16:40: sospetti di corruzione contro un generale russo, oltre una dozzina di ufficiali sotto indagine.

In Russia, indagini per corruzione sono state aperte contro un altro alto funzionario militare. Il Comitato Investigativo Russo su Telegram ha annunciato che il generale Valery Mumindzhanov è accusato di aver accettato una tangente consistente. Questo reato comporta una pena massima di 15 anni di carcere in Russia. Mumindzhanov serve come vicecomandante del distretto militare di Leningrado per la logistica e ha lavorato in precedenza nel Ministero della Difesa. Secondo l'indagine, ha accettato una tangente superiore a 20 milioni di rubli (circa 202.000 euro) in relazione alla firma di contratti di fornitura di uniformi. Dal mese di aprile, almeno dieci funzionari militari, compresi generali e alti funzionari del Ministero della Difesa a Mosca, sono stati-target di agenzie russe per la legge e l'ordine a causa di corruzione o frode. Alcuni speculano che potrebbe essere in corso una campagna di epurazione.

16:25 Zelensky: Operazione Kursk "sta procedendo come previsto" L'operazione nella regione russa di Kursk sta procedendo come pianificato, secondo il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Lo ha dichiarato durante una visita a Zaporizhzhia, come riportato da un corrispondente dell'agenzia di stampa statale Ukrinform. "L'operazione Kursk sta raggiungendo i suoi obiettivi e sta procedendo come pianificato", ha detto Zelensky. "Riguardo alle sfide nelle direzioni di Pokrovsk e Torez, crediamo che l'operazione Kursk potrebbe anche avere un impatto lì", ha aggiunto il presidente ucraino. Gli scontri nella regione di Kursk potrebbero portare a meno intense offensive delle truppe russe a Pokrovsk e Torez, "ma è difficile lì ora". Ha notato che le brigate più combattive delle forze russe sono state concentrate su questi fronti.**

15:52 Incendi boschivi minacciano i villaggi nella regione occupata di Luhansk - e nessun dipartimento dei vigili del fuoco per spegnerli? Gli abitanti della regione occupata di Luhansk si trovano attualmente di fronte non solo alla guerra, ma anche alla furia della natura: gli incendi boschivi minacciano la regione. I social media sono pieni di lamentele sul fatto che non ci sia un dipartimento dei vigili del fuoco per spegnere le fiamme.**

15:16 L'Ucraina riceve il sistema Patriot dalla Romania: il governo approva il progetto di legge Il governo rumeno ha approvato un progetto di legge che consente il trasferimento di un sistema di difesa aerea Patriot all'Ucraina. Il documento passerà ora a un voto finale nel parlamento, come riportato da Reuters. Bucarest ha concordato lo scorso giugno di donare uno dei suoi due sistemi di difesa aerea operativi all'Ucraina, a condizione che gli alleati lo sostituiscano con un sistema di difesa aerea simile.**

14:53 Mobilitazione in Ucraina: la petizione chiede di abbassare il limite di età a 50 Una petizione chiede al presidente ucraino Volodymyr Zelensky di abbassare il limite di età per la mobilitazione a 50 anni. Più di 25.000 persone hanno già firmato la petizione, come riportato dal quotidiano ucraino "Kyiv Independent". Il limite di età attuale per la mobilitazione in Ucraina è di 60 anni. Secondo la legge ucraina, una petizione elettronica al presidente deve ricevere almeno 25.000 firme in tre mesi per essere presa in considerazione.**

14:34 Russia: 11 feriti negli attacchi ucraini alla regione di frontiera di Belgorod Undici persone, tra cui due bambini, sono rimaste ferite negli attacchi ucraini alla regione russa di Belgorod e alla sua capitale, secondo Vyacheslav Gladkov, governatore della regione, su Telegram. Un asilo è stato distrutto.**

14:10 Zelensky: Missile russo distrugge la moschea di Kyiv Nel raid missilistico russo su Kyiv durante la notte (vedi voci 05:39, 06:20 e 09:29), una moschea e un centro culturale islamico adiacente sono stati gravemente danneggiati. In un post su X, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha detto che la Russia non ha rispetto per i valori spirituali o umani e non ha riguardo per alcuna religione o credo. "Continua la sua campagna distruttiva contro il popolo ucraino e sta cercando di distruggere tutte le nostre comunità e addirittura i luoghi di culto sacri", ha aggiunto Zelensky. Il capo mufti della comunità locale, Vadym Dashevski, ha detto a Reuters che l'attacco alla moschea è stato un "atto vile".**

