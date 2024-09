16:32 Shoigu respinge l'idea di dialoghi con l'Ucraina

16:04 Prigionieri Convertiti in Soldati - Racconti dal Fronte

Entrambi Russia e Ucraina impiegano prigionieri per il servizio di combattimento per mantenere un tasso di rinforzo costante. Oleksandr, un ex detenuto, ora comanda la 59ª Brigata in Russia. Condivide le esperienze traumatiche del suo plotone in una trasmissione video.

15:38 Cremlino: Soldati Russi Pianificano di Espellere le Forze Ucraine dalla Regione di Kursk

Secondo il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, l'esercito russo ha un piano per espellere le truppe ucraine dalla regione di Kursk, flagrantemente invasiva. L'agenzia di stampa TASS cita Peskov dicendo che mentre l'esercito ha formulato i piani necessari, non sono appropriati per la divulgazione pubblica. I soldati ucraini hanno iniziato un attacco principale su Kursk l'6 agosto, conquistando parti sostanziali della regione.

15:13 Lituania Prolunga le Misure di Sicurezza al Confine

La Lituania ha optato per prolungare le misure di rafforzamento del confine contro la vicina Bielorussia fino alla fine dell'anno, per motivi di sicurezza. La motivazione per questa proroga è derivata dal continuo numero sproporzionatamente alto di tentativi di attraversamento illegale del confine. La proroga della restrizione temporale, inizialmente valida fino a settembre, ha considerato i rischi previsti posti dalla situazione in corso del conflitto russo-ucraino, supportato dalla leadership autoritaria bielorussa. La regolamentazione prorogata concede poteri ampliati alle autorità di controllo del confine in sei distretti orientali chiave della Lituania.

14:47 Ucraina Aumenta la Produzione di Armi

L'Ucraina ha notevolmente aumentato la sua produzione di armi quest'anno, secondo gli annunci del governo. Il Primo Ministro ucraino Denys Shmyhal ha riferito: "Nei primi otto mesi del 2024, abbiamo espanso la nostra produzione di armi del doppio rispetto al 2023". L'Ucraina mira a produrre più di un milione di droni entro la fine dell'anno. "Stiamo facendo progressi. La produzione di droni sta aumentando", ha confermato Shmyhal.

14:23 Analista Militare Loda la "Mossa Intelligente" del Cancelliere Scholz

Il Cancelliere Scholz propone trattative di pace con la Russia. Questa iniziativa suscita notevole opposizione in alcuni circoli politici. Tuttavia, l'analista militare Ralph Thiele appoggia l'iniziativa di Scholz e ne incoraggia la celerità. Dopo l'offensiva di Kursk, l'Ucraina si trova sull'orlo del superamento delle sue linee di difesa.

13:52 Istituto di Economia del Mondo di Kiel Avverte sull "Inadeguatezza" della Spesa per la Difesa

I ricercatori dell'Istituto di Economia del Mondo di Kiel affermano che, considerato la minaccia posta dalla Russia, la spesa tedesca per la difesa è inadeguata. Nonostante la retorica del "punto di svolta", la differenza tra le capacità militari tedesche e russe continua ad aumentare, secondo l'istituto. I ricercatori incoraggiano un budget per la difesa perpetuo di almeno 100 miliardi di euro. "La Russia si sta evolvendo in una minaccia per la sicurezza sempre più formidabile per la NATO. Mentre procediamo gradualmente con il necessario rafforzamento deterrente, l'esercito russo si sta rafforzando costantemente", spiega l'autore dello studio Guntram Wolff. Attualmente, il governo tedesco fa fatica a sostituire le armi inviate all'Ucraina. Le scorte di sistemi di difesa aerea e obici d'artiglieria sono anche sostanzialmente esaurite.

12:25 Rivelazione della Spaccatura tra Putin e Lavrov

L'Ucraina ha ripetutamente richiesto l'autorizzazione dell'UE e degli Stati Uniti per utilizzare armi sul territorio russo. Recentemente, i Paesi Bassi hanno concesso l'autorizzazione, inclusi i caccia.

