16:27 Conto: Navalny ha riferito di disturbi allo stomaco - documenti suggeriscono un incidente di avvelenamento mortale

Secondo le autorità russe, la morte di Navalny a febbraio è stata causata da cause naturali. Gli avvocati di Navalny e numerosi politici internazionali incolpano il governo russo, in particolare il presidente Vladimir Putin, per la sua morte. Un recente rapporto rafforza questa visione: secondo "The Insider", citando documenti ufficiali, le autorità russe avrebbero trascurato segni di sintomi che Navalny ha manifestato poco prima della sua morte in prigione. Navalny avrebbe lamentato forti dolori addominali e vomito incontrollabile. Ha anche subito crampi muscolari e alla fine ha perso conoscenza. La causa ufficiale del decesso, un disturbo del ritmo cardiaco, non spiega questi sintomi, secondo i resoconti. I professionisti medici consultati suggeriscono che questi erano indicatori di avvelenamento. Navalny era stato avvelenato con l'agente nervino Novichok nel 2020 e aveva rischiato la vita.

15:55: Le truppe russe affermano di aver sventato sei incursioni ucraine nella regione di KurskLe forze russe dichiarano di aver sventato sei nuove incursioni ucraine nella regione occidentale di Kursk, come riportato dal ministero della Difesa di Mosca. Come riferito da Reuters, il ministero afferma in un post su Telegram che le sue forze, con l'aiuto di aerei e artiglieria, hanno respinto i tentativi di entrare nella regione vicino a Novy Put, circa 79 chilometri a ovest di Sudzha. Il ministero afferma che 50 soldati ucraini sono stati uccisi o feriti e che un carro armato, quattro veicoli corazzati e un'auto, nonché un veicolo, sono stati distrutti. Tuttavia, queste affermazioni non possono essere confermate in modo indipendente.**

15:28: Immagini di distruzione emergono dagli attacchi russi su Saporischschja con 13 attacchi aereiLa città ucraina di Saporischschja subisce 13 attacchi aerei, lasciando almeno 13 persone ferite e causando il crollo di edifici residenziali in alcune aree. Il servizio di soccorso ucraino riferisce che dieci case private sono state danneggiate.**

14:56: L'esercito tedesco prova la peggiore situazione possibile - Guerra convenzionale europea possibile nei prossimi cinque anniDopo aver completato l'esercizio "Red Storm Alpha", l'esercito tedesco pianifica di riprendere l'anno prossimo con il titolo "Red Storm Bravo". Il drill di tre giorni, conclusosi sabato nel porto di Amburgo, è stato giudicato un successo dal Landeskommando. Secondo il tenente colonnello Jörn Plischke, capo di stato maggiore, gli obiettivi per gli esercizi di comando e controllo e di compagnia Heimatschutz sono stati raggiunti. L'obiettivo dell'esercizio era garantire le infrastrutture critiche, mantenere una consapevolezza situazionale identica a tutti i livelli e comunicare efficacemente con tutte le truppe partecipanti. La possibilità di una guerra convenzionale in Europa nei prossimi cinque anni è vista come una possibilità a causa dell'invasione russa dell'Ucraina. La NATO intende collaborare per contrastare questa minaccia. Un dispiegamento rapido di truppe alleate da ovest a est è necessario per affrontare questa potenziale minaccia, come dichiarato.**

14:27: Londra: Mosca subisce le più pesanti perdite di munizioni dall'inizio del conflitto a causa degli attacchi dei droniIl ministero della Difesa del Regno Unito stima che gli attacchi dei droni ucraini abbiano probabilmente causato le più pesanti perdite di munizioni per la Russia dall'inizio del conflitto, con almeno 30.000 tonnellate di munizioni probabilmente distrutte in un attacco a un deposito vicino a Tver, nella Russia centrale, il 18 settembre. Ulteriori attacchi ucraini ai depositi di Tikhoretsk, nel sud della Russia, e ad altre località di Tver si sono verificati nella notte del 21 settembre, secondo l'aggiornamento quotidiano di intelligence del ministero.**

13:57: Mosca difende l'ampliamento della dottrina nucleareLa Russia, in qualità di potenza nucleare, ha difeso la modifica della sua strategia di deterrenza nucleare nonostante le critiche. I cambiamenti sono necessari a causa della vicinanza dell'infrastruttura della NATO ai confini della Russia e dell'obiettivo dei poteri occidentali di sconfiggere Mosca fornendo armi all'Ucraina, secondo il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov sulla televisione di stato russa. La decisione di utilizzare armi nucleari spetterà alle forze armate.**

13:19: Medici volontari affrontano i razzi del CremlinoMentre i razzi russi colpiscono un edificio a Kharkiv, Serhii arriva rapidamente sulla scena come parte di un'équipe medica volontaria. Si dedicherà a trattare i feriti e a tentare di salvare persone dalle macerie.**

12:42: Saporizhzhia riferisce 16 morti e feriti dopo l'attacco con bombe plananti russeIl bilancio delle vittime a Saporizhzhia dopo l'attacco con bombe plananti russe è salito a 16, compreso un ragazzo di 17 anni, secondo un rapporto Telegram dell'amministrazione militare della città. L'esercito russo ha preso di mira Saporizhzhia con 13 bombe plananti questa mattina presto.**

11:50 "Emblema terrificante" - Zelenskyy ricorda il massacro di Babyn YarIl presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy riflette oggi sul massacro di Babyn Yar, 83 anni dopo che oltre 33.000 ebrei sono stati uccisi dalla Wehrmacht tedesca in una gola a Kyiv. Babyn Yar è un "simbolo scioccante che dimostra che i peggiori crimini si verificano quando il mondo decide di guardare altrove, stare in silenzio o mostrare indifferenza invece di affrontare il male", ha condiviso Zelenskyy, che è di discendenza ebraica, sulla piattaforma online X. Babyn Yar è un'evidente illustrazione delle brutalità che i governi possono commettere quando i loro leader "si basano sull'intimidazione e sulla violenza", ha sottolineato Zelenskyy, probabilmente riferendosi al leader del Cremlino Vladimir Putin.**

11:16 L'Ucraina: il bilancio delle vittime dell'attacco di ieri all'ospedale di Sumy sale a dieciIl bilancio delle vittime dell'attacco russo a un ospedale nella città di frontiera ucraina di Sumy è salito a dieci. L'ospedale è stato bombardato due volte dalla Russia sabato. Il secondo attacco si è verificato mentre il personale di soccorso estraeva i feriti e i morti e evacuava i pazienti. Le forze russe hanno lanciato 31 colpi nella regione di frontiera durante la notte e la mattina.**

10:42 Mezzi di Comunicazione Russi Segnalano Esplosioni in un Deposito di Armi a VolgogradI mezzi di comunicazione russi, seguendo i blogger militari, stanno ora segnalando esplosioni vicino alle strutture militari russe. Le esplosioni si sono verificate vicino alla base navale di Baltiysk, nella regione di Krasnodar, da cui la Russia dispacha i droni kamikaze contro l'Ucraina. L'agenzia di stampa Astra sostiene che un grande deposito di munizioni a Kotluban', nell'Oblast' di Volgograd, è stato colpito. Ci sono state anche esplosioni, seguite da un grande incendio e da detonazioni. Secondo la parte ucraina, missili balistici dall'Iran e lanciatori erano custoditi nel deposito di Kotluban'.

09:57 Stato Maggiore Ucraino Rapporta 165 Azioni dal Giorno PrecedenteDallo ieri, lo Stato Maggiore ucraino ha documentato fino a 165 azioni, con più di un quarto di esse nell'area del Donbass intorno alla città fortemente contestata di Pokrovsk. Secondo il rapporto, le truppe russe hanno eseguito 73 attacchi aerei contro le posizioni e le aree civili, utilizzando 124 bombe guidate aeree. Hanno anche sparato sette missili. Inoltre, gli aggressori hanno eseguito oltre 4700 attacchi, compresi 179 attacchi con lanciarazzi multipli. Hanno impiegato oltre 1700 droni kamikaze. L'aviazione ucraina, nonché le forze missilistiche e dell'artiglieria, hanno allegedly eseguito sei attacchi contro le aree in cui si trovano le truppe nemiche, le armi e l'equipaggiamento militare.

09:17 Ucraina: Giudice di Alto Livello Ucciso in Attacco Russi a Veicolo CivileUn giudice della Corte Suprema che stava fornendo aiuti umanitari ai residenti di un villaggio nella regione di Kharkiv è stato ucciso in un attacco con drone a un veicolo civile. Il sito di notizie Ukrinform riporta questo, citando l'ufficio del procuratore regionale. Secondo il rapporto, un drone in prima persona ha colpito il SUV che il giudice Leonid Loboyko stava guidando durante il suo viaggio verso il villaggio per consegnare gli aiuti. È stato ucciso istantaneamente. Tre donne che si trovavano anche nell'auto sono rimaste ferite. L'Ucraina sta indagando sull'incidente come crimine di guerra e omicidio.

08:55 Ucraina Rapporta Feriti Dopo Attacchi a ZaporizhzhiaLe autorità ucraine segnalano gravi danni alle strutture civili nella città industriale di Zaporizhzhia nel sud del paese a seguito di nuovi massicci attacchi aerei russi. Almeno sette persone sono rimaste ferite, ha annunciato il capo dell'amministrazione regionale, Ivan Fedorov, su Telegram. Potrebbero ancora esserci persone intrappolate sotto le macerie. Sono stati segnalati più di dieci attacchi aerei, che hanno causato diversi incendi.

08:27 Russia: 125 Droni Ucraini Abbattuti la Scorsa NotteLa Russia sostiene di aver abbattuto 125 droni ucraini la scorsa notte. Il ministero della difesa riferisce che i 125 droni sono stati intercettati e distrutti dalle difese aeree russe. I governatori di diverse regioni hanno segnalato danni dagli attacchi ma nessun ferito. Secondo il rapporto, 67 droni sono stati abbattuti sulla regione di Volgograd nel sud della Russia, 17 ciascuno sulle regioni di Belgorod e Voronezh e 18 sulla regione di Rostov.

07:42 Ucraina: 1170 Perdite Russi nelle Ultime 24 OreLo Stato Maggiore ucraino riferisce 1170 perdite sul lato russo nelle ultime 24 ore. Ciò porta il numero totale di soldati russi feriti e uccisi a quasi 652.000. Inoltre, gli ucraini segnalano nove carri armati russi distrutti, 62 sistemi d'artiglieria e 38 veicoli corazzati distrutti dal giorno precedente. Sono stati abbattuti 93 droni e un sistema di difesa aerea è stato colpito, secondo il conteggio.

07:22 Blogger Militari: Ucraina Colpisce Altri Depositi di Armi RussiI blogger militari sulla piattaforma X riferiscono che i droni d'attacco ucraini hanno colpito un arsenale russo a Kotluban durante la notte. Le fonti locali segnalano incendi vicino al grande deposito di munizioni della regione di Volgograd. Il sistema di informazioni sui incendi NASA riferisce anche incendi sul fianco nord del deposito. Né il Cremlino né lo Stato Maggiore ucraino hanno commentato questo finora.

06:54 Klingbeil Sostiene la Solidarietà con l'Ucraina alla Prossima ConferenzaIl leader dell'SPD Lars Klingbeil si aspetta che la prossima conferenza sull'Ucraina con il presidente degli Stati Uniti Joe Biden a Ramstein indichi un forte impegno di sostegno verso il paese attaccato dalla Russia. "La conferenza deve ribadire che tutti hanno la responsabilità di continuare ad aiutare attivamente l'Ucraina, compresi gli Stati Uniti dopo le elezioni di novembre, per quanto tempo sia necessario", ha dichiarato Klingbeil. Sarebbe anche utile considerare "come le future conferenze per la pace possono essere ampliate, concentrandosi eventualmente di più su una visione per la pace nell'interesse dei ucraini". Biden è previsto per la sua prima visita presidenziale in Germania il 10 ottobre. Successivamente, si terrà una conferenza dei 50 stati che forniscono sostegno militare all'Ucraina alla base aerea degli Stati Uniti a Ramstein il 12 ottobre - che segna la sua prima edizione al più alto livello. Si prevede che il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy partecipi.

04:45 La Svizzera si allinea al piano di pace della Cina, l'Ucraina delusa Il ministero degli Esteri svizzero ha espresso il suo sostegno a un piano di pace guidato dalla Cina con l'obiettivo di porre fine al conflitto in Ucraina. La prospettiva svizzera su tali progressi è notevolmente cambiata, come spiegato dal ministero a Berna. Da Kiev si afferma che l'approccio svizzero è scoraggiante. L'Ucraina sta attualmente preparando un secondo summit per la pace per novembre. Nel giugno scorso, un incontro di stati che escludeva Russia e Cina ha partecipato a una prima assemblea in Svizzera.

03:29 La Lituania invia un pacco di aiuti militari a Kyiv La Lituania sta trasportando un pacco di aiuti militari all'Ucraina, che comprende munizioni, computer e forniture logistiche. L'aiuto è previsto per arrivare in Ucraina più tardi questa settimana, secondo il governo lituano. Dal inizio dell'anno, la Lituania ha già inviato munizioni da 155 mm, veicoli corazzati M577 e M113, sistemi anti-droni, armi anticarro, sistemi di controllo remoto e altro equipaggiamento.

02:29 Tragedia nella regione di Kharkiv: tre morti e sei feriti negli attacchi aerei Tre persone sono morte e sei altre sono rimaste ferite negli attacchi aerei russi al villaggio di Slatyne nella regione di Kharkiv, come riferito dalle autorità locali. Gli attacchi hanno preso di mira le infrastrutture civili e hanno colpito le strutture educative e commerciali mentre le persone erano per le strade, ha confermato Oleh Syniehubov, governatore dell'Oblast di Kharkiv.

01:29 La Corea del Nord condanna l'aiuto militare degli Stati Uniti all'Ucraina come 'errore preoccupante' La Corea del Nord, sospettata di inviare illegalmente armi alla Russia, ha condannato l'aiuto militare degli Stati Uniti all'Ucraina del valore di 8 miliardi di dollari come "un grave errore" e un "gioco con il fuoco" contro la potenza nucleare russa. Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha dichiarato il nuovo aiuto durante la visita del presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy a Washington. Il suo scopo è rafforzare le capacità di autodifesa dell'Ucraina e comprende armi con portata estesa, che consentono all'Ucraina di lanciare attacchi sulla Russia in sicurezza da una distanza maggiore.

00:25 I morti nell'attacco all'ospedale di Sumy salgono a dieci Il bilancio delle vittime dell'attacco russo a un ospedale nella città di frontiera ucraina di Sumy è salito a dieci. Inizialmente, una persona è morta nell'attacco iniziale all'ospedale, ha precisato il ministro dell'Interno ucraino Igor Klymenko. L'ospedale è stato poi distrutto di nuovo durante l'evacuazione dei pazienti. Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy ha accusato la Russia di condurre "una guerra contro gli ospedali."