13:39 Video mostra un'ondata di droni di massa a Mosca e dintorni L'Ucraina ha lanciato un attacco con droni su larga scala, colpendo obiettivi a Mosca e nei dintorni. Un'esplosione è stata catturata in video in una raffineria a soli 16 chilometri dal Cremlino. Due altre centrali elettriche sono state colpite. Secondo i resoconti russi, sono stati intercettati più di 150 droni ucraini.**

12:58 La Polonia vuole abbattere i droni russi Il ministro degli Esteri polacco Radoslaw Sikorski ritiene che la Polonia abbia il dovere di abbattere i droni russi e altri oggetti aerei in avvicinamento dall'Ucraina prima che entrino nello spazio aereo polacco. Il politico liberal-conservatore ha detto al "Financial Times" (FT) britannico che non è d'accordo con la posizione ufficiale della NATO, che considera troppo grande il rischio di escalation del conflitto attraverso un diretto confronto con le forze russe. La NATO attualmente si oppone all'abbattimento dei droni e dei missili russi sopra l'Ucraina, nonché alla richiesta di una zona

11:40 Putin Elogia il Progresso delle Truppe RusseIl Presidente russo Vladimir Putin ha elogiato i progressi delle sue truppe nell'occupare territorio nel vicino Ucraina. Ha dichiarato che l'offensiva di controffensiva dell'Ucraina nella regione di Kursk non è riuscita a fermare l'avanzata delle truppe russe nel Donbass. "Non stiamo avanzando di soli 200 o 300 metri", ha detto Putin ai media russi. "Stiamo parlando di diversi chilometri quadrati. Il ritmo dell'offensiva nel Donbass è qualcosa che non vediamo da tempo". Putin ha fatto queste dichiarazioni durante una sosta nella repubblica siberiana di Tuva, in viaggio per la Mongolia per una lezione sulla nuova materia "Importanti Conversazioni", che mira a portare i bambini più vicini all'agenda politica del Cremlino.

11:07 L'Ucraina Rapporta l'Abbattimento di 22 Missile e 20 DroniLa forza aerea ucraina riferisce di aver abbattuto con successo 22 dei 35 missili russi e distrutto 20 dei 23 droni d'attacco russi. Dieci missili balistici e tredici missili cruise sono stati abbattuti su Kyiv, Kharkiv, Dnipro, Poltava, Mykolaiv e Zaporizhzhia.

10:36 Video Mostra l'Attacco con Missile Russo a KharkivLa Russia ha bombardato costantemente Kharkiv con attacchi missilistici negli ultimi giorni. Secondo i resoconti ucraini, almeno dieci missili sono stati lanciati sulla città domenica, colpendo un centro commerciale e di svago e causando numerosi feriti.

10:01 Salgono i Caduti nell'Attacco Russo a SumyIl numero di caduti in un attacco con missili russi alla città di Sumy nel nord-est dell'Ucraina è salito a diciotto, compresi sei bambini, secondo gli ultimi dati del ministero dell'Interno ucraino. L'attacco ha preso di mira una struttura per la riabilitazione psicologica e sociale dei bambini e un orfanotrofio. La situazione a Sumy è peggiorata ulteriormente con l'inizio dell'incursione transfrontaliera nella regione russa di Kursk l'6 agosto. Sumy, con una popolazione di oltre 250.000 abitanti, si trova a circa 350 chilometri a est di Kyiv.

09:29 Kyiv Sottoposta ad Attacchi con Missile RussoLa Russia ha colpito Kyiv con missili per l'ennesima volta (vedi voci 05:39 e 06:20). Almeno due persone sono rimaste ferite dai detriti dei missili abbattuti, secondo le autorità locali. Sono stati causati incendi e danneggiati edifici e infrastrutture. Un allarme aereo è stato in vigore a livello nazionale per quasi due ore fino alle prime ore del mattino.