12:59 Russia Rivendica il Controllo di Quattro Ville in Donetsk

L'esercito russo afferma di aver preso il controllo di quattro ville in più nella regione di Donetsk dell'Ucraina orientale. Il Gruppo di Forze del Sud avrebbe preso Krasnohoriwka e Hryhoriwka, il Gruppo Orientale avrebbe catturato Wodiane, e il Gruppo Centrale avrebbe preso Halyzynivka, secondo il Ministero della Difesa russo. Queste affermazioni non possono essere verificate in modo indipendente. Gli osservatori militari ucraini hanno classificato tre delle città interessate (tranne Hryhoriwka) come sotto il controllo nemico. L'Ucraina lotta sotto una forte pressione sul fronte orientale.

11:50 Orario di Kyiv: Russia Aumenta l'Uso di Armi Chimiche

Le autorità ucraine mettono in guardia sull'aumento dell'uso di armi chimiche da parte dei soldati russi all'interno del territorio ucraino. Il Comando delle Forze Armate ucraine ha comunicato via Facebook che i soldati russi hanno utilizzato munizioni contenenti sostanze chimiche pericolose e agenti chimici bellici 447 volte solo ad agosto, e 4.035 volte dal 15 febbraio 2023 al 24 agosto 2024. Il Comando delle Forze Armate ucraine segnala anche che i soldati russi stanno importando munizioni contenenti agenti chimici bellici proibiti e somministrano composti chimici non identificati. Essi aggiungono inoltre: "La Russia così trionfalmente viola le regole di guerra e dimostra un totale disprezzo per le disposizioni e gli impegni della Convenzione sulla Proibizione dello Sviluppo, della Produzione, dell'Accumulo e dell'Uso di Armi Chimiche e sulla loro Distruzione".

11:19 Ufficio Presidenziale di Kiev: Autorizzazione per il Bersaglio contro l'Arsenale Russo ConcessaIl capo dell'Ufficio Presidenziale ucraino sottolinea la richiesta del suo paese agli alleati occidentali di autorizzare attacchi contro i bersagli russi situati sul territorio russo. Andrij Jermak afferma che la capacità di attaccare i depositi di missili russi è essenziale. "Le azioni difensive non sono escalation", condivide tramite Telegram. I paesi occidentali sono riluttanti a permettere all'Ucraina di utilizzare le armi fornite sul suolo russo, a causa delle preoccupazioni riguardo al loro potenziale coinvolgimento nel conflitto.

10:53 Ucraina: Dozzine di Droni e Missili Russi Causano Feriti e DanniAlmeno tre persone sono rimaste ferite e gli edifici danneggiati, nonché incendi divampati in Ucraina a causa degli attacchi dei droni e dei missili russi, secondo le autorità locali. La difesa aerea è riuscita a abbattere 38 dei 46 droni russi in 13 diverse regioni durante l'attacco notturno, secondo quanto riferito dalla forza aerea tramite Telegram. La Russia ha inoltre utilizzato due missili nel suo attacco, causando danni alle centrali elettriche in otto regioni ucraine, secondo quanto riferito dal ministero dell'energia di Kiev, con conseguenti interruzioni delle linee ad alta tensione e delle stazioni di trasformatore.

10:27 Fine dello Status di Modello: la Sposata dell'Ombudsman per i Diritti dei Bambini di PutinMaria Lwowa-Belowa, l'ombudsman russo per i diritti dei bambini, che rappresentava la quintessenza della donna russa, sembra aver superato le sue convinzioni tradizionali. Sposata con un prete ortodosso dal 2003, hanno parlato nei media di propaganda sulla conservazione dei valori, della fede cristiana e delle loro esperienze nell'allevare numerosi figli. È stata inoltre incriminata dalla Corte penale internazionale nel 2023 insieme al leader del Cremlino Vladimir Putin per il trasferimento illegale di bambini dall'Ucraina. Sembra che la sua lealtà alla tradizione e al marito prete sia diminuita, poiché ha sposato l'oligarca Konstantin Malofeew nel fine settimana, con cui aveva una relazione. La loro relazione rimane ortodossa, poiché Malofeew è il fondatore della TV cristiana Tsargrad TV vicina al Cremlino e un sostenitore della monarchia e della guerra russa.

