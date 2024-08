16:02 Von der Leyen: 108 miliardi di euro di aiuti dall'inizio della guerra

15:32 Rapporto: Soldato Ucraino Ucciso in Cattività RussaIl soldato della Brigata Azov, Oleksandr Ischchenko, deceduto nove giorni fa in cattività russa, è stato probabilmente ucciso. Il 55enne ucraino è morto a causa di traumi da corpo contundente al torace. Il "Kyiv Independent" ha riferito, citando un rapporto forense pubblicato dal vicecomandante della Brigata Azov, Sviatoslav Palamar. Palamar ha descritto la morte di Ischchenko come "un altro brutale omicidio di un prigioniero di guerra ucraino". Il rapporto pubblicato indica che la morte del soldato è stata causata da multiple fratture alle costole e shock. Ischchenko, 55 anni, era di Mariupol e si è unito alla Brigata Azov poco dopo l'invasione. È stato catturato nel 2022 durante i combattimenti a Mariupol. Ischchenko era uno dei 24 ucraini accusati in un processo farsa da parte della Russia lo scorso anno. Era detenuto in un centro di detenzione a Rostov sul Don.

14:44 Attacchi a Kursk: Putin li definisce "Una Grossa Provocazione"Di fronte agli attacchi in corso delle forze ucraine nella regione di confine russa di Kursk, Putin accusa Kiev di "una grossa provocazione". "Come sapete, il regime di Kiev ha portato a termine un'altra grossa provocazione", dice Putin durante una riunione televisiva con i funzionari del governo. L'Ucraina "sta sparando indiscriminatamente, utilizzando vari tipi di armi, contro edifici civili, case abitatives e ambulanze".

14:25 Ministero della Difesa Russo Conferma Operazioni di Combattimento in Corso a KurskIl Ministero della Difesa a Mosca conferma i rapporti su operazioni di combattimento in corso a Kursk. "L'operazione per distruggere i gruppi delle Forze Armate dell'Ucraina continua", dice il ministero. Ci sono stati scontri in città di frontiera contro infiltratori ucraini. Il giorno prima, il Ministero della Difesa ha affermato che un tentativo di sfondamento del confine era fallito. Ora, dice che un'incursione profonda nel territorio russo è stata impedita. Secondo il Ministero della Difesa, i soldati combattono insieme alle guardie di frontiera contro gli infiltratori nella zona.

13:35 Russia: Migliaia di persone fuggono da Kursk - Putin assume il controllo della situazioneMigliaia di persone hanno lasciato i paesi di frontiera attaccati dal lato ucraino nella regione russa di Kursk, secondo le autorità. I cittadini hanno lasciato le loro case in veicoli privati, ha detto Alexei Smirnov, il governatore ad interim, in un messaggio video. Inoltre, 200 persone sono state evacuate dalle città bombardate con veicoli e autobus. Smirnov ha detto di aver parlato con il presidente Vladimir Putin della situazione durante la notte. Il presidente ha assunto il controllo della situazione. Sono stati allestiti rifugi d'emergenza con circa 2.500 posti e sono presenti psicologi.

12:57 "Nascosti dagli Occupanti" - Gruppo Partigiano Rapporta la Scoperta di una Navi Legendaria nella CrimeaIl gruppo partigiano filoucraino Atesh, attivo nella Crimea occupata dalla Russia, afferma di aver scoperto due navi russe. Si tratta di navi da sbarco del progetto 775, molte delle quali l'Ucraina ha già affondato o danneggiato. "Gli occupanti nascondono le loro navi nelle baie, sperando di salvarle", scrive Atesh su Telegram. Le due 775 si trovano nella Baia di Kilen. Una di esse è la famosa "Konstantin Olshansky" in Ucraina, catturata e rubata dai russi nel 2014. La leggendaria nave ha una storia tumultuosa tra entrambe le parti in conflitto e sarebbe stata danneggiata in un attacco alcuni mesi fa. In precedenza, la "Konstantin Olshansky" serviva come magazzino di parti. Il gruppo partigiano afferma di aver condiviso le informazioni sulla posizione con le forze armate ucraine. "Non c'è dubbio che altre navi affonderanno in futuro".

12:24 Blogger Militare Russo Condannato a Lungo Periodo di Detenzione in un Campo di LavoroIn Russia, il blogger militare Andrei Kurshin è stato condannato a sei anni e mezzo in un campo di lavoro. È accusato di aver diffuso informazioni false sul militare, secondo l'agenzia investigativa. Kurshin gestiva il canale Telegram "Moscow Calling", che sosteneva gli obiettivi della guerra della Russia contro l'Ucraina. Tuttavia, ha criticato il modo in cui la leadership militare stava conducendo la campagna. Gli analisti dell'Istituto per la Ricerca sulla Guerra hanno descritto Kurshin al momento del suo arresto ad agosto 2023 come un "ultranazionalista sull'estremo margine" che aveva oltrepassato i limiti della critica accettabile degli sforzi bellici della Russia.