08:57 La Maggioranza dei Russi Sostiene la Guerra in UcrainaLa popolazione russa continua a sostenere il conflitto in Ucraina, nonostante l'incursione dell'Ucraina nella regione russa di Kursk. Questo secondo l'ultimo rapporto dell'Istituto per gli Studi di Guerra (ISW), che cita i sondaggi condotti dal centro di ricerca indipendente Levada Center. Il sostegno all'operazione militare russa in Ucraina è addirittura aumentato ad agosto, con circa il 78% dei rispondenti che appoggiano la guerra - in aumento rispetto al 75% di luglio e al 77% di giugno. Il pubblico russo non sembra stanco della battaglia, offrendo al Cremlino la flessibilità per impegnarsi in uno scontro prolungato e logorante contro l'Ucraina, secondo gli esperti dell'ISW.

08:11 L'Ucraina Rivela le Perdite delle Truppe RusseLo Stato Maggiore ucraino ha reso noti i nuovi dati sulle perdite delle truppe russe in Ucraina. Secondo i dati, la Russia ha perso circa 617.600 soldati in Ucraina dal 24 febbraio 2022, con una perdita giornaliera di 1.300. Un rapporto da Kyiv riferisce anche la distruzione di nove carri armati, dieci sistemi d'artiglieria, un sistema d'artiglieria a media gittata, 30 droni. In totale, l'Ucraina afferma che la Russia ha subito la perdita di 8.601 carri armati, 17.646 sistemi d'artiglieria, 368 aerei, 328 elicotteri, droni, 28 navi e un sottomarino dalla inizio dell'offensiva su vasta scala. Le stime occidentali mettono le perdite molto più basse, ma questi sono probabilmente dati minimi.

07:29 Saporishshya Colpita 171 Volte in 24 OreLe forze russe hanno colpito la regione ucraina di Saporishshya 171 volte nelle ultime 24 ore, secondo un post su Telegram del governatore militare di Saporishshya, Ivan Fedorov. Quattro attacchi aerei russi su Lobkove, Pjatschatki e Nowoandriivka hanno coinvolto 95 droni.

07:03 Squadre di Soccorso Liberano un Sopravvissuto dalle Macerie di KharkivLe squadre di soccorso sono riuscite a liberare un superstite vivo dalle macerie di un evento crollato a Kharkiv, in Ucraina, dopo un attacco aereo russo, secondo Reuters. Il superstite ha riferito di sentirsi bene poco dopo il salvataggio. I resoconti ufficiali segnalano che più di 40 persone, compresi cinque bambini, sono rimaste ferite negli attacchi con missili russi su Kharkiv, che hanno colpito un centro commerciale e un evento domenica pomeriggio.

06:20 Eruzioni e Detonazioni: Intenso Attacco Aereo Russo su KyivLa Russia ha lanciato una raffica di droni, oltre dieci missili cruise e numerosi missili balistici contro l'Ucraina, prendendo di mira Kyiv e potenzialmente altre città, secondo quanto dichiarato dai media militari ucraini. Le esplosioni a Kyiv hanno spinto molti residenti a cercare rifugio nei bunker. Il sindaco Vitali Klitschko ha segnalato emergenze nei distretti di Holosiyivskyi e Solomianskyi. Klitschko ha anche menzionato numerosi incendi su Telegram, così come il capo dell'amministrazione militare di Kyiv, Serhiy Popko. In un distretto di Shevchenkivskyi, una persona è stata ferita da detriti caduti. "Ci vendicheremo per tutto. Il nemico lo sentirà", ha dichiarato il capo dell'ufficio presidenziale ucraino, Andriy Yermak, su Telegram.

05:39 Esplosioni: Attacco con Missili Russi Infligge danni a KyivLa capitale Kyiv ha subito un altro attacco missilistico russo, secondo quanto riferito dalle fonti militari ucraine. Le unità di difesa sono attivamente contrastate l'offensiva, come comunicato dai rappresentanti militari ucraini via Telegram. I testimoni a Kyiv descrivono di aver sentito numerose potenti esplosioni, suggerendo l'impiego di sistemi di difesa aerea. Il numero esatto di missili lanciati e qualsiasi danno potenziale rimane incerto.

04:46 Putin: Estensione della Pipeline del Gas Cinese Sulla Tabella di MarciaLa preparazione dei lavori per una nuova pipeline russa attraverso la Mongolia per la Cina sta procedendo come previsto, secondo il presidente Vladimir Putin. Nel gennaio 2022 è stato approvato uno studio di fattibilità e sono state condotte indagini tecniche necessarie, ha detto Putin in un'intervista al quotidiano mongolo "Onoodor", come condiviso sul sito del Cremlino. La pipeline prevista, "Forza di Siberia 2", dovrebbe trasportare 50 miliardi di metri cubi di gas naturale all'anno dalla regione russa di Yamal alla Cina attraverso la Mongolia.

