono ancora state rilasciate informazioni sul numero di droni utilizzati e l'entità dei danni. Questo attacco notturno fa parte di una serie di attacchi aerei della Russia su Kyiv che sono aumentati nelle ultime settimane.

01:32 Zelensky Insiste sul Possesso Permanente della Regione di KurskL'Ucraina intende controllare permanentemente i territori occupati nella regione russa di Kursk fino a quando il capo del Cremlino Putin non si unirà ai negoziati di pace, ha rivelato il Presidente Zelensky in un'intervista all'emittente televisiva americana NBC News. L'occupazione di queste regioni fa parte di una strategia di vittoria, ha aggiunto Zelensky. Tuttavia, l'Ucraina non ha intenzione di appropriarsi del territorio russo in generale. Zelensky non ha commentato se la conquista di ulteriori territori russi è in considerazione. L'operazione di Kursk è stata mantenuta segreta, anche il Presidente Biden non ne era a conoscenza.

00:47 Quattro Ministri Ucraini Rassegnano le Dimissioni prima del Rimpasto di GovernoQuattro ministri hanno rassegnato le dimissioni in vista di un previsto rimpasto di governo in Ucraina. Secondo i resoconti ucraini, questi includono la Vice Ministro per gli Affari Europei Olga Stefanishyna, il Ministro per gli Affari Strategici Oleksandr Kamyshin, che ha giocato un ruolo chiave nell'ampliare la produzione di armi, il Ministro della Giustizia Denys Malyuska e il Ministro dell'Ambiente Ruslan Strilets. Non è chiaro se i quattro ministri si trasferiranno a posizioni di livello più alto. "Come promesso, un importante rimpasto di governo è atteso questa settimana", ha chiarito David Arakhamia, capo della fazione del partito al governo Servitore del Popolo su Telegram. "Domani licenzieremo alcune persone e il giorno dopo faremo le nomine", ha annunciato Arakhamia, considerato un stretto collaboratore del Presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

23:16 Dopo l'Attacco con Razzi su Poltava: Zelensky Richiede l'AutORIZZAZIONE per le Armi a Lungo RaggioDopo l'attacco con razzi russi sulla città di Poltava, il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky chiede l'autorizzazione per utilizzare armi a lungo raggio contro la Russia. "Gli attacchi russi diventeranno irraggiungibili se potremo decimare i siti di lancio degli aggressori dove si trovano e gli aeroporti militari e la loro logistica", ha spiegato Zelensky nel suo discorso video quotidiano. Secondo le sue dichiarazioni, il numero di morti a Poltava è salito a 51 e il numero di feriti a 271. Ci sono ancora persone sepolte sotto le macerie.

22:06 Zelensky Licenzia un Altro Alto FunzionarioIl Presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha licenziato Rostyslav Shurma, primo vice capo dell'amministrazione presidenziale, secondo un decreto sul sito del presidente. Il presidente del parlamento ha anche annunciato le dimissioni di Olha Stefanishyna, che ha servito come vice primo ministro e ministro per l'integrazione europea dell'Ucraina. Diversi altri ministri avevano già rassegnato le dimissioni in precedenza. Il Presidente Volodymyr Zelensky ha giustificato questi cambiamenti per rafforzare il governo. "La caduta sarà estremamente importante. Le nostre istituzioni statali devono essere strutturate in modo che l'Ucraina possa raggiungere tutti i risultati di cui ha bisogno".

21:42 Corrispondente di ntv a Poltava: "I Locali Hanno Descritto una Situazione Estremamente Allarmante"L'Ucraina riferisce uno dei suoi bombardamenti aerei più gravi