11:38 Servizio di Intelligence Britannico Commenta l'Affondamento di un Sottomarino RussoIl Ministero della Difesa britannico ha pubblicato un aggiornamento sull'intelligence sull'affondamento del sottomarino russo "Rostov-on-Don" al largo della Crimea alcuni giorni fa. "A differenza di alcuni resoconti, il sottomarino non era probabilmente completamente riparato da un attacco precedente alla Crimea a settembre 2023", si legge da Londra. L'ultimo attacco "è probabilmente l'ultima pagina per il sottomarino, poiché è probabile che sia più economico costruire un sottomarino di sostituzione". Il servizio di intelligence parla di un boost morale per le forze ucraine dall'attacco, ma è improbabile che abbia un impatto significativo sui raid a lungo raggio della Russia sull'Ucraina dalla flotta del Mar Nero. "Tuttavia, l'attacco evidenzia i crescenti rischi per le forze russe in Crimea e probabilmente costringerà la Russia a rivedere tutti i piani per il dispiegamento di forze navali significative sulla penisola".

11:03 Cambio di Strategia o Distrazione? L'Ucraina "Agita il Nemico" con la Situazione Incerta a KurskIl'esercito ucraino è sotto pressione, in particolare nella regione di Donetsk, con i russi "che avanzano ogni giorno", come riferito dalla corrispondente di ntv Nadja Kriewald. Nel frattempo, ci sono segnalazioni di avanzamenti ucraini a nord, ma Kiev mantiene i dettagli riservati.

10:34 Mosca: Feriti 24 persone, compresi 6 bambini, nell'incursione ucraina nella regione russa di Kursk Secondo il ministero della Salute russo, 24 persone, tra cui 6 bambini, sono rimaste ferite nell'attacco ucraino alla regione di confine di Kursk. Lo riferisce l'agenzia di stampa statale russa Interfax, citando il ministero.

10:07 Russia lancia droni - L'Ucraina riferisce di un tasso di successo del 100% L'aeronautica ucraina afferma di aver intercettato e distrutto 30 droni russi. Si tratta di tutti i droni che le truppe russe hanno lanciato contro obiettivi in sette regioni durante la notte, secondo l'aeronautica ucraina sul servizio di messaggistica Telegram.

09:29 ISW: L'ex ministro della Difesa russo Shoigu "esagera notevolmente" i guadagni territoriali Secondo l'ex ministro della Difesa russo Shoigu, le forze del Cremlino hanno catturato 420 chilometri quadrati di territorio ucraino dal 14 giugno. Tuttavia, l'Istituto per lo Studio della Guerra (ISW) considera questa cifra "notevolmente esagerata" e la stima a 290 chilometri quadrati, ovvero circa lo 0,05% del territorio ucraino. Il paese ha una superficie totale di circa 600.000 chilometri quadrati. "La leadership militare russa ha ripetutamente esagerato i guadagni territoriali in Ucraina", afferma il think tank statunitense. La Russia spesso riferisce la cattura di villaggi, ma questi sono generalmente insediamenti completamente distrutti. Considerando le dimensioni complessive dell'Ucraina, l'avanzata russa negli ultimi mesi è stata ancora piuttosto lenta. Le forze di Kyiv spesso si ritirano dalle aree per proteggere i soldati.

08:55 La Russia riferisce nuovi attacchi aerei ucraini sulla regione di Kursk Un giorno dopo gli attacchi ucraini nella regione russa di Kursk con diversi morti, la regione è nuovamente il bersaglio di attacchi aerei ucraini, secondo le dichiarazioni ufficiali. Due missili ucraini sono stati abbattuti dai sistemi di difesa aerea nella regione di confine, ha dichiarato il governatore regionale Alexei Smirnov su Telegram. Ieri, la Russia ha riferito di tentativi di attacchi da parte delle forze ucraine a Kursk, coinvolgendo circa 300 soldati, 11 carri armati e circa 20 altri veicoli corazzati, secondo il ministero della Difesa russo.

08:22 La Russia riferisce droni intercettati in diverse regioni di frontiera La difesa aerea russa ha intercettato 11 droni ucraini sopra il territorio russo durante la notte, secondo il ministero della Difesa russo a Mosca. Le regioni interessate sono Kursk, Voronezh, Belgorod e Rostov, tutte confinanti con l'Ucraina, riferisce l'agenzia di stampa statale RIA, citando il ministero.

07:47 Canale pro-ucraino Deepstate vuole contattare unità ucraine nella regione russa di Kursk Il canale militare pro-ucraino Deepstate suggerisce anche un possibile incursione nella regione russa di confine di Kursk. In una breve dichiarazione, afferma che non fornirà aggiornamenti sulla situazione nella regione di confine "per garantire la sicurezza del personale delle forze di difesa". "Stiamo monitorando da vicino gli eventi lì, mantenendo i contatti con alcune unità e forniremo informazioni il più accurate possibile, ma solo quando sarà il momento giusto. Tutti si sentono strategi - è normale - ma per ora è importante non intralciare i ragazzi e la leadership militare nelle loro decisioni che potrebbero influire sul destino di tutti."

07:06 Attacco alla regione russa di Kursk: speculazioni sulla unità di destra russa

I blogger militari russi affermano che l'allegata incursione di truppe ucraine sul territorio russo ha coinvolto il Corpo Volontario Russo (RVC). L'Istituto per lo Studio della Guerra (ISW) non conferma questa affermazione, mentre una fonte del servizio di intelligence militare ucraino ha detto ai media Voice of Ukraine che il RVC non era coinvolto. Il Corpo Volontario Russo consiste in estremisti di destra e nazionalisti russi che combattono sul fronte ucraino contro la Russia. In passato, Kyiv si è dissociata da questo gruppo e ha sottolineato che agisce in modo indipendente. Il RVC ha occasionalmente attirato l'attenzione con allegati incursioni in regioni di frontiera russe, che i critici hanno generalmente visto come spettacoli mediatici. Secondo l'ISW, un'altra unità simile, la Legione per la Libertà della Russia, non ha commentato una possibile involvement. Entrambi i gruppi spesso riferiscono delle loro azioni sui loro canali Telegram, ma non ci sono indicazioni di involvement a Kursk.

06:23 Truppe ucraine hanno apparentemente attraversato il confine russo: possibile attacco solleva molte domande

L'allegata incursione di truppe ucraine sul territorio russo nella regione di confine di Kursk rimane avvolta nel mistero. Secondo l'Istituto per lo Studio della Guerra (ISW), le immagini geolocalizzate mostrano veicoli corazzati danneggiati e abbandonati a circa sette chilometri a nord del confine. Tuttavia, l'ISW non può confermare se questi veicoli corazzati sono russi, ucraini o entrambi. Analogamente, la rivendicazione del ministero della Difesa russo secondo cui l'unità speciale cecena Achmat sarebbe stata coinvolta nella respinta dell'attacco non può essere confermata. "I blogger militari russi hanno pubblicato immagini che dovrebbero mostrare i danni dopo gli attacchi ucraini, sebbene la maggior parte dei danni mostrati possa essere attribuita alla normale cannonata ucraina e non suggerisca attività terrestri nella zona."

05:52 L'Ucraina ordina un milione di droni

Secondo il presidente Volodymyr Zelenskyy, l'Ucraina sta espandendo la produzione di droni come importante strumento bellico. "Abbiamo già ordinato un milione di droni dai nostri produttori per quest'anno", ha detto nel suo discorso serale. L'anno prossimo dovrebbe essere significativamente di più. "Non stiamo rivelando tutti i dettagli al momento, ma la nostra capacità di produzione di droni sta costantemente aumentando e stiamo lavorando non solo con i fondi statali ma anche con i partner per investire nella nostra produzione di droni". L'aumento dell'uso di veicoli aerei senza equipaggio è dovuto alla riluttanza dei partner occidentali a consentire alle forze ucraine di utilizzare le armi pesanti fornite contro i bersagli sul territorio russo.

02:30 Niger Taglia i Rapporti Diplomatici con l'UcrainaDopo il Mali confinante, il Niger ha ora interrotto i rapporti diplomatici con l'Ucraina. La ragione citata è il presunto sostegno ucraino a un attacco di ribelli in Mali. Alla fine di luglio, i ribelli tuareg hanno rivendicato di aver ucciso almeno 84 mercenari russi del Wagner e 47 soldati maliani. Hanno quindi rilasciato una foto che li mostra con la bandiera ucraina. Tuttavia, le indagini del portale russo di inchieste indipendenti iStories suggeriscono che si tratta di un montaggio. Il ministro degli Esteri ucraino Kuleba sta attualmente visitando gli stati africani meridionali e Mauritius per raccogliere sostegno alla posizione di Kiev contro la Russia. Nel frattempo, la Russia sta espandendo la sua influenza negli stati del Sahel attraverso il gruppo Wagner.

23:23 Russia: Attacco Ucraino a Kursk RespingoLa Russia rivendica di aver respinto gli avanzamenti ucraini nella regione russa di Kursk. "Dopo aver subito pesanti perdite, i resti del gruppo di sabotaggio si sono ritirati nel territorio ucraino," riferisce il ministero della Difesa di Mosca. La Russia ha utilizzato artiglieria, aerei da combattimento e droni per respingere l'attacco. Le autorità militari ucraine nella regione di Sumy, dall'altra parte del confine con la regione russa di Kursk, affermano che le forze ucraine hanno distrutto un missile balistico russo, due droni e un elicottero nella regione. Tuttavia, l'aggiornamento regolare dello Stato Maggiore ucraino non riporta attacchi ucraini nella regione di frontiera.

22:22 Pressione del Cremlino - Attivista Termina Protesto per il Ritorno dei Soldati RussiSotto la crescente pressione del Cremlino, una attivista di spicco nella campagna per il ritorno dei soldati russi dal fronte si è ritirata. Maria Andrejewa, una delle leader del gruppo Put Domoy, ha detto all'agenzia di stampa AFP che avrebbe smesso di apparire in pubblico e "sarebbe passata sotto copertura". Ha detto di essere stata classificata come "agente straniero", cosa che, ha detto, non solo le strappa i diritti, ma anche il suo sostentamento. Il gruppo Put Domoy consiste in mogli e madri che regolarmente esortano il presidente russo Vladimir Putin a far tornare i loro uomini e figli dall'Ucraina. Dopo aver inizialmente tollerato o ignorato i dimostranti, il Cremlino sta ora stringendo sempre di più la morsa su di loro.

21:39 Zelensky: Ucraina Investi di Più nel Programma di MissiliSecondo il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, sono stati allocati fondi aggiuntivi per il programma missilistico nazionale dell'Ucraina. L'obiettivo, ha scritto su Telegram, è ridurre il divario con la Russia, che dispone di una gamma di armi a lungo raggio. "Sono stati assegnati fondi aggiuntivi per il nostro programma missilistico. Stanno arrivando più missili prodotti localmente," ha detto senza fornire ulteriori dettagli. A luglio, il leader ucraino ha detto che Kiev stava lavorando per ridurre la sua dipendenza dai missili forniti dai suoi alleati, compresi quelli per la difesa aerea.

20:54 Coppia di Spie Russe Concede Intervista Dopo il RitornoDopo il ritorno in Russia come parte di uno scambio di prigionieri su larga scala, una coppia di spie russe parla pubblicamente per la prima volta. "Quando ho visto la guardia d'onore dalla finestra dell'aereo, ho dovuto piangere," descrive Anna Dulzewa in un'intervista sulla televisione di stato russa il momento del suo ritorno in Russia. Insieme al marito Artiom, Dulzewa ha vissuto per cinque anni come spia russa in Slovenia. Nel 2022, entrambi sono stati arrestati. "Abbiamo detto ai bambini che siamo russi, che loro sono russi e che siamo i Dulzew," dice la madre Anna Dulzewa, che afferma di aver parlato solo in spagnolo con i suoi figli. Dulzewa dice di voler "continuare a servire la Russia".

20:04 Mosca Dichiarare Diplomata Moldavo 'Indesiderato'In risposta all'espulsione di un diplomatico russo a causa di uno scandalo spionistico, Mosca dice di aver dichiarato un diplomatico moldavo persona non grata. Il ministero degli Esteri russo dice di aver convocato l'ambasciatore della Repubblica di Moldova per protestare contro "i persistenti passi ostili" di Chisinau contro Mosca. Un membro dell'ambasciata moldava in Russia è stato dichiarato "indesiderato". La scorsa settimana, Chisinau ha accusato un dipendente di un'ambasciata non specificata nel paese di comunicare con due funzionari sospettati di cospirare contro il governo moldavo e di diffondere informazioni all'estero. Subito dopo, il diplomatico russo è stato espulso dal paese.

19:15 Shoigu: Finestra per le Trattative Si Sta Chiudendo per KievL'ex ministro della Difesa russo Sergei Shoigu esorta l'Ucraina a iniziare i negoziati di pace. "La finestra di opportunità per l'Ucraina si sta chiudendo," dice il segretario del Consiglio di sicurezza sulla televisione di stato. Più a lungo l'Ucraina esita, più territorio perderà, dice. Mosca ha sottolineato che i negoziati possono aver luogo solo se l'Ucraina cede un quinto del suo territorio e rinuncia alla possibile adesione alla NATO. L'Ucraina respinge questo.