03:34 I Russi Bombardano il Centro di Riabilitazione e l'Orfanotrofio di Sumy - 13 FeritiLe forze russe hanno attaccato con missili un centro di riabilitazione per bambini e un orfanotrofio a Sumy. I report diffusi da Ukrainska Pravda indicano che 13 persone sono rimaste ferite, tra cui due bambini. La struttura si trova in un'area residenziale, secondo l'amministrazione militare locale.

02:26 Sondaggio: La Maggioranza dei Polacchi Favorevole all'Abbattimento dei Droni Russi di SorveglianzaCirca il 60 percento dei polacchi ritiene che la difesa aerea polacca dovrebbe abbattere i droni russi che infiltrano lo spazio aereo polacco durante gli attacchi aerei ucraini, secondo un sondaggio condotto dal quotidiano polacco "Rzeczpospolita". Il sondaggio si riferisce a un oggetto aereo non identificato, presumibilmente un drone kamikaze del tipo Shahed, che è rimasto in volo per 30 minuti il 26 agosto prima di scomparire. Il generale di brigata polacco Tomasz Drewniak ha informato Radio RMF24 che la Russia potrebbe testare le capacità della difesa aerea polacca inviando droni nello spazio aereo polacco.

00:26 Russia: Morto a Belgorod per il fuoco ucrainoIl governatore della regione russa di Belgorod, Vyacheslav Gladkov, ha riferito un morto e tre feriti a causa del fuoco ucraino nel villaggio di Shagarovka, vicino al confine. Tre persone sono state anche ferite durante gli attacchi al villaggio di Shebekino. Almeno un altro villaggio è stato bombardato dagli ucraini.

23:08 Russia: Centinaia di Droni Intercettati Sventano l'Offensiva Aerea UcrainaLa Russia ha respinto massicci attacchi di droni ucraini su Mosca e 14 altre regioni, con un totale di 158 droni intercettati, secondo il ministero della difesa russo su Telegram. Dieci droni hanno preso di mira Mosca, secondo le affermazioni ufficiali.

22:24 Attacco Aereo su Kharkiv: i Feriti Salgono a 47Il numero di feriti nell'intenso attacco aereo russo su Kharkiv è salito a 47, compresi sette bambini, secondo quanto riferito dal servizio di soccorso statale ucraino su Telegram. Sono state colpite diverse strutture civili, tra cui un centro commerciale, come mostrano le foto delle agenzie di stampa.

21:52elicottero Ucraino si Crica Durante un Volo di Allenamento - Due Piloti PerisconoDue piloti sono morti in un incidente di elicottero durante un volo di addestramento all'Università Aeronautica Nazionale Ivan Kozhedub Kharkiv in Ucraina. L'agenzia di stampa statale Ukrinform ha riferito che un elicottero Mi-2 è stato coinvolto nell'incidente, come documentato dalla pagina Facebook dell'università. La dichiarazione sulla pagina Facebook dell'università dice: "L'università ha subito una perdita irreparabile - l'equipaggio di due persone è morto". Gli investigatori, gli specialisti e i rappresentanti del Ministero della Difesa stanno esaminando il luogo dell'incidente. La causa dell'incidente rimane sconosciuta.

21:06 L'Azienda Elettrica Ucraina Annuncia Blackout di EnergiaL'Ucraina subirà numerosi blackout di energia elettrica lunedì a causa dei massicci attacchi russi alla rete elettrica nazionale, come riferito dall'azienda elettrica ucraina Ukrenergo, secondo Ukrinform. L'approvvigionamento di energia alle infrastrutture essenziali non sarà interessato. Tuttavia, Ukrenergo avverte che l'ampiezza delle restrizioni potrebbe cambiare.

Puoi rivedere tutti gli sviluppi precedenti qui.

Il Comitato Investigativo Russo ha annunciato che sta indagando il Presidente del Consiglio di una unità militare per aver accettato una tangente.In Russia, le accuse di corruzione hanno portato a indagini contro almeno dieci ufficiali militari, tra cui generali e alti funzionari del Ministero della Difesa.

Leggi anche: