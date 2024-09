16:03 Ucraina: la controffensiva russa a Kursk è stata sospesa

15:42 Germania Fornisce Ulteriori Fondi per l'Assistenza Medica ai Soldati Ucraini

Il governo tedesco ha stanziato altri 50 milioni di euro per la cura e il trattamento dei soldati ucraini feriti. Il ministro federale delle Finanze Christian Lindner (SPD) afferma: "Siamo fermamente al fianco dell'Ucraina". Con questa nuova soluzione, verranno forniti trattamenti medici necessari per i soldati in Germania. Secondo il ministro dell'Interno Nancy Faeser (SPD), la Germania ha finora assistito 1.173 civili e soldati ucraini gravemente feriti negli ospedali tedeschi. "Questo aiuto è una questione umanitaria - e lo continuiamo con tutte le nostre forze", afferma.

15:07 Incidenti Violenti alla Sede di Wildberries a Mosca

Tre persone sono rimaste ferite durante un tentativo fallito di prendere il controllo della sede di Wildberries a Mosca, secondo la società. I media russi segnalano anche un morto. La fondatrice Tatiana Bakalchuk spiega su Telegram che il suo ex marito Vladislav Bakalchuk e due ex manager hanno cercato di prendere il controllo degli uffici di Wildberries a Mosca. Tre persone sono rimaste ferite durante la colluttazione. Vladislav Bakalchuk afferma di essere arrivato per trattative e di essere disarmato, ma sono stati sparati "dalla costruzione". Wildberries è il più grande rivenditore online della Russia, con oltre dieci milioni di ordini al giorno.

14:43 L'India Continuerà ad Acquistare Petrolio Russo, Soggetto a Sanzioni

L'India ha riconosciuto che continuerà ad acquistare petrolio russo fino a quando il paese non sarà soggetto a sanzioni. Il portale online di notizie ucraino Pravda reports che, secondo l'agenzia di stampa Reuters, il ministro indiano del Petrolio e del Gas Hardeep Singh Puri ha dichiarato: "Se le compagnie non sono colpite dalle sanzioni, comprerò dal fornitore più economico". Ha aggiunto che l'India non è sola in questo, poiché anche i paesi europei e le compagnie giapponesi acquistano petrolio russo. L'India dipende heavily dalle importazioni di petrolio, con una dipendenza del 88%, rendendola il terzo maggiore consumatore e importatore di petrolio al mondo.

14:05 Munz: Il Cremlino Non Si Preoccupa dei Caccia F-16 a Causa dei Limiti di Raggio

Il dispiegamento dei primi caccia F-16 in Ucraina non ha particolarmente preoccupato il Cremlino, spiega il corrispondente di ntv Rainer Munz da Mosca. Tra i motivi, l'incapacità di lanciare missili profondamente in Russia.

13:45 Il Cremlino Critica le Dichiarazioni di Stoltenberg sui Lunga Portata come 'Pericolose'

Il Cremlino ha criticato le dichiarazioni del Segretario Generale della NATO Jens Stoltenberg come "pericolose". Stoltenberg ha suggerito che consentire all'Ucraina di colpire profondamente in Russia usando armi occidentali con portata estesa non creerebbe una linea rossa per la Russia. "Un simile disprezzo per le dichiarazioni del Presidente Putin è un'azione miope e irresponsabile", ha detto il portavoce del Cremlino Dmitri Peskov. Se i paesi permetteranno l'uso di razzi a lungo raggio da parte dell'Ucraina, Putin ha avvertito che diventeranno direttamente coinvolti nel conflitto.

13:17 Gli Esperti Scoprono Mine e Attrezzatura Militare alla Centrale Nucleare di Zaporizhzhia

Soldati russi armati e attrezzatura militare sono presenti alla centrale nucleare di Zaporizhzhia in Ucraina. L'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica (IAEA) riferisce che campi minati sono stati piantati tra le recinzioni interne ed esterne della centrale e gli esperti dell'IAEA non sono stati autorizzati ad accedere ad alcune aree durante le loro visite di ispezione. La centrale nucleare è stata occupata dalle forze russe all'inizio del conflitto e ha rappresentato una preoccupazione per gli esperti di sicurezza internazionale da allora. Solo quattro settimane fa, una torre di raffreddamento è andata a fuoco.

12:41 Il Cremlino Avverte di 'Escalation' nel Medio Oriente Dopo le Esplosioni dei Pager

Il Cremlino ha espresso preoccupazione per un'escalation delle tensioni nel Medio Oriente dopo una serie di esplosioni di pager in Libano. "Qualsiasi cosa possa essere accaduta, sicuramente condurrà ad un'escalation delle tensioni", ha detto il portavoce del Cremlino Dmitri Peskov. Ha aggiunto che il Medio Oriente è già una regione volatile e ogni incidente come questo ha il potenziale per diventare un trigger. Il ministero degli Esteri russo considera gli incidenti un altro esempio di "guerra ibrida contro il Libano".

12:24 L'Ucraina Aumenta il Bilancio di 10 Miliardi di Euro per Fondare l'Esercito

L'Ucraina ha approvato un aumento di spesa di 10,7 miliardi di euro, con la maggior parte destinata all'esercito. Questo aumenta il bilancio dell'Ucraina a circa 81 miliardi di euro, un record per il paese. Le modifiche al bilancio sono necessarie per pagare i bonus dei soldati sul fronte di settembre, tra le altre spese.

11:16 Le Forze Ucraine Rivendicano la Responsabilità per l'Attacco al Deposito di Munizioni di Toropez

Un informatore del Servizio di Sicurezza dell'Ucraina (SBU) comunica al Kyiv Independent che le forze ucraine hanno eseguito l'attacco notturno a un deposito di munizioni di grandi dimensioni a Toropez, in Russia. La struttura di stoccaggio conteneva missili balistici, tra cui Iskander, missili antiaerei, munizioni d'artiglieria e bombe guidate, che, secondo la fonte dell'SBU, sono scomparse dopo l'attacco. Dopo l'impatto dei droni ucraini, è seguita un'enorme esplosione. "L'SBU sta collaborando con i suoi colleghi militari per ridurre sistematicamente la capacità di missili del nemico, che utilizzano per distruggere le città ucraine", ha dichiarato la fonte. Sono in fase di formulazione i piani per operazioni simili su altre installazioni militari russe.

10:27 Video Mostra Incidente in Magazzino di Munizioni RussoIl Cremlino non l'ha ancora confermato ufficialmente, ma il governatore della regione di Tver ha già segnalato su Telegram che un attacco di droni ucraini ha innescato un incendio. Si presume che un importante magazzino di armi e munizioni sia stato potenzialmente preso di mira. Sono state evacuate le persone residenti nella zona e circolano online video del rogo.

09:39 Multiple Feriti a Kharkiv, Morti a SaporishshyaLa città ucraina di Kharkiv è stata colpita ieri da un pesante attacco aereo russo. Le esplosioni di bombe guidate hanno ferito nove persone in diversi distretti. Questo episodio si aggiunge alla serie di recenti attacchi alla popolazione civile. Domenica, una bomba precisa ha ucciso una donna e ne ha ferite altre 43, tra cui quattro bambini, a Saporishshya. Inoltre, raid aerei su insediamenti sono stati perpetrati nella regione di Saporishshya, dove due persone hanno perso la vita.

08:46 Attacchi Ripetuti ai Sistemi Energetici di Sumy da Parte di Droni RussiSecondo le autorità locali, i droni russi hanno ripetutamente attaccato i sistemi energetici nella città nord-orientale ucraina di Sumy. Non ci sono state segnalazioni di vittime, ma gli attacchi hanno esercitato una notevole pressione sull'infrastruttura energetica. Martedì, i droni e i razzi russi hanno preso di mira l'infrastruttura energetica a Sumy e nella regione circostante, causando un blackout temporaneo per oltre 280.000 case, secondo il Ministero dell'Energia.

08:27 Forze Ucraine Segnalano 1.130 Perdite Russi nelle Ultime 24 OreLo Stato Maggiore ucraino conteggia 1.130 soldati russi morti o feriti nelle ultime 24 ore. Dal'inizio dell'invasione russa su larga scala a febbraio 2022, gli ucraini hanno registrato un totale di 637.010 perdite nemiche. Secondo gli ucraini, le loro forze hanno distrutto 25 sistemi d'artiglieria, 45 veicoli per il trasporto e il carburante e 6 carri armati nelle ultime 24 ore.

07:55 Forza Aerea Ucraina Prepara Piani di Distribuzione per gli Aerei F-16La Forza Aerea ucraina ha concluso i piani di distribuzione per i potenziali aerei da combattimento occidentali F-16. Sono state formulate le assegnazioni per le forze armate e il Ministero della Difesa, come dichiarato dal presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy nel suo discorso serale. Sono state anche discusse con il Comando Aereo la possibilità di ampliare la flotta aerea e di ulteriori addestramenti per i piloti. Date le frequenti perdite, diverse voci a Kyiv sostengono la necessità di un programma di addestramento di base per i piloti più intensivo, che attualmente dura 40 giorni. L'Ucraina dovrebbe ricevere circa 60 caccia F-16, anche se solo pochi sono stati consegnati finora.

07:19 Russia Respinge Attacchi di Droni Ucraini in Diversi RegioniLa Russia segnala ripetuti attacchi di droni provenienti dall'Ucraina in diverse regioni. Nella notte, la difesa aerea russa ha abbattuto 54 droni ucraini in cinque regioni russe, secondo TASS, citando il Ministero della Difesa. La metà dei droni è stata eliminata nella regione di confine di Kursk, mentre il resto è caduto nelle regioni di Bryansk, Belgorod, Smolensk, Oryol e nelle regioni occidentali. Il rapporto non menziona Tver, a nord-ovest di Mosca, dove le autorità locali e i blogger militari hanno segnalato un attacco di droni russi a un deposito di munizioni che ha innescato un incendio a Toropets, richiedendo l'evacuazione dei residenti.

06:20 Deputato dei Verdi: AfD e BSW Diffondono Propaganda RussaIl vicecapo del gruppo parlamentare dei Verdi in Germania, Konstantin von Notz, propone un dibattito nel Bundestag tedesco riguardo alle operazioni di propaganda russa in Germania. L'analisi di documenti interni della macchina di propaganda russa, SDA, rivela come le entità russe manipolano la democrazia, i dibattiti pubblici e le elezioni tedesche. Von Notz, politico degli interni, afferma che con AfD, BSW e altri complici che diffondono i narrativi russi nel pubblico e nel parlamento, si formano alleanze dannose per indebolire gli interessi tedeschi. Vengono prese di mira, monitorate e screditate pubblicamente le persone che sostengono l'Ucraina.

qui.05:42 Troll Russi Condividono Video Falsi di Kamala HarrisLa società software Microsoft ha scoperto che i troll russi stanno intensificando la loro campagna di disinformazione contro la candidata alla vicepresidenza degli Stati Uniti Kamala Harris e il suo compagno di corsa, Tim Walz. Il gruppo russo, noto collettivamente come Storm-1516, ha creato due video fuorvianti dal tardo agosto per screditare le campagne di Harris e Walz. Un video mostra supposti sostenitori di Harris che aggrediscono fisicamente un presunto partecipante a un rally di Trump. L'altro video presenta un attore che diffonde la falsa affermazione che Harris era responsabile dell'infortunio di una ragazza in un incidente del 2011, lasciandola permanentemente disabile e fuggendo dalla scena senza aiuto. Entrambi i video hanno apparentemente attirato milioni di visualizzazioni.

05:19 Incendio in Russia a Tver a causa di Attacco di Droni UcrainiI resoconti russi affermano che un attacco di droni ucraini ha innescato un incendio nella regione russa di Tver. I detriti di un drone ucraino distrutto avrebbero appiccato il fuoco nella città di Toropez, causando parziali evacuazioni dei residenti. Il governatore Igor Rudenya ha confermato la situazione sulla piattaforma di messaggistica Telegram. I pompieri stanno attualmente cercando di controllare l'incendio e la causa esatta dell'incendio è ancora in corso di indagine. Le forze di difesa aerea russe stanno comandando la loro battaglia in corso contro l'"attacco di droni su larga scala" nella città. Secondo un rapporto del 2018 pubblicato dall'agenzia di stampa statale RIA, Toropez è sede di un'area di stoccaggio di munizioni e esplosivi russi.

03:57 Attacchi di droni in Russia: i governatori riferisconoLa Russia sta subendo attacchi di droni in diverse regioni occidentali da parte dell'Ucraina, secondo quanto riferito dai governatori locali. Nel territorio di Smolensk, sette droni ucraini sono stati abbattuti, come riferito dal governatore Vasily Anokhin su Telegram. La difesa aerea russa ha neutralizzato un drone nella regione di Orjol, come confermato dal governatore Andrei Klychkov sulla stessa piattaforma. Più di 14 droni d'attacco ucraini sono stati abbattuti sulla regione di Bryansk, confine con l'Ucraina, secondo quanto riferito dal governatore Alexander Bogomaz su Telegram. Le autorità di Kyiv affermano che gli attacchi mirano a infrastrutture militari, energetiche e di trasporto critiche per i loro sforzi bellici contro Mosca.

02:56 Gli Stati Uniti indagano su presunti tentativi della Cina di eludere il divieto di importazione di uranio russoIl governo degli Stati Uniti sta esaminando le accuse secondo cui la Cina sta eludendo il divieto di importazione di uranio russo importando uranio arricchito dalla Russia e esportando la propria produzione negli Stati Uniti. Jon Indall, dell'Associazione degli Produttori di Uranio degli Stati Uniti, ha espresso preoccupazione per la possibilità di bypassare il divieto di uranio russo e fare affidamento su forniture cinesi estese. Il Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti non ha ancora commentato la situazione.

01:54 Gli Stati Uniti aumenteranno le riserve strategiche di petrolioUna fonte interna ha riferito che il governo degli Stati Uniti sta pianificando di espandere le sue riserve strategiche di petrolio fino a sei milioni di barili. Questo eventuale acquisto sarebbe il più grande dal rilascio significativo del 2022, a seguito dell'aumento dei prezzi della benzina a causa dell'invasione della Russia dell'Ucraina.

00:45 Due morti e cinque feriti nell'attacco a SaporischschjaIl governatore Ivan Fedorov ha riferito che la Russia ha condotto un attacco sulla regione di Saporischschja, causando la morte di almeno due civili e il ferimento di cinque altri. La comunità di Komyshuvakha è stata "pesantemente" presa di mira nell'assalto, secondo Fedorov. Sono state interessate anche diverse strutture e infrastrutture. Le squadre di soccorso sono ancora presenti sulla scena per valutare l'entità dei danni. "Kyiv Independent" ha fornito aggiornamenti sulla situazione.

23:38 L'ambasciatore degli Stati Uniti all-ONU: siamo a conoscenza del piano di pace di ZelenskyL'ambasciatrice degli Stati Uniti all-ONU, Linda Thomas-Greenfield, ha confermato che gli americani sono a conoscenza del nuovo "piano di pace" del presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Durante una conferenza stampa dell'ONU, ha indicato che il piano potrebbe essere efficace e che gli Stati Uniti stanno valutando come contribuire all'iniziativa. Thomas-Greenfield ha espresso ottimismo riguardo alla pace, ma non ha fornito ulteriori dettagli. Potrebbe aver fatto riferimento al "piano di vittoria", annunciato da Zelensky lo scorso mese.

22:29 Allarme falso in Lettonia: il misterioso fenomeno aereo era un gruppo di uccelliUna presunta violazione dello spazio aereo lettone da parte di un oggetto aereo non identificato si è rivelata un evento benigno. L'enigmatico oggetto, originario della vicina Bielorussia e passato il confine nella parte orientale di Kraslava, si è rivelato essere un gruppo di uccelli. L'agenzia di stampa lettone Leta fornisce queste informazioni, attribuendole all'aeronautica. In precedenza, il Ministero della Difesa a Riga aveva riferito la presenza di un oggetto aereo non identificato. Di conseguenza, gli aerei NATO presenti alla base di Lielvarde sono stati inviati per esaminare lo spazio aereo, ma non sono stati trovati oggetti sospetti.

21:59 Moldova e Germania firmano un accordo sulla cybersecurityPer contrastare la "guerra ibrida di Putin", la Moldavia e la Germania hanno stipulato un patto sulla cybersecurity. Il presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato di voler utilizzare la guerra ibrida contro l'Europa, in particolare la Moldavia, come metodo di instabilità, afferma la ministra degli Esteri tedesca Annalena Baerbock durante la sua visita a Chisinau. "Ma è proprio per questo che stiamo rafforzando i nostri sforzi." Fornendo attrezzature informatiche, scambiando informazioni e facilitando la formazione, intendono "contrastare gli attacchi informatici in Moldavia e smascherare la disinformazione".