09:59 Russia: Attacco con Droni Ucraini Confermato, Due MortiUna donna è morta in un attacco con droni ucraini a Mosca, secondo quanto riferito dal governatore della regione. Le esplosioni sono state visivamente catturate nelle aree residenziali. Le fonti russe hanno inoltre riferito che sono stati intercettati 144 droni.

09:32 Russia: Manovre Navali Iniziate con oltre 400 Navi da GuerraLa marina russa ha iniziato le esercitazioni strategiche "Oceano-2024" in diversi bacini d'acqua in tutto il paese più grande per area. Più di 400 navi da guerra, compresi i sottomarini, e più di 90.000 personale di diverse unità navali parteciperanno alle esercitazioni fino al 16 settembre, secondo quanto riferito dal ministero della difesa di Mosca. Le esercitazioni si svolgeranno nell'Oceano Pacifico e Artico, nel Mar Baltico e Caspio, e nel Mediterraneo, dove la Russia mantiene una posizione nella città portuale siriana di Tartus.

09:10 Russia: Due Morti per Incendio in una Pipeline di Petrolio a OrenburgUn incendio in una pipeline di petrolio nella regione russa di Orenburg ha causato due morti, secondo quanto riferito dall'agenzia di stampa TASS. Un'indagine è in corso per determinare la causa dell'incendio, sebbene l'ora esatta dell'inizio rimanga incerta. Sono state precedentemente segnalate voci non verificate sull'incidente in alcuni canali Telegram russi.

08:43 Russia: Shoigu Rifiuta i ColloquiLa Russia non negozierà con l'Ucraina fino a quando le sue truppe non lasceranno i territori russi, secondo quanto riferito dall'agenzia di stampa TASS, citando il segretario del Consiglio di sicurezza russo Sergei Shoigu. In precedenza, il portavoce del Cremlino Peskov aveva escluso qualsiasi negoziato.

08:14 Aeroporti di Mosca: Riprendono le OperazioniI voli negli aeroporti di Mosca Domodedovo, Sheremetyevo e Vnukovo sono ripresi, secondo l'agenzia federale russa per l'aviazione (Rosaviatsiya) tramite Telegram. I voli erano stati interrotti temporaneamente a causa degli attacchi con droni ucraini nella regione di Mosca.

07:43 Scholz Impone Condizioni per la Partecipazione della Russia alla Conferenza per la PaceIl cancelliere tedesco Olaf Scholz ha collegato la possibile partecipazione della Russia a una potenziale conferenza per la pace a determinate condizioni. Parlando a un evento dell'SPD lunedì sera, ha sottolineato la necessità di esplorare opzioni per porre fine al conflitto insieme al sostegno militare all'Ucraina contro l'aggressore, la Russia. Sostiene un'altra conferenza per la pace con la partecipazione della Russia, ma ha notato che ciò non è fattibile se il presidente russo continua a condurre i suoi attacchi. "Chiarezza, fermezza e carattere sono essenziali in questa situazione per garantire la pace e la sicurezza in Europa", ha sottolineato Scholz.

07:18: Il Primo Ministro Slovacco Fico Accusa l'Esercito Ucraino di Fascismo - Kyiv RibatteLe autorità ucraine sono confuse dalle affermazioni del primo ministro slovacco Robert Fico, che ha suggerito che l'esercito ucraino debba essere liberato dal "fascismo". In una dichiarazione, il ministero degli Esteri ucraino ha affermato: "Le truppe ucraine proteggono le loro famiglie, le loro case e la loro terra, nonché l'Europa e il mondo libero dagli invasori russi contrassegnati dalla lettera 'Z' - un simbolo che rappresenta l'estetica fascista della Russia moderna". Il ministero ha inoltre notato che gli ucraini hanno subito pesanti perdite nella lotta contro il fascismo nel 20 ° secolo. Le accuse di "fascismo" di Fico si allineano con la propaganda russa, che spesso dipinge la leadership ucraina come nazisti. Tuttavia, i partiti di estrema destra hanno ottenuto solo il 2,4% dei voti nelle elezioni ucraine del 2019. Nel frattempo, lo storico Timothy Snyder osserva tendenze fasciste nel sistema di Putin.

06:56: Modificato il Rapporto sui Caduti a Mosca Dopo l'Attacco Drone Ucraino In seguito a un attacco drone ucraino su Mosca, una donna è morta e tre civili hanno riportato ferite, secondo il resoconto del governatore della regione di Mosca, Andrei Vorobyov, su Telegram. Inizialmente, aveva indicato la morte di un bambino, ma in seguito ha chiarito che l'informazione non era stata verificata. Secondo Vorobyov, sono state fornite sistemazioni per 43 persone.

06:25: Greenpeace Intende Indagare i Danni Ambientali Causati dalla Russia a Kyiv Greenpeace ha riaperto la sua sede di Kyiv per accelerare i progetti di ricostruzione dell'Ucraina e documentare i crimini ambientali derivanti dall'invasione russa. Collaborano con le organizzazioni ambientali locali per questo scopo. Secondo il nuovo leader dell'ufficio, Natalia Hosak, "Il nostro obiettivo è aiutare l'Ucraina nella ricostruzione ecologica dell'infrastruttura sociale con l'ausilio dell'energia solare e eolica." Greenpeace ha già evidenziato i danni ambientali causati dall'invasione russa, come il monitoraggio della situazione alla centrale nucleare di Zaporizhzhia occupata dai russi.

06:02: La Russia Conferma la Morte di un Bambino nella Regione di Mosca Dopo l'Attacco Drone Ucraino Dopo un attacco drone ucraino nella regione di Mosca, è stato riferito che un bambino è morto, secondo le fonti russe. Secondo il post del governatore della regione di Mosca, Andrei Vorobyov, su Telegram, almeno 14 droni ucraini sono stati intercettati nella regione di Mosca durante la notte. Un drone ha causato un incendio ancora in corso, che ha portato alla morte del bambino. È stato segnalato un altro ferito quando i detriti di un altro drone intercettato hanno colpito un edificio residenziale nella regione di Mosca. Il numero totale di droni intercettati, secondo le notizie precedenti del sindaco di Mosca Sergei Sobyanin, era di 11.

05:31: La Difesa Aerea Ucraina Respinge l'Attacco Drone Russo su Kyiv Le unità della difesa aerea ucraina hanno respinto con successo un attacco drone russo su Kyiv, come riportato dal servizio di messaggistica Telegram.

04:36: Detriti di un Drone Russo Caduto sulla Regione di Tula Colpiscono un Complesso Energetico I detriti di un drone russo abbattuto sulla regione di Tula hanno colpito un complesso energetico, secondo l'agenzia di stampa russa TASS. Non sono state segnalate vittime. Inoltre, il processo tecnologico e l'approvvigionamento delle risorse sono rimasti interrotti, con la situazione sotto controllo.

03:29: L'Ucraina Utilizza i Droni per Attaccare la Regione di Mosca In risposta a due droni ucraini intercettati sopra il distretto di Domodedovo di Mosca, i servizi di emergenza sono stati inviati sul luogo dell'incidente, come riferito dal sindaco di Mosca Sergei Sobyanin. Sobyanin non ha menzionato eventuali danni o vittime.

02:17: La Difesa Aerea Russa Distrugge un Drone in Arrivo verso Mosca Le unità della difesa aerea russa hanno abbattuto un drone in arrivo verso la capitale, secondo il sindaco di Mosca Sergei Sobyanin. Le prime informazioni suggerivano che non ci fossero danni o feriti sul luogo dell'incidente. Non è stato rilasciato alcun comunicato dalla parte ucraina.

00:12: Zelensky Ringrazia la Svezia per il Contributo all'Aiuto Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha espresso la sua gratitudine alla Svezia per un pacchetto di difesa del valore di circa 445 milioni di dollari. "Questo prezioso aiuto, che include sistemi di difesa aerea, armi anticarro e assistenza finanziaria per far fronte alle urgenze dell'Ucraina, rafforzerà le nostre capacità difensive," ha dichiarato su X. Secondo i resoconti svedesi, il pacchetto comprende anche pezzi di ricambio per i caccia Gripen, aprendo la strada a future consegne.

22:17: Il Ministero degli Esteri Identifica la Russia come Minaccia per il Fianco Orientale della NATO In risposta alle intrusioni dei droni russi in Latvia e Romania, il Ministero degli Esteri ha descritto la Russia, sotto la guida di Vladimir Putin, come la "maggiore minaccia per la pace" che direttamente influisce sul confine orientale della NATO. "Purtroppo, la Russia di Putin è attualmente la maggiore minaccia per la pace e la sicurezza che direttamente influisce sul confine orientale della NATO," ha dichiarato il ministero su X. "Questi risultati sono stati ulteriormente messi in evidenza dagli incidenti recenti dei droni in Romania e Latvia." Il ministero ha confermato la sua coordinazione con i partner dell'alleanza e ha promesso il suo sostegno in questi tempi difficili. Nel weekend, i membri della NATO e dell'UE Latvia e Romania hanno segnalato l'intrusione di droni russi nei loro territori.

21:42: Gli Stati Uniti Non Possono Confermare la Fornitura di Missili Iraniani alla Russia Il governo degli Stati Uniti non è stato in grado di confermare i resoconti secondo cui l'Iran avrebbe fornito alla Russia missili balistici, secondo John Kirby, portavoce del Consiglio di Sicurezza Nazionale degli Stati Uniti.

21:28: Zelensky Spinge per l'Attuazione Rapida degli Accordi di Aiuto Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha sottolineato l'importanza dell'attuazione rapida degli accordi di aiuto con l'Occidente. "La traiettoria del conflitto dipende in gran parte dallo standard della logistica nelle consegne e dall'adesione completa a tutti gli impegni dei nostri alleati," ha dichiarato durante la sua trasmissione video serale. La consegna tempestiva delle armi e dell'equipaggiamento è fondamentale per la loro efficacia. "Ciò che è importante a settembre deve raggiungere le nostre truppe entro settembre."

20:52: Il Leader dell'Opposizione Russa Avverte contro l-Offrire a Putin un Uscita Molle Il politico russo dell'opposizione Vladimir Kara-Mursa ha consigliato all'Occidente di non offrire al presidente russo Vladimir Putin un'uscita morbida dal conflitto ucraino. La sua posizione è stata: "È fondamentale che Vladimir Putin non esca vittorioso contro l'Ucraina." Kara-Mursa ha ulteriormente affermato: "È fondamentale che Vladimir Putin non trovi una strategia di uscita da questa guerra in Ucraina che salvaguardi la sua reputazione." Ha riconosciuto la stanchezza intorno al conflitto nelle società occidentali, che ritiene sia persistita per circa un mese. Tuttavia, ha ribadito: "Putin deve essere sconfitto. Purtroppo, se il regime di Putin fosse autorizzato a rappresentare l'esito di questa guerra come una vittoria e mantenere il potere, parleremo di un altro conflitto o disastro entro un anno o 18 mesi."

Puoi accedere agli eventi precedenti qui.)

L'Unione Europea ha espresso preoccupazione per l'invasione russa che continua in territorio ucraino, chiedendo una risoluzione pacifica in conformità al diritto internazionale. Per agevolare i colloqui di pace, alcuni stati membri dell'UE hanno fatto cenno alla possibilità di allentare le sanzioni sulla Russia, a condizione che le truppe ucraine si ritirino dalle aree controllate dalla Russia, seguendo le raccomandazioni dell'Unione Europea.

Leggi anche: